В ООН предупреждают о трудностях, которые ждут украинцев зимой

В ООН предупреждают о трудностях, которые ожидают в зимние месяцы миллионов людей, пострадавших от российской войны в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил в четверг Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди во время посещения Ирпеня и Бучи.

Он отметил, что "зимы в Украине очень жесткие, суровые и очень холодные".

"Поэтому мы должны приложить все усилия, чтобы холод зимы не стал еще одним испытанием для людей, которым и так приходится сталкиваться со многими вызовами в своей жизни", - заявил Гранди.

Говоря о проблемах, связанных с войной, он подчеркнул, что многие вынуждены переживать разлуку с близкими и родными, "находясь далеко друг от друга либо в самой стране, либо как беженцы за границей".

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Общаясь с пострадавшими, Верховный комиссар, по его словам, увидел "много сил, стойкости и решительности и дальше восстанавливать, перестраивать" поврежденные и разрушенные дома, "чтобы сделать их снова пригодными для жизни".

С момента российского вторжения, заметил он, более 11,5 млн человек были вынуждены покинуть свои дома, из них около 6,3 млн являются внутренне перемещенными лицами.

В целом, по данным Управления ООН по координации гуманитарных дел, в Украине от войны пострадали 15,7 млн ​​человек.

Из всех, кто был вынужден покинуть свои дома, 60% переместились с востока страны, 15% – с севера, 11% – с юга и еще 11% – из Киева.

Больше всего принимают переселенцев Днепропетровская, Харьковская, Киевская, Полтавская области и город Киев.