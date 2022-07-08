У Харкові та області оголошено повітряну тривогу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграм-каналі Суспільне новини.

"У Харкові лунають вибухи, чутно й в області, повідомляють місцеві", - сказано в повідомленні.

Зараз у місті та області оголошено повітряну тривогу.

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