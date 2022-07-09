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Завдяки ЦРУ світ дізнався про плани Путіна в Україні, - Байден

цру

Завдяки ЦРУ світ був попереджений про плани президента РФ Володимира Путіна в Україні. Ця організація є основою національної безпеки США.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на AP.

"Завдяки неймовірній роботі наших фахівців з розвідки ми змогли повідомити світу, що Володимир Путін планував в Україні", — заявив Байден.

Перебуваючи в штаб-квартирі у Вірджинії, президент США подякував ЦРУ за роботу в Україні і назвав американських розвідників найкращими у світі під час візиту в агентство в межах святкування 75-річчя з дня заснування організації.

Раніше Байден санкціонував безпрецедентну кампанію з розсекречення розвідувальних даних, які, як вважається, допомогли заручитися у світі підтримкою жорстких санкцій проти Росії й наростити військову підтримку Києва.

Також читайте: В Україні працюють агенти ЦРУ, а з постачанням зброї допомагає спецназ із країн НАТО, - NYT

Автор: 

Байден Джо (2883) путін володимир (23764) Україна (5865) ЦРУ (140)


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Топ коментарі
+26
А Ви знаєте...?
Знаєте, хто вбив автора всесвітньо відомого "Щедрика" Миколу Леонтовича?
Знаєте, хто на допитах відірвав Максиму Рильському вуса зі шматом шкіри і м'яса?
Знаєте, хто розстріляв автора відомої книги "Камінна душа", бандуриста Гната Хоткевича?
Знаєте, хто довів до самогубства Миколу Хвильового чи Миколу Скрипника?
Знаєте, хто вбив Леся Курбаса та Миколу Куліша однією кулею, аби...зекономити?
Знаєте, хто і чому розстріляв Миколу Зерова? А Валер'яна Підмогильного, Мирослава Ірчана, Марка Вороного, Євгена Плужника, Григорія Косинку, Майка Йогансона...?
Знаєте, хто і по яких саме статтях ув'язнили Сергія Параджанова після гучної прем'єри "Тіні забутих предків"?
Знаєте, хто спалив всі ноти Василя Барвінського на подвір'ї львівської консерваторії, а потім "дарував" 10 років концтаборів разом з його дружиною, - донькою відомого науковця Івана Пулюя?!
Знаєте, чому виїхали за кордон Анна Стен, Сергій Лифар Михайло Ломацький? А сини відомого гуцульського письменника Петра - Шекерика Доникового, який сам пропав безвісти?!
Знаєте, хто забороняв творити першому теоретику українського народного танцю Василю Верховинцю?
Знаєте, чому відбувала каторгу Людмила Старицька - Черняхівська? А Параска Плитка - Горицвіт? Ольга Нестеренко?
Знаєте, хто і чому назавжди заборонив Олександру Довженку повертатися додому, в Україну?
Знаєте, хто повісив автора відомої "Червоної рути" та інших українських шляґерів Володимира Івасюка?
Знаєте, хто звів з життя в тюремній камері Василя Стуса?
А чи може знаєте...?
Відповідь на всі "знаєте" відома і одна: радянська влада, тоталітарна система, моzKалі, російське бидло, яке вже кілька століть нищить наш цвіт, наших митців, нашу мову, наші традиції, нашу культуру.
І цих "а знаєте, хто і чому..." - хмара, бо росія не може змиритись, що Україна та її народ - вільний, мудрий, нескорений і надзвичайно сміливий. Бо навіть під дулом ворожого російського автомата наші українці жартують і співають пісні.
Будь ласка, знайте. А найголовніше, пам'ятайте і розповідайте иншим: хто, чому, навіщо, за що і як. Незнання нас, інколи, губить. А непокаране зло, на жаль, завжди повертається... Як і тепер.
P.S. Впевнена, Ви можете продовжити цей список. Але дозвольте нагадати про ці "а знаєте" і якою ціною...
І від себе :якщо ти українець , ти повинен і хотіти і змогти хоча б намагатись розмовляти українською , хоч ламаною ,хоч суржиком ,але Мовою .
для цього не потрібен найвищий рівень IQ ,лише свідоме бажання ...якщо ти українець...
© Уляна Маляр
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09.07.2022 07:09
+14
А Зе-лайно звал жарить шашлыки . За одно это гореть ему в аду
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09.07.2022 06:57
+13
Вікторія Спартц, перша українка в Палаті представників Конгресу США, https://twitter.com/RepSpartz/status/1545500118895529984 вчора заявила у Twitter , що подала президенту США Джо Байдену запит щодо можливих зв'язків Андрія Єрмака, очільника Офісу Президенту України В.Зеленського, із Кремлем (фсб рф).

