В Харькове раздаются взрывы
В Харькове и области объявлена воздушная тревога.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале "Суспільне новини".
"В Харькове раздаются взрывы, слышно и в области, сообщают местные", - говорится в сообщении.
Сейчас в городе и области объявлена воздушная тревога.
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