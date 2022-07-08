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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Українські воїни знищили 12 танків на під Святогірськом. ФОТОрепортаж. 18+

Радник керівника МВС Антон Геращенко оприлюднив кадри знищеної російської техніки на Слов'янському напрямку. Увага! Новина містить кадри, не рекомендовані для перегляду дітям до 18 років та особам із нестійкою психікою.

Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у телеграмі. 

Геращенко зазначив: "У бій під Слов'янськом йдуть одні буряти! 79-та та 81-ша бригади ЗСУ під Святогірськом відправили до праотців 12 танків, БМП та інші консервні банки орків. Прорив на Слов'янськ, про який так мріяли окупанти, з тріском провалився!"

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Танк окупантів підривається на міні. ВIДЕО

Українські воїни знищили 12 танків на під Святогірськом 01
Українські воїни знищили 12 танків на під Святогірськом 02
Українські воїни знищили 12 танків на під Святогірськом 03
Українські воїни знищили 12 танків на під Святогірськом 04
Українські воїни знищили 12 танків на під Святогірськом 05

Автор: 

танк (2059) Геращенко Антон (935) 79 окрема десантно-штурмова бригада (199) 81 окрема аеромобільна бригада (67) Слов’янськ (593)


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Топ коментарі
+116
Дякую ЗСУ за цю красу.
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08.07.2022 20:39
+93
мала питає - а де 18+?
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08.07.2022 20:39
+74
Мухи уже на месте, значит говно свежее!
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08.07.2022 20:39
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Красівоє...)))
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08.07.2022 21:55 Відповісти
Харошиє руZZкіє…
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08.07.2022 21:56 Відповісти
Смотря на это я молодею на 18. Спасибо.
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08.07.2022 21:56 Відповісти
Замість «18+» має бути «дивитись всім!»
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08.07.2022 22:03 Відповісти
надо поставить «2+»
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09.07.2022 00:07 Відповісти
гарні згорівші кацапські істоти. Хороша робота ЗСУ. Росія має бути знищена
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08.07.2022 22:05 Відповісти
После информации что буряты перевозят свои семьи в Херсонскую область - очень приятно видеть дохлых бурятов.
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08.07.2022 22:10 Відповісти
У путлера такого добра миллионы и ему их не жалко. Бабы еще нарожают....
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08.07.2022 22:10 Відповісти
Нет ненависти к россиянам, но есть чуство брезгливости, как к дохлому скоту".- Джохар Дудаев. "Раб, не стремящийся выйти из рабства, заслуживает двойного рабства." - Джохар Мусаевич Дудаев.
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08.07.2022 22:12 Відповісти
Не жаліє Путлер своїх чоловічків. Ох не жаліє!
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08.07.2022 22:20 Відповісти
Ублюдок косоглазый, наушники одел, за уши переживает.
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08.07.2022 22:21 Відповісти
Вместо снотворного на ночь. Всем рекомендую для крепкого и здорового сна:
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08.07.2022 22:21 Відповісти
картина маслом... все отдыхают... и это удобрение также.
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08.07.2022 23:11 Відповісти
Засыпаешь без задних ног, а порой даже без рук или головы, долгий сон обеспечен
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09.07.2022 15:49 Відповісти
Да у тебя же мама- педагог,да у тебя же папа пианист......
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08.07.2022 22:36 Відповісти
какой ты нахрен танкист ）））
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08.07.2022 23:55 Відповісти
Бурят! Как я рад!