У тексті листа, https://spartz.house.gov/media/press-releases/spartz-requests-president-biden-brief-congress-andriy-yermak-president опублікованому на сайті Конгресу, йдеться, що на підставі різноманітних розвідувальних даних, дій Єрмака в Україні та його ймовірних зв'язків із Росією, Конгресу необхідно терміново отримати цю інформацію, щоб підтвердити або спростувати різні серйозні звинувачення.

Цікавість США пояснюється тим, що вони є країною, яка бере матеріальну участь в російсько-українській війні, і Україна потребує все більшої допомоги.

Спартц також зауважила, що Андрій Єрмак призначив Олега Татарова своїм заступником з питань правоохоронних органів для боротьби з корупцією, який натомість, як добре відомо президенту Байдену, понад рік заважає призначенню незалежного антикорупційного прокурора, що призвело до непрацездатності САП та НАБУ. У 2020 році до призначення Татаров перебував під слідством НАБУ, де його справу неналежним чином передали звичайному прокурору та закрили. Татаров також був високопосадовцем міліції за колишнього президента Януковича, переслідуючи учасників Євромайдану.

"Оскільки президент Зеленський дуже наполегливо працює над розбудовою альянсів із Заходом і нашою країною, наш обов'язок повідомити йому, якщо ми можемо мати якісь занепокоєння щодо ключових людей навколо нього. Це також наш обов'язок перед хоробрими українськими воїнами та сильним українським народом, який бореться за свободу та міжнародний порядок для всіх нас", - йдеться у листі.
https://bykvu.com/ua/bukvy/konhresvumen-spartts-vymahaie-vid-baidena-pereviryty-mozhlyvi-zv-iazky-iermaka-z-rosiieiu/ Про цей запит В.Спартц до Д.Байдена повідомляє портал "Букви"
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09.07.2022 08:15
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А про плани Єрмака ніхто не знав
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09.07.2022 06:55 Відповісти
Его планы пишут в условном Кремле, ну или на Лубянке
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09.07.2022 06:59 Відповісти
А Зе-лайно звал жарить шашлыки . За одно это гореть ему в аду
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09.07.2022 06:57 Відповісти
А Ви знаєте...?
Знаєте, хто вбив автора всесвітньо відомого "Щедрика" Миколу Леонтовича?
Знаєте, хто на допитах відірвав Максиму Рильському вуса зі шматом шкіри і м'яса?
Знаєте, хто розстріляв автора відомої книги "Камінна душа", бандуриста Гната Хоткевича?
Знаєте, хто довів до самогубства Миколу Хвильового чи Миколу Скрипника?
Знаєте, хто вбив Леся Курбаса та Миколу Куліша однією кулею, аби...зекономити?
Знаєте, хто і чому розстріляв Миколу Зерова? А Валер'яна Підмогильного, Мирослава Ірчана, Марка Вороного, Євгена Плужника, Григорія Косинку, Майка Йогансона...?
Знаєте, хто і по яких саме статтях ув'язнили Сергія Параджанова після гучної прем'єри "Тіні забутих предків"?
Знаєте, хто спалив всі ноти Василя Барвінського на подвір'ї львівської консерваторії, а потім "дарував" 10 років концтаборів разом з його дружиною, - донькою відомого науковця Івана Пулюя?!
Знаєте, чому виїхали за кордон Анна Стен, Сергій Лифар Михайло Ломацький? А сини відомого гуцульського письменника Петра - Шекерика Доникового, який сам пропав безвісти?!
