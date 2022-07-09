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Новини Політика України
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ВР (11769) Франція (1974) членство в ЄС (938) Стефанчук Руслан (654) Ларше (5)

Національні парламенти Європи підтримуватимуть Україну до затвердження рішення про вступ до ЄС, - голова Сенату Франції Ларше

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ларше

Голова Сенату Франції Жерар Ларше 9 липня виступив у Верховній Раді.

Про це повідомив у фейсбуці голова українського парламенту Руслан Стефанчук, передає Цензор.НЕТ.

"Доля вашої країни пишеться кривавими літерами війни. У цих стінах, у будівлі парламенту, б’ється серце європейського парламентаризму. Яка ж радість бачити у цій залі прапор ЄС разом з українським стягом. 12 зірок на блакитному тлі є символом єдності та надії. І цей прапор об’єднує нас від Парижа до Києва, від Києва до Брюсселя", - сказав голова Сенату Франції.

Він також наголосив, що французький Сенат і національні парламенти Європи будуть пліч-о-пліч з Україною у найближчі місяці: від статусу кандидата до затвердження рішення про вступ до ЄС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський з Головою Сенату Франції Ларше обговорили можливість створення "комісії діалогу" за участю парламентаріїв обох країн

Нагадаємо, голова Сенату Франції Жерар Ларше прибув до України 8 липня. Він відвідав зруйновані російською армією міста Буча, Бородянка та Ірпінь на Київщині, а також підписав угоду про співпрацю між Сенатом і Верховною Радою.

Автор: Анна Судак
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Підтримка підтримкой, однак якщо Zeвиродки і далі блокуватимуть призначення Клименко головою САП, то ніяка європерспектива Україні, за часів правління Zелених гнид, не світить
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09.07.2022 13:14 Відповісти
Підтримувати - то завши добре булой є. А от упустити підтримку на лід під час відповідального вистпу на фігурному катанні - це дещо інше. Тож тримайте надійно, шановні!
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09.07.2022 13:23 Відповісти
А шо там с назначением САП ? Татаров решил сорвать вступ Украины в ЕС ?
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09.07.2022 13:29 Відповісти
А всесвітній скотомогильник для мавпоподібних крейзі ще не відкрили? Путля був би першим кандидатом.
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09.07.2022 13:54 Відповісти
Спікер може не паритись за свої слова.Адже коли Україна буде вступати до ЄС такої організації можливо і не буде як такої,а буде групка розрізнених країн зі своїми політичними,ентнічними і економічними зв'язками.
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09.07.2022 16:55 Відповісти
 
 