Окупанти призначили ексефесбешника і російського чиновника Єлісєєва "главою уряду" Херсонської області
Російські окупанти призначили "главою уряду Херсонської області" Сергія Єлісєєва.
Про це повідомляють російські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
"Першого заступника глави уряду Калінінградської області Сергія Єлісєєва призначено "главою уряду" Херсонської області.
На сайті уряду Калінінградської області Єлісєєв все ще значиться першим заступником голови уряду регіону. Призначений на цю посаду менше ніж рік тому – 17 липня 2021 року. До цього був головним федеральним інспектором по Калінінградській області апарату повноважного представника Президента Російської Федерації у Північно-Західному федеральному окрузі.
Єлісєєв народився 5 травня 1971 року у місті Ставрополь. Вищу освіту здобув у Калмицькому державному університеті, також є випускником Академії Федеральної служби безпеки. Служив у органах Федеральної служби безпеки Російської Федерації.
Водночас, повідомлень про звільнення Єлісєєва з уряду Калінінградської області поки не надходило.
Додамо, "заступником голови уряду" Херсонської області з внутрішньої політики призначено Володимира Беспалова, який обіймав посаду першого заступника міністра з муніципального розвитку та внутрішньої політики Калінінградської області", - пишуть РосЗМІ.
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Енджі Крейда - вороже
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Скоріш за все це мавпування. Еріх Кох, гауляйтер України одночасно був гауляйтером Східної Прусії, і безвилазно весь час сидів у Кенігсберзі, нині Калінінград. То жовч царя лаптепітеків не знає меж.
Вообще то ликвидации подлежит вся банда "правительство Херсонской области". Есть законные органы власти в т.ч. и избранные местным населением. А эти приперлись с оружием, зерно и золото/Мелитопольский музей/ вывезли, кровь из банка данных в больницах забрали вследствии чего украинцы потеряли право на лечение на своей территории, здания разрушили, многих людей убили или ранили.
Тю, гауляйтер Єлісєєв. Не сезон...