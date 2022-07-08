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Новости
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Верховная Рада и Сенат Франции подписали соглашение о парламентском сотрудничестве

ларше

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук и глава Сената Французской Республики Жерар Ларше подписали Декларацию о намерениях парламентского партнерства.

Подписание документа состоялось в пятницу в рамках их совместного брифинга, которому предшествовала рабочая встреча, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Стремление Украины присоединиться к Европейскому Союзу будет воплощено подписанием Декларации о сотрудничестве, … в рамках которой мы сможем оказывать Украине нашу поддержку и помощь в фактическом смысле на пути вступления в Европейский Союз", – сказал Ларше.

Как сообщает пресс-служба украинского парламента, согласно Декларации, стороны заявляют о намерениях поощрять обмен, партнерство или побратимство между органами местного самоуправления, чтобы закрепить в долгосрочной перспективе и на местном уровне связи солидарности между двумя странами, а также обмениваться опытом, знаниями и практическими навыками процесса вступления Украины в Европейский Союз.

В подписанном документе также отмечается, что стороны поддерживают развитие своих отношений через межпарламентские группы дружбы и профильные комитеты, в частности комитеты по иностранным делам, обороне и европейским делам.

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Автор: 

парламент (893) Франция (3497) Стефанчук Руслан (650) Ларше (4)


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в чем оно должно заключаться? Накормить и напоить Стефанчука? Так это сложно и затратно.
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08.07.2022 20:06 Ответить
це шуфрич з ліпенихою будуть того... досвідом обмінюватись
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08.07.2022 21:46 Ответить
Це вони, типу, дружити обіцяли у довгостроковій перспективі...
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08.07.2022 23:55 Ответить
...во, канцелярісти вже знайшли засіб спілкування "скрепками і олівцями"
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09.07.2022 06:54 Ответить
 
 