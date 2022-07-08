Колаборантів у Херсоні та Мелітополі відсторонили від влади
Російські окупанти в Херсоні та Мелітополі відсторонили від влади місцевих, які погодилися співпрацювати із загарбниками.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр національного спротиву.
На тимчасово окупованих територіях росіяни по факту відсторонили колаборантів від влади.
Так, у Херсонській області після призначення головою "уряду" ефесбешника Сергія Єлісєєва, колаборант Володимир Сальдо виконує представницькі функції. Водночас у його заступників провели обшуки.
В Мелітополі зрадників з поліції усунули від керівних посад. Замість них поліцаями керуватимуть росіяни. Крім того, за наявною інформацією делегації депутатів "єдиної росії" під час візиту до окупованих міст ігнорують самопроголошених мерів та інших колаборантів, адже зрадник потрібен лише раз – під час зради, далі в його послугах вже ніхто не зацікавлений.
До речі, росіяни так і не змогли знайти достатню кількість колаборантів й майже весь "уряд" Херсонської області сформували з росіян, які не мають стосунку до України.
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Как во времена второй мировой войны наши оставались служить якобы полицаями, а сами собирали разведданные! Их ненавидели люди, но они стиснув зубы и волю в кулак, терпели унижение и работали! И немцы даже не догадывались.
Так и в Мелитополе, очень много осталось для диверсионной и подрывной работы. А как вы думаете еще можно собирать данные? По улицам шастать, ждать, пока попадешься? Да, есть предатели, но многие остались под прикрытием и работают на нашу победу!
- Навсегда!
- А зачем тогда вывозите зерно, металл, троллейбусы?
- А мы не знаем, насколько это «навсегда» продлится!