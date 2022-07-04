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Новости Война
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Оккупанты назначили экс-фээсбэшника и российского чиновника Елисеева "главой правительства" Херсонской области

сергій,єлісєєв

Российские оккупанты назначили "главой правительства Херсонской области" Сергея Елисеева.

Об этом сообщают российские СМИ, передаёт Цензор.НЕТ.

"Первый заместитель главы правительства Калининградской области Сергей Елисеев назначен главой правительства Херсонской области.

На сайте правительства Калининградской области Елисеев всё ещё значится первым заместителем председателя правительства региона. Назначен на эту должность менее года назад – 17 июля 2021 года. До этого являлся главным федеральным инспектором по Калининградской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо- Западном федеральном округе.

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Елисеев родился 5 мая 1971 года в городе Ставрополь. Высшее образование получил в Калмыкском государственном университете, также является выпускником Академии Федеральной службы безопасности. Служил в органах Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

Вместе с тем, сообщений об увольнении Елисеева из правительства Калининградской области пока не поступало.

Добавим, заместителем председателя правительства Херсонской области по внутренней политике назначен Владимир Беспалов, занимавший должность первого заместителя министра по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области.

оккупация (10131) Херсон (2804) Херсонская область (4740)


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Топ комментарии
+16
А що, Слуги Народу скінчились?...
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04.07.2022 17:20
+10
єто расходний кацапскій біологічєскій мусор
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04.07.2022 17:19
+10
домальовуйте на фото косу чорну смужку.
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04.07.2022 17:23
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04.07.2022 17:17 Ответить
Х оккупант елисеев- дохлый ☠️будешь💥💥💥🔥🔥🔥🐐💩🇷🇺Кацап смердючий‼️
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04.07.2022 18:33 Ответить
так що? Калінінград усьо?
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04.07.2022 17:18 Ответить
єто расходний кацапскій біологічєскій мусор
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04.07.2022 17:19 Ответить
ну судя по его взгляду , он это понимает .
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04.07.2022 17:21 Ответить
ему само время петь песню - на моих похоронах собралися вампиры , стали речи говорить , да все про полнокровие.........))))))
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04.07.2022 17:20 Ответить
А що, Слуги Народу скінчились?...
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04.07.2022 17:20 Ответить
Вони в замах
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04.07.2022 17:44 Ответить
кацапы не стесняются. играться в хэнэры уже некогда
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04.07.2022 17:21 Ответить
Чергова мішень дла українських партизан...
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04.07.2022 17:21 Ответить
ліквідувати цю москальську падаль.
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04.07.2022 17:22 Ответить
А як же місцеві "чревовещателі" і "шпагоглотателі" і прочій передовой отряд фізіческі маломощних детей лейтенанта Шмідта - вони що відставлені ? А хто його призначав ? Сірьожа Кірієнко ?
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04.07.2022 17:23 Ответить
Невже це чмо не розуміє, що через місяць йому і параші місця не буде?
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04.07.2022 17:23 Ответить
домальовуйте на фото косу чорну смужку.
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04.07.2022 17:23 Ответить
Действительно, им тянуть с ХНРами некуда дальше, максимально готовят администрацию, что бы как можно скорее объявить о присоединении
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04.07.2022 17:25 Ответить
валить падлюку як тільки там зьявиться
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04.07.2022 17:25 Ответить
Лялькова вистава кремлівського балагана триває і нпблиєається до кульмінації!!!)))
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04.07.2022 17:26 Ответить
😲 Таки злили Калінінградську область супостату?
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04.07.2022 17:30 Ответить
придетя теперь Херсон с Калининградом возвращать)))
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04.07.2022 17:32 Ответить
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04.07.2022 17:33 Ответить
Чучелко ...
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04.07.2022 17:43 Ответить
в 1920 році під час Польської війни, ленін утворив уряд Польщі з Феліксом на чолі, але той таки не пересік кордонів і керував з Мінська. Такий же уряд був створений і для Фінляндії у 1939 році, ще до майніли, на чолі поставили Куусінена і теж кордонів не пересікав. А ці чели нібито у відрядженні. Методичка 100 років не міняється, а результату катма вже 100 років.
Скоріш за все це мавпування. Еріх Кох, гауляйтер України одночасно був гауляйтером Східної Прусії, і безвилазно весь час сидів у Кенігсберзі, нині Калінінград. То жовч царя лаптепітеків не знає меж.
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04.07.2022 17:37 Ответить
розстріляти зрадника...
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04.07.2022 17:44 Ответить
чудака надо проверить по технике безопасности раз он всю жизнь учился и работал на эту тему, типа подорвать или тупо расстрелять из разного вида вооружений. Если фрагментарно останется хоть в виде конструктора, значит грохнули не зря, а если ничего не останется то тем более. У орка есть выбор пока еще.
Вообще то ликвидации подлежит вся банда "правительство Херсонской области". Есть законные органы власти в т.ч. и избранные местным населением. А эти приперлись с оружием, зерно и золото/Мелитопольский музей/ вывезли, кровь из банка данных в больницах забрали вследствии чего украинцы потеряли право на лечение на своей территории, здания разрушили, многих людей убили или ранили.
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04.07.2022 17:46 Ответить
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04.07.2022 18:33 Ответить
Сергія Єлісєєва призначено "главою уряду" Херсонської області. Джерело:
Тю, гауляйтер Єлісєєв. Не сезон...
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04.07.2022 18:54 Ответить
унесёт ноги или так во взорванной машине и сгорят вместе с тєлом? ))
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04.07.2022 18:59 Ответить
бессмертный дункан маклауд?
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04.07.2022 19:10 Ответить
...есть 2 варианта,взорвать или сами застрелятся выродки с болот мацковии
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04.07.2022 19:12 Ответить
кацапа только травить, сам не уйдет
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04.07.2022 19:28 Ответить
ушлепок явно не тянет на гейдриха, но все равно умрет
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04.07.2022 19:27 Ответить
 
 