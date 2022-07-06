РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10187 посетителей онлайн
Новости
6 805 98

В Раде предлагают лишать украинского гражданства лиц, добровольно получивших российское

паспорт

В парламенте зарегистрирован законопроект, предлагающий считать основанием для утраты гражданства Украины добровольное приобретение гражданином Украины гражданства государства-агрессора или государства-оккупанта, а также установление факта прохождения лицом военной службы по контракту в государстве-агрессоре или государстве-оккупанте.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт парламента.

Также авторы законопроекта предлагают лишать украинского гражданства за участие в вооруженной агрессии против Украины в составе вооруженных сил государства-агрессора (оккупанта), которое воюет с Украиной. Законопроект также предлагает лишать гражданства лиц, осужденных в Украине за совершение преступления против основ национальной безопасности, за совершение террористического акта, публичные призывы к совершению теракта, создание террористической группы или организации, финансирование терроризма.

Документ также предлагает закрепить за Кабинетом Министров полномочия определять государства, граждане которых приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке. Граждане таких государств при приобретении гражданства Украины вместо выхода из своего предыдущего гражданства должны подать декларацию о признании себя гражданином Украины.

Читайте также: Заместитель главы Харьковского облсовета имеет паспорт РФ и доступ к тайной информации, - ГБР

Согласно статье 4 Конституции, в Украине существует единое гражданство.

Автор: 

ВР (29227) гражданство (1312) законопроект (3219)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+46
Хто ж тоді у ВР буде засідати ?
показать весь комментарий
06.07.2022 13:15
+23
А може виявитись таке що і сам Лідор отримав це громадянство років 5-10 назад.
показать весь комментарий
06.07.2022 13:24
+22
Щоб мати нерухомість в Криму треба мати кацапське громадянство, так що може бути.

показать весь комментарий
06.07.2022 13:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хто ж тоді у ВР буде засідати ?
показать весь комментарий
06.07.2022 13:15 Ответить
А може виявитись таке що і сам Лідор отримав це громадянство років 5-10 назад.
показать весь комментарий
06.07.2022 13:24 Ответить
Щоб мати нерухомість в Криму треба мати кацапське громадянство, так що може бути.

показать весь комментарий
06.07.2022 13:26 Ответить
Чтобы добровольно жить в плену, нужно кем быть ?
показать весь комментарий
06.07.2022 15:06 Ответить
громадяни Німеччини, Ізраїлю, Канади, США
показать весь комментарий
06.07.2022 13:25 Ответить
це дуже поважні країни, щоб роздавати громадянство поза законом кожному зустрічному. Можливо лише Кіпр та ще пара трійка держав.
показать весь комментарий
06.07.2022 14:37 Ответить
вважати підставою
а можно и не считать. очередной закон что дышло для ручного руления и применения для неугодных
показать весь комментарий
06.07.2022 13:29 Ответить
Документ також пропонує закріпити за Кабінетом Міністрів повноваження визначати держави, громадяни яких набувають громадянства України у спрощеному порядку. Громадяни таких держав під час набуття громадянства України замість виходу зі свого попереднього громадянства мають подати декларацію про визнання себе громадянином України. Джерело:
показать весь комментарий
06.07.2022 15:06 Ответить
вот и молодцы!
показать весь комментарий
06.07.2022 13:16 Ответить
davno pora
показать весь комментарий
06.07.2022 13:16 Ответить
Ваша правда, але 25 стаття Конституції України, сподіваюсь, що поки що, забороняє це робити: "Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство. Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі. Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами."
показать весь комментарий
06.07.2022 14:41 Ответить
Читайте:

Конституція Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.
Закон:
Стаття 19. Підстави для втрати громадянства України.
1) добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття.
2) набуття особою громадянства України на підставі статті 9 цього Закону внаслідок обману, свідомого подання неправдивих відомостей або фальшивих документів;
3) добровільний вступ на військову службу іншої держави, яка відповідно до законодавства цієї держави не є загальним військовим обов'язком чи альтернативною (невійськовою) службою";
---------
Тобто якщо не трактувати конституцію через місце для сидіння, то робота в спецслужбах іншої країни (державна зрада) це автоматом втрата українського громадянства відповідно до чинної конституції.

