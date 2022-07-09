Зброя зі США застосовується для "знищення міст Донбасу", - у Москві відреагували на рішення США відправити в Україну ще 4 HIMARS
Посольство Росії у Штатах відреагувало на новину про новий пакет допомоги США на суму 400 млн доларів, до якої увійдуть і 4 ракетні системи залпового вогню HIMARS.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Російську службу ВВС, про це повідомили і посольстві Росії у США.
"Звернули увагу на заяву Пентагону про майбутнє відправлення в Україну ще чотирьох РСЗВ HIMARS. За цим рішенням стоїть нестримне бажання Вашингтона затягнути конфлікт за будь-яку ціну", - йдеться в повідомленні.
"Теза високопоставлених представників США про те, що ПВН (продукція військового призначення. – Ред.) використовується українцями в оборонних цілях, недійсна", - додали в посольстві.
У посольстві стверджують, що зброя зі Сполучених Штатів застосовується для "знищення міст Донбасу".
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А было же так смешно!!! Мы же ссались от смеха, да кацапы?
А потом в белгород начнёт прилетать, в курск и брянск. Там будут базы кацапских террористов, их штабы и центры принятия решений!
Да, кацапы?
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Не заладилось что-то у Каина.
Видно, Авель уже не тот.
Не терпила он неприкаяный,
А скорее наоборот.
Вот он встал, матерясь и харкая.
Покачнулся разок слегка.
Нож обломанный под лопаткою:
(Подвела братана рука!)
Вот напрягся весь, раскорячился,
Зубы стиснул, В глазах - свинец.
И зассал старшой, и попятился
Он лицом к лицу не боец.
- Что глядишь на меня не по-доброму?
Мы ж одна семья, я ж твой брат!
Ты же сам пошел не в ту сторону,
Так что сам, считай, виноват.
Ты забудь, браток, коль пропало че,
Я же просто свое вернул.
Обопрись скорей на мое плечо,
Ты ножом сам себя пырнул.
Авель выслушал, плюнул под ноги
И сказал ему слово свое:
-Да не брат ты мне, гнида подлая!
И пошел покупать ружье.
(с) Марк-таки да, Киевская хунта.