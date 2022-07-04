До окупованого Херсону приїхав заступник керівника адміністрації Путіна Кірієнко
Тимчасово захоплений Херсон незаконно відвідав заступник керівника адміністрації президента Російської Федерації Сергій Кирієнко. Він провів нараду з гауляйтером Володимиром Сальдо.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.
Разом із гауляйтером Володимиром Сальдо, якого окупанти призначили очільником "адміністрації Херсонської області", Кирієнко провів нараду із "питань ЖКГ, сільського господарства, охорони здоров'я та соціальної сфери".
Також до наради долучився заступник голови так званої "військово-цивільної адміністрації" Херсонської області Кирило Стремоусов.
Стремоусов у соцмережі заявив, що Кирієнко у Херсоні побував у пунктах видачі паспортів та сім-карт. Також, за словами гауляйтера, соратник Путіна зайшов до аптеки та магазину.
Сергій Кирієнко курирує внутрішню політику в адміністрації російського президента Володимира Путіна. наприкінці квітня він також був в окупованому Донецьку та зустрічався там з ватажками терористичних організації "ДНР" та "ЛНР" .
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З великою ймовірністю ще й його наступник.
Найреальніший кандидат.
Белгородские телеграм-каналы пишут, что в городе началась массовая эвакуация во всех поликлиниках. https://t.me/charter97_org/77364
Кацапія, це недобитий совок.
І це типово совковий вчинок: партійний керівник, приїхав повчати "таварісчей на мєстах", та відповідати на їх чисельні питання.
Серге́й Владилеенович Кириенко - фамилия при рождении Израитель
Люди поначалу очень не любят перемены и пытаются им сопротивляться - если им позволяют. Но как только они убеждаются, что перемены надолго, а сопротивление переменам - чревато, люди начинают приспосабливаться. Это эволюционная особенность всех живых организмов. Есть, конечно, выдающиеся экземпляры выживаемости, настроенные на «успех» в абсолютно любых обстоятельствах. Был комсомольским активистом, стал бизнесменом, потом политиком-демократом, потом чиновником госмонополии, потом правой рукой диктатора. Надо будет, станет еще кем-нибудь - если ему позволят.
Казалось бы, с его бэкграундом он не должен бы быть в той роли, в которой он находится. Однако, этот тип как никто понимает, как добиться коллаборации со стороны активных и настроенных на личный успех и обогащение. Для этого прежде всего создать впечатление, что новая власть навсегда, и сопротивление ей смертельно опасно и бесполезно. Поэтому, как это ни печально для местного населения, так важно не допустить «нормализации» жизнина оккупированных территориях.
И сейчас на перекрёстках в центре орки стоят..