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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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В оккупированный Херсон приехал заместитель руководителя администрации Путина Кириенко

кірієнко

Временно захваченный Херсон незаконно посетил замглавы администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко. Он провел совещание с гауляйтером Владимиром Сальдо.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

Вместе с гауляйтером Владимиром Сальдо, которого оккупанты назначили главой "администрации Херсонской области", Кириенко провел совещание по "вопросам ЖКХ, сельскому хозяйству, здравоохранению и социальной сфере".

Также к совещанию присоединился заместитель председателя так называемой "военно-гражданской администрации" Херсонской области Кирилл Стремоусов.

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Стремоусов в соцсети заявил, что Кириенко в Херсоне побывал в пунктах выдачи паспортов и сим-карт. Также, по словам гауляйтера, соратник Путина зашел в аптеку и магазин.

Сергей Кириенко курирует внутреннюю политику в администрации российского президента Владимира Путина. В конце апреля он также был в оккупированном Донецке и встречался там с главарями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

Кириенко (12) оккупация (10131) Херсон (2802)


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Топ комментарии
+24
Та щоб там і здох. Соратник куйла.
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04.07.2022 17:02
+20
Выпускайте ХимерСов!
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04.07.2022 17:01
+11
raketu emu na golovu
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04.07.2022 17:05
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Выпускайте ХимерСов!
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04.07.2022 17:01 Ответить
Та щоб там і здох. Соратник куйла.
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04.07.2022 17:02 Ответить
Не лише соратник.
З великою ймовірністю ще й його наступник.
Найреальніший кандидат.
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04.07.2022 17:07 Ответить
ага, птєнчік гнєзда Щєдровіцкого...
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04.07.2022 17:10 Ответить
raketu emu na golovu
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04.07.2022 17:05 Ответить
нє, на голову Воронєжу с Бєлгородом

Белгородские телеграм-каналы пишут, что в городе началась массовая эвакуация во всех поликлиниках. https://t.me/charter97_org/77364
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04.07.2022 17:13 Ответить
im tozhe vsem po rakete.
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04.07.2022 18:58 Ответить
Киндер-сюрприз приехал, хавчик привёз:
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04.07.2022 17:05 Ответить
де наші Хаймерси? потрібно "салют" влаштувати з нагоди прибуття
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04.07.2022 17:05 Ответить
Херсон. Послание нардепу СН - предателю Ковалеву
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04.07.2022 17:07 Ответить
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04.07.2022 17:08 Ответить
приїхав в місцеву сінагогу тору почитати во здравіє України? чи чого він приперся?
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04.07.2022 17:09 Ответить
Абсолютно бессмысленный визит. Хотя кацапы сами по себе лишенное смысла явление.
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04.07.2022 17:13 Ответить
Ви помиляєтесь.
Кацапія, це недобитий совок.
І це типово совковий вчинок: партійний керівник, приїхав повчати "таварісчей на мєстах", та відповідати на їх чисельні питання.
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04.07.2022 19:05 Ответить
Хаймерс, срочно!!!! Кабздон дает концерт, надо успеть!!!!!
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04.07.2022 17:41 Ответить
Саентолог Кириенко, когда возглавлял Росатом, внёс вклад и в то, чтобы "Казатомпром" был под контролем РоССии.
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04.07.2022 17:42 Ответить
странная фамлия для русскама почему не киренков или кириенкидзе...наверно шпион тарас сало 008 в сапогах по парабеллуму
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04.07.2022 22:34 Ответить
Было бы великолепно взять его в плен и обменять на азовцев!
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04.07.2022 17:52 Ответить
Плюньте йому на лисину
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04.07.2022 17:53 Ответить
Они себя уверенно там чувствуют, только как понимать наши обещания о скором освобождении Херсона
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04.07.2022 18:03 Ответить
Какая занятная у этого деятеля настоящая фамилия:

Серге́й Владилеенович Кириенко - фамилия при рождении Израитель
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04.07.2022 18:04 Ответить
Кириенко - прекрасный пример адаптации к радикально меняющимся обстоятельствам. Он жопой чует конъюнктуру. Потому и назначен.

Люди поначалу очень не любят перемены и пытаются им сопротивляться - если им позволяют. Но как только они убеждаются, что перемены надолго, а сопротивление переменам - чревато, люди начинают приспосабливаться. Это эволюционная особенность всех живых организмов. Есть, конечно, выдающиеся экземпляры выживаемости, настроенные на «успех» в абсолютно любых обстоятельствах. Был комсомольским активистом, стал бизнесменом, потом политиком-демократом, потом чиновником госмонополии, потом правой рукой диктатора. Надо будет, станет еще кем-нибудь - если ему позволят.

Казалось бы, с его бэкграундом он не должен бы быть в той роли, в которой он находится. Однако, этот тип как никто понимает, как добиться коллаборации со стороны активных и настроенных на личный успех и обогащение. Для этого прежде всего создать впечатление, что новая власть навсегда, и сопротивление ей смертельно опасно и бесполезно. Поэтому, как это ни печально для местного населения, так важно не допустить «нормализации» жизнина оккупированных территориях.
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04.07.2022 18:13 Ответить
Это тот самый Кириенко, который из команды молодых реформаторов Ельцина. Кто б подумал, что так скурвится.
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04.07.2022 18:28 Ответить
Довбонути б по ньому з Хімарксика, але витрачати дорогоцінну ракету, щоб влучити в купку лайна, не раціонально! Може й так здохне!
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04.07.2022 18:43 Ответить
Шкода,що цей ублюдок кацапський з Хаймарсом не зустрівся.Їм би було про що поспілкуватись...
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04.07.2022 18:51 Ответить
вопрос почему ихне лупашат чем нибудь..??жители вокруг не комботантны такие же ватники....шоб кратер бул посредине..
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04.07.2022 22:32 Ответить
жду пояснения кима и арестовича в письменном виде со штемпелями..как так..)
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04.07.2022 22:35 Ответить
А я думаю.... Почему это в Херсоне в каждом квартале в центре по БТР... А на б Мирном шмонают каждого....
И сейчас на перекрёстках в центре орки стоят..
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05.07.2022 01:37 Ответить
 
 