Колаборантов в Херсоне и Мелитополе отстранили от власти

Российские оккупанты в Херсоне и Мелитополе отстранили от власти местных, которые согласились сотрудничать с захватчиками.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр национального сопротивления.

На временно оккупированных территориях россияне по факту отстранили коллаборантов от власти.

В часности, в Херсонской области после назначения главой "правительства" фсбешника Сергея Елисеева коллаборант Владимир Сальдо выполняет представительские функции. В то же время, у его заместителей провели обыски.

Читайте также: В Новой Каховке ликвидировали "заместителя начальника полиции"

В Мелитополе изменников из полиции отстранили от руководящих должностей. Вместо них полицейскими будут руководить россияне. Кроме того, по имеющейся информации, делегации депутатов "Единой России" во время визита в оккупированные города игнорируют самопровозглашенных мэров и других коллаборантов, ведь предатель нужен только раз – во время предательства, дальше в его услугах уже никто не заинтересован.

Кстати, россияне так и не смогли найти достаточное количество коллаборантов и почти все "правительство" Херсонской области сформировали из россиян, не имеющих отношения к Украине.

Читайте также: В оккупированный Херсон приехал заместитель руководителя администрации Путина Кириенко