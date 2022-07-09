Зброя зі США застосовується для "знищення міст Донбасу", - у Москві відреагували на рішення США відправити в Україну ще 4 HIMARS

Посольство Росії у Штатах відреагувало на новину про новий пакет допомоги США на суму 400 млн доларів, до якої увійдуть і 4 ракетні системи залпового вогню HIMARS.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Російську службу ВВС, про це повідомили і посольстві Росії у США.

"Звернули увагу на заяву Пентагону про майбутнє відправлення в Україну ще чотирьох РСЗВ HIMARS. За цим рішенням стоїть нестримне бажання Вашингтона затягнути конфлікт за будь-яку ціну", - йдеться в повідомленні.

"Теза високопоставлених представників США про те, що ПВН (продукція військового призначення. – Ред.) використовується українцями в оборонних цілях, недійсна", - додали в посольстві.

У посольстві стверджують, що зброя зі Сполучених Штатів застосовується для "знищення міст Донбасу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Це допомагає тиснути ворога, - Зеленський подякував Байдену за надання нового пакету допомоги