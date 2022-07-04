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Окупанти призначили ексефесбешника і російського чиновника Єлісєєва "главою уряду" Херсонської області

сергій,єлісєєв

Російські окупанти призначили "главою уряду Херсонської області" Сергія Єлісєєва.

Про це повідомляють російські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

"Першого заступника глави уряду Калінінградської області Сергія Єлісєєва призначено "главою уряду" Херсонської області.

На сайті уряду Калінінградської області Єлісєєв все ще значиться першим заступником голови уряду регіону. Призначений на цю посаду менше ніж рік тому – 17 липня 2021 року. До цього був головним федеральним інспектором по Калінінградській області апарату повноважного представника Президента Російської Федерації у Північно-Західному федеральному окрузі.

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Єлісєєв народився 5 травня 1971 року у місті Ставрополь. Вищу освіту здобув у Калмицькому державному університеті, також є випускником Академії Федеральної служби безпеки. Служив у органах Федеральної служби безпеки Російської Федерації.

Водночас, повідомлень про звільнення Єлісєєва з уряду Калінінградської області поки не надходило.

Додамо, "заступником голови уряду" Херсонської області з внутрішньої політики призначено Володимира Беспалова, який обіймав посаду першого заступника міністра з муніципального розвитку та внутрішньої політики Калінінградської області", - пишуть РосЗМІ.

Автор: 

окупація (6681) Херсон (3343) Херсонська область (5726)


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Топ коментарі
+16
А що, Слуги Народу скінчились?...
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04.07.2022 17:20
+10
єто расходний кацапскій біологічєскій мусор
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04.07.2022 17:19
+10
домальовуйте на фото косу чорну смужку.
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04.07.2022 17:23
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04.07.2022 17:17 Відповісти
Х оккупант елисеев- дохлый ☠️будешь💥💥💥🔥🔥🔥🐐💩🇷🇺Кацап смердючий‼️
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04.07.2022 18:33 Відповісти
так що? Калінінград усьо?
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04.07.2022 17:18 Відповісти
єто расходний кацапскій біологічєскій мусор
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04.07.2022 17:19 Відповісти
ну судя по его взгляду , он это понимает .
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04.07.2022 17:21 Відповісти
ему само время петь песню - на моих похоронах собралися вампиры , стали речи говорить , да все про полнокровие.........))))))
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04.07.2022 17:20 Відповісти
А що, Слуги Народу скінчились?...
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04.07.2022 17:20 Відповісти
Вони в замах
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04.07.2022 17:44 Відповісти
кацапы не стесняются. играться в хэнэры уже некогда
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04.07.2022 17:21 Відповісти
Чергова мішень дла українських партизан...
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04.07.2022 17:21 Відповісти
ліквідувати цю москальську падаль.
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04.07.2022 17:22 Відповісти
А як же місцеві "чревовещателі" і "шпагоглотателі" і прочій передовой отряд фізіческі маломощних детей лейтенанта Шмідта - вони що відставлені ? А хто його призначав ? Сірьожа Кірієнко ?
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04.07.2022 17:23 Відповісти
Невже це чмо не розуміє, що через місяць йому і параші місця не буде?
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04.07.2022 17:23 Відповісти
домальовуйте на фото косу чорну смужку.
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04.07.2022 17:23 Відповісти
Действительно, им тянуть с ХНРами некуда дальше, максимально готовят администрацию, что бы как можно скорее объявить о присоединении
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04.07.2022 17:25 Відповісти
валить падлюку як тільки там зьявиться
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04.07.2022 17:25 Відповісти
Лялькова вистава кремлівського балагана триває і нпблиєається до кульмінації!!!)))
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04.07.2022 17:26 Відповісти
😲 Таки злили Калінінградську область супостату?
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04.07.2022 17:30 Відповісти
придетя теперь Херсон с Калининградом возвращать)))
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04.07.2022 17:32 Відповісти
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04.07.2022 17:33 Відповісти
Чучелко ...
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04.07.2022 17:43 Відповісти
в 1920 році під час Польської війни, ленін утворив уряд Польщі з Феліксом на чолі, але той таки не пересік кордонів і керував з Мінська. Такий же уряд був створений і для Фінляндії у 1939 році, ще до майніли, на чолі поставили Куусінена і теж кордонів не пересікав. А ці чели нібито у відрядженні. Методичка 100 років не міняється, а результату катма вже 100 років.
Скоріш за все це мавпування. Еріх Кох, гауляйтер України одночасно був гауляйтером Східної Прусії, і безвилазно весь час сидів у Кенігсберзі, нині Калінінград. То жовч царя лаптепітеків не знає меж.
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04.07.2022 17:37 Відповісти
розстріляти зрадника...
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04.07.2022 17:44 Відповісти
чудака надо проверить по технике безопасности раз он всю жизнь учился и работал на эту тему, типа подорвать или тупо расстрелять из разного вида вооружений. Если фрагментарно останется хоть в виде конструктора, значит грохнули не зря, а если ничего не останется то тем более. У орка есть выбор пока еще.
Вообще то ликвидации подлежит вся банда "правительство Херсонской области". Есть законные органы власти в т.ч. и избранные местным населением. А эти приперлись с оружием, зерно и золото/Мелитопольский музей/ вывезли, кровь из банка данных в больницах забрали вследствии чего украинцы потеряли право на лечение на своей территории, здания разрушили, многих людей убили или ранили.
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04.07.2022 17:46 Відповісти
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04.07.2022 18:33 Відповісти
Сергія Єлісєєва призначено "главою уряду" Херсонської області. Джерело:
Тю, гауляйтер Єлісєєв. Не сезон...
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04.07.2022 18:54 Відповісти
унесёт ноги или так во взорванной машине и сгорят вместе с тєлом? ))
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04.07.2022 18:59 Відповісти
бессмертный дункан маклауд?
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04.07.2022 19:10 Відповісти
...есть 2 варианта,взорвать или сами застрелятся выродки с болот мацковии
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04.07.2022 19:12 Відповісти
кацапа только травить, сам не уйдет
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04.07.2022 19:28 Відповісти
ушлепок явно не тянет на гейдриха, но все равно умрет
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04.07.2022 19:27 Відповісти
 
 