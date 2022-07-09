У Маріуполі на "Азовсталі" стався вибух, серед окупантів є постраждалі, - Андрющенко
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У захопленому російськими військами Маріуполі на меткомбінаті "Азовсталь" стався вибух, є постраждалі серед загарбників.
Про це у Телеграмі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
"Маріуполь. В окупантів просто свято мінерів сьогодні. Приблизно о 12:30 ще один вибух. Цього разу в районі Азовсталі. Одночасно на території Азовсталі виникла пожежа. Військовими оточено район, починаючи з району Амстора у Лівобережному районі. За попередньою інформацією, горять залишки вугілля. Попередньо є постраждалі серед окупантів", - написав Андрющенко.
Він зазначив, що наразі чекає на підтвердження, але в будь-якому разі новину можна назвати доброю - Маріуполь мститься.
Перед цим він повідомив: "Сьогодні в 5:56 ранку в районі ММК їм. Ілліча пролунав вибух, який чуло все місто. Центр, Житловий мікрорайони 17; 23 та навіть до Сартани будинки здригнулись. Окупанти замовчують і зрозуміло чому. Ще один палкий привіт переказав окупантам від нашого Героїчного Гарнізону Маріуполя. Криворуке розмінування відправило трьох російських саперів одразу в трупу Кобзона. Маріуполь продовжує відплату та мститься навіть в такий спосіб".
Будь ласка, зачекайте...
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Падежоф я знал только три (с)
Горячие летние концерты для российских военнослужащих:
1.Поёт Иосиф Кобзон
2.Гала концерт Хор Александрова
3.Бенефис Юры Шатунова
4.М.Задорнов, гуд бай, Америка.
5.Творческий вечер с Олегом Табаковым.
Украинцы *********
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Мы ещё не начинали,
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