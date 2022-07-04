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Новини Окуповані території
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До окупованого Херсону приїхав заступник керівника адміністрації Путіна Кірієнко

кірієнко

Тимчасово захоплений Херсон незаконно відвідав заступник керівника адміністрації президента Російської Федерації Сергій Кирієнко. Він провів нараду з гауляйтером Володимиром Сальдо.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

Разом із гауляйтером Володимиром Сальдо, якого окупанти призначили очільником "адміністрації Херсонської області", Кирієнко провів нараду із "питань ЖКГ, сільського господарства, охорони здоров'я та соціальної сфери".

Також до наради долучився заступник голови так званої "військово-цивільної адміністрації" Херсонської області Кирило Стремоусов.

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Стремоусов у соцмережі заявив, що Кирієнко у Херсоні побував у пунктах видачі паспортів та сім-карт. Також, за словами гауляйтера, соратник Путіна зайшов до аптеки та магазину.

Сергій Кирієнко курирує внутрішню політику в адміністрації російського президента Володимира Путіна. наприкінці квітня він також був в окупованому Донецьку та зустрічався там з ватажками терористичних організації "ДНР" та "ЛНР" .

Автор: 

Кірієнко Сергій (8) окупація (6681) Херсон (3343)


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Топ коментарі
+24
Та щоб там і здох. Соратник куйла.
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04.07.2022 17:02
+20
Выпускайте ХимерСов!
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04.07.2022 17:01
+11
raketu emu na golovu
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04.07.2022 17:05
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Выпускайте ХимерСов!
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04.07.2022 17:01 Відповісти
Та щоб там і здох. Соратник куйла.
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04.07.2022 17:02 Відповісти
Не лише соратник.
З великою ймовірністю ще й його наступник.
Найреальніший кандидат.
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04.07.2022 17:07 Відповісти
ага, птєнчік гнєзда Щєдровіцкого...
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04.07.2022 17:10 Відповісти
raketu emu na golovu
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04.07.2022 17:05 Відповісти
нє, на голову Воронєжу с Бєлгородом

Белгородские телеграм-каналы пишут, что в городе началась массовая эвакуация во всех поликлиниках. https://t.me/charter97_org/77364
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04.07.2022 17:13 Відповісти
im tozhe vsem po rakete.
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04.07.2022 18:58 Відповісти
Киндер-сюрприз приехал, хавчик привёз:
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04.07.2022 17:05 Відповісти
де наші Хаймерси? потрібно "салют" влаштувати з нагоди прибуття
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04.07.2022 17:05 Відповісти
Херсон. Послание нардепу СН - предателю Ковалеву
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04.07.2022 17:07 Відповісти
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04.07.2022 17:08 Відповісти
приїхав в місцеву сінагогу тору почитати во здравіє України? чи чого він приперся?
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04.07.2022 17:09 Відповісти
Абсолютно бессмысленный визит. Хотя кацапы сами по себе лишенное смысла явление.
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04.07.2022 17:13 Відповісти
Ви помиляєтесь.
Кацапія, це недобитий совок.
І це типово совковий вчинок: партійний керівник, приїхав повчати "таварісчей на мєстах", та відповідати на їх чисельні питання.
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04.07.2022 19:05 Відповісти
Хаймерс, срочно!!!! Кабздон дает концерт, надо успеть!!!!!
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04.07.2022 17:41 Відповісти
Саентолог Кириенко, когда возглавлял Росатом, внёс вклад и в то, чтобы "Казатомпром" был под контролем РоССии.
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04.07.2022 17:42 Відповісти
странная фамлия для русскама почему не киренков или кириенкидзе...наверно шпион тарас сало 008 в сапогах по парабеллуму
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04.07.2022 22:34 Відповісти
Было бы великолепно взять его в плен и обменять на азовцев!
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04.07.2022 17:52 Відповісти
Плюньте йому на лисину
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04.07.2022 17:53 Відповісти
Они себя уверенно там чувствуют, только как понимать наши обещания о скором освобождении Херсона
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04.07.2022 18:03 Відповісти
Какая занятная у этого деятеля настоящая фамилия:

Серге́й Владилеенович Кириенко - фамилия при рождении Израитель
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04.07.2022 18:04 Відповісти
Кириенко - прекрасный пример адаптации к радикально меняющимся обстоятельствам. Он жопой чует конъюнктуру. Потому и назначен.

Люди поначалу очень не любят перемены и пытаются им сопротивляться - если им позволяют. Но как только они убеждаются, что перемены надолго, а сопротивление переменам - чревато, люди начинают приспосабливаться. Это эволюционная особенность всех живых организмов. Есть, конечно, выдающиеся экземпляры выживаемости, настроенные на «успех» в абсолютно любых обстоятельствах. Был комсомольским активистом, стал бизнесменом, потом политиком-демократом, потом чиновником госмонополии, потом правой рукой диктатора. Надо будет, станет еще кем-нибудь - если ему позволят.

Казалось бы, с его бэкграундом он не должен бы быть в той роли, в которой он находится. Однако, этот тип как никто понимает, как добиться коллаборации со стороны активных и настроенных на личный успех и обогащение. Для этого прежде всего создать впечатление, что новая власть навсегда, и сопротивление ей смертельно опасно и бесполезно. Поэтому, как это ни печально для местного населения, так важно не допустить «нормализации» жизнина оккупированных территориях.
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04.07.2022 18:13 Відповісти
Это тот самый Кириенко, который из команды молодых реформаторов Ельцина. Кто б подумал, что так скурвится.
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04.07.2022 18:28 Відповісти
Довбонути б по ньому з Хімарксика, але витрачати дорогоцінну ракету, щоб влучити в купку лайна, не раціонально! Може й так здохне!
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04.07.2022 18:43 Відповісти
Шкода,що цей ублюдок кацапський з Хаймарсом не зустрівся.Їм би було про що поспілкуватись...
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04.07.2022 18:51 Відповісти
вопрос почему ихне лупашат чем нибудь..??жители вокруг не комботантны такие же ватники....шоб кратер бул посредине..
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04.07.2022 22:32 Відповісти
жду пояснения кима и арестовича в письменном виде со штемпелями..как так..)
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04.07.2022 22:35 Відповісти
А я думаю.... Почему это в Херсоне в каждом квартале в центре по БТР... А на б Мирном шмонают каждого....
И сейчас на перекрёстках в центре орки стоят..
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05.07.2022 01:37 Відповісти
 
 