Щось давно дагестанців не смажили наші ЗСУ , все буряти та буряти дохнуть за русь вялікую та *****.
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08.07.2022 22:38 Відповісти
Можно бесконечо смотреть на 3 вещи: на то, как бежит вода, как горит костёр и на дохлых кацапов-бурятов
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08.07.2022 22:41 Відповісти
Коли надивлюсь таких фоток мені лучче спиться
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08.07.2022 22:45 Відповісти
Эту кацапскую мерзоту и закапывать не хочеться в украинскую землю!Пусть вороны этими скотами попируют!
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08.07.2022 22:46 Відповісти
Хай лежат, какой-нибудь бездомный собака хоть покушает.
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09.07.2022 01:28 Відповісти
Красиво лежат.
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08.07.2022 22:47 Відповісти
Как учили!
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10.07.2022 12:42 Відповісти
А чому так мало фото? Я ненадивився. На цю красу дивитись можна вічно.
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08.07.2022 22:50 Відповісти
Підсмажені орки поснули на природі
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08.07.2022 22:55 Відповісти
Гарна подія і покидьок Антоша вирішив на ній проПіАритись. А недавно ця бидлотварюка фотографувалась з "харошим" рускім.
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08.07.2022 23:02 Відповісти
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08.07.2022 23:18 Відповісти
Потому что это была бурятоубийственная война!
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09.07.2022 08:51 Відповісти
І чого питається ти сюди причовпло,щоб здохнути безславно? Сиділо б собі в своєму мухосранську брагу жлуктило б вбоге,собаками закушувало б! Ан ні вялічія подавай!
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08.07.2022 23:18 Відповісти
Сам факт безусловно радует. Но от публикации подобных снимков крупным планом я бы отказался по этическим соображениям. По-моему необходимо сохранять достоинство даже в таких жестоких обстоятельствах. Мёртвый враг - уже не враг. В этом то и разница между русским миром и цивилизованным миром.
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08.07.2022 23:42 Відповісти
Це не мертва людина, це ординець який їхав на танку вбивати наші і ваші сім'ї та ґвалтувати жінок та дітей, руйнувати наші домівки. Не доїхав. Тому так приємно дивитись на ту кучу мерзенного гімна яке залишилось від цієї потолочі.
Нічого поганого в цьому я не бачу.
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08.07.2022 23:50 Відповісти
Передивись публікації кінця лютого, початку березня! Отам реально "жестокіє абстаятєльства".
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08.07.2022 23:52 Відповісти
Ти ще заяви що нема різниці між нашим загиблим воїном та вбитим орком Адже обоє - мертві! Судячи з ходу твоїх думок - вони тепер - не вороги!
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09.07.2022 05:33 Відповісти
Була б така технвчна можливість - то взчти б трупи цих істот, завантажити на борт транспортного літака, і скинути з висоти 15км прямо над "краснай плошьчядью". Щоб завалити цю мордорську "святиню" тонами гнилого кривавого м'яса впереміш з триколорним шматтям
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09.07.2022 08:52 Відповісти
самый лучший чернозем из узкоглазиков. как хорошо, что я на цензоре могу сказать УЗКОГЛАЗИК, а фб за такое по жопе бьет. Слава ЗСУ, смерть врагам.
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09.07.2022 00:17 Відповісти
Так, дійсно, на сЦукерберговому пейс-буці можна писати лише про котиків і рекламувати гівно-товари і послуги. А рашистам там можна вільно публікувати дезу про Україну в стилі роспропагандонів, і скаржитись на це лайно безрезультатно. А коли ж допис буде українською, та наводитиме докази кривавих злочиніа лаптєрейха, чи пояснюватиме фашистську суть орків і чому ми небратні, то цей допис одразу "порушить правила спільноти" і буде видалений.
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09.07.2022 08:58 Відповісти
Смердюча совком "мордо-книга" заслуговує лише на одне: повний її ігнор.
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09.07.2022 10:56 Відповісти
хотіли раша-фашисти в Україні меду...і нарвались убогі, на рій боєвих укр. бджіл...
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09.07.2022 00:25 Відповісти
Шось ему повылазило..
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09.07.2022 00:37 Відповісти
Тупые бурятские ублюдки лучше бы нацистскую власть на москвабаде сбросили. Иначе через год все забудут что вообще такое племя существовало. Долбо@бы.
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09.07.2022 00:42 Відповісти
А їх саме для цього сюди і посилають Бо землі в Бурятії китайці повним ходом освоюють - їм Путін в оренду на 50 років передав земель сільгосппризначення ВП"ЯТЕРО БІЛЬШЕ ніж територія Криму Так на біса їм місцеве населення яке вміє тримать в руках зброю? (Товариш писав - усю орендовану землю китайці оточують своїми державними прапорами і стріляють без попередження у місцевих які туди забрідають!)
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09.07.2022 05:38 Відповісти
Во Владивостоке такая же история. Китаезы ведут себя нагло, в буквальном смысле слова срут руцким на головы ( выбрасывают мусор , фекалии в коридор, с балкона) . Во всех конфликтных ситуациях купленные менты занимают сторону китайцев, а не соотечественников. Дальний Восток уже давно просран и продан китаезам.
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09.07.2022 08:03 Відповісти
Ну - не знаю Може там зараз якісь "особливі" китайці поселилися? Бо наскільки я їх знаю - вони доволі чистоплотні (порівняно з кацапами) "Казки" про "вонь в китайских кварталах" так казками і залишаються Відкрий хоча-б "50 лет в строю" Ігнатьєва і прочитай як він порівнює тодішній Китай і Росію (період його участі в російсько-японській війні 1905 року)
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09.07.2022 08:18 Відповісти
Їбучі мокселі лізуть, як сарана на дезінсекцію.
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09.07.2022 01:16 Відповісти
Gute Nacht!
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09.07.2022 01:28 Відповісти
блін, я думав 18+ це кількість
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09.07.2022 04:10 Відповісти
Goodnight, motherfuckers.
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09.07.2022 06:41 Відповісти
Люблю смотреть на дохлую русню по утрам!
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09.07.2022 07:10 Відповісти
Ви бурят? Как я рад!
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09.07.2022 07:22 Відповісти
Бурятов стало меньше на 5 000...кажуть що баби бурятки рожать стали в 20 раз больше...
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09.07.2022 07:56 Відповісти
Каким же мудаком нужно быть , что бы за 3000 долларов приехать в чужую страну , за 9000 км от твоей зачуханной Бурятии и убивать украинцев. Это же бурятское чмо дальше райцентра никуда не выезжало. Просто отребье, мусор, генетические отбросы человечества. Воинам ВСУ - слава и почет. Утилизируйте эту нечисть, герои.
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09.07.2022 07:58 Відповісти
- Ванька! Ты зачем в Украину ваевать папёрси?
- Денег заработать!
- Так ведь там убить могут!
Да и "х*й с ним! Живой астанусь - денег заработаю кредит пагашу Убьют - кредит гасить не надо!

