УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10331 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Війна
7 947 11
війна (56882) Маріуполь (2820) Азовсталь (387) Андрющенко Петро (638)

У Маріуполі на "Азовсталі" стався вибух, серед окупантів є постраждалі, - Андрющенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

У захопленому російськими військами Маріуполі на меткомбінаті "Азовсталь" стався вибух, є постраждалі серед загарбників.

Про це у Телеграмі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Маріуполь. В окупантів просто свято мінерів сьогодні. Приблизно о 12:30 ще один вибух. Цього разу в районі Азовсталі. Одночасно на території Азовсталі виникла пожежа. Військовими оточено район, починаючи з району Амстора у Лівобережному районі. За попередньою інформацією, горять залишки вугілля. Попередньо є постраждалі серед окупантів", - написав Андрющенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пліснявий хліб та лопати: Росія передала у Маріуполь "гуманітарну допомогу". ФОТОрепортаж

Він зазначив, що наразі чекає на підтвердження, але в будь-якому разі новину можна назвати доброю - Маріуполь мститься.

Перед цим він повідомив: "Сьогодні в 5:56 ранку в районі ММК їм. Ілліча пролунав вибух, який чуло все місто. Центр, Житловий мікрорайони 17; 23 та навіть до Сартани будинки здригнулись. Окупанти замовчують і зрозуміло чому. Ще один палкий привіт переказав окупантам від нашого Героїчного Гарнізону Маріуполя. Криворуке розмінування відправило трьох російських саперів одразу в трупу Кобзона. Маріуполь продовжує відплату та мститься навіть в такий спосіб". 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+11
Дякую Азовсталі...
показати весь коментар
09.07.2022 18:09
+11
це привид Азову єпашить русню. Русня, вам писта, привид Азову - це страшніше ніж Азов
показати весь коментар
09.07.2022 18:09
+10


Горячие летние концерты для российских военнослужащих:
1.Поёт Иосиф Кобзон

2.Гала концерт Хор Александрова

3.Бенефис Юры Шатунова

4.М.Задорнов, гуд бай, Америка.

5.Творческий вечер с Олегом Табаковым.
показати весь коментар
09.07.2022 18:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дякую Азовсталі...
показати весь коментар
09.07.2022 18:09 Відповісти
Спасибо за хлопок
показати весь коментар
09.07.2022 19:36 Відповісти
це привид Азову єпашить русню. Русня, вам писта, привид Азову - це страшніше ніж Азов
показати весь коментар
09.07.2022 18:09 Відповісти
показати весь коментар
09.07.2022 18:10 Відповісти
Что за дурость, обкурился, что-ли..
показати весь коментар
09.07.2022 18:48 Відповісти
уничтожив всю технику и военных ЗСУ, чёрный конашенков, шоб не остаться без работы, взялся теперь за не щадить и своих ))
показати весь коментар
09.07.2022 18:22 Відповісти
В Мариуполе на "Азовстале"
---------------------
Падежоф я знал только три (с)
показати весь коментар
09.07.2022 18:25 Відповісти


Горячие летние концерты для российских военнослужащих:
1.Поёт Иосиф Кобзон

2.Гала концерт Хор Александрова

3.Бенефис Юры Шатунова

4.М.Задорнов, гуд бай, Америка.

5.Творческий вечер с Олегом Табаковым.
показати весь коментар
09.07.2022 18:36 Відповісти
MARAZMKREPCHAET



Украинцы *********
Всё что можно, твою мать !
Мы ещё не начинали,
А уже пора кончать.
показати весь коментар
09.07.2022 18:40 Відповісти
"Азовсталь" навіть після виходу "азовців" продовжує знищувати орків. Після перемоги там має стояти пам'ятник: поранений "азовець" стоїть біля купи дохлих кацапських *********.
показати весь коментар
09.07.2022 18:42 Відповісти
 
 