А ось якщо ці умови не виконуються то тоді вже в дію включається стаття 25. Щоб президент, суд чи ще хтось не позбавляв громадянства по бажанню лівої пятки.
показать весь комментарий
06.07.2022 15:52 Ответить
дуже розумно
показать весь комментарий
06.07.2022 13:16 Ответить
Ніби норм, на перший погляд
показать весь комментарий
06.07.2022 13:16 Ответить
Дурачку или кацап? Хотя можешь не отвечать и так ясно?
показать весь комментарий
06.07.2022 13:30 Ответить
Да да, Влаdick. Даже тех, кто в отличии от тебя, диванного, с оружием в руках страну защищает?
показать весь комментарий
06.07.2022 13:38 Ответить
замість виходу зі свого попереднього громадянства мають подати декларацію про визнання себе громадянином України. Джерело:

⁉️ Так вони виходять з попереднього громадянства чі ні ? Чі така схована тема , щоб бізнесмени Ізраїлю Швейцарії та інши УКРАЇНСЬКУ ЗЕМЛЮ МОГЛИ ЗАБЕЗЦІНЬ СКУПИТИ ?
показать весь комментарий
06.07.2022 13:18 Ответить
То не продавай за безцінь! Що за тупість?
показать весь комментарий
06.07.2022 14:22 Ответить
Когда жрать нечего, многое обесценивается
показать весь комментарий
06.07.2022 15:08 Ответить
фуйня..... будет масса проблем доказать добровольное получение....
показать весь комментарий
06.07.2022 13:22 Ответить
тоді, перебуваючи в Україні повинні одразу відмовитись від рашиського громадянства
показать весь комментарий
06.07.2022 13:23 Ответить
не ищите лазейку для сепарни и предателей. Пусть выбирают.
показать весь комментарий
06.07.2022 13:25 Ответить
Та невже? Не добровільно могли отримати паспорти РФ лише люди на окупованих територіях! А всілякі 'кияни' і інші аж ніяк не могли його отримати насильно!
показать весь комментарий
06.07.2022 14:24 Ответить
Вот вот

Без следов пыток не считать получение принудительным
показать весь комментарий
06.07.2022 15:09 Ответить
Давно на часі !!!!
показать весь комментарий
06.07.2022 13:22 Ответить
із конфіскацією майна та депортацією у рашку

щоб такими тут і не воняло !

бо добровільне прийняття рашиського громадянсьтва, або перебування у ньому є вже актом державної зради під час війни
показать весь комментарий
06.07.2022 13:22 Ответить
Ще в 2014 потрібно було це зробити.
показать весь комментарий
06.07.2022 13:23 Ответить
Правильно !!Давно это надо было сделать!! Хочешь целоваться с пукиным езжай в Россию!!!.
показать весь комментарий
06.07.2022 13:23 Ответить
ще додати до законопроекту , при отриманні українського громадянства знання української мови є обов'язковим для всіх без винятку, скільки б тобі не було років і де б ти не жив
показать весь комментарий
06.07.2022 13:23 Ответить
movi + istoriji !
показать весь комментарий
06.07.2022 13:25 Ответить
це теж важливе
показать весь комментарий
06.07.2022 13:28 Ответить
Тоді зелупа не могла б видавати українське громадянство Казаріну та Жидкову зі свого 95 кварталу
показать весь комментарий
06.07.2022 13:28 Ответить
Казарін мову та історію України знає краще тебе і зараз в Теробороні служить
показать весь комментарий
06.07.2022 13:39 Ответить
ти тупий чі прикидаешся - причому тут зеля . призедент паспорти видае ? де ти таке бачив- може в тебе в кацапії так
показать весь комментарий
06.07.2022 14:04 Ответить
Казарiн воюе , а ось Новiнський - якого Порошенко зробив украiнцем - кацапом залишився ...
показать весь комментарий
06.07.2022 17:56 Ответить
тоді у нас половина можновладців втратять пости..
показать весь комментарий
06.07.2022 13:31 Ответить
нехай втрачають
показать весь комментарий
06.07.2022 13:38 Ответить


