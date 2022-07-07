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В ООН предупреждают о трудностях, которые ждут украинцев зимой

В ООН предупреждают о трудностях, которые ожидают в зимние месяцы миллионов людей, пострадавших от российской войны в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил в четверг Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди во время посещения Ирпеня и Бучи.

Он отметил, что "зимы в Украине очень жесткие, суровые и очень холодные".

"Поэтому мы должны приложить все усилия, чтобы холод зимы не стал еще одним испытанием для людей, которым и так приходится сталкиваться со многими вызовами в своей жизни", - заявил Гранди.

Говоря о проблемах, связанных с войной, он подчеркнул, что многие вынуждены переживать разлуку с близкими и родными, "находясь далеко друг от друга либо в самой стране, либо как беженцы за границей".

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Общаясь с пострадавшими, Верховный комиссар, по его словам, увидел "много сил, стойкости и решительности и дальше восстанавливать, перестраивать" поврежденные и разрушенные дома, "чтобы сделать их снова пригодными для жизни".

С момента российского вторжения, заметил он, более 11,5 млн человек были вынуждены покинуть свои дома, из них около 6,3 млн являются внутренне перемещенными лицами.

В целом, по данным Управления ООН по координации гуманитарных дел, в Украине от войны пострадали 15,7 млн ​​человек.

Из всех, кто был вынужден покинуть свои дома, 60% переместились с востока страны, 15% – с севера, 11% – с юга и еще 11% – из Киева.

Больше всего принимают переселенцев Днепропетровская, Харьковская, Киевская, Полтавская области и город Киев.

зима (174) ООН (4159) переселенцы (530) Гранди Филиппо (7)


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Топ комментарии
+19
Як тільки Зєля став прєзіком, наша родина купила два чавунні каміни, машину дров, викопали криницю та придбали в господарку дві рушниці.
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07.07.2022 22:04
+17
москва ,9 травня, 2023 рік!
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07.07.2022 22:04
+16
А вы, идиоты зебильные, никак не поймёте: это вы привели сюда войну, проголосовавши за Янелоха Боневтика.
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07.07.2022 22:22
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Дякуємо! І як би ми без вас?
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07.07.2022 21:55 Ответить
Владі вже зараз треба подбати про ППО ГРЕС та особливо АЕС - ***** взимку піде на все !

буде те ж саме що й з нафтопереробними заводами, але теплопостачання взимку то не нафта
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07.07.2022 22:14 Ответить
І що ви зробите? Яких зусиль? Знову висловите невдоволення діями росії і на цьому все...
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07.07.2022 21:57 Ответить
ні ні ні..тільки занепокоєння становищем українців...навіщо раїсю турбувати??? вона ж газ може еуропі відрізати...
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07.07.2022 22:02 Ответить
пусть у самозванцев в ООН спросят - мы уже раз восемь вымерзли
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07.07.2022 21:57 Ответить
ой та сколько там той зимы ))))
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07.07.2022 21:58 Ответить
Zastawaiam się po co jest ONZ, przecież ta organizacjia nic nie może...
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07.07.2022 21:59 Ответить
Та організація не взмозі здійснити (принаймі на терені Польщі) паралельну реєстрацію мілітарних мігрантів з України, які отримали PESEL з поміткою Ukr, отримати від кожного відбитки пальців і перерахувати 710/610 злотих. Хвороба називається "організаційна неміч".
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07.07.2022 22:57 Ответить
ООН перекваліфікувалась у статиста й капітана очєвідность. Власне, оце всі її функції. Ааааа...забув, ще озабочєнность можна проявити.
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07.07.2022 22:02 Ответить
В ООН випадково не має для мене роботи?
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07.07.2022 22:02 Ответить
є, озабоченцем
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07.07.2022 22:04 Ответить
Херасе, а кого предупреждают то?
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07.07.2022 22:04 Ответить
себя
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09.07.2022 00:18 Ответить
москва ,9 травня, 2023 рік!
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07.07.2022 22:04 Ответить
Непорядок висить чий флаг і чого все не розхирячено?)
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07.07.2022 22:06 Ответить
мабуть вирішли залишити, щоб в пайнт-болл гратися ну й для зйомок фільмів про апокаліпсіс здавати, більше це ні на що не годиться.
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07.07.2022 22:11 Ответить
Так свої ж розвалили, бо дійшло, як до жирафа..
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07.07.2022 23:00 Ответить
Як тільки Зєля став прєзіком, наша родина купила два чавунні каміни, машину дров, викопали криницю та придбали в господарку дві рушниці.
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07.07.2022 22:04 Ответить
І це тільки в перший день))))
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07.07.2022 22:08 Ответить
А вы, идиоты зебильные, никак не поймёте: это вы привели сюда войну, проголосовавши за Янелоха Боневтика.
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07.07.2022 22:22 Ответить
Зебил, херсонцам это расскажи, или мариупольцам.
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07.07.2022 22:22 Ответить
здохни, падло тупое
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07.07.2022 22:29 Ответить
ООН розігріє атмосферу над Україною інтенсивним занепокоєним триндінням, а якщо мороз не відступить, до них під'єднається Ватикан.
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07.07.2022 22:14 Ответить
А от Шмигалю по барабану. Він більше ста своїх бл@дей зібрав і повіз у Швейцарію прогуляться за кошти українців.
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07.07.2022 22:14 Ответить
оон,не утепляй моих окон...
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07.07.2022 22:16 Ответить
Теплые слова озабоченности нас согреют
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07.07.2022 22:23 Ответить
Замiр стурбованостi показав 25 меркелей.
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07.07.2022 22:38 Ответить
25 меркелей по шкалі Шольца
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07.07.2022 23:05 Ответить
Гірше ніж зараз вже не буде, то ж століть саоі смердючі писки нахєр
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07.07.2022 22:45 Ответить
Вы там в ООН не того, у нас газа своего хватит для отопления или уже нет...
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07.07.2022 23:02 Ответить
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07.07.2022 23:02 Ответить
а ми шо ще й до зимки доживем.....
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07.07.2022 23:03 Ответить
Наша влада почне готуватися до зими, коли випаде сніг, ну як завжди.
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07.07.2022 23:10 Ответить
вся надежда на глобальное потепление
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08.07.2022 00:11 Ответить
 
 