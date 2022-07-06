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В Раді пропонують позбавляти українського громадянства тих, хто добровільно отримав російське

паспорт

У парламенті зареєстровано законопроєкт, що пропонує вважати підставою для втрати громадянства України добровільне набуття громадянином України громадянства держави-агресора чи держави-окупанта, а також встановлення факту проходження особою військової служби за контрактом у державі-агресорі чи державі-окупанті.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт парламенту.

Також автори законопроєкту пропонують позбавляти українського громадянства за є участь у збройній агресії проти України у складі збройних сил держави-агресора (окупанта), яка воює з Україною. Законопроєкт також пропонує позбавляти громадянства осіб, засуджених в Україні за скоєння злочину проти основ національної безпеки, за скоєння терористичного акту, публічні заклики до скоєння теракту, за створення терористичної групи чи організації, за фінансування тероризму.

Документ також пропонує закріпити за Кабінетом Міністрів повноваження визначати держави, громадяни яких набувають громадянства України у спрощеному порядку. Громадяни таких держав під час набуття громадянства України замість виходу зі свого попереднього громадянства мають подати декларацію про визнання себе громадянином України.

Також читайте: Заступник голови Харківської облради має паспорт РФ і доступ до таємної інформації, - ДБР

Відповідно до статті 4 Конституції в Україні існує єдине громадянство.

Автор: 

ВР (14941) громадянство (1070) законопроєкт (3583)


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Топ коментарі
+46
Хто ж тоді у ВР буде засідати ?
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06.07.2022 13:15
+23
А може виявитись таке що і сам Лідор отримав це громадянство років 5-10 назад.
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06.07.2022 13:24
+22
Щоб мати нерухомість в Криму треба мати кацапське громадянство, так що може бути.

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06.07.2022 13:26
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Хто ж тоді у ВР буде засідати ?
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06.07.2022 13:15 Відповісти
А може виявитись таке що і сам Лідор отримав це громадянство років 5-10 назад.
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06.07.2022 13:24 Відповісти
Щоб мати нерухомість в Криму треба мати кацапське громадянство, так що може бути.

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06.07.2022 13:26 Відповісти
Чтобы добровольно жить в плену, нужно кем быть ?
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06.07.2022 15:06 Відповісти
громадяни Німеччини, Ізраїлю, Канади, США
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06.07.2022 13:25 Відповісти
це дуже поважні країни, щоб роздавати громадянство поза законом кожному зустрічному. Можливо лише Кіпр та ще пара трійка держав.
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06.07.2022 14:37 Відповісти
вважати підставою
а можно и не считать. очередной закон что дышло для ручного руления и применения для неугодных
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06.07.2022 13:29 Відповісти
Документ також пропонує закріпити за Кабінетом Міністрів повноваження визначати держави, громадяни яких набувають громадянства України у спрощеному порядку. Громадяни таких держав під час набуття громадянства України замість виходу зі свого попереднього громадянства мають подати декларацію про визнання себе громадянином України. Джерело:
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06.07.2022 15:06 Відповісти
вот и молодцы!
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06.07.2022 13:16 Відповісти
davno pora
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06.07.2022 13:16 Відповісти
Ваша правда, але 25 стаття Конституції України, сподіваюсь, що поки що, забороняє це робити: "Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство. Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі. Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами."
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06.07.2022 14:41 Відповісти
Читайте:

Конституція Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.
Закон:
Стаття 19. Підстави для втрати громадянства України.
1) добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття.
2) набуття особою громадянства України на підставі статті 9 цього Закону внаслідок обману, свідомого подання неправдивих відомостей або фальшивих документів;
3) добровільний вступ на військову службу іншої держави, яка відповідно до законодавства цієї держави не є загальним військовим обов'язком чи альтернативною (невійськовою) службою";
---------
Тобто якщо не трактувати конституцію через місце для сидіння, то робота в спецслужбах іншої країни (державна зрада) це автоматом втрата українського громадянства відповідно до чинної конституції.

