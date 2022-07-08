Рада припинила повноваження Новинського

Парламент припинив повноваження народного депутата Вадима Новинського, який раніше був членом партії "Опозиційний блок" та "Партії регіонів".

Про це повідомив у телеграмі надеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"Парламент припинив повноваження народного депутата України Новинського В.В.

ЗА ✅-295 голосів

Голосування відбулося без виступу депутата та без обговорення.

P.S. У складі Ради зараз залишилися 420 нардепів", - повідомив він.

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Нагадаємо, 6 липня стало відомо, що олігарх та народний депутат кількох скликань Вадим Новинський повідомив, що відмовляється від мандату.

Вадим Новинський у 2019 році обраний до Верховної Ради 9 скликання від політичної партії "Опозиційний блок" як її член за 57 округом (місто Маріуполь Донецької області). Був позафракційним народним депутатом.

Новинський відомий проросійськими поглядами.