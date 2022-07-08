Колаборантов в Херсоне и Мелитополе отстранили от власти
Российские оккупанты в Херсоне и Мелитополе отстранили от власти местных, которые согласились сотрудничать с захватчиками.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр национального сопротивления.
На временно оккупированных территориях россияне по факту отстранили коллаборантов от власти.
В часности, в Херсонской области после назначения главой "правительства" фсбешника Сергея Елисеева коллаборант Владимир Сальдо выполняет представительские функции. В то же время, у его заместителей провели обыски.
В Мелитополе изменников из полиции отстранили от руководящих должностей. Вместо них полицейскими будут руководить россияне. Кроме того, по имеющейся информации, делегации депутатов "Единой России" во время визита в оккупированные города игнорируют самопровозглашенных мэров и других коллаборантов, ведь предатель нужен только раз – во время предательства, дальше в его услугах уже никто не заинтересован.
Кстати, россияне так и не смогли найти достаточное количество коллаборантов и почти все "правительство" Херсонской области сформировали из россиян, не имеющих отношения к Украине.
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Как во времена второй мировой войны наши оставались служить якобы полицаями, а сами собирали разведданные! Их ненавидели люди, но они стиснув зубы и волю в кулак, терпели унижение и работали! И немцы даже не догадывались.
Так и в Мелитополе, очень много осталось для диверсионной и подрывной работы. А как вы думаете еще можно собирать данные? По улицам шастать, ждать, пока попадешься? Да, есть предатели, но многие остались под прикрытием и работают на нашу победу!
- Навсегда!
- А зачем тогда вывозите зерно, металл, троллейбусы?
- А мы не знаем, насколько это «навсегда» продлится!