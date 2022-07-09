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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Зброя зі США застосовується для "знищення міст Донбасу", - у Москві відреагували на рішення США відправити в Україну ще 4 HIMARS

himars

Посольство Росії у Штатах відреагувало на новину про новий пакет допомоги США на суму 400 млн доларів, до якої увійдуть і 4 ракетні системи залпового вогню HIMARS.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Російську службу ВВС, про це повідомили і посольстві Росії у США.

"Звернули увагу на заяву Пентагону про майбутнє відправлення в Україну ще чотирьох РСЗВ HIMARS. За цим рішенням стоїть нестримне бажання Вашингтона затягнути конфлікт за будь-яку ціну", - йдеться в повідомленні.

"Теза високопоставлених представників США про те, що ПВН (продукція військового призначення. – Ред.) використовується українцями в оборонних цілях, недійсна", - додали в посольстві.

У посольстві стверджують, що зброя зі Сполучених Штатів застосовується для "знищення міст Донбасу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Це допомагає тиснути ворога, - Зеленський подякував Байдену за надання нового пакету допомоги

Автор: 

зброя (7438) росія (64958) США (22568) HIMARS (307)


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Топ коментарі
+60
HIMARS настолько крутое оружие,что проклятые хахлы разбомбили Мариуполь и кучу других городов Дамбаса ещё до того,как эти пушки приехали из Америки
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09.07.2022 07:56
+56
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09.07.2022 08:30
+54
.
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09.07.2022 08:25
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закройте кацапское посольство и смраду будет меньше...
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09.07.2022 07:56 Відповісти
Так тогда будет неудобней отслеживать как у кацапав подгорает 👍
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09.07.2022 08:15 Відповісти
HIMARS настолько крутое оружие,что проклятые хахлы разбомбили Мариуполь и кучу других городов Дамбаса ещё до того,как эти пушки приехали из Америки
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09.07.2022 07:56 Відповісти
.
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09.07.2022 08:25 Відповісти
- Росія готова до підписання угоди, яка б припинила "громадянську війну в Україні", - спікер Ради Федерації Матвієнко

Українці воювали самі з собою, а більше 30 тисяч кацапів здохли переляку...
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09.07.2022 08:54 Відповісти
І це вони ще нічого не починали😂
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09.07.2022 09:08 Відповісти
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09.07.2022 10:47 Відповісти
"Фсьо прагрєсівноє чєлавєчєство" знає, що "наУкраінє палихаєт гражданская вайна ат утра да тємна". Росія в цій війні участі не бере! Росія лише сформувала кілька "інтербрігад із брацкіх народов - буряцково, калмицково і другіх" і вони виконують 'інтернаціональний долґ". А на заміну здохлим привезуть інших. В росії "народов мноґо".
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09.07.2022 10:49 Відповісти
"радоваца буряту плахая прімєта"... (і. кабзон)
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09.07.2022 12:11 Відповісти
ХІМЕРИ стали справжнім жахом для кацапських вбивць...
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09.07.2022 07:57 Відповісти
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09.07.2022 08:30 Відповісти
Знищим далбас і підем далі.
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09.07.2022 07:59 Відповісти
это те мудаки что ракетами в нас каждый день херячат?
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09.07.2022 08:01 Відповісти
"Єті мудакі" стверджують, що це ми самі себе хєрачім. А інші мудакі, у тому числі й у вищому законодавчому органі України, вже не кажу про місцеві "статеві органи", їм підтакують.
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09.07.2022 10:54 Відповісти
А что такое, кацапы, искандеры больше не смеются? А?
А было же так смешно!!! Мы же ссались от смеха, да кацапы?
А потом в белгород начнёт прилетать, в курск и брянск. Там будут базы кацапских террористов, их штабы и центры принятия решений!
Да, кацапы?
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09.07.2022 08:01 Відповісти
Підгорає...
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09.07.2022 08:02 Відповісти
Раз Москва визжит, значит хорошие сапоги.
https://www.youtube.com/watch?v=8mEjGZ4flBA
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09.07.2022 08:02 Відповісти
"За цим рішенням стоїть нестримне бажання Вашингтона затягнути конфлікт за будь-яку ціну"-ну шо ти поробищ ніяк не хотят капитулировать и сдастса хохлы смеют защщищаться это неописуемо " для "знищення міст Донбасу" використовують орків Лисичанськ Северодонецьк Маріупіль це що HIMARS зробили яких тоді не було взагалі? зрівняли з землею все, брехати і те не вміють
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09.07.2022 08:02 Відповісти
Мариуполь, Северодонецьк, Лисичанск это гоже города Донбасса. Но руцьке падлы их практически уничтожили
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09.07.2022 08:04 Відповісти
Орвелл відпочиває
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09.07.2022 08:08 Відповісти
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09.07.2022 08:48 Відповісти
Пожалуйтесь во Всемирную лигу сексуальных реформ.
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09.07.2022 08:09 Відповісти
Как там у Высоцкого. Пусть пишут в СПОРТЛОТО
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10.07.2022 06:44 Відповісти
Найкраща оцінка ефективності роботи хаймарсів від кацапів.
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09.07.2022 08:10 Відповісти
Пардон, іншої зброї не маємо...
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09.07.2022 08:11 Відповісти
Эти парашенцы уже не люди. С таким маразмом только в дурдом.
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09.07.2022 08:15 Відповісти
Невдовзі українська зброя буде використовуватися для знищня військових баз на насєє.
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09.07.2022 08:16 Відповісти
Циничные ублюдки
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09.07.2022 08:17 Відповісти
Це верх цинізму! То ми обстрілюємо самі себе, то домбім бамбас. Моя думка- після війни зробити з кацапів рабів - нехай усе відновлюють, кожну зруйновану оселю! Тахоча й раби з них ніякі- ліниві дуже.
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09.07.2022 08:18 Відповісти
Ти на його прокорм та утримання витратиш більше, ніж він тобі "напрацює"! А те що він "побудує" - через рік-два розвалиться! Колись читав китайського мислителя: "Вимагать від кочівника старанної роботи - все одно, що від сухого піску - вологи!"
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09.07.2022 08:50 Відповісти
Хуцпа у її класичному вигляді. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D1%86%D0%BF%D0%B0
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09.07.2022 08:21 Відповісти
Процитую звідти:

"Хлопець, винний у вбивстві своїх батьків, просить у судді поблажливості на тій підставі, що він сирота".
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09.07.2022 09:03 Відповісти
Дамбят Бамбас.
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09.07.2022 08:25 Відповісти
Женщина из Лугандона с трудной судьбой.
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09.07.2022 08:27 Відповісти
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09.07.2022 08:29 Відповісти
eto ona mikimausa iz tjurmi zhdala 5 let ?
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09.07.2022 09:35 Відповісти
Правильный посан. 2 ходки читаются только на левой руке.
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09.07.2022 11:31 Відповісти
Плюнуть и растереть.
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09.07.2022 08:27 Відповісти
NATO-кOTAN



Перед від'їздом із Болгарії двоє працівників російського МЗС демонстративно насцяли у фікус, заявивши про те, що росіян нікому не зупинити.
Нормальне МЗС ******* утворилося, головне що суто конкретне, без базару і чьотко, в натурє.
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09.07.2022 08:27 Відповісти
Ну і чим це відрізняється від того, як кацапня, тікаючи з Бурівки на Чернігівщині, насрала на столі в світлиці? "Бидло" - воно залишається "бидлом", незалежно від того, чи носить воно засмальцьований "камуфляж", чи смокінг
"Ви можете мавпу вимить, побрить, одягнуть у смокінг, навчить користуваться столовим прибором і навіть курить сигари... Однак людиною вона від того не стане!"
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09.07.2022 09:06 Відповісти
От чому не надати Україні ракети на 300км - вони вже б були певним стримуючим інструментом від ракетних обстрілів України. Далі більше, далі і потужніше. Все те що зветься зброєю стримування, без неї Україні ніяк - її повна відсутність стали ключовим аргументом для рашистів напасти.
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09.07.2022 08:27 Відповісти
Прийде час - нададуть! Тільки без афішування Хай буде для кацапів "сюрпризом"
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09.07.2022 08:57 Відповісти
Пане Володимир, підходьте до Володі Боневтіка і запимтуйте, вимайгайте хай видасть Вам особисто ракетні комплекси "Грім 2", які мали діставати позиції ворога і далі. Але де вони? Що три роки Володя робив? Невже не очікував, а якщо ні, то він пусте місце, а якщо знав і тнічого не зробив, то хто він?
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09.07.2022 09:10 Відповісти
Це ще навіть не ленд-ліз, але орки уже бісяться
Ленд-ліз запрацює з нового фінансового року США, тобто з 01.10.22
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09.07.2022 08:31 Відповісти
що цікаво, у цю хуцпу повірять. Знайдуться такі, що повірять. Навіть в країнах, які є членами НАТО та ЄС... (за касапів - мовчу)
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09.07.2022 08:34 Відповісти
Знищує міста тільки Московія, яка в 1921 році назвала себе росією. Тільки ці потвори можуть стріляти в жінок і дітей. Тільки ці потвори випускають ракети на вокзали, тергові центри, лікарні, школи і кричати, що там перебувала зброя чи військові. Люба ракета випущена в місто, хоч по військових, хоч по туалету - терористичний акт. Піджали свого облізлого хвоста і давлять на жалість США, брешуть, а самі вбивають і будуть вбивати. Ось тільки США їм заважають, підтримуючи Україну.
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09.07.2022 08:35 Відповісти
Каин и Авель

Не заладилось что-то у Каина.

Видно, Авель уже не тот.

Не терпила он неприкаяный,

А скорее наоборот.

Вот он встал, матерясь и харкая.

Покачнулся разок слегка.