"при отриманні українського громадянства знання української мови є обов'язковим"

Я б ще додав знання історії, як, доречі, відбувається в більшості нормальних країн,
де для отримання громадянства іноземцями, крім всього іншого, є складання іспиту з знання мови та історії країни.
показать весь комментарий
06.07.2022 14:23 Ответить
А чому тільки російське. Уйобки..За подвійне громадянство на мінне поле сучих дітей відправити мало..
показать весь комментарий
06.07.2022 13:27 Ответить
паспортист-рецидівіст Бєня в курсЄ?
показать весь комментарий
06.07.2022 13:29 Ответить
а якщо у людей вибір - паспорт або розтріл або концлагер??? дурня, таке вже було при дядечку сталіні..був у полоні? до концтабору вдома, після звільнення..і хрєн доведеш, що не спецом той аусвайси отримували.
показать весь комментарий
06.07.2022 13:29 Ответить
вибір завжди є, нехай визначаються, хто вони
показать весь комментарий
06.07.2022 13:43 Ответить
Я свою дочке и бывшую супругу в Севастополе отправил получать эти двуглавые книжечки. Потому что, молодой человек, жить в оккупации и кукарекать на форумах это разные вещи.
показать весь комментарий
06.07.2022 14:00 Ответить
За яйця притримали в окупації?
показать весь комментарий
06.07.2022 14:20 Ответить
Якби ти був українцем, продав би там все майно в тридорога і вивіз звідти родину, а не відправляв би їх в окупацію! Дібілоїд!
показать весь комментарий
06.07.2022 14:27 Ответить
Також автори законопроєкту пропонують позбавляти українського громадянства за є участь у збройній агресії проти України у складі збройних сил держави-агресора (окупанта), яка воює з Україною.
А судить этих ублюдков после лишения украинского гражданства по статьям какого УК будут?
показать весь комментарий
06.07.2022 13:30 Ответить
Калашнікова, а краще УЗІ
показать весь комментарий
06.07.2022 14:28 Ответить
по місцю вчинення злочину, громадянство ролі не грає.
показать весь комментарий
06.07.2022 14:34 Ответить
Мураєва, Труханова, Портнова та інших - за порєбрік!
показать весь комментарий
06.07.2022 13:32 Ответить
Не можна цього робити прям зараз, хоча загалом ідея гарна. Зараз сотні тисяч насильно переміщених осіб в РФ, з самою РФ конфлікт і ми не можемо отримати інформації стосовно тих осіб. Орки примушують отримувати громадянство на окупованих. Люди які отримають громадянство агресора заради виживання в Маріку та Херсоні і можливості добратись до України, не повинні переслідуватись і боятись повертатися. Нехай повертаються через Турцію-Польщу, з особливим цинізмом палять паспорти РФ на youtube, і це буде найкраща реклама нашій державі.

Ого, ви бачили хто розробив цей законопроект? Бойко Юрій Анатолійович. В буцегарню падлюку! Чому СБУ та влада загалом дивиться на такі ініціативи крізь пальці?

показать весь комментарий
06.07.2022 13:36 Ответить
серйозно Бойко ?
цей Варава став на путь ісправлєнія ?

мова не йде про депортованих в рашку і навіть про кримчан, де рашиське громадянство це тупо право жити у власній хаті.

при поверненні в Україну депортовані з рашиським паспортом мають негайно відмовитись від нього,
ото й усе !
показать весь комментарий
06.07.2022 13:44 Ответить
мабуть тому що влада і служба безпеки працюють на іншу державу
показать весь комментарий
06.07.2022 14:05 Ответить
а як визначити що добровільне?
показать весь комментарий
06.07.2022 13:36 Ответить
просто - в Україні не має бути персон із російським паспортом

тупо просто НЕ МАЄ БУТИ !
показать весь комментарий
06.07.2022 13:45 Ответить
Малось на увазі що людей яких зараз змушуючи отримувати паспорти при окупаціїї
показать весь комментарий
06.07.2022 13:51 Ответить
Мда ... очередное подтверждение тугодумности ... это нужно было сделать в 2014 ... 2016 ... 2019 ... 25 февраля 2022 ... чтобы эти ублюдки не могли занимать никаких должностей и ничем владеть в Украине и не имели права даже находится здесь без визы ... принимать быстро знаков и выкидывать всех его лауреатов катапультой за поребрик ...

