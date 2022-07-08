Танк окупантів підривається на міні. ВIДЕО

В мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксований момент підриву російського танка на міні.

Як пеовідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що протитанкова міна спрацьовує в момент, коли ворожа бронемашина намагається проїхати між двома іншими танками.

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