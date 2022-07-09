Енергодар лишився без газу: російські окупанти обстрілами пошкодили газогін

Без газопостачання залишились мешканці Енергодара. Газопровід який був пошкоджений внаслідок обстрілів, намагалися відремонтувати, але бригада потрапила під обстріл.

Про це у Телеграмі повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов, передає Цензор.НЕТ.

"Перший та другий мікрорайони Енергодара, а також частина третього, де теж є невелика частка газофікованих житлових будинків, сьогодні залишилися без газопостачання", - написав Орлов.

Виконати ремонтні роботи зараз неможливо через незгоду військових РФ допустити аварійну ремонтну бригаду на місце аварії та забезпечити режим тиші на період проведення відновлювальних робіт.

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Як написав у Телеграмі міський голова Мелітополя Іван Федоров, окупанти навмисно позбавили газу цілий регіон.

"Саме російські військові обстрілами пошкодили магістральний газопровід. Більше того - проігнорували наші неодноразові пропозиції встановити режим тиші для його ремонту. Це дає підстави вважати, що окупанти навмисно позбавили газу цілий регіон. Адже тепер для його запуску потрібна особиста присутність господарів будинків та квартир. І покинуте житло ризикує бути "націоналізованим". І ще із головного - без газу неможливо випікати хліб. За кошти місцевого бюджету ми готові на час ремонту газопроводу забезпечити мелітопольців хлібом. Але доставити його окупанти також не дають, відмовляючи в організації "зеленого" гуманітарного коридору", - написав він.