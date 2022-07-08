Верховная Рада и Сенат Франции подписали соглашение о парламентском сотрудничестве
Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук и глава Сената Французской Республики Жерар Ларше подписали Декларацию о намерениях парламентского партнерства.
Подписание документа состоялось в пятницу в рамках их совместного брифинга, которому предшествовала рабочая встреча, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Стремление Украины присоединиться к Европейскому Союзу будет воплощено подписанием Декларации о сотрудничестве, … в рамках которой мы сможем оказывать Украине нашу поддержку и помощь в фактическом смысле на пути вступления в Европейский Союз", – сказал Ларше.
Как сообщает пресс-служба украинского парламента, согласно Декларации, стороны заявляют о намерениях поощрять обмен, партнерство или побратимство между органами местного самоуправления, чтобы закрепить в долгосрочной перспективе и на местном уровне связи солидарности между двумя странами, а также обмениваться опытом, знаниями и практическими навыками процесса вступления Украины в Европейский Союз.
В подписанном документе также отмечается, что стороны поддерживают развитие своих отношений через межпарламентские группы дружбы и профильные комитеты, в частности комитеты по иностранным делам, обороне и европейским делам.
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