вам не кажется что депутаты и чинушы уже начинаю охреневать от расслабленности? ... давно видать о мусорным контейнером их никто не раскидывал и не пизлил
показать весь комментарий
06.07.2022 13:37 Ответить
про сам законопроект можна судити з того, що серед його авторів - особи, яких журики "ловили" (ну, скажімо: звинувачували; але диму без вогню не буває) на подвійному/множинному громадянстві. Зокрема, той же риг/обрізаний/зажоп Бойко з його вишками...
показать весь комментарий
06.07.2022 13:39 Ответить
У парламенті зареєстровано законопроєкт, що пропонує вважати підставою для втрати громадянства України добровільне набуття громадянином України громадянства держави-агресора Джерело:
Спочатку хай відсидять на зонах України за держзраду, як що це добровільно було,
але думаю це було домовлено заздалегідь для поповнення чисельності кацапського
населення, фракція "Слуга урода"працює на кремль.
показать весь комментарий
06.07.2022 13:41 Ответить
Звучить добре, популістично, але на фоні тотального свавілля деяких структур тут таке поле для зловживання! зось не сподобається, і все, ти террорист, наклепи наводиш і т д. Фактично як слідство - заборона публічних висловлювань, жорстка цензура.

Цитую, бо виникнуть питання:

Законопроєкт також пропонує позбавляти громадянства осіб, засуджених в Україні за скоєння злочину проти основ національної безпеки, за скоєння терористичного акту, публічні заклики до скоєння теракту, за створення терористичної групи чи організації, за фінансування тероризму.

Під такий опис багато що можна зробити, потрібна конкретика. Намагання ввести кріпацтво вчора вже було. Сьогодні намагання закрити всім пельку? так, з тими колаборантами є що робити, і доречі вже є стаття за держраду.
показать весь комментарий
06.07.2022 13:42 Ответить
а ти чого ножками засучив ?
намацав свій рашиський паспорт ?
показать весь комментарий
06.07.2022 13:46 Ответить
по собі не судять.
показать весь комментарий
06.07.2022 13:47 Ответить
не ерзать!
в глаза смотреть !
сидеть-бояться !

кацапура !
показать весь комментарий
06.07.2022 13:50 Ответить
читай уважніше, йолоп)
у нас вже намагались зловживати, наприклад як зі Стерненком.
Тут все може будет точно так.
Як за часів совка або сьогоднішної рашки де на тебе вішають ярлик якщо ти просто не згоден з якимось рішенням.
показать весь комментарий
06.07.2022 13:52 Ответить
Черговий пук в калюжу. Як ти доведеш, що хтось отримав громадянство добровільно? Скаже, що його змусили погрозами і привіт.
показать весь комментарий
06.07.2022 13:43 Ответить
значить він повинен вибрати одне громадянство якщо хоче отримувати щось від України або жити в Україні
показать весь комментарий
06.07.2022 13:46 Ответить


