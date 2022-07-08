Рада припинила повноваження Новинського
Парламент припинив повноваження народного депутата Вадима Новинського, який раніше був членом партії "Опозиційний блок" та "Партії регіонів".
Про це повідомив у телеграмі надеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
"Парламент припинив повноваження народного депутата України Новинського В.В.
ЗА ✅-295 голосів
Голосування відбулося без виступу депутата та без обговорення.
P.S. У складі Ради зараз залишилися 420 нардепів", - повідомив він.
Нагадаємо, 6 липня стало відомо, що олігарх та народний депутат кількох скликань Вадим Новинський повідомив, що відмовляється від мандату.
Вадим Новинський у 2019 році обраний до Верховної Ради 9 скликання від політичної партії "Опозиційний блок" як її член за 57 округом (місто Маріуполь Донецької області). Був позафракційним народним депутатом.
Новинський відомий проросійськими поглядами.
Будь ласка, зачекайте...
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"19 березня 2022 року РНБО припинило діяльність партії на час воєнного стану через повномасштабний напад армії РФ на Україну. 23 травня 2022 року Міністерство юстиції України подало позов до політичної партії «Опозиційний блок» про заборону діяльності партії. 8 червня Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність політичної партії. Майно партії та всіх її осередків, згідно з рішенням суду передається державі"
Таки да - зрадник. Як член, як очільник цієї партії.
А була довідка мінекономіки, відповідно до закону про надання громадянства, в комплекті документів. Так, підписана самим міністром, бо весь комплект мав розглядати президент.
В Законі про набуття громадянства досі є пункт, коли громадянство України можна отримати, інвестувавши значні кошти в українську економіку (ну, це так називається "купити"). Новінський так і зробив. Пригадую, щось він викупив в порядку приватизації в Криму.
Тепер черга за СБУ/ДБР. Новинський з Деркачем були кураторами УПЦ МП. Чувак багато що знає про фінансування МП, про її агентуру в регіонах по всій Україні...
плохо это все выглядит - патриоты гибнут , а шваль придёт здоровая и отдохнувшая и пролезет в Раду. И опять все по кругу.
надо как то законодательство причесать Хотя бы так- отсутствующим в Украине во время войны нельзя баллотироваться и занимать государственные посты
А ещё я бы запретил Раде собираться в зале - может русские ракетой накрыть собираются, а этот заранее смылся, потому что что-то знает . . . Дистанционно пусть заседают.