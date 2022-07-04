В оккупированный Херсон приехал заместитель руководителя администрации Путина Кириенко
Временно захваченный Херсон незаконно посетил замглавы администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко. Он провел совещание с гауляйтером Владимиром Сальдо.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.
Вместе с гауляйтером Владимиром Сальдо, которого оккупанты назначили главой "администрации Херсонской области", Кириенко провел совещание по "вопросам ЖКХ, сельскому хозяйству, здравоохранению и социальной сфере".
Также к совещанию присоединился заместитель председателя так называемой "военно-гражданской администрации" Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Стремоусов в соцсети заявил, что Кириенко в Херсоне побывал в пунктах выдачи паспортов и сим-карт. Также, по словам гауляйтера, соратник Путина зашел в аптеку и магазин.
Сергей Кириенко курирует внутреннюю политику в администрации российского президента Владимира Путина. В конце апреля он также был в оккупированном Донецке и встречался там с главарями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".
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З великою ймовірністю ще й його наступник.
Найреальніший кандидат.
Белгородские телеграм-каналы пишут, что в городе началась массовая эвакуация во всех поликлиниках. https://t.me/charter97_org/77364
Кацапія, це недобитий совок.
І це типово совковий вчинок: партійний керівник, приїхав повчати "таварісчей на мєстах", та відповідати на їх чисельні питання.
Серге́й Владилеенович Кириенко - фамилия при рождении Израитель
Люди поначалу очень не любят перемены и пытаются им сопротивляться - если им позволяют. Но как только они убеждаются, что перемены надолго, а сопротивление переменам - чревато, люди начинают приспосабливаться. Это эволюционная особенность всех живых организмов. Есть, конечно, выдающиеся экземпляры выживаемости, настроенные на «успех» в абсолютно любых обстоятельствах. Был комсомольским активистом, стал бизнесменом, потом политиком-демократом, потом чиновником госмонополии, потом правой рукой диктатора. Надо будет, станет еще кем-нибудь - если ему позволят.
Казалось бы, с его бэкграундом он не должен бы быть в той роли, в которой он находится. Однако, этот тип как никто понимает, как добиться коллаборации со стороны активных и настроенных на личный успех и обогащение. Для этого прежде всего создать впечатление, что новая власть навсегда, и сопротивление ей смертельно опасно и бесполезно. Поэтому, как это ни печально для местного населения, так важно не допустить «нормализации» жизнина оккупированных территориях.
И сейчас на перекрёстках в центре орки стоят..