Рашисти завдали удару по житловому району Харкова, - Синєгубов (оновлено)

Російські окупаційні війська вдарили ракетами по житловому району Харкова.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"У Харкові в одному з житлових районів окупанти завдали, попередньо, ракетного удару.



На місці працюють всі служби. Шановні харків’яни, максимально обмежте перебування на вулицях міста. Російські окупанти діють підступно та непередбачувано, намагаючись залякати мирне населення", - йдеться в повідомленні.

Пізніше Синєгубов розповів, що троє цивільних, зокрема одна дитина, госпіталізовані до медичних установ. Ще 4 людям медики надали допомогу на місці.

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