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Рашисти завдали удару по житловому району Харкова, - Синєгубов (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета,рф,ракети

Російські окупаційні війська вдарили ракетами по житловому району Харкова.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"У Харкові в одному з житлових районів окупанти завдали, попередньо, ракетного удару.

На місці працюють всі служби. Шановні харків’яни, максимально обмежте перебування на вулицях міста. Російські окупанти діють підступно та непередбачувано, намагаючись залякати мирне населення", - йдеться в повідомленні.

Пізніше Синєгубов розповів, що троє цивільних, зокрема одна дитина, госпіталізовані до медичних установ. Ще 4 людям медики надали допомогу на місці.

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Автор: Богдан Гуньковський
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И не одного обстрела в Конче-Заспе . С чего бы это? Только не надо рассказывать про эффективные системы ПВО-ПРО
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09.07.2022 10:58 Відповісти
Вот только откуда такое ***** как ты берется?
Сегодня в центр Харькова прилет был ***********. Я как раз в это время на Холодной горе был в районе Полтавского Шляха. Все хорошо слышал. Видео прилёта в телеграм.
Только при чем тут Киев , Конча-Заспа?
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09.07.2022 14:08 Відповісти
завозіть у місто cnn, dw, dz нехай показують для особливо стурбованих, накшталт **********-берлусконів і прочєй піздоди
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09.07.2022 19:06 Відповісти
 
 