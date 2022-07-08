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Колаборантов в Херсоне и Мелитополе отстранили от власти

херсон

Российские оккупанты в Херсоне и Мелитополе отстранили от власти местных, которые согласились сотрудничать с захватчиками.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр национального сопротивления.

На временно оккупированных территориях россияне по факту отстранили коллаборантов от власти.

В часности, в Херсонской области после назначения главой "правительства" фсбешника Сергея Елисеева коллаборант Владимир Сальдо выполняет представительские функции. В то же время, у его заместителей провели обыски.

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В Мелитополе изменников из полиции отстранили от руководящих должностей. Вместо них полицейскими будут руководить россияне. Кроме того, по имеющейся информации, делегации депутатов "Единой России" во время визита в оккупированные города игнорируют самопровозглашенных мэров и других коллаборантов, ведь предатель нужен только раз – во время предательства, дальше в его услугах уже никто не заинтересован.

Кстати, россияне так и не смогли найти достаточное количество коллаборантов и почти все "правительство" Херсонской области сформировали из россиян, не имеющих отношения к Украине.

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Автор: 

Мелитополь (613) Херсон (2795) коллаборационизм (870) Херсонская область (4724)


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Топ комментарии
+11
Туалетная бумага.
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08.07.2022 22:06
+11
Дурілкі картонниє...

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08.07.2022 22:12
+11
.. ну если выяснится что Балицкий ещё и украинский разведчик...тогда придётся признать *гениальность* Зеленского..))) Да и Киву в Московию наверняка забросили...предусмотрительно..для сбора оперативной информации и игры на рашкоТВканалах...)))
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08.07.2022 22:41
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Туалетная бумага.
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08.07.2022 22:06 Ответить
Презервейшен штопані!!)))
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08.07.2022 22:09 Ответить
ніт, презервейшн на инглише вообще не имеет того значения, которое ты имел в виду
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09.07.2022 00:29 Ответить
Кому потрібні ці Іуди?? Хіба що українцям,для розсаджування на палі !!!)))
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08.07.2022 22:07 Ответить
****** отправили к ******. Очень просто.
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08.07.2022 22:09 Ответить
это сегодня, а ужу завтра им будут через очко шваброй гланды проверять......
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08.07.2022 22:11 Ответить
Дурілкі картонниє...

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08.07.2022 22:12 Ответить
Параша пытается форсировать "рехверендум". Нужны "проверенные кадры".
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08.07.2022 22:15 Ответить
Не судите так строго, много наших осталось в тылу для разведки. Возможно им сейчас плюют в лицо, но после освобождения мы узнаем имена героев!
Как во времена второй мировой войны наши оставались служить якобы полицаями, а сами собирали разведданные! Их ненавидели люди, но они стиснув зубы и волю в кулак, терпели унижение и работали! И немцы даже не догадывались.
Так и в Мелитополе, очень много осталось для диверсионной и подрывной работы. А как вы думаете еще можно собирать данные? По улицам шастать, ждать, пока попадешься? Да, есть предатели, но многие остались под прикрытием и работают на нашу победу!
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08.07.2022 22:16 Ответить
.. ну если выяснится что Балицкий ещё и украинский разведчик...тогда придётся признать *гениальность* Зеленского..))) Да и Киву в Московию наверняка забросили...предусмотрительно..для сбора оперативной информации и игры на рашкоТВканалах...)))
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08.07.2022 22:41 Ответить
ківа да...ще той штірліц
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08.07.2022 23:01 Ответить
ты идиот они были разведчиками в Украине а теперь они туалетная бумага до следующего поноса
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09.07.2022 05:54 Ответить
... о..ще одне дурноголове вилізло та пропоносилось! ВячесЯва..ти звідки убогеньке? Жартів дурнувате не розумієш?
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09.07.2022 08:45 Ответить
У нас такого одного "внедрьонного" після визволення Городнянщини у лісі знайшли Повішеним! І з відрізаним язиком! Колишній "мєнт" був!
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09.07.2022 06:37 Ответить
Ну что ещё сказать……ПРЕЗЕРВАТИВЫ……..
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08.07.2022 22:18 Ответить
Не доверяют
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08.07.2022 22:26 Ответить
Намагаються закріпити й посилити свою владу в Херсоні. Це симптом, що вони вважають, що захопили Південь України назавжди. Це основне завдання від путлера.
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08.07.2022 22:37 Ответить
вони Сибір пр..ли назавжди це так.
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09.07.2022 01:24 Ответить
Те, що вони вважають, якось зараз фіолетово. Вони 24 лютого по ордаТБ ледь не билися один з одним через протиріччя в тому коли впаде Київ - через 3, 5 чи 10 днів.
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09.07.2022 01:38 Ответить
- Вы к нам надолго?

- Навсегда!

- А зачем тогда вывозите зерно, металл, троллейбусы?

- А мы не знаем, насколько это «навсегда» продлится!
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09.07.2022 06:38 Ответить
и где ж эти ***** харчеваться то будут , ой бида горюшко , хнык хнык
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08.07.2022 22:38 Ответить
Ну и шо, Сальдо, помогли тебе твои кацапы?
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09.07.2022 00:01 Ответить
 
 