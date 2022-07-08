УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11607 відвідувачів онлайн
Новини
4 488 45

Рада припинила повноваження Новинського

новинский

Парламент припинив повноваження народного депутата Вадима Новинського, який раніше був членом партії "Опозиційний блок" та "Партії регіонів".

Про це повідомив у телеграмі надеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"Парламент припинив повноваження народного депутата України Новинського В.В.

ЗА ✅-295 голосів

Голосування відбулося без виступу депутата та без обговорення.

P.S. У складі Ради зараз залишилися 420 нардепів", - повідомив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Раді пропонують позбавляти українського громадянства тих, хто добровільно отримав російське

Нагадаємо, 6 липня стало відомо, що олігарх та народний депутат кількох скликань Вадим Новинський повідомив, що відмовляється від мандату.

Вадим Новинський у 2019 році обраний до Верховної Ради 9 скликання від політичної партії "Опозиційний блок" як її член за 57 округом (місто Маріуполь Донецької області). Був позафракційним народним депутатом.

Новинський відомий проросійськими поглядами.

Автор: 

ВР (14942) Новинський Вадим (534) Железняк Ярослав (549)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+36
А чого ця ублюдіна досі на волі???
показати весь коментар
08.07.2022 16:19
+20
**** православна.
показати весь коментар
08.07.2022 16:20
+14
Тепер в список олігархів попадають тільки люди з критеріями Порошенко, Петро, та Олексійович.
показати весь коментар
08.07.2022 16:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А чого ця ублюдіна досі на волі???
показати весь коментар
08.07.2022 16:19 Відповісти
тот же вопорос
показати весь коментар
08.07.2022 16:21 Відповісти
Чому жива?
показати весь коментар
08.07.2022 16:21 Відповісти
плакал, молил о пощаде, обещал принять схиму суровую, обет молчания и удалиться жить в пещеры. Но как обычно ******, **** православная. Наверняка пристроится в Лавре экономом, или на худой конец келарем.
показати весь коментар
08.07.2022 16:40 Відповісти
Цій неголеній кремлівській гниді місьце під шконкою,на довічному,в уранових копальнях,з обушком за миску баланди!!!)))
показати весь коментар
08.07.2022 17:13 Відповісти
**** православна.
показати весь коментар
08.07.2022 16:20 Відповісти
Гетьман ***** не скаже
показати весь коментар
08.07.2022 16:21 Відповісти
Депутат-мажоритарник від Лівобережного району Маріуполя
показати весь коментар
08.07.2022 16:21 Відповісти
Негідник! Але поступив правильно!
показати весь коментар
08.07.2022 16:21 Відповісти
Правільно то самоліквідуватись.
показати весь коментар
08.07.2022 16:22 Відповісти
"prinimatj" nado bylo po drugomu - svincom , uchitivaja evo "zaslugi" pered stranoi.
показати весь коментар
08.07.2022 16:23 Відповісти
Тепер в список олігархів попадають тільки люди з критеріями Порошенко, Петро, та Олексійович.
показати весь коментар
08.07.2022 16:24 Відповісти
Ну, Новинський, скажімо, не засвітився в офіційних зрадах, його "Опоблок" колишнього VІІІ скликання не визнаний ні судом, ні РНБО зрадником, тому поміщати цю інфу в рубриці "зрадники в парламенті" - не є юридично виваженим... Але по сутті я протестувати не буду! Бо лобійоване ним РПЦвУ (в миру - УПЦ/МП) гундяєва/онуфрія є не те що зрадником, а й відкритим ворогом, колективним агентом фсб; щоправда, знов таки: не доведеним юридично, не хоче цього зедебільна влада...

Інша справа з нардепом слуг уродів Ковальовим! Якого до речі, хоча би позбавили зарплати від України: виключили зі складу комітету...
показати весь коментар
08.07.2022 16:25 Відповісти
соррі, соррі, соррі... Я пропустив, виявляється, інфу:
"19 березня 2022 року РНБО припинило діяльність партії на час воєнного стану через повномасштабний напад армії РФ на Україну. 23 травня 2022 року Міністерство юстиції України подало позов до політичної партії «Опозиційний блок» про заборону діяльності партії. 8 червня Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність політичної партії. Майно партії та всіх її осередків, згідно з рішенням суду передається державі"

