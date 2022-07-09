Завдяки ЦРУ світ дізнався про плани Путіна в Україні, - Байден

Завдяки ЦРУ світ був попереджений про плани президента РФ Володимира Путіна в Україні. Ця організація є основою національної безпеки США.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на AP.

"Завдяки неймовірній роботі наших фахівців з розвідки ми змогли повідомити світу, що Володимир Путін планував в Україні", — заявив Байден.

Перебуваючи в штаб-квартирі у Вірджинії, президент США подякував ЦРУ за роботу в Україні і назвав американських розвідників найкращими у світі під час візиту в агентство в межах святкування 75-річчя з дня заснування організації.

Раніше Байден санкціонував безпрецедентну кампанію з розсекречення розвідувальних даних, які, як вважається, допомогли заручитися у світі підтримкою жорстких санкцій проти Росії й наростити військову підтримку Києва.

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