Знаєте, хто забороняв творити першому теоретику українського народного танцю Василю Верховинцю?
Знаєте, чому відбувала каторгу Людмила Старицька - Черняхівська? А Параска Плитка - Горицвіт? Ольга Нестеренко?
Знаєте, хто і чому назавжди заборонив Олександру Довженку повертатися додому, в Україну?
Знаєте, хто повісив автора відомої "Червоної рути" та інших українських шляґерів Володимира Івасюка?
Знаєте, хто звів з життя в тюремній камері Василя Стуса?
А чи може знаєте...?
Відповідь на всі "знаєте" відома і одна: радянська влада, тоталітарна система, моzKалі, російське бидло, яке вже кілька століть нищить наш цвіт, наших митців, нашу мову, наші традиції, нашу культуру.
І цих "а знаєте, хто і чому..." - хмара, бо росія не може змиритись, що Україна та її народ - вільний, мудрий, нескорений і надзвичайно сміливий. Бо навіть під дулом ворожого російського автомата наші українці жартують і співають пісні.
Будь ласка, знайте. А найголовніше, пам'ятайте і розповідайте иншим: хто, чому, навіщо, за що і як. Незнання нас, інколи, губить. А непокаране зло, на жаль, завжди повертається... Як і тепер.
P.S. Впевнена, Ви можете продовжити цей список. Але дозвольте нагадати про ці "а знаєте" і якою ціною...
І від себе :якщо ти українець , ти повинен і хотіти і змогти хоча б намагатись розмовляти українською , хоч ламаною ,хоч суржиком ,але Мовою .
для цього не потрібен найвищий рівень IQ ,лише свідоме бажання ...якщо ти українець...
© Уляна Маляр
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09.07.2022 07:09 Відповісти
Вони не тільки не знають, що цих видатних людей вбили кацапи, вони зовсім не знають хто такі ці видатні українці, бо постійно вчили імперців пушкіних, лєрмонтових, толстих на своїх не було бажання і навіть забороняли, бо це все дрібнобуржуазність вчити Леонтовича з якогось Вінницького села, потрібно вчити вєлікоросійського пушкіна, а своїх ніколи не знати. А знають наші Президенти, міністри культури хто такий Євгеній Маланюк? Звичайно ні, бо то все бандьори і хахли. І сьогодні навіть окремі шановні люди так завили, що як же ми будемо бє пушкіна. А як вони живуть без нашого Євгена Маланюка і Миколи Зєрова, яких катували і просто знищили? Більшість творів знищеноно "Відродження" вкрадено і видано "великими" російськими культурними діячами під своїми іменами.
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09.07.2022 07:49 Відповісти
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09.07.2022 10:12 Відповісти
Це « руська» культура
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09.07.2022 10:13 Відповісти
То виявляється це не чорт баканов про все дізнався з дозволу геніального Боневтіка?
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09.07.2022 07:26 Відповісти
Той факт, що в листопаді 2021-го року, ЦРУ особисто повідомило буданова про майбутню війну, а Zeлох нічого не наказав робити для підготовки, дуже красномовно підтверджує факт того, що Zeкоманда готувалась до здачі України куйлу. Власне таким був план ще задовго до 2019-го, коли Буратіно тільки взяли в оборот фсб.
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09.07.2022 07:39 Відповісти
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09.07.2022 07:39 Відповісти
5-а колона руSSкого міра-це найстрашніша зброя рашистів-путіністів....

