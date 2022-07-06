В Раде предлагают лишать украинского гражданства лиц, добровольно получивших российское

В парламенте зарегистрирован законопроект, предлагающий считать основанием для утраты гражданства Украины добровольное приобретение гражданином Украины гражданства государства-агрессора или государства-оккупанта, а также установление факта прохождения лицом военной службы по контракту в государстве-агрессоре или государстве-оккупанте.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт парламента.

Также авторы законопроекта предлагают лишать украинского гражданства за участие в вооруженной агрессии против Украины в составе вооруженных сил государства-агрессора (оккупанта), которое воюет с Украиной. Законопроект также предлагает лишать гражданства лиц, осужденных в Украине за совершение преступления против основ национальной безопасности, за совершение террористического акта, публичные призывы к совершению теракта, создание террористической группы или организации, финансирование терроризма.

Документ также предлагает закрепить за Кабинетом Министров полномочия определять государства, граждане которых приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке. Граждане таких государств при приобретении гражданства Украины вместо выхода из своего предыдущего гражданства должны подать декларацию о признании себя гражданином Украины.

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Согласно статье 4 Конституции, в Украине существует единое гражданство.