Таки да - зрадник. Як член, як очільник цієї партії.
показати весь коментар
08.07.2022 16:29 Відповісти
це громадянин рф, який отримав громадянство України з рук януковича - незаконно. Вся його діяльність тут була направлена на гальмування процесів розвитку, на недопущення незалежності духовної від москви, він навіть патріарха викрадав, щоб не дати йому можливості прийняти участь в соборі. Корумпований суд звісно ж зрадником не признає, бо такі самі зрадники. Вони ж не олігархам присягаються всі. І що раніше що зараз він буде робити все щоб якщо вже ПЦУ і УПЦ (МП) і з"єднаються, то щоби друга зжерла першу. Не можеш побороти - очолюй. Навіщо нам взагалі друга Українська Православна же Церква (мп)? Що це за абсурд?
показати весь коментар
08.07.2022 16:35 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BC%D0%B0%D1%8F 29 мая https://ru.wikipedia.org/wiki/2012_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2012 года Указом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Президента Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Януковича В. Новинский принят в гражданство https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украины как лицо, имеющее выдающиеся заслуги перед Украиной. Основанием для предоставления гражданства Украины была просьба министра экономики (в правительстве https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%AF%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Азарова ) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Петра Порошенко .
показати весь коментар
08.07.2022 18:13 Відповісти
За Юща Пєтя торгував "героями України" та помилуваннями для вбивць. За яника вже перейшов на торгівлю громадянством. А коли став президентом то ... навіть згадувати огидно...
показати весь коментар
08.07.2022 19:11 Відповісти
не бреши: просьби не було.
А була довідка мінекономіки, відповідно до закону про надання громадянства, в комплекті документів. Так, підписана самим міністром, бо весь комплект мав розглядати президент.
показати весь коментар
08.07.2022 19:19 Відповісти
законо він отримав громадянство, як би нам не хотілось навпаки.
В Законі про набуття громадянства досі є пункт, коли громадянство України можна отримати, інвестувавши значні кошти в українську економіку (ну, це так називається "купити"). Новінський так і зробив. Пригадую, щось він викупив в порядку приватизації в Криму.
показати весь коментар
08.07.2022 19:26 Відповісти
собаке - собачья смерть....
показати весь коментар
08.07.2022 16:25 Відповісти
"здох по состоянию здоровья" )
показати весь коментар
08.07.2022 17:16 Відповісти
А що ви йому пред'явити? Проросійські погляди або сприяння діяльності УПЦ МП? В кримінальному кодексі про це нічого не сказано...
показати весь коментар
08.07.2022 16:26 Відповісти
a ne pod evo li kuratorstvom okazalsa zavod s ************ korvetom - kotory on razpelil ?
показати весь коментар
08.07.2022 16:33 Відповісти
Для атентату достатньо пред'явити зброю.
показати весь коментар
08.07.2022 16:37 Відповісти
проросійські погляди і сприяння діяльності УПЦ мп, а також намогання загальмувати процес отримання Томосу ПЦУ, це все діяльність на користь ворога. Звісно ж і корупції знайшлося місце у великих масштабах, як без цього. Це вже злочин економічний, хоча то залежить яка само шкода була нанесена і в якій сфері, бо також може класифікуватися як саботаж.
показати весь коментар
08.07.2022 16:40 Відповісти
А де взяття під варту?
показати весь коментар
08.07.2022 16:37 Відповісти
тіпа розтаможили (всім відстібнув бабла) тепер здав мандат, щоб не світитись і буде продовжувати вбивати Україну з попами далі=втіхаря
показати весь коментар
08.07.2022 16:42 Відповісти
бужанський, дубінський, шуфрич, бойко, льовочкін, королевська - позбавляти їх депутатства не на часі?
показати весь коментар
08.07.2022 16:42 Відповісти
тепер треба припинити самого навінскава
показати весь коментар
08.07.2022 16:47 Відповісти
Амінь!
Тепер черга за СБУ/ДБР. Новинський з Деркачем були кураторами УПЦ МП. Чувак багато що знає про фінансування МП, про її агентуру в регіонах по всій Україні...
показати весь коментар
08.07.2022 16:50 Відповісти
Усі священники при совдепії,проходили через співбесіду у кгб,потім кгб давало дозвіл на службу,у московській церкві немає священників,там усі діючі співробітники кгб-фсб.
показати весь коментар
08.07.2022 16:59 Відповісти
цікаво, скільки потрібно часу, щоб позбавити депутата "СН" Ковальова, який є зрадником, депутатського мандату. вже пройшло 4 місяці. ЧЕКАЄМО
показати весь коментар
08.07.2022 16:57 Відповісти
Баба з возу...
показати весь коментар
08.07.2022 16:59 Відповісти
і вовки ситі
показати весь коментар
08.07.2022 17:08 Відповісти
А в тюрьму когда?
показати весь коментар
08.07.2022 17:53 Відповісти
про 420 сильно взбзднув, смердюче...
показати весь коментар
08.07.2022 17:58 Відповісти
Сейчас , пока в Украине депутаты друг на друга бочку катят, в ЕС эксполитики украинские С ПРОРОССИЙСКОЙ ОРИЕНТАЦИЕЙ опять готовят новые политические проекты к выборам .

плохо это все выглядит - патриоты гибнут , а шваль придёт здоровая и отдохнувшая и пролезет в Раду. И опять все по кругу.

надо как то законодательство причесать Хотя бы так- отсутствующим в Украине во время войны нельзя баллотироваться и занимать государственные посты
показати весь коментар
08.07.2022 18:00 Відповісти
показати весь коментар
08.07.2022 19:25 Відповісти
почему эта гнида не сидит ???!!!!
показати весь коментар
08.07.2022 19:41 Відповісти
Ніякий він не "проросійський". Мафія відомого національного походження. Можливо милуватися ним, Єрмаком, Мураєвим чи Коломойським.
показати весь коментар
08.07.2022 21:00 Відповісти
С чего бы это он вдруг . . . Может из-за Амстора в Кременчуге ему условие поставили. Там ведь за пару дней был внутренний запрет на прекращение работы во время воздушной тревоги . . .

А ещё я бы запретил Раде собираться в зале - может русские ракетой накрыть собираются, а этот заранее смылся, потому что что-то знает . . . Дистанционно пусть заседают.
показати весь коментар
08.07.2022 21:24 Відповісти
якби влада була українська в перший день би бахнули а вони ,ти знаєш шлюхи продажні
показати весь коментар
08.07.2022 22:20 Відповісти
а з ким влада буде переговори вести
показати весь коментар
08.07.2022 22:17 Відповісти
 
 