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В Харькове раздаются взрывы

вибух,обстріл

В Харькове и области объявлена воздушная тревога.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале "Суспільне новини".

"В Харькове раздаются взрывы, слышно и в области, сообщают местные", - говорится в сообщении.

Сейчас в городе и области объявлена воздушная тревога.

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взрыв (6727) Харьков (7450) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+17
Пора Белгороду по подвалам сидеть, твари!
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08.07.2022 22:17
+16
Треба знищувати точки звідкіля ведуться обстріли
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08.07.2022 22:21
+12
я так розумію пво в Харькові взвгвлі немає?пишуть з Белгорода вылетели той белгород повинен бути наполовину зруйнований скільки можна тварі
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08.07.2022 22:22
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Пора Белгороду по подвалам сидеть, твари!
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08.07.2022 22:17 Ответить
А еще лучше пусть сидит москва ква ква по подвалам,
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08.07.2022 23:36 Ответить
А как Харьков от обстрелов можно защитить?
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08.07.2022 22:18 Ответить
Треба знищувати точки звідкіля ведуться обстріли
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08.07.2022 22:21 Ответить
Я вибачаюся, бо це горе, але ваідповідь проста - дорогами. Всі ракети, проекти, яких залишили "бариги", доблесна "зелена" влада закатала в дороги і сьогодні робить вигляд, що ніби нічого не трапилося. А якраз ті ракети, могли збивати ворожі і ними можна було наносити удари по пускових ворожих ракет, а так асфальт не літає і не збиває. А що стосується кацапів, то вони терористи, бо навіть по війським не можна ракетами гатити по місту.
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08.07.2022 23:01 Ответить
Господи, де таких дебілів нарожали? За 2 роки неможливо виготовити ракет таку кількість, щоб збивати ворожі залпи на протязі 4 місяців. Хоча б поцікався, що таке ракета, що таке пускова, яку кількість реально виготовити в реаліях України. Це не сірники виготовляти, довбню. Вони б закінчились на першій добі обстрілів. Зміни вже методичку.
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09.07.2022 00:41 Ответить
Та Ви шо? Правда? Можливо я заплутався в кількості виготовлених ракет, щоб збивати "залпи" за 4 місяці, то пані мене виправить і напише скільки все-таки ми виготовили ракет за три роки? Та ні скільки. Все закатали в асфальт. "Бариги" за 5 років виготовили проекти і провели випробовування ракетних комплексів "Нептун", "Сапсан", "Грім 2", "Верба" та інших. Залишили в казні 170 мільярдів гривень на їх виготовлення. Для виготовлення трьох ракетних димвізіонів "Нептун" потрібно всього пів року і грошей, як на 100 км. дороги. Коли ворог розбив склади готових декількох екземплярів ракет "Нептун", які почали виготовляти тільки в лютому перед нападом, то влада нічого не зробила для їх збереження, ці ракети витягнули із завалів волонтери і завезли нашим бійцям, які ними знищими "Москву". Така ж кількість грошей і часу потрібна була і для інших проектів, але тоді не було піару на будівництві доріг і кражі грошей з цього проекту. Вони навпаки, вилучали клінстрони, щоб вивести з ладу систему ППО, щоб не збивали ці "зграї" ракет і літаків. Це стосується і САУ "Богдана" і бронежилетів, шоломів, військової омуніції... всього. То скільки Володя і його команда виготовили ракет? А скільки нових проектів ця "зелена" команда може представити наріду?
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09.07.2022 09:49 Ответить
неужели??? а ничего, что они тут каждую ночь лунають?
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08.07.2022 22:18 Ответить
У них что график бомбардировок расписан на месяц вперед не зависимо от обстоятельств? Отбомбись хоть тресни, куда- не важно...
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08.07.2022 22:23 Ответить
обычно с 11 вечера до полуночи по 2 - 4 ракеты....., но несколько дней назад долбили в 4 утра, дня три подряд..... хз с какого бодуна они там просыпаются......
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08.07.2022 22:30 Ответить
я так розумію пво в Харькові взвгвлі немає?пишуть з Белгорода вылетели той белгород повинен бути наполовину зруйнований скільки можна тварі
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08.07.2022 22:22 Ответить
Они не только пишут но и почти в режиме онлайн в ютубе выкладывают видео взлета "искандеров"
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08.07.2022 22:25 Ответить
виліт з білгорода - 40-60 секунд до Харкова, ПВО не встигає...
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08.07.2022 22:28 Ответить
А да Бєлґарада?
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08.07.2022 22:33 Ответить
В Харкові є ППО та ПРО !
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08.07.2022 22:42 Ответить
Іскандери дуже важка збити, він піднімається на висоту до 100 км падає майже вертикально з високою швидкістю. А наявне у нас ППО бачить цілі тільки на висоті до 27 км
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09.07.2022 09:44 Ответить
Харьков превращают в мариуполь.
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08.07.2022 22:38 Ответить
Розплата буде. За всі смерті та страждання.
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08.07.2022 22:40 Ответить
3 січня 1919 року війська російської Червоної армії захопили Харків і встановили владу Тимчасового радянського уряду України на чолі з Георгієм П'ятаковим
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08.07.2022 22:42 Ответить
Харькову и черниговск и сумму обл может помочь только панцырь. Но синайские запорожцы не продадут никогда. Бздят кацапов и не хотят терять бабло что оттуда прёт рекой давно и стабильно.
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09.07.2022 07:46 Ответить
 
 