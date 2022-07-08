Танк оккупантов подрывается на мине. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксирован момент подрыва российского танка на мине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что противотанковая мина срабатывает в момент, когда вражеская бронемашина пытается проехать между двумя другими танками.

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