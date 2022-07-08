Танк оккупантов подрывается на мине. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксирован момент подрыва российского танка на мине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что противотанковая мина срабатывает в момент, когда вражеская бронемашина пытается проехать между двумя другими танками.
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+38 Oleksandr Pohribnyi
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+38 Роман с камнем
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Подорвался он на мине!
Еще поджарился бурят.
После инфы что все за пару недель знали, сняли мины и тд - закулиса что черти просто танцует на костях.
А знищення бойової техніки з сибірських округів та боєздатного чоловічого населення Східного Сибіру на полях України - просто полегшення завдання по "китаєзації" Сибіру Щоб не було кому цьому противиться
Идут 3 руских свиньи по пустыни, жажда замучила, видят, в песке лежит бутылка водки. Один поднимает, откупоривает пробку - нюхает:
- Да это же водка!!
выпивает и падает замертво
Второй поднимает упавшую бутылку - нюхает:
- Да это же водка!!
выпивает и падает замертво
Третьий:
- Тю, чё за фигня?
подпимает упавшую бутылку, нюхает:
- Да это же водка!! ПАМАГИТЕ
видит - непорядок, дырка на дороге между танками вот и решил заткнуть собой, матросов буев !
https://www.youtube.com/watch?v=oUzzDkh3_Zg
Слова "рaccєянін" і "тупий" синоніми.
Це встановлено емпірично
Змієбаівка,Топазобаівка в Донецьку (ці склади наші ще з 14-го довбають час від часу),
а тепер - Танкобаівка,
одним словом - Кацапобаівка #бабы еще нарожають
"Німці бояться...."
Не порушуйте правил дорожнього руху!
наші їм продали 2 Цезаря при їх ціні $140 - переплата $10
Один взрывается среди других танков. Второй горит у посадки ?
Вот и славно ))
Слава Украине!