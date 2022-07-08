УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8731 відвідувач онлайн
Новини
14 731 23

Колаборантів у Херсоні та Мелітополі відсторонили від влади

херсон

Російські окупанти в Херсоні та Мелітополі відсторонили від влади місцевих, які погодилися співпрацювати із загарбниками.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр національного спротиву.

На тимчасово окупованих територіях росіяни по факту відсторонили колаборантів від влади.

Так, у Херсонській області після призначення головою "уряду" ефесбешника Сергія Єлісєєва, колаборант Володимир Сальдо виконує представницькі функції. Водночас у його заступників провели обшуки.

Читайте також: Окупанти призначили ексефесбешника і російського чиновника Єлісєєва "главою уряду" Херсонської області

В Мелітополі зрадників з поліції усунули від керівних посад. Замість них поліцаями керуватимуть росіяни. Крім того, за наявною інформацією делегації депутатів "єдиної росії" під час візиту до окупованих міст ігнорують самопроголошених мерів та інших колаборантів, адже зрадник потрібен лише раз – під час зради, далі в його послугах вже ніхто не зацікавлений.

До речі, росіяни так і не змогли знайти достатню кількість колаборантів й майже весь "уряд" Херсонської області сформували з росіян, які не мають стосунку до України.

Читайте також: До окупованого Херсону приїхав заступник керівника адміністрації Путіна Кірієнко

Автор: 

Мелітополь (770) Херсон (3332) колабораціонізм (1158) Херсонська область (5708)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+11
Туалетная бумага.
показати весь коментар
08.07.2022 22:06
+11
Дурілкі картонниє...

показати весь коментар
08.07.2022 22:12
+11
.. ну если выяснится что Балицкий ещё и украинский разведчик...тогда придётся признать *гениальность* Зеленского..))) Да и Киву в Московию наверняка забросили...предусмотрительно..для сбора оперативной информации и игры на рашкоТВканалах...)))
показати весь коментар
08.07.2022 22:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Туалетная бумага.
показати весь коментар
08.07.2022 22:06 Відповісти
Презервейшен штопані!!)))
показати весь коментар
08.07.2022 22:09 Відповісти
ніт, презервейшн на инглише вообще не имеет того значения, которое ты имел в виду
показати весь коментар
09.07.2022 00:29 Відповісти
Кому потрібні ці Іуди?? Хіба що українцям,для розсаджування на палі !!!)))
показати весь коментар
08.07.2022 22:07 Відповісти
****** отправили к ******. Очень просто.
показати весь коментар
08.07.2022 22:09 Відповісти
это сегодня, а ужу завтра им будут через очко шваброй гланды проверять......
показати весь коментар
08.07.2022 22:11 Відповісти
Дурілкі картонниє...

показати весь коментар
08.07.2022 22:12 Відповісти
Параша пытается форсировать "рехверендум". Нужны "проверенные кадры".
показати весь коментар
08.07.2022 22:15 Відповісти
Не судите так строго, много наших осталось в тылу для разведки. Возможно им сейчас плюют в лицо, но после освобождения мы узнаем имена героев!
Как во времена второй мировой войны наши оставались служить якобы полицаями, а сами собирали разведданные! Их ненавидели люди, но они стиснув зубы и волю в кулак, терпели унижение и работали! И немцы даже не догадывались.
Так и в Мелитополе, очень много осталось для диверсионной и подрывной работы. А как вы думаете еще можно собирать данные? По улицам шастать, ждать, пока попадешься? Да, есть предатели, но многие остались под прикрытием и работают на нашу победу!
показати весь коментар
08.07.2022 22:16 Відповісти
.. ну если выяснится что Балицкий ещё и украинский разведчик...тогда придётся признать *гениальность* Зеленского..))) Да и Киву в Московию наверняка забросили...предусмотрительно..для сбора оперативной информации и игры на рашкоТВканалах...)))
показати весь коментар
08.07.2022 22:41 Відповісти
ківа да...ще той штірліц
показати весь коментар
08.07.2022 23:01 Відповісти
ты идиот они были разведчиками в Украине а теперь они туалетная бумага до следующего поноса
показати весь коментар
09.07.2022 05:54 Відповісти
... о..ще одне дурноголове вилізло та пропоносилось! ВячесЯва..ти звідки убогеньке? Жартів дурнувате не розумієш?
показати весь коментар
09.07.2022 08:45 Відповісти
У нас такого одного "внедрьонного" після визволення Городнянщини у лісі знайшли Повішеним! І з відрізаним язиком! Колишній "мєнт" був!
показати весь коментар
09.07.2022 06:37 Відповісти
Ну что ещё сказать……ПРЕЗЕРВАТИВЫ……..
показати весь коментар
08.07.2022 22:18 Відповісти
Не доверяют
показати весь коментар
08.07.2022 22:26 Відповісти
Намагаються закріпити й посилити свою владу в Херсоні. Це симптом, що вони вважають, що захопили Південь України назавжди. Це основне завдання від путлера.
показати весь коментар
08.07.2022 22:37 Відповісти
вони Сибір пр..ли назавжди це так.
показати весь коментар
09.07.2022 01:24 Відповісти
Те, що вони вважають, якось зараз фіолетово. Вони 24 лютого по ордаТБ ледь не билися один з одним через протиріччя в тому коли впаде Київ - через 3, 5 чи 10 днів.
показати весь коментар
09.07.2022 01:38 Відповісти
- Вы к нам надолго?

- Навсегда!

- А зачем тогда вывозите зерно, металл, троллейбусы?

- А мы не знаем, насколько это «навсегда» продлится!
показати весь коментар
09.07.2022 06:38 Відповісти
и где ж эти ***** харчеваться то будут , ой бида горюшко , хнык хнык
показати весь коментар
08.07.2022 22:38 Відповісти
Ну и шо, Сальдо, помогли тебе твои кацапы?
показати весь коментар
09.07.2022 00:01 Відповісти
 
 