Прежде, чем тратить большие деньги на оборону, надо создать людям жизнь, которую стоило бы защищать. Маннергейм

Прежде, чем начинать войну, надо создать пушечному мясу жизнь, которую не жаль потерять. Путин
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09.07.2022 08:39 Відповісти
Як колись казали кацапофашисти про пасажирів збитого Боїнга "Чьто-то у вас трупи нєсвєжиє"
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09.07.2022 08:45 Відповісти
"Как я рад, как я рад

на мой концерт прибыл очередной бурят!"
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09.07.2022 10:58 Відповісти
Хто знає - хіращенка ще в МВС зряплату отримує, чи вже в якусь газету перейшов?
Бо щось незрозуміло - чого то він весь час про успіхи ЗСУ пише.
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09.07.2022 11:01 Відповісти
Тільки змішані почуття. Коли хабаровці прийшли вбивати українців та гвалтувати наших жінок, дівчат та дітей, самі будучи на 2/3 українцями - то зелена путь їм у пекло. А буряти? Їх хтось питав, хочуть чи не хочуть вони вмирати "за с...аліна, за путіна..."? В Україні живуть наші громадяни бурятського походження, є серед них відомі люди, патріоти України... Разом з всіма українськими патріотами вони повинні сприяти розгортанню антипутінської пропаганди в нещасній Бурятії.
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09.07.2022 12:34 Відповісти
Геноцид Бурятов , вытаскивайте Гретту из нафталина
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09.07.2022 19:25 Відповісти
Русские, мы вас предупреждали, что будем убивать? Вы не послушали. Теперь мы не остановимся, пока не убъем всех.
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09.07.2022 20:31 Відповісти
А что с чухонцев брать?.. мамка -это общественный спермоприёмник. Папка-тупоголовый компост для удобрения, Дитя-что то между спермоприёмником и компостом)))...а по простому-Твари!
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09.07.2022 23:12 Відповісти
кабздон встречает ты бурят как я рад,
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23.09.2022 11:18 Відповісти
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