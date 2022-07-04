В оккупированный Херсон приехал заместитель руководителя администрации Путина Кириенко

Временно захваченный Херсон незаконно посетил замглавы администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко. Он провел совещание с гауляйтером Владимиром Сальдо.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

Вместе с гауляйтером Владимиром Сальдо, которого оккупанты назначили главой "администрации Херсонской области", Кириенко провел совещание по "вопросам ЖКХ, сельскому хозяйству, здравоохранению и социальной сфере".

Также к совещанию присоединился заместитель председателя так называемой "военно-гражданской администрации" Херсонской области Кирилл Стремоусов.

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Стремоусов в соцсети заявил, что Кириенко в Херсоне побывал в пунктах выдачи паспортов и сим-карт. Также, по словам гауляйтера, соратник Путина зашел в аптеку и магазин.

Сергей Кириенко курирует внутреннюю политику в администрации российского президента Владимира Путина. В конце апреля он также был в оккупированном Донецке и встречался там с главарями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".