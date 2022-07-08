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Верховна Рада та Сенат Франції підписали угоду про парламентське співробітництво

ларше

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук та голова Сенату Французької Республіки Жерар Ларше підписали Декларацію про наміри парламентського партнерства.

Підписання документа відбулося у п'ятницю в рамках їхнього спільного брифінгу, якому передувала робоча зустріч, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

"Прагнення України приєднатися до Європейського Союзу буде втілено підписанням Декларації про співпрацю, … в рамках якої ми зможемо надавати Україні нашу підтримку та допомогу у фактичному сенсі на шляху до вступу до Європейського Союзу", – сказав Ларше.

Як повідомляє пресслужба українського парламенту, згідно з Декларацією, сторони заявляють про наміри заохочувати обмін, партнерство чи побратимство між органами місцевого самоврядування, щоб закріпити у довгостроковій перспективі та на місцевому рівні зв'язки солідарності між двома країнами, а також обмінюватися досвідом, знаннями та практичними навичками процесу вступу України до Європейського Союзу.

У підписаному документі також зазначається, що сторони підтримують розвиток своїх відносин через міжпарламентські групи дружби та профільні комітети, зокрема, комітети із закордонних справ, з питань оборони та європейських справ.

Також читайте: Франція запропонує країнам G-20 посилити підтримку України, - керівник МЗС Колонна

Автор: 

парламент (2364) Франція (3048) Стефанчук Руслан (752) Ларше (5)


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в чем оно должно заключаться? Накормить и напоить Стефанчука? Так это сложно и затратно.
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08.07.2022 20:06 Відповісти
це шуфрич з ліпенихою будуть того... досвідом обмінюватись
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08.07.2022 21:46 Відповісти
Це вони, типу, дружити обіцяли у довгостроковій перспективі...
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08.07.2022 23:55 Відповісти
...во, канцелярісти вже знайшли засіб спілкування "скрепками і олівцями"
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09.07.2022 06:54 Відповісти
 
 