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Рашисти завдали удару по житловому району Харкова, - Синєгубов (оновлено)
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупаційні війська вдарили ракетами по житловому району Харкова.
Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"У Харкові в одному з житлових районів окупанти завдали, попередньо, ракетного удару.
На місці працюють всі служби. Шановні харків’яни, максимально обмежте перебування на вулицях міста. Російські окупанти діють підступно та непередбачувано, намагаючись залякати мирне населення", - йдеться в повідомленні.
Пізніше Синєгубов розповів, що троє цивільних, зокрема одна дитина, госпіталізовані до медичних установ. Ще 4 людям медики надали допомогу на місці.
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Сегодня в центр Харькова прилет был ***********. Я как раз в это время на Холодной горе был в районе Полтавского Шляха. Все хорошо слышал. Видео прилёта в телеграм.
Только при чем тут Киев , Конча-Заспа?