Боже як все просто !
показать весь комментарий
06.07.2022 13:48 Ответить
якщо хтось в ліву руку візьме твої яйця, а в праву - ножик і запропонує тобі на вибір змінити громадянство або стать, що ти вибереш?
Можеш не відповідати, флажочок біля твого ніка вже відповів. Проте цього не треба соромитися. Інстинкт самозбереження - це цілком нормально. Але ультрапатріотичну хєрню теж не варто строчити...
показать весь комментарий
06.07.2022 15:23 Ответить
"150 тысяч венгров живут в западной части Украины"
на каком основании это сепарское дерьмо имеют двойное гражданство и права голоса в Украине? почему не департирована?
показать весь комментарий
06.07.2022 13:48 Ответить
Ооооо схаменулися???це треба було робити в 1991 році !але краще пізно ніж ніколи!!!Слава ЗСУ!!!
показать весь комментарий
06.07.2022 13:50 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2022/07/6/7356623/ один подвійний громадянин лаптєстану риг гундяєвська "**** православна" щойно відмовився від мандату нардепа ВР :
показать весь комментарий
06.07.2022 13:50 Ответить
цікаве. хто надав цій фсбшній курві украхнське громадянсьтво і хто був тоді головою служби безпеки?
показать весь комментарий
06.07.2022 14:03 Ответить
А як доказуватимете що добровільно? Усе що зараз робиться в окупації набуває особливого статусу, бо люди бачать наприклад колоборанта, а внього може дитину вкрали та залякали людину щоб співпрацювала, звісно що в нас вати стільки що і доказів не треба але ж ми йдемо цивільним шляхом, то треба бути обачнішими та вже зараз записувати на смартфон відео-докази, бо ось так зараз твій сусід носіками з орками треться а завтра виявиться жертвою, а ти сиди та міркуй чи справді сусід жертвою був чи таки підарас...
показать весь комментарий
06.07.2022 13:58 Ответить
Не був в окупації - значить добровільно! Особливо це стосується 'заробітчан', які вже після 2014рокі спокійно і безсовісно каталися до рашистів.
показать весь комментарий
06.07.2022 14:31 Ответить
а чому лише держави-агресора? Коли Конституція прямо забороняє мати ще інше окрім українського.
показать весь комментарий
06.07.2022 13:58 Ответить
Ця норма вже нікого не влаштовує. Особливо діаспору. Бо багато людей там не хочуть позбавлятися, наприклад, паспорту США, але хочуть мати паспорт і рідної України.
показать весь комментарий
06.07.2022 14:33 Ответить
Дивно, що це тільки пропозиція і тільки зараз! Оперативність реагування на зраду- захмарна !
показать весь комментарий
06.07.2022 14:04 Ответить
цей законопроект в пешу чергу для олігархів їх точно не заставляли
показать весь комментарий
06.07.2022 14:08 Ответить
Сумніваюсь що закон пройде, ЗЕчмо заветує його, "там же наши люди"
показать весь комментарий
06.07.2022 14:14 Ответить
А как получить гражданство РФ?
Я бы с удовольствием получил.
Ненавижу Украину, нехочу здесь жить.
Призовут по повестке, открою огонь по своим. Или сливать позиции буду.
Хочу выехать.
показать весь комментарий
06.07.2022 14:16 Ответить
На дівані не отримаєш
показать весь комментарий
06.07.2022 14:24 Ответить
дуже просто, малоросам усім дають. Їдеш на расею. там публічно рвеш укр паспотр. Крім громадянства отримаєш публічне визнання (покажуть по телеку), можливо навіть дадуть посаду па пару рублів, якщо ти не ханига з виду звичайно.
показать весь комментарий
06.07.2022 14:42 Ответить
Ага! А потім впхнуть в руки автомат і пошлють ДиНиРи захищать! Писали хлопці - кацапи нагребли шобло таких "граждан Расєї" і кинули під Маріуполь Більшість там і "залишилися"
показать весь комментарий
06.07.2022 15:05 Ответить
В рашці діяла підтримка тих, хто хотів повернутися в родну говень. Деякі на камеру поверталися, одне сімейство навіть з Нимеччини пререїхало. Не бачу ніяких проблем. Напряму мабудь зараз буде складно, але через якусь нейтральну країну, типу Казахстану, спокійно можете переїхати до рашки і там як мінімум попроситися в біженці або подати на громадянство. Навіть шекелєй якихось насиплять. Не треба сидіти в Україні, якщо її ненавидиш. Це погано впливає на травлення.
показать весь комментарий
06.07.2022 15:29 Ответить
Як дізнаються про паспорт іншої країни у простої людини, якщо про грлмадянства публічних людей ми дізнаємось тільки, коли вони серуться
показать весь комментарий
06.07.2022 14:26 Ответить
Дуже оперативно. Аж на дев'ятому році війни.
показать весь комментарий
06.07.2022 14:26 Ответить
Де пожиттєва заборона займати державні посади та приймати участь у виборах,?
показать весь комментарий
06.07.2022 14:39 Ответить
Таку норму слід поширити виключно на посадових осіб держапарату. Утаїв громадянство при прийомі на службу -бувай! Утаїв при прийомі що родичі перебувають в громадянстві країни агресор - бувай. А пересічний піпл тут ні дочого.
показать весь комментарий
06.07.2022 14:41 Ответить
Вот чем мы знамениты, так тем что лучше поздно, чем никогда! Та хоть так.
показать весь комментарий
06.07.2022 14:56 Ответить
Коли собаці нема чого робить - вона яйця лиже!" Ідіоти у нас у Раду вибрані! Для того, щоб такі зміни в законодавство внести - треба внести зміни в Конституцію А зміни Конституції (поки іде війна і діє військовий стан) робить не можна!
показать весь комментарий
06.07.2022 15:01 Ответить
Ви не праві. Читайте:

