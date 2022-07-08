Франція запропонує країнам G-20 посилити підтримку України, - керівник МЗС Колонна

На зустрічі міністрів закордонних справ G20 глава французької дипломатії Катрін Колонна разом з партнерами з ЄС та G7 запропонує колегам посилити гуманітарну та фінансову підтримку України.

Про це йдеться у повідомленні МЗС Франції, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що оскільки агресивна війна росії проти Україні, грубо порушує Статут ООН і міжнародне право та спричиняє величезний шок для світової економіки, міністри обговорять колективні відповіді на глобальні наслідки цієї війни, яку продовжує росія, зокрема щодо зростання цін на енергоносії та погіршення глобальної продовольчої безпеки.

Також вказується, що Колонна наголосить на відповідальності росії за цю ситуацію.

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"Разом зі своїми європейськими партнерами та партнерами з G7 вона запропонує своїм колегам з G20 посилити гуманітарну та фінансову підтримку України", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Колонна закликатиме країни G20 взяти на себе зобов’язання боротися з провалами ринків, зокрема сільськогосподарської продукції та енергоносіїв, провалами, якими росія користується для фінансування своєї війни проти України. Вона підкреслить необхідність спільної дорожньої карти безпеки харчових продуктів навколо Європейської ініціативи FARM, - зазначається в повідомленні.

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