Нож обломанный под лопаткою:

(Подвела братана рука!)

Вот напрягся весь, раскорячился,

Зубы стиснул, В глазах - свинец.

И зассал старшой, и попятился

Он лицом к лицу не боец.

- Что глядишь на меня не по-доброму?

Мы ж одна семья, я ж твой брат!

Ты же сам пошел не в ту сторону,

Так что сам, считай, виноват.

Ты забудь, браток, коль пропало че,

Я же просто свое вернул.

Обопрись скорей на мое плечо,

Ты ножом сам себя пырнул.

Авель выслушал, плюнул под ноги

И сказал ему слово свое:

-Да не брат ты мне, гнида подлая!

И пошел покупать ружье.

(с) Марк-таки да, Киевская хунта.
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09.07.2022 08:42 Відповісти
Знищувати своїми ракетами міста та села України, випускати тисячі ракет по ЗСУ це для кацапа нормально, - націстов унічтожают, а отримати гідну відповідь, - унічтожают бамбас. Начувайся кацап, тобі пзд. За тероризм будете відповідати в Гаазі, якщо доживете. Проти вас цілий світ разом з Китаєм, бо вони тихенько на березі та чекають коли пропливе смердючий труп їхнього "статєгічєского партньора" і тоді влаштують рєхфєрєндум.
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09.07.2022 08:42 Відповісти
Так так,ще вони пуляють по Миколаєву,Харкову,Кременчуку,Києву,Львову і т.д. Косаби,потрібно очищувати брагу коли п'єте і собак жарити на вогнищі,а не сирими їсти,бо мізки ваші перетворюються в труху!!!
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09.07.2022 08:56 Відповісти
Himars este aspirina rusilor. Himars le provoaca diaree.
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09.07.2022 08:59 Відповісти
Шо такое Донбасс? Страна, что ли, что вы свой мокшанский шнобель пихаете? Донбасс - это признанная миром территория суверенной страны Украины и если мы захотим уничтожить, выжечь или затопить эту территорию - наше право)
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09.07.2022 09:00 Відповісти
Если по простому, россияне хотят выставить Украину в роли Сербии, а Донбасс - в роли Косова, себя - в роли НАТО. Но по факту вышло, что Россия играет роль Сербии, Украина в роли Косова, а НАТО ещё скажет своё слово в этой войне.
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09.07.2022 09:53 Відповісти
НАТО своє слово вже сказало. І на сьогодні офіційно це слово "Ні". Ні, НАТО не буде брати участі у війні між Україною та Росією. "А то Путін нападьот на НАТО. Ядрьоной бомбой."
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09.07.2022 11:23 Відповісти
Что, сволочи, страшно? Толи еще будет...
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09.07.2022 09:06 Відповісти
Якщо якась частина людського організму вражена раковою пухлиною і ракову пухлину неможливо видалити лікарствами тоді її видаляють хірургічним методом ,чи то вирізують.Метастази рашистської ракової пухли розрослися починаючи з Криму,дальше ордло,ще дальше вони почали дуже швидко прогресувати по цілому тілі України ,то очевидно,що вже ані нормандські лікарства , ані фанфурики з мінськими мікстурами , різьні рецепти французьско- німецьких знахарів ,від макарона і шольца Україні не допоможуть, різні релігійні шамани ,такі як папа ,теж не в силі допомогти, діагностика оонівських балванів,ні до чого.,Залишилося єдине- з Божою допомогою використати єдиний шанс, щоб спасти Україну ,це хірургічне видалення рашистської пухлини американо-англійськими професорами з їхнім інструментарієм і при допомозі асистентів з Польщі,країн Прибалики.Не варто особливо вірити клініці ЄС вона інфікована рашистськими вірусами.
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09.07.2022 09:25 Відповісти
На жаль, мені особисто не відомі випадки зцілення організмів від цієї хвороби. Навіть після кваліфікованого хірургічного втручання. Всі люди із таким діагнозом, яких я знав (їх восьмеро) вже у кращих світах.
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09.07.2022 11:32 Відповісти
Дамбят Бамбас!
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09.07.2022 09:26 Відповісти
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09.07.2022 09:35 Відповісти
Тю. Хіба їх за вісім років ще не знищили?
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09.07.2022 10:39 Відповісти
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09.07.2022 10:40 Відповісти
На языке одни маты. Кацапы стирают до уровня Алеппо и Грозного все города на Донбассе, которые не могут взять. Оказывается США опять виноваты. раша - эта лживая недоимперия, которой не место в современном мире
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09.07.2022 10:48 Відповісти
У себе вдома що хочемо те й робимо.
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09.07.2022 13:01 Відповісти
Так то оказується HIMARSами зрівняли з землею Маріуполь, Волноваху, Сєверодонецьк і Лисичанськ...
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09.07.2022 13:55 Відповісти
Не тільки бомбасу, а ще й Криму, курщини, білгородщини, Ростову, і всієї білорусі
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20.07.2022 17:07 Відповісти
 
 