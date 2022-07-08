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Танк оккупантов подрывается на мине. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксирован момент подрыва российского танка на мине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что противотанковая мина срабатывает в момент, когда вражеская бронемашина пытается проехать между двумя другими танками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские боевые дроны уничтожают вражескую бронетехнику. ВИДЕО

армия РФ (19210) танк (2256) уничтожение (6916)


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Топ комментарии
+38
Ехал Ванька на машине,
Подорвался он на мине!
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08.07.2022 11:49
+38
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08.07.2022 12:07
+33
Тоесть, 4 дохлых танка его не смутили?
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08.07.2022 11:49
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Ехал Ванька на машине,
Подорвался он на мине!
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08.07.2022 11:49 Ответить
А за ним, кричя уррряяя!!!
Еще поджарился бурят.
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08.07.2022 12:01 Ответить
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08.07.2022 12:07 Ответить
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08.07.2022 12:11 Ответить
А чого ж так не відбулося на Чонгарі????
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08.07.2022 12:13 Ответить
Так тож треба запитати мЄсну, зажопну владу та "самооборону" яка зара праацює гауляйтерами
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08.07.2022 14:59 Ответить
"Блазню" такі питання став!
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09.07.2022 07:37 Ответить
Нравится-не нравится, буряты в танке плавятся!
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08.07.2022 12:10 Ответить
Адекватные дальневосточники уверенны что дивергент Пу просто сливает армию и технику что бы нечем было защищаться россияненам в будущем от Китая...

После инфы что все за пару недель знали, сняли мины и тд - закулиса что черти просто танцует на костях.
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08.07.2022 17:01 Ответить
І сумніву нема! Оренда земель на півдні Сибіру на 50 років - це повна зміна демографічної ситуації на тих землях За 50 років виросте мінімум два покоління китайців (а там у них нема обмежень по народжуваності) Контроль за основною масою земель сільгосппризначення в регіоні - УЖЕ в руках китайців Продовольчі ринки - теж! Тепер місцеве населення майже повністю залежить від їх "милості" - дадуть жерти чи ні? В тилу УРів, які були побудовані в 60-ті на кордоні з Китаєм, зараз купа китайських "фермерів", у яких танки та інша зброя у вічній мерзлоті закопані Прийде час - і вони їх викопають!
А знищення бойової техніки з сибірських округів та боєздатного чоловічого населення Східного Сибіру на полях України - просто полегшення завдання по "китаєзації" Сибіру Щоб не було кому цьому противиться
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09.07.2022 07:49 Ответить
пАтерь нєт!)))
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08.07.2022 11:49 Ответить
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08.07.2022 12:08 Ответить
2,4,6,8.
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08.07.2022 13:22 Ответить
Главное, чтоб это был не наш танк.
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08.07.2022 11:49 Ответить
Не переживай, кацап, єто ваше говно
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08.07.2022 11:52 Ответить
Фонтан заткни, дурак.
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08.07.2022 11:53 Ответить
Як раз це ваш танк , написано ж -Танк окупантів
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08.07.2022 11:54 Ответить
Украина танки очень редко использует и то для защиты а не атаки. Нам не зачем пускать свои танки по своему же минному полю)
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08.07.2022 12:45 Ответить
Тоесть, 4 дохлых танка его не смутили?
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08.07.2022 11:49 Ответить
это как в том анекдоте:
Идут 3 руских свиньи по пустыни, жажда замучила, видят, в песке лежит бутылка водки. Один поднимает, откупоривает пробку - нюхает:
- Да это же водка!!
выпивает и падает замертво
Второй поднимает упавшую бутылку - нюхает:
- Да это же водка!!
выпивает и падает замертво
Третьий:
- Тю, чё за фигня?
подпимает упавшую бутылку, нюхает:
- Да это же водка!! ПАМАГИТЕ
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08.07.2022 12:20 Ответить
еще и как смутили !

видит - непорядок, дырка на дороге между танками вот и решил заткнуть собой, матросов буев !
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08.07.2022 15:01 Ответить
у интеллектуалов это зашито в гены

https://www.youtube.com/watch?v=oUzzDkh3_Zg
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08.07.2022 15:01 Ответить
На цьому в"єтнамці колись "ловили" американських солдатів На стежці ставили протипіхотну міну і маскували грунтом Потім брали лопату і "ляпали" навкруги "млинці" буйволиного лайна Коли людина з подібним стикається на стежці - вона автоматично ступає не в лайно, а на "чисте" місце Тут - те саме Видно лише один прохід, через який вільно проходить танк От хлопці і виставили туди міну
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09.07.2022 07:57 Ответить
А дуель тогда где? На разных новостях одно и то же видео, но с разными фрагментами
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08.07.2022 11:52 Ответить
В карагандє.
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08.07.2022 12:24 Ответить
Тільки що бачив цей ролік на одному з ТГ-каналів, так там цей танк після підриву ще трохи проїхав та ще й стрельнув... Щось зовсім незрозуміле...
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08.07.2022 12:55 Ответить
на відео стрельнув добряче - баштою вверх метрів на тридцять
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08.07.2022 15:02 Ответить
Лежала собі мирно міна, нікого не чіпала...
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08.07.2022 11:53 Ответить
Там рядом 4 танка уже отдыхают )) а пятый решил проявить жест доброй воли и показать как надо ))
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08.07.2022 13:48 Ответить
Просто вони займали йому місце ))
Слова "рaccєянін" і "тупий" синоніми.
Це встановлено емпірично
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08.07.2022 13:56 Ответить
Чорнобаівка,
Змієбаівка,Топазобаівка в Донецьку (ці склади наші ще з 14-го довбають час від часу),
а тепер - Танкобаівка,