А ось якщо ці умови не виконуються то тоді вже в дію включається стаття 25. Щоб президент, суд чи ще хтось не позбавляв громадянства по бажанню лівої пятки.
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06.07.2022 15:52 Відповісти
дуже розумно
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06.07.2022 13:16 Відповісти
Ніби норм, на перший погляд
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06.07.2022 13:16 Відповісти
Дурачку или кацап? Хотя можешь не отвечать и так ясно?
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06.07.2022 13:30 Відповісти
Да да, Влаdick. Даже тех, кто в отличии от тебя, диванного, с оружием в руках страну защищает?
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06.07.2022 13:38 Відповісти
замість виходу зі свого попереднього громадянства мають подати декларацію про визнання себе громадянином України. Джерело:

⁉️ Так вони виходять з попереднього громадянства чі ні ? Чі така схована тема , щоб бізнесмени Ізраїлю Швейцарії та інши УКРАЇНСЬКУ ЗЕМЛЮ МОГЛИ ЗАБЕЗЦІНЬ СКУПИТИ ?
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06.07.2022 13:18 Відповісти
То не продавай за безцінь! Що за тупість?
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06.07.2022 14:22 Відповісти
Когда жрать нечего, многое обесценивается
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06.07.2022 15:08 Відповісти
фуйня..... будет масса проблем доказать добровольное получение....
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06.07.2022 13:22 Відповісти
тоді, перебуваючи в Україні повинні одразу відмовитись від рашиського громадянства
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06.07.2022 13:23 Відповісти
не ищите лазейку для сепарни и предателей. Пусть выбирают.
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06.07.2022 13:25 Відповісти
Та невже? Не добровільно могли отримати паспорти РФ лише люди на окупованих територіях! А всілякі 'кияни' і інші аж ніяк не могли його отримати насильно!
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06.07.2022 14:24 Відповісти
Вот вот

Без следов пыток не считать получение принудительным
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06.07.2022 15:09 Відповісти
Давно на часі !!!!
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06.07.2022 13:22 Відповісти
із конфіскацією майна та депортацією у рашку

щоб такими тут і не воняло !

бо добровільне прийняття рашиського громадянсьтва, або перебування у ньому є вже актом державної зради під час війни
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06.07.2022 13:22 Відповісти
Ще в 2014 потрібно було це зробити.
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06.07.2022 13:23 Відповісти
Правильно !!Давно это надо было сделать!! Хочешь целоваться с пукиным езжай в Россию!!!.
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06.07.2022 13:23 Відповісти
ще додати до законопроекту , при отриманні українського громадянства знання української мови є обов'язковим для всіх без винятку, скільки б тобі не було років і де б ти не жив
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06.07.2022 13:23 Відповісти
movi + istoriji !
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06.07.2022 13:25 Відповісти
це теж важливе
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06.07.2022 13:28 Відповісти
Тоді зелупа не могла б видавати українське громадянство Казаріну та Жидкову зі свого 95 кварталу
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06.07.2022 13:28 Відповісти
Казарін мову та історію України знає краще тебе і зараз в Теробороні служить
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06.07.2022 13:39 Відповісти
ти тупий чі прикидаешся - причому тут зеля . призедент паспорти видае ? де ти таке бачив- може в тебе в кацапії так
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06.07.2022 14:04 Відповісти
Казарiн воюе , а ось Новiнський - якого Порошенко зробив украiнцем - кацапом залишився ...
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06.07.2022 17:56 Відповісти
тоді у нас половина можновладців втратять пости..
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06.07.2022 13:31 Відповісти
нехай втрачають
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06.07.2022 13:38 Відповісти


"при отриманні українського громадянства знання української мови є обов'язковим"

Я б ще додав знання історії, як, доречі, відбувається в більшості нормальних країн,
де для отримання громадянства іноземцями, крім всього іншого, є складання іспиту з знання мови та історії країни.
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06.07.2022 14:23 Відповісти
А чому тільки російське. Уйобки..За подвійне громадянство на мінне поле сучих дітей відправити мало..
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06.07.2022 13:27 Відповісти
паспортист-рецидівіст Бєня в курсЄ?
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06.07.2022 13:29 Відповісти
а якщо у людей вибір - паспорт або розтріл або концлагер??? дурня, таке вже було при дядечку сталіні..був у полоні? до концтабору вдома, після звільнення..і хрєн доведеш, що не спецом той аусвайси отримували.
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06.07.2022 13:29 Відповісти
вибір завжди є, нехай визначаються, хто вони
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06.07.2022 13:43 Відповісти
Я свою дочке и бывшую супругу в Севастополе отправил получать эти двуглавые книжечки. Потому что, молодой человек, жить в оккупации и кукарекать на форумах это разные вещи.
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06.07.2022 14:00 Відповісти
За яйця притримали в окупації?
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06.07.2022 14:20 Відповісти
Якби ти був українцем, продав би там все майно в тридорога і вивіз звідти родину, а не відправляв би їх в окупацію! Дібілоїд!
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06.07.2022 14:27 Відповісти
Також автори законопроєкту пропонують позбавляти українського громадянства за є участь у збройній агресії проти України у складі збройних сил держави-агресора (окупанта), яка воює з Україною.
А судить этих ублюдков после лишения украинского гражданства по статьям какого УК будут?
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06.07.2022 13:30 Відповісти
Калашнікова, а краще УЗІ
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06.07.2022 14:28 Відповісти
по місцю вчинення злочину, громадянство ролі не грає.
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06.07.2022 14:34 Відповісти
Мураєва, Труханова, Портнова та інших - за порєбрік!
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06.07.2022 13:32 Відповісти
Не можна цього робити прям зараз, хоча загалом ідея гарна. Зараз сотні тисяч насильно переміщених осіб в РФ, з самою РФ конфлікт і ми не можемо отримати інформації стосовно тих осіб. Орки примушують отримувати громадянство на окупованих. Люди які отримають громадянство агресора заради виживання в Маріку та Херсоні і можливості добратись до України, не повинні переслідуватись і боятись повертатися. Нехай повертаються через Турцію-Польщу, з особливим цинізмом палять паспорти РФ на youtube, і це буде найкраща реклама нашій державі.

