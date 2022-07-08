Франция предложит странам G-20 усилить поддержку Украины, - глава МИД Колонна
На встрече министров иностранных дел G20 глава французской дипломатии Катрин Колонна вместе с партнерами по ЕС и G7 предложит коллегам усилить гуманитарную и финансовую поддержку Украины.
Об этом говорится в сообщении МИД Франции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Отмечается, что поскольку агрессивная война россии против Украины грубо нарушает Устав ООН и международное право и вызывает огромный шок для мировой экономики, министры обсудят коллективные ответы на глобальные последствия этой войны, которую продолжает россия, в частности относительно роста цен на энергоносители и ухудшения глобальной продовольственной безопасности.
Также указывается, что Колонна отметила ответственность россии за эту ситуацию.
"Вместе со своими европейскими партнерами и партнерами из G7 она предложит своим коллегам из G20 усилить гуманитарную и финансовую поддержку Украины", – говорится в сообщении.
Кроме того, Колонна будет призывать страны G20 взять на себя обязательство бороться с провалами рынков, в частности, сельскохозяйственной продукции и энергоносителей, провалами, которыми россия пользуется для финансирования своей войны против Украины. Она подчеркнет необходимость совместной дорожной карты безопасности пищевых продуктов вокруг Европейской инициативы FARM, отмечается в сообщении.
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