одним словом - Кацапобаівка #бабы еще нарожають
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08.07.2022 15:05 Ответить
"А вдрух" - поразкинул мозгами танкист.
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08.07.2022 11:53 Ответить
Иванушка-дурачек: видит 4 подбитые танка и сунется в оставшееся вакантное место ))
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08.07.2022 11:54 Ответить
А мина-то от Шольца! Немцы давали мины.
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08.07.2022 12:00 Ответить
Vidjmo Šolcu ponravilasj capskaja pogovorka "možemo povtoriti"
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08.07.2022 14:12 Ответить
тыльки не кажіть Шольцу, бо

"Німці бояться...."
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08.07.2022 15:06 Ответить
Сподіваюся у бурятів з того танку все добре
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08.07.2022 12:03 Ответить
чи VIP ложе на концерті у Кабздона, мали на увазі?
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08.07.2022 17:40 Ответить
ЗСУ застерігають:
Не порушуйте правил дорожнього руху!
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08.07.2022 12:08 Ответить
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08.07.2022 12:09 Ответить
Брешуть, їх на самогонку виміняли.
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08.07.2022 12:11 Ответить
Та це давно потрібно було налагодити. Скидати інфу по їхнім тилам про можливість продажу будь-якої техніки, про програму захисту свідків та їх сімей і таке інше. Платити за все, аж до АК.
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08.07.2022 12:19 Ответить
Та це вже давно зроблено. Літак, гелікоптер, танк, САУ, корабель - на все були оприлюднені ціни. Та ще й паспорт країни ЄС на додачу.
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08.07.2022 13:10 Ответить
Цю інформацію потрібно періодично оновлювать, тому що більшість яка це знала на концерті Кобзона
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08.07.2022 14:39 Ответить
Летняя распродажа в Военторге.
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08.07.2022 13:52 Ответить
яка распродажа?

наші їм продали 2 Цезаря при їх ціні $140 - переплата $10
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08.07.2022 15:30 Ответить
Якщо це правда - то непогано Залишається тепер лише їх вивчить і скомпонувать з них та "Богдани" "гібрид" Ходова частина у нас в наявності Гармата на 155 мм уже розроблена і пройшла повний цикл бойових випробувань Башту склепать - не проблема Автомат заряджання скопіювать кацапський (саме з-за відсутності механізованої подачі снарядів "Богдана" при Пороху не встигла піти в "серію" )
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09.07.2022 08:04 Ответить
На 0,03 щось чорненьке рвануло у космос. Бурят чи що?
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08.07.2022 12:10 Ответить
Крышка от бурята.. )
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08.07.2022 12:35 Ответить
То кацапська душа. Тому й чорна.
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08.07.2022 13:11 Ответить
нема в кассабів душі, вони її дяволу продали
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08.07.2022 14:43 Ответить
Вони, ****, пазл складають: "вот сюда запаркуюсь". Ну кончене ж!
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08.07.2022 12:16 Ответить
Це тетріс....
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08.07.2022 14:41 Ответить
премия дарвина мехводу 4корбки уже подбиты он решил стать 5м Это рузге танкисты -делды воевали
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08.07.2022 12:18 Ответить
На це можна дивитися вічно...
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08.07.2022 12:26 Ответить
Срочно на СТО!!! Или уже пох?)))))
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08.07.2022 12:43 Ответить
осталось прифигачить монитор
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08.07.2022 12:44 Ответить
Видно, что покрышка лопнула - делов-то!
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08.07.2022 13:56 Ответить
Замечательно, замечательно! Мина стерла танк окончательно! (Слова песни (почти) из мюзикла "Чикаго")
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08.07.2022 12:48 Ответить
Походу все эти танки рядом тоже на минах подорвались, ахаха, вот это улов
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08.07.2022 12:59 Ответить
командир танка, походу, знатный игрок в казино, со знанием прикладной, мать её, матики
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08.07.2022 13:20 Ответить
Файно палає!!!
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08.07.2022 13:50 Ответить
"Как разминировать минные поля при помощи танков. Учебное пособие под редакцией вяликого православного война Кожух-где-ты"
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08.07.2022 13:55 Ответить
На видео два разных танках ?
Один взрывается среди других танков. Второй горит у посадки ?

Вот и славно ))

Слава Украине!
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08.07.2022 13:58 Ответить
Так, два різних, там взагалі їх цілу колону рекнули. Просто тут відео не з самого початку , тому трохи не зрозуміло., ось тут більше https://twitter.com/i/status/1545326241670103040
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08.07.2022 16:09 Ответить
Ему бы на вираж уйти, а он потянул иии...😏
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08.07.2022 14:21 Ответить
Це салют нашій ПЕРЕМОЗІ !!!
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08.07.2022 14:27 Ответить
Ой!
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08.07.2022 14:35 Ответить
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09.07.2022 09:01 Ответить
 
 