Конституція Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.
Закон:
Стаття 19. Підстави для втрати громадянства України.
1) добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття.
2) набуття особою громадянства України на підставі статті 9 цього Закону внаслідок обману, свідомого подання неправдивих відомостей або фальшивих документів;
3) добровільний вступ на військову службу іншої держави, яка відповідно до законодавства цієї держави не є загальним військовим обов'язком чи альтернативною (невійськовою) службою";
---------
Тобто якщо не трактувати конституцію через місце для сидіння, то робота в спецслужбах іншої країни (державна зрада) це автоматом втрата українського громадянства відповідно до чинної конституції.
показать весь комментарий
06.07.2022 15:50 Ответить
******* хтось автора цієї маячні Конституцією України.
Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.
показать весь комментарий
06.07.2022 15:11 Ответить
Ви не праві. Читайте:

Конституція Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.
Закон:
Стаття 19. Підстави для втрати громадянства України.
1) добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття.
2) набуття особою громадянства України на підставі статті 9 цього Закону внаслідок обману, свідомого подання неправдивих відомостей або фальшивих документів;
3) добровільний вступ на військову службу іншої держави, яка відповідно до законодавства цієї держави не є загальним військовим обов'язком чи альтернативною (невійськовою) службою";
---------
Тобто якщо не трактувати конституцію через місце для сидіння, то робота в спецслужбах іншої країни (державна зрада) це автоматом втрата українського громадянства відповідно до чинної конституції.
показать весь комментарий
06.07.2022 15:48 Ответить
От і не сприймайте місцем для сидіння. Бо якщо громадянин України набув громадянство (підданство) іншої держави, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України.

Конституцією України та Законом «Про громадянство України» передбачено принцип неможливості позбавлення громадянина України громадянства. Більше того, у правовідношеннях з Україною громадянин України, що набув громадянство іншої країни, розглядається лише як громадянин України.

Отже, громадянин України, що набув інше громадянство, враховуючи, що він розглядається Україною лише як власний громадянин, не може бути позбавлений громадянства України.
показать весь комментарий
06.07.2022 17:43 Ответить
Автор ідіот.Наразі це не перевірити .Окупанти насильно під загрою життя особи і його близким під дулами автоматів можуть давати цю ганчірку.
Всі хто отримав паспорт орків повинні по можливості виїхати на територію країни ,або якщо немає такої можливості вислати відео, або сканами через інтернет обов'яково сповістити органи також дати відповідь що і як при яких обставинах ,потім обов'язково при наявності фізично через детектор брехні це все підтвердити..Якщо вже вирвався і тут без поверненя на окуповані території то паспорт орків повинен бути зданий і знищений.
Якщо після поясненя і детектора реально отримання особою ганчірки орків ,тоді конфіскація всього майна і депорт в рашку с позбавленням українсього громандянства нам таке лайно не потрібне.
показать весь комментарий
06.07.2022 15:29 Ответить
Мда. Тобто ці унікуми пропонують почати НАРЕШТІ ВИКОНУВАТИ конституцію?

Там давним давно прямим текстом пише що добровільне отримання громадянства іншої країни позбавляє права на громадянство України.
показать весь комментарий
06.07.2022 15:47 Ответить
Давно пора было.
показать весь комментарий
06.07.2022 16:08 Ответить
 
 