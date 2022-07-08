В Харькове и области объявлена воздушная тревога.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале "Суспільне новини".

"В Харькове раздаются взрывы, слышно и в области, сообщают местные", - говорится в сообщении.

Сейчас в городе и области объявлена воздушная тревога.

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