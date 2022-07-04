До окупованого Херсону приїхав заступник керівника адміністрації Путіна Кірієнко

Тимчасово захоплений Херсон незаконно відвідав заступник керівника адміністрації президента Російської Федерації Сергій Кирієнко. Він провів нараду з гауляйтером Володимиром Сальдо.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

Разом із гауляйтером Володимиром Сальдо, якого окупанти призначили очільником "адміністрації Херсонської області", Кирієнко провів нараду із "питань ЖКГ, сільського господарства, охорони здоров'я та соціальної сфери".

Також до наради долучився заступник голови так званої "військово-цивільної адміністрації" Херсонської області Кирило Стремоусов.

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Стремоусов у соцмережі заявив, що Кирієнко у Херсоні побував у пунктах видачі паспортів та сім-карт. Також, за словами гауляйтера, соратник Путіна зайшов до аптеки та магазину.

Сергій Кирієнко курирує внутрішню політику в адміністрації російського президента Володимира Путіна. наприкінці квітня він також був в окупованому Донецьку та зустрічався там з ватажками терористичних організації "ДНР" та "ЛНР" .