Ого, ви бачили хто розробив цей законопроект? Бойко Юрій Анатолійович. В буцегарню падлюку! Чому СБУ та влада загалом дивиться на такі ініціативи крізь пальці?

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06.07.2022 13:36 Відповісти
серйозно Бойко ?
цей Варава став на путь ісправлєнія ?

мова не йде про депортованих в рашку і навіть про кримчан, де рашиське громадянство це тупо право жити у власній хаті.

при поверненні в Україну депортовані з рашиським паспортом мають негайно відмовитись від нього,
ото й усе !
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06.07.2022 13:44 Відповісти
мабуть тому що влада і служба безпеки працюють на іншу державу
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06.07.2022 14:05 Відповісти
а як визначити що добровільне?
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06.07.2022 13:36 Відповісти
просто - в Україні не має бути персон із російським паспортом

тупо просто НЕ МАЄ БУТИ !
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06.07.2022 13:45 Відповісти
Малось на увазі що людей яких зараз змушуючи отримувати паспорти при окупаціїї
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06.07.2022 13:51 Відповісти
Мда ... очередное подтверждение тугодумности ... это нужно было сделать в 2014 ... 2016 ... 2019 ... 25 февраля 2022 ... чтобы эти ублюдки не могли занимать никаких должностей и ничем владеть в Украине и не имели права даже находится здесь без визы ... принимать быстро знаков и выкидывать всех его лауреатов катапультой за поребрик ...

вам не кажется что депутаты и чинушы уже начинаю охреневать от расслабленности? ... давно видать о мусорным контейнером их никто не раскидывал и не пизлил
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06.07.2022 13:37 Відповісти
про сам законопроект можна судити з того, що серед його авторів - особи, яких журики "ловили" (ну, скажімо: звинувачували; але диму без вогню не буває) на подвійному/множинному громадянстві. Зокрема, той же риг/обрізаний/зажоп Бойко з його вишками...
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06.07.2022 13:39 Відповісти
У парламенті зареєстровано законопроєкт, що пропонує вважати підставою для втрати громадянства України добровільне набуття громадянином України громадянства держави-агресора Джерело:
Спочатку хай відсидять на зонах України за держзраду, як що це добровільно було,
але думаю це було домовлено заздалегідь для поповнення чисельності кацапського
населення, фракція "Слуга урода"працює на кремль.
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06.07.2022 13:41 Відповісти
Звучить добре, популістично, але на фоні тотального свавілля деяких структур тут таке поле для зловживання! зось не сподобається, і все, ти террорист, наклепи наводиш і т д. Фактично як слідство - заборона публічних висловлювань, жорстка цензура.

Цитую, бо виникнуть питання:

Законопроєкт також пропонує позбавляти громадянства осіб, засуджених в Україні за скоєння злочину проти основ національної безпеки, за скоєння терористичного акту, публічні заклики до скоєння теракту, за створення терористичної групи чи організації, за фінансування тероризму.

Під такий опис багато що можна зробити, потрібна конкретика. Намагання ввести кріпацтво вчора вже було. Сьогодні намагання закрити всім пельку? так, з тими колаборантами є що робити, і доречі вже є стаття за держраду.
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06.07.2022 13:42 Відповісти
а ти чого ножками засучив ?
намацав свій рашиський паспорт ?
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06.07.2022 13:46 Відповісти
по собі не судять.
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06.07.2022 13:47 Відповісти
не ерзать!
в глаза смотреть !
сидеть-бояться !

