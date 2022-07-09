Завдяки ЦРУ світ дізнався про плани Путіна в Україні, - Байден
Завдяки ЦРУ світ був попереджений про плани президента РФ Володимира Путіна в Україні. Ця організація є основою національної безпеки США.
Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на AP.
"Завдяки неймовірній роботі наших фахівців з розвідки ми змогли повідомити світу, що Володимир Путін планував в Україні", — заявив Байден.
Перебуваючи в штаб-квартирі у Вірджинії, президент США подякував ЦРУ за роботу в Україні і назвав американських розвідників найкращими у світі під час візиту в агентство в межах святкування 75-річчя з дня заснування організації.
Раніше Байден санкціонував безпрецедентну кампанію з розсекречення розвідувальних даних, які, як вважається, допомогли заручитися у світі підтримкою жорстких санкцій проти Росії й наростити військову підтримку Києва.
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Знаєте, хто забороняв творити першому теоретику українського народного танцю Василю Верховинцю?
Знаєте, чому відбувала каторгу Людмила Старицька - Черняхівська? А Параска Плитка - Горицвіт? Ольга Нестеренко?
Знаєте, хто і чому назавжди заборонив Олександру Довженку повертатися додому, в Україну?
Знаєте, хто повісив автора відомої "Червоної рути" та інших українських шляґерів Володимира Івасюка?
Знаєте, хто звів з життя в тюремній камері Василя Стуса?
А чи може знаєте...?
Відповідь на всі "знаєте" відома і одна: радянська влада, тоталітарна система, моzKалі, російське бидло, яке вже кілька століть нищить наш цвіт, наших митців, нашу мову, наші традиції, нашу культуру.
І цих "а знаєте, хто і чому..." - хмара, бо росія не може змиритись, що Україна та її народ - вільний, мудрий, нескорений і надзвичайно сміливий. Бо навіть під дулом ворожого російського автомата наші українці жартують і співають пісні.
Будь ласка, знайте. А найголовніше, пам'ятайте і розповідайте иншим: хто, чому, навіщо, за що і як. Незнання нас, інколи, губить. А непокаране зло, на жаль, завжди повертається... Як і тепер.
P.S. Впевнена, Ви можете продовжити цей список. Але дозвольте нагадати про ці "а знаєте" і якою ціною...
І від себе :якщо ти українець , ти повинен і хотіти і змогти хоча б намагатись розмовляти українською , хоч ламаною ,хоч суржиком ,але Мовою .
для цього не потрібен найвищий рівень IQ ,лише свідоме бажання ...якщо ти українець...
© Уляна Маляр
скільки цих Гнид ходить ще по УКРАЇНСЬКІЙ ЗЕМЛІ...??!!
- Пальці смокче - ніяк докази про врятування Абрамовичем 400 000 українців висмоктать не може!
У тексті листа, https://spartz.house.gov/media/press-releases/spartz-requests-president-biden-brief-congress-andriy-yermak-president опублікованому на сайті Конгресу, йдеться, що на підставі різноманітних розвідувальних даних, дій Єрмака в Україні та його ймовірних зв'язків із Росією, Конгресу необхідно терміново отримати цю інформацію, щоб підтвердити або спростувати різні серйозні звинувачення.
Цікавість США пояснюється тим, що вони є країною, яка бере матеріальну участь в російсько-українській війні, і Україна потребує все більшої допомоги.
Спартц також зауважила, що Андрій Єрмак призначив Олега Татарова своїм заступником з питань правоохоронних органів для боротьби з корупцією, який натомість, як добре відомо президенту Байдену, понад рік заважає призначенню незалежного антикорупційного прокурора, що призвело до непрацездатності САП та НАБУ. У 2020 році до призначення Татаров перебував під слідством НАБУ, де його справу неналежним чином передали звичайному прокурору та закрили. Татаров також був високопосадовцем міліції за колишнього президента Януковича, переслідуючи учасників Євромайдану.
"Оскільки президент Зеленський дуже наполегливо працює над розбудовою альянсів із Заходом і нашою країною, наш обов'язок повідомити йому, якщо ми можемо мати якісь занепокоєння щодо ключових людей навколо нього. Це також наш обов'язок перед хоробрими українськими воїнами та сильним українським народом, який бореться за свободу та міжнародний порядок для всіх нас", - йдеться у листі.
https://bykvu.com/ua/bukvy/konhresvumen-spartts-vymahaie-vid-baidena-pereviryty-mozhlyvi-zv-iazky-iermaka-z-rosiieiu/ Про цей запит В.Спартц до Д.Байдена повідомляє портал "Букви"
скільки цих Гнид ходить ще по УКРАЇНСЬКІЙ ЗЕМЛІ...??!!
а й нищити самих ворогів.