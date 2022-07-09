Національні парламенти Європи підтримуватимуть Україну до затвердження рішення про вступ до ЄС, - голова Сенату Франції Ларше

Голова Сенату Франції Жерар Ларше 9 липня виступив у Верховній Раді.

Про це повідомив у фейсбуці голова українського парламенту Руслан Стефанчук, передає Цензор.НЕТ.

"Доля вашої країни пишеться кривавими літерами війни. У цих стінах, у будівлі парламенту, б’ється серце європейського парламентаризму. Яка ж радість бачити у цій залі прапор ЄС разом з українським стягом. 12 зірок на блакитному тлі є символом єдності та надії. І цей прапор об’єднує нас від Парижа до Києва, від Києва до Брюсселя", - сказав голова Сенату Франції.

Він також наголосив, що французький Сенат і національні парламенти Європи будуть пліч-о-пліч з Україною у найближчі місяці: від статусу кандидата до затвердження рішення про вступ до ЄС.

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Нагадаємо, голова Сенату Франції Жерар Ларше прибув до України 8 липня. Він відвідав зруйновані російською армією міста Буча, Бородянка та Ірпінь на Київщині, а також підписав угоду про співпрацю між Сенатом і Верховною Радою.