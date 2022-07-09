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ЗСУ знищили склад боєприпасів рашистів у Чорнобаївці. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські захисники завдали удару по складам боєприпасів окупантів на території Херсонщини.

Про це повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ.

"Херсонщина. Ранок у орків почався з прильоту та пожежі на складах боєприпасів. Очевидці у Херсоні повідомляють про довготривалу детонацію", - йдеться в повідомленні.

Раніше ЗМІ повідомляли про вибухи у Чорнобаївці.

Читайте: Колаборантів у Херсоні та Мелітополі відсторонили від влади

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+54
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09.07.2022 10:44
+34
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09.07.2022 10:53
+34
Журналістка РІА "Новості" бере інтерв"ю у Турчинова:
- Что Вы ощущаете, убивая российских солдат?
- Віддачу! Виключно віддачу в плече після пострілу!
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09.07.2022 11:41
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карікатуру з необізнаним ватніком у воєнкоматі в студію
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09.07.2022 10:33 Відповісти
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09.07.2022 10:53 Відповісти
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09.07.2022 10:41 Відповісти
Зараз це практично лінія фронту, нічого дивного що там постійні наші удари.
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09.07.2022 10:42 Відповісти
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09.07.2022 10:44 Відповісти
А до чого тут він?
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09.07.2022 10:45 Відповісти
А ви впевнені що ні до чого ?
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09.07.2022 10:51 Відповісти
Абсолютно
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09.07.2022 12:58 Відповісти
Набрала в гуглі "абсолютно ", з метою визначити скільки це у % ))
Там цікаві результати. Виявляється нарот, певно з мокшандії, постійно запитує як же це слово написати чи не обсолютно ....які ж вони тупі
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09.07.2022 13:18 Відповісти
ще є варіант обсалютно
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09.07.2022 13:20 Відповісти
Слово "народ" закінчується на "д"
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09.07.2022 17:49 Відповісти
Образився за москалів ?
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09.07.2022 19:16 Відповісти
воюет на Николаевском направлении. абсолютно не получается
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10.07.2022 23:13 Відповісти
Саме ти - ні до чого.
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09.07.2022 11:07 Відповісти
Я ж не вішаю свою фотографію
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09.07.2022 17:24 Відповісти
Так у тебя и прокси слетает
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09.07.2022 19:14 Відповісти
krasavec !
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09.07.2022 11:01 Відповісти
Журналістка РІА "Новості" бере інтерв"ю у Турчинова:
- Что Вы ощущаете, убивая российских солдат?
- Віддачу! Виключно віддачу в плече після пострілу!
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09.07.2022 11:41 Відповісти
Хаймерсом керує ?
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09.07.2022 13:24 Відповісти
Ваші - це хто?
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09.07.2022 11:00 Відповісти
Очевидно же что венгры
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09.07.2022 11:06 Відповісти
Кацапи у вас завівся піротоман, ловітє єго. Зовуть дмитро. Кличка мєдвєдєв. Сосійуз іще той.
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09.07.2022 11:00 Відповісти
Чутно як радіють чорнобаївські собаки, відчувають що збиратимуть омріяну здобич - шматки розірваних орків.
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09.07.2022 11:07 Відповісти
Я б не дуже вірив відосам від колаборантів,бо для картинки можуть зробити вигляд ,що горить щось та вибухає,але чи то склад ще треба знати.Тому для контролю,варто після такого відео це раз *******,дивись і зівак та рятувальникі трохи винищить)
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09.07.2022 11:21 Відповісти
Санта Барбара-відпочиває...
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09.07.2022 11:28 Відповісти
Нам певно вже треба розробити якусь багатозарядну "вундервафлю" й назвати її "Чорнобаївка"...)))
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09.07.2022 11:43 Відповісти
Ну это вроде полуподземный склад. Но ******* знатно!
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09.07.2022 12:44 Відповісти
Очищення вогнем!
Слава ЗСУ!
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09.07.2022 13:02 Відповісти
Паліть орківську гниду!
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09.07.2022 13:24 Відповісти
ЧудесньІй "Хаймарс" еженочно несет приветьІ сепарне.

Горят складьІ и нефт**азьІ в Донецке, Снежном, да и везде.

"Богдана" ***.. ла ордьІнцев на черноморском островке,

Тела и кишки раскидало на всех камнях, да и по острову везде.

А три топорика, что три семерки кацапов гробят у степи

И еждневно за пор**рик везут кацапам трупаки.

А "Джавелин" тот бьет культурно бурятов конченньІх в броне,

Поетому там нету трупов, лишь пепел меленький везде.

А "Стингер" льотчиков **....т и над землей и в облаках.

Все кладбища тепер в могилах российских летунов-макак.

Кацапский флагман, тот что главньІй уже как месяц лег на грунт.

Єто ж "Нептун" его угробил, пусть наши рьІбьІ их сожрут.

Орда мечтала Украину за трое суток победить.

Угробив весь десант под Бучей, пришлось ордьІнцам уходить.

По доброй воле путин молвил, я заберу свои войска.

Такой пиз... там получили что не забудут на века.

Еще немного вам осталось кацапомордьІе осльІ.

Получим пушки мьІ с ЕвропьІ, опьять получите пиз...

Ну а пуйла возьмем за шкирку, чтобьІ куда не убежал.

Потащим с патрушевьім, с шойгу прямо в Гаагский трибунал.
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09.07.2022 13:41 Відповісти
Смерть кацапам!
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09.07.2022 14:08 Відповісти
А, самоутилізація москалів Чорнобаївці. Нова зкріпа в дії.
...Цікаво, це вже вкотре?
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09.07.2022 14:12 Відповісти
26-й
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09.07.2022 18:43 Відповісти
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09.07.2022 16:19 Відповісти
Это уже какая по счету серия?
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09.07.2022 23:29 Відповісти
*ука як же тих кацапів до*уя. Бьемо, бьемо, а вони як таргани лізуть та лізить, знають же що здохнуть, а всерівно.
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09.07.2022 23:29 Відповісти
 
 