кацапура !
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06.07.2022 13:50 Відповісти
читай уважніше, йолоп)
у нас вже намагались зловживати, наприклад як зі Стерненком.
Тут все може будет точно так.
Як за часів совка або сьогоднішної рашки де на тебе вішають ярлик якщо ти просто не згоден з якимось рішенням.
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06.07.2022 13:52 Відповісти
Черговий пук в калюжу. Як ти доведеш, що хтось отримав громадянство добровільно? Скаже, що його змусили погрозами і привіт.
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06.07.2022 13:43 Відповісти
значить він повинен вибрати одне громадянство якщо хоче отримувати щось від України або жити в Україні
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06.07.2022 13:46 Відповісти


Боже як все просто !
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06.07.2022 13:48 Відповісти
якщо хтось в ліву руку візьме твої яйця, а в праву - ножик і запропонує тобі на вибір змінити громадянство або стать, що ти вибереш?
Можеш не відповідати, флажочок біля твого ніка вже відповів. Проте цього не треба соромитися. Інстинкт самозбереження - це цілком нормально. Але ультрапатріотичну хєрню теж не варто строчити...
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06.07.2022 15:23 Відповісти
"150 тысяч венгров живут в западной части Украины"
на каком основании это сепарское дерьмо имеют двойное гражданство и права голоса в Украине? почему не департирована?
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06.07.2022 13:48 Відповісти
Ооооо схаменулися???це треба було робити в 1991 році !але краще пізно ніж ніколи!!!Слава ЗСУ!!!
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06.07.2022 13:50 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/news/2022/07/6/7356623/ один подвійний громадянин лаптєстану риг гундяєвська "**** православна" щойно відмовився від мандату нардепа ВР :
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06.07.2022 13:50 Відповісти
цікаве. хто надав цій фсбшній курві украхнське громадянсьтво і хто був тоді головою служби безпеки?
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06.07.2022 14:03 Відповісти
А як доказуватимете що добровільно? Усе що зараз робиться в окупації набуває особливого статусу, бо люди бачать наприклад колоборанта, а внього може дитину вкрали та залякали людину щоб співпрацювала, звісно що в нас вати стільки що і доказів не треба але ж ми йдемо цивільним шляхом, то треба бути обачнішими та вже зараз записувати на смартфон відео-докази, бо ось так зараз твій сусід носіками з орками треться а завтра виявиться жертвою, а ти сиди та міркуй чи справді сусід жертвою був чи таки підарас...
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06.07.2022 13:58 Відповісти
Не був в окупації - значить добровільно! Особливо це стосується 'заробітчан', які вже після 2014рокі спокійно і безсовісно каталися до рашистів.
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06.07.2022 14:31 Відповісти
а чому лише держави-агресора? Коли Конституція прямо забороняє мати ще інше окрім українського.
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06.07.2022 13:58 Відповісти
Ця норма вже нікого не влаштовує. Особливо діаспору. Бо багато людей там не хочуть позбавлятися, наприклад, паспорту США, але хочуть мати паспорт і рідної України.
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06.07.2022 14:33 Відповісти
Дивно, що це тільки пропозиція і тільки зараз! Оперативність реагування на зраду- захмарна !
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06.07.2022 14:04 Відповісти
цей законопроект в пешу чергу для олігархів їх точно не заставляли
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06.07.2022 14:08 Відповісти
Сумніваюсь що закон пройде, ЗЕчмо заветує його, "там же наши люди"
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06.07.2022 14:14 Відповісти
А как получить гражданство РФ?
Я бы с удовольствием получил.
Ненавижу Украину, нехочу здесь жить.
Призовут по повестке, открою огонь по своим. Или сливать позиции буду.
Хочу выехать.
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06.07.2022 14:16 Відповісти
На дівані не отримаєш
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06.07.2022 14:24 Відповісти
дуже просто, малоросам усім дають. Їдеш на расею. там публічно рвеш укр паспотр. Крім громадянства отримаєш публічне визнання (покажуть по телеку), можливо навіть дадуть посаду па пару рублів, якщо ти не ханига з виду звичайно.
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06.07.2022 14:42 Відповісти
Ага! А потім впхнуть в руки автомат і пошлють ДиНиРи захищать! Писали хлопці - кацапи нагребли шобло таких "граждан Расєї" і кинули під Маріуполь Більшість там і "залишилися"
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06.07.2022 15:05 Відповісти
В рашці діяла підтримка тих, хто хотів повернутися в родну говень. Деякі на камеру поверталися, одне сімейство навіть з Нимеччини пререїхало. Не бачу ніяких проблем. Напряму мабудь зараз буде складно, але через якусь нейтральну країну, типу Казахстану, спокійно можете переїхати до рашки і там як мінімум попроситися в біженці або подати на громадянство. Навіть шекелєй якихось насиплять. Не треба сидіти в Україні, якщо її ненавидиш. Це погано впливає на травлення.
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06.07.2022 15:29 Відповісти
Як дізнаються про паспорт іншої країни у простої людини, якщо про грлмадянства публічних людей ми дізнаємось тільки, коли вони серуться
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06.07.2022 14:26 Відповісти
Дуже оперативно. Аж на дев'ятому році війни.
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06.07.2022 14:26 Відповісти
Де пожиттєва заборона займати державні посади та приймати участь у виборах,?
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06.07.2022 14:39 Відповісти
Таку норму слід поширити виключно на посадових осіб держапарату. Утаїв громадянство при прийомі на службу -бувай! Утаїв при прийомі що родичі перебувають в громадянстві країни агресор - бувай. А пересічний піпл тут ні дочого.
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06.07.2022 14:41 Відповісти
Вот чем мы знамениты, так тем что лучше поздно, чем никогда! Та хоть так.
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06.07.2022 14:56 Відповісти
Коли собаці нема чого робить - вона яйця лиже!" Ідіоти у нас у Раду вибрані! Для того, щоб такі зміни в законодавство внести - треба внести зміни в Конституцію А зміни Конституції (поки іде війна і діє військовий стан) робить не можна!
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06.07.2022 15:01 Відповісти
Ви не праві. Читайте:

