В Раді пропонують позбавляти українського громадянства тих, хто добровільно отримав російське
У парламенті зареєстровано законопроєкт, що пропонує вважати підставою для втрати громадянства України добровільне набуття громадянином України громадянства держави-агресора чи держави-окупанта, а також встановлення факту проходження особою військової служби за контрактом у державі-агресорі чи державі-окупанті.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт парламенту.
Також автори законопроєкту пропонують позбавляти українського громадянства за є участь у збройній агресії проти України у складі збройних сил держави-агресора (окупанта), яка воює з Україною. Законопроєкт також пропонує позбавляти громадянства осіб, засуджених в Україні за скоєння злочину проти основ національної безпеки, за скоєння терористичного акту, публічні заклики до скоєння теракту, за створення терористичної групи чи організації, за фінансування тероризму.
Документ також пропонує закріпити за Кабінетом Міністрів повноваження визначати держави, громадяни яких набувають громадянства України у спрощеному порядку. Громадяни таких держав під час набуття громадянства України замість виходу зі свого попереднього громадянства мають подати декларацію про визнання себе громадянином України.
Відповідно до статті 4 Конституції в Україні існує єдине громадянство.
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а можно и не считать. очередной закон что дышло для ручного руления и применения для неугодных
Конституція Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.
Закон:
Стаття 19. Підстави для втрати громадянства України.
1) добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття.
2) набуття особою громадянства України на підставі статті 9 цього Закону внаслідок обману, свідомого подання неправдивих відомостей або фальшивих документів;
3) добровільний вступ на військову службу іншої держави, яка відповідно до законодавства цієї держави не є загальним військовим обов'язком чи альтернативною (невійськовою) службою";
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Тобто якщо не трактувати конституцію через місце для сидіння, то робота в спецслужбах іншої країни (державна зрада) це автоматом втрата українського громадянства відповідно до чинної конституції.
А ось якщо ці умови не виконуються то тоді вже в дію включається стаття 25. Щоб президент, суд чи ще хтось не позбавляв громадянства по бажанню лівої пятки.
⁉️ Так вони виходять з попереднього громадянства чі ні ? Чі така схована тема , щоб бізнесмени Ізраїлю Швейцарії та інши УКРАЇНСЬКУ ЗЕМЛЮ МОГЛИ ЗАБЕЗЦІНЬ СКУПИТИ ?
Без следов пыток не считать получение принудительным
щоб такими тут і не воняло !
бо добровільне прийняття рашиського громадянсьтва, або перебування у ньому є вже актом державної зради під час війни
"при отриманні українського громадянства знання української мови є обов'язковим"
Я б ще додав знання історії, як, доречі, відбувається в більшості нормальних країн,
де для отримання громадянства іноземцями, крім всього іншого, є складання іспиту з знання мови та історії країни.
А судить этих ублюдков после лишения украинского гражданства по статьям какого УК будут?
Ого, ви бачили хто розробив цей законопроект? Бойко Юрій Анатолійович. В буцегарню падлюку! Чому СБУ та влада загалом дивиться на такі ініціативи крізь пальці?
цей Варава став на путь ісправлєнія ?
мова не йде про депортованих в рашку і навіть про кримчан, де рашиське громадянство це тупо право жити у власній хаті.
при поверненні в Україну депортовані з рашиським паспортом мають негайно відмовитись від нього,
ото й усе !
тупо просто НЕ МАЄ БУТИ !
вам не кажется что депутаты и чинушы уже начинаю охреневать от расслабленности? ... давно видать о мусорным контейнером их никто не раскидывал и не пизлил
Спочатку хай відсидять на зонах України за держзраду, як що це добровільно було,
але думаю це було домовлено заздалегідь для поповнення чисельності кацапського
населення, фракція "Слуга урода"працює на кремль.
Цитую, бо виникнуть питання:
Законопроєкт також пропонує позбавляти громадянства осіб, засуджених в Україні за скоєння злочину проти основ національної безпеки, за скоєння терористичного акту, публічні заклики до скоєння теракту, за створення терористичної групи чи організації, за фінансування тероризму.
Під такий опис багато що можна зробити, потрібна конкретика. Намагання ввести кріпацтво вчора вже було. Сьогодні намагання закрити всім пельку? так, з тими колаборантами є що робити, і доречі вже є стаття за держраду.
намацав свій рашиський паспорт ?
в глаза смотреть !
сидеть-бояться !
кацапура !
у нас вже намагались зловживати, наприклад як зі Стерненком.
Тут все може будет точно так.
Як за часів совка або сьогоднішної рашки де на тебе вішають ярлик якщо ти просто не згоден з якимось рішенням.
Боже як все просто !
Можеш не відповідати, флажочок біля твого ніка вже відповів. Проте цього не треба соромитися. Інстинкт самозбереження - це цілком нормально. Але ультрапатріотичну хєрню теж не варто строчити...
на каком основании это сепарское дерьмо имеют двойное гражданство и права голоса в Украине? почему не департирована?
Я бы с удовольствием получил.
Ненавижу Украину, нехочу здесь жить.
Призовут по повестке, открою огонь по своим. Или сливать позиции буду.
Хочу выехать.
Конституція Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.
Закон:
Стаття 19. Підстави для втрати громадянства України.
1) добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття.
2) набуття особою громадянства України на підставі статті 9 цього Закону внаслідок обману, свідомого подання неправдивих відомостей або фальшивих документів;
3) добровільний вступ на військову службу іншої держави, яка відповідно до законодавства цієї держави не є загальним військовим обов'язком чи альтернативною (невійськовою) службою";
---------
Тобто якщо не трактувати конституцію через місце для сидіння, то робота в спецслужбах іншої країни (державна зрада) це автоматом втрата українського громадянства відповідно до чинної конституції.
Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.
Конституція Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.
Закон:
Стаття 19. Підстави для втрати громадянства України.
1) добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття.
2) набуття особою громадянства України на підставі статті 9 цього Закону внаслідок обману, свідомого подання неправдивих відомостей або фальшивих документів;
3) добровільний вступ на військову службу іншої держави, яка відповідно до законодавства цієї держави не є загальним військовим обов'язком чи альтернативною (невійськовою) службою";
---------
Тобто якщо не трактувати конституцію через місце для сидіння, то робота в спецслужбах іншої країни (державна зрада) це автоматом втрата українського громадянства відповідно до чинної конституції.
Конституцією України та Законом «Про громадянство України» передбачено принцип неможливості позбавлення громадянина України громадянства. Більше того, у правовідношеннях з Україною громадянин України, що набув громадянство іншої країни, розглядається лише як громадянин України.
Отже, громадянин України, що набув інше громадянство, враховуючи, що він розглядається Україною лише як власний громадянин, не може бути позбавлений громадянства України.
Всі хто отримав паспорт орків повинні по можливості виїхати на територію країни ,або якщо немає такої можливості вислати відео, або сканами через інтернет обов'яково сповістити органи також дати відповідь що і як при яких обставинах ,потім обов'язково при наявності фізично через детектор брехні це все підтвердити..Якщо вже вирвався і тут без поверненя на окуповані території то паспорт орків повинен бути зданий і знищений.
Якщо після поясненя і детектора реально отримання особою ганчірки орків ,тоді конфіскація всього майна і депорт в рашку с позбавленням українсього громандянства нам таке лайно не потрібне.
Там давним давно прямим текстом пише що добровільне отримання громадянства іншої країни позбавляє права на громадянство України.