УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10657 відвідувачів онлайн
Новини
13 820 21

У Харкові лунають вибухи

вибух,обстріл

У Харкові та області оголошено повітряну тривогу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграм-каналі Суспільне новини.

"У Харкові лунають вибухи, чутно й в області, повідомляють місцеві", - сказано в повідомленні.

Зараз у місті та області оголошено повітряну тривогу.

Читайте також: Зранку у Миколаєві пролунали вибухи, - Кім

Автор: 

вибух (4439) Харків (5565) Харківщина (6054)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+17
Пора Белгороду по подвалам сидеть, твари!
показати весь коментар
08.07.2022 22:17
+16
Треба знищувати точки звідкіля ведуться обстріли
показати весь коментар
08.07.2022 22:21
+12
я так розумію пво в Харькові взвгвлі немає?пишуть з Белгорода вылетели той белгород повинен бути наполовину зруйнований скільки можна тварі
показати весь коментар
08.07.2022 22:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пора Белгороду по подвалам сидеть, твари!
показати весь коментар
08.07.2022 22:17 Відповісти
А еще лучше пусть сидит москва ква ква по подвалам,
показати весь коментар
08.07.2022 23:36 Відповісти
А как Харьков от обстрелов можно защитить?
показати весь коментар
08.07.2022 22:18 Відповісти
Треба знищувати точки звідкіля ведуться обстріли
показати весь коментар
08.07.2022 22:21 Відповісти
Я вибачаюся, бо це горе, але ваідповідь проста - дорогами. Всі ракети, проекти, яких залишили "бариги", доблесна "зелена" влада закатала в дороги і сьогодні робить вигляд, що ніби нічого не трапилося. А якраз ті ракети, могли збивати ворожі і ними можна було наносити удари по пускових ворожих ракет, а так асфальт не літає і не збиває. А що стосується кацапів, то вони терористи, бо навіть по війським не можна ракетами гатити по місту.
показати весь коментар
08.07.2022 23:01 Відповісти
Господи, де таких дебілів нарожали? За 2 роки неможливо виготовити ракет таку кількість, щоб збивати ворожі залпи на протязі 4 місяців. Хоча б поцікався, що таке ракета, що таке пускова, яку кількість реально виготовити в реаліях України. Це не сірники виготовляти, довбню. Вони б закінчились на першій добі обстрілів. Зміни вже методичку.
показати весь коментар
09.07.2022 00:41 Відповісти
Та Ви шо? Правда? Можливо я заплутався в кількості виготовлених ракет, щоб збивати "залпи" за 4 місяці, то пані мене виправить і напише скільки все-таки ми виготовили ракет за три роки? Та ні скільки. Все закатали в асфальт. "Бариги" за 5 років виготовили проекти і провели випробовування ракетних комплексів "Нептун", "Сапсан", "Грім 2", "Верба" та інших. Залишили в казні 170 мільярдів гривень на їх виготовлення. Для виготовлення трьох ракетних димвізіонів "Нептун" потрібно всього пів року і грошей, як на 100 км. дороги. Коли ворог розбив склади готових декількох екземплярів ракет "Нептун", які почали виготовляти тільки в лютому перед нападом, то влада нічого не зробила для їх збереження, ці ракети витягнули із завалів волонтери і завезли нашим бійцям, які ними знищими "Москву". Така ж кількість грошей і часу потрібна була і для інших проектів, але тоді не було піару на будівництві доріг і кражі грошей з цього проекту. Вони навпаки, вилучали клінстрони, щоб вивести з ладу систему ППО, щоб не збивали ці "зграї" ракет і літаків. Це стосується і САУ "Богдана" і бронежилетів, шоломів, військової омуніції... всього. То скільки Володя і його команда виготовили ракет? А скільки нових проектів ця "зелена" команда може представити наріду?
показати весь коментар
09.07.2022 09:49 Відповісти
неужели??? а ничего, что они тут каждую ночь лунають?
показати весь коментар
08.07.2022 22:18 Відповісти
У них что график бомбардировок расписан на месяц вперед не зависимо от обстоятельств? Отбомбись хоть тресни, куда- не важно...
показати весь коментар
08.07.2022 22:23 Відповісти
обычно с 11 вечера до полуночи по 2 - 4 ракеты....., но несколько дней назад долбили в 4 утра, дня три подряд..... хз с какого бодуна они там просыпаются......
показати весь коментар
08.07.2022 22:30 Відповісти
я так розумію пво в Харькові взвгвлі немає?пишуть з Белгорода вылетели той белгород повинен бути наполовину зруйнований скільки можна тварі
показати весь коментар
08.07.2022 22:22 Відповісти
Они не только пишут но и почти в режиме онлайн в ютубе выкладывают видео взлета "искандеров"
показати весь коментар
08.07.2022 22:25 Відповісти
виліт з білгорода - 40-60 секунд до Харкова, ПВО не встигає...
показати весь коментар
08.07.2022 22:28 Відповісти
А да Бєлґарада?
показати весь коментар
08.07.2022 22:33 Відповісти
В Харкові є ППО та ПРО !
показати весь коментар
08.07.2022 22:42 Відповісти
Іскандери дуже важка збити, він піднімається на висоту до 100 км падає майже вертикально з високою швидкістю. А наявне у нас ППО бачить цілі тільки на висоті до 27 км
показати весь коментар
09.07.2022 09:44 Відповісти
Харьков превращают в мариуполь.
показати весь коментар
08.07.2022 22:38 Відповісти
Розплата буде. За всі смерті та страждання.
показати весь коментар
08.07.2022 22:40 Відповісти
3 січня 1919 року війська російської Червоної армії захопили Харків і встановили владу Тимчасового радянського уряду України на чолі з Георгієм П'ятаковим
показати весь коментар
08.07.2022 22:42 Відповісти
Харькову и черниговск и сумму обл может помочь только панцырь. Но синайские запорожцы не продадут никогда. Бздят кацапов и не хотят терять бабло что оттуда прёт рекой давно и стабильно.
показати весь коментар
09.07.2022 07:46 Відповісти
 
 