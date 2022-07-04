Оккупанты назначили экс-фээсбэшника и российского чиновника Елисеева "главой правительства" Херсонской области
Российские оккупанты назначили "главой правительства Херсонской области" Сергея Елисеева.
Об этом сообщают российские СМИ, передаёт Цензор.НЕТ.
"Первый заместитель главы правительства Калининградской области Сергей Елисеев назначен главой правительства Херсонской области.
На сайте правительства Калининградской области Елисеев всё ещё значится первым заместителем председателя правительства региона. Назначен на эту должность менее года назад – 17 июля 2021 года. До этого являлся главным федеральным инспектором по Калининградской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо- Западном федеральном округе.
Елисеев родился 5 мая 1971 года в городе Ставрополь. Высшее образование получил в Калмыкском государственном университете, также является выпускником Академии Федеральной службы безопасности. Служил в органах Федеральной службы безопасности Российской Федерации.
Вместе с тем, сообщений об увольнении Елисеева из правительства Калининградской области пока не поступало.
Добавим, заместителем председателя правительства Херсонской области по внутренней политике назначен Владимир Беспалов, занимавший должность первого заместителя министра по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области.
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Енджі Крейда - вороже
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Скоріш за все це мавпування. Еріх Кох, гауляйтер України одночасно був гауляйтером Східної Прусії, і безвилазно весь час сидів у Кенігсберзі, нині Калінінград. То жовч царя лаптепітеків не знає меж.
Вообще то ликвидации подлежит вся банда "правительство Херсонской области". Есть законные органы власти в т.ч. и избранные местным населением. А эти приперлись с оружием, зерно и золото/Мелитопольский музей/ вывезли, кровь из банка данных в больницах забрали вследствии чего украинцы потеряли право на лечение на своей территории, здания разрушили, многих людей убили или ранили.
Тю, гауляйтер Єлісєєв. Не сезон...