Конституція Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.
Закон:
Стаття 19. Підстави для втрати громадянства України.
1) добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття.
2) набуття особою громадянства України на підставі статті 9 цього Закону внаслідок обману, свідомого подання неправдивих відомостей або фальшивих документів;
3) добровільний вступ на військову службу іншої держави, яка відповідно до законодавства цієї держави не є загальним військовим обов'язком чи альтернативною (невійськовою) службою";
---------
Тобто якщо не трактувати конституцію через місце для сидіння, то робота в спецслужбах іншої країни (державна зрада) це автоматом втрата українського громадянства відповідно до чинної конституції.
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06.07.2022 15:50 Відповісти
******* хтось автора цієї маячні Конституцією України.
Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.
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06.07.2022 15:11 Відповісти
Ви не праві. Читайте:

Конституція Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.
Закон:
Стаття 19. Підстави для втрати громадянства України.
1) добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття.
2) набуття особою громадянства України на підставі статті 9 цього Закону внаслідок обману, свідомого подання неправдивих відомостей або фальшивих документів;
3) добровільний вступ на військову службу іншої держави, яка відповідно до законодавства цієї держави не є загальним військовим обов'язком чи альтернативною (невійськовою) службою";
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Тобто якщо не трактувати конституцію через місце для сидіння, то робота в спецслужбах іншої країни (державна зрада) це автоматом втрата українського громадянства відповідно до чинної конституції.
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06.07.2022 15:48 Відповісти
От і не сприймайте місцем для сидіння. Бо якщо громадянин України набув громадянство (підданство) іншої держави, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України.

Конституцією України та Законом «Про громадянство України» передбачено принцип неможливості позбавлення громадянина України громадянства. Більше того, у правовідношеннях з Україною громадянин України, що набув громадянство іншої країни, розглядається лише як громадянин України.

Отже, громадянин України, що набув інше громадянство, враховуючи, що він розглядається Україною лише як власний громадянин, не може бути позбавлений громадянства України.
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06.07.2022 17:43 Відповісти
Автор ідіот.Наразі це не перевірити .Окупанти насильно під загрою життя особи і його близким під дулами автоматів можуть давати цю ганчірку.
Всі хто отримав паспорт орків повинні по можливості виїхати на територію країни ,або якщо немає такої можливості вислати відео, або сканами через інтернет обов'яково сповістити органи також дати відповідь що і як при яких обставинах ,потім обов'язково при наявності фізично через детектор брехні це все підтвердити..Якщо вже вирвався і тут без поверненя на окуповані території то паспорт орків повинен бути зданий і знищений.
Якщо після поясненя і детектора реально отримання особою ганчірки орків ,тоді конфіскація всього майна і депорт в рашку с позбавленням українсього громандянства нам таке лайно не потрібне.
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06.07.2022 15:29 Відповісти
Мда. Тобто ці унікуми пропонують почати НАРЕШТІ ВИКОНУВАТИ конституцію?

Там давним давно прямим текстом пише що добровільне отримання громадянства іншої країни позбавляє права на громадянство України.
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06.07.2022 15:47 Відповісти
Давно пора было.
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06.07.2022 16:08 Відповісти
 
 