скільки цих Гнид ходить ще по УКРАЇНСЬКІЙ ЗЕМЛІ...??!!
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09.07.2022 10:13 Відповісти
- Куме! А чого це Арахамія так довго в Лондоні сидить?
- Пальці смокче - ніяк докази про врятування Абрамовичем 400 000 українців висмоктать не може!
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09.07.2022 12:27 Відповісти
Вікторія Спартц, перша українка в Палаті представників Конгресу США, https://twitter.com/RepSpartz/status/1545500118895529984 вчора заявила у Twitter , що подала президенту США Джо Байдену запит щодо можливих зв'язків Андрія Єрмака, очільника Офісу Президенту України В.Зеленського, із Кремлем (фсб рф).

У тексті листа, https://spartz.house.gov/media/press-releases/spartz-requests-president-biden-brief-congress-andriy-yermak-president опублікованому на сайті Конгресу, йдеться, що на підставі різноманітних розвідувальних даних, дій Єрмака в Україні та його ймовірних зв'язків із Росією, Конгресу необхідно терміново отримати цю інформацію, щоб підтвердити або спростувати різні серйозні звинувачення.

Цікавість США пояснюється тим, що вони є країною, яка бере матеріальну участь в російсько-українській війні, і Україна потребує все більшої допомоги.

Спартц також зауважила, що Андрій Єрмак призначив Олега Татарова своїм заступником з питань правоохоронних органів для боротьби з корупцією, який натомість, як добре відомо президенту Байдену, понад рік заважає призначенню незалежного антикорупційного прокурора, що призвело до непрацездатності САП та НАБУ. У 2020 році до призначення Татаров перебував під слідством НАБУ, де його справу неналежним чином передали звичайному прокурору та закрили. Татаров також був високопосадовцем міліції за колишнього президента Януковича, переслідуючи учасників Євромайдану.

"Оскільки президент Зеленський дуже наполегливо працює над розбудовою альянсів із Заходом і нашою країною, наш обов'язок повідомити йому, якщо ми можемо мати якісь занепокоєння щодо ключових людей навколо нього. Це також наш обов'язок перед хоробрими українськими воїнами та сильним українським народом, який бореться за свободу та міжнародний порядок для всіх нас", - йдеться у листі.
https://bykvu.com/ua/bukvy/konhresvumen-spartts-vymahaie-vid-baidena-pereviryty-mozhlyvi-zv-iazky-iermaka-z-rosiieiu/ Про цей запит В.Спартц до Д.Байдена повідомляє портал "Букви"
показати весь коментар
09.07.2022 08:15 Відповісти
5-а колона руSSкого міра-це найстрашніша зброя рашистів-путіністів....

скільки цих Гнид ходить ще по УКРАЇНСЬКІЙ ЗЕМЛІ...??!!
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09.07.2022 10:12 Відповісти
Завдяки ЦРУ світ дізнався, а завдяки Байдену та Блінкену світ підготувався. Вони про про плани ***** постійно повідомляли, за що канадійська цензорівська відьма називала їх «клікушами» та сильно нервувала, що вони ламають усі плани ***** по повномасштабному нападу.
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09.07.2022 08:27 Відповісти
А завдяки шашличкам - забув.
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09.07.2022 09:00 Відповісти
ЦРУ вміє не тільки оприлюднювати ворожі плани,
а й нищити самих ворогів.
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09.07.2022 09:13 Відповісти
Завдяки СБУ світ дізнався, що СБУ - це шашлична!
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09.07.2022 10:12 Відповісти
Зеленого під@раса чекає суд за державну зраду
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09.07.2022 10:19 Відповісти
Вітання ЦРУ. Може ця шановна контора продере очі нашім зеватникам- хто такі Єрмак. Татаров, Портнов? І хто при них Боневтік.
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09.07.2022 12:21 Відповісти
Туалетне не буде туалетним, якщо не відкладе свій екскремент.
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09.07.2022 22:17 Відповісти
 
 