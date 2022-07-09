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В Мариуполе на "Азовстале" произошел взрыв, среди оккупантов есть пострадавшие, - Андрющенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маріуполь

В захваченном российскими войсками Мариуполе на меткомбинате "Азовсталь" произошел взрыв, есть пострадавшие среди захватчиков.

Об этом в Телеграме сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мариуполь. У оккупантов просто праздник минеров сегодня. Приблизительно в 12:30 еще один взрыв. В этот раз в районе Азовстали. Одновременно на территории Азовстали возник пожар. Военными оцеплен район, начиная с района Амстора в Левобережном районе. По предварительным данным, горят остатки угля. Предварительно есть пострадавшие среди оккупантов", - написал Андрющенко.

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Он отметил, что пока ждет подтверждения, но в любом случае новость можно назвать хорошей - Мариуполь мстит.

Перед этим он сообщил: "Сегодня в 5:56 утра в районе ММК им. Ильича прогремел взрыв, который слышал весь город. Центр, Жилой микрорайоны 17; 23 и даже в Сартане дома дрогнули. Оккупанты умалчивают и понятно почему. Еще один горячий привет передал оккупантам от нашего Героического Гарнизона Мариуполя. Криворукое разминирование отправило трех российских саперов сразу в труппу Кобзона. Мариуполь продолжает возмездие и мстит даже таким образом". 
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Топ комментарии
+11
Дякую Азовсталі...
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09.07.2022 18:09
+11
це привид Азову єпашить русню. Русня, вам писта, привид Азову - це страшніше ніж Азов
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09.07.2022 18:09
+10


Горячие летние концерты для российских военнослужащих:
1.Поёт Иосиф Кобзон

2.Гала концерт Хор Александрова

3.Бенефис Юры Шатунова

4.М.Задорнов, гуд бай, Америка.

5.Творческий вечер с Олегом Табаковым.
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09.07.2022 18:36
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Дякую Азовсталі...
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09.07.2022 18:09 Ответить
Спасибо за хлопок
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09.07.2022 19:36 Ответить
це привид Азову єпашить русню. Русня, вам писта, привид Азову - це страшніше ніж Азов
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09.07.2022 18:09 Ответить
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09.07.2022 18:10 Ответить
Что за дурость, обкурился, что-ли..
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09.07.2022 18:48 Ответить
уничтожив всю технику и военных ЗСУ, чёрный конашенков, шоб не остаться без работы, взялся теперь за не щадить и своих ))
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09.07.2022 18:22 Ответить
В Мариуполе на "Азовстале"
---------------------
Падежоф я знал только три (с)
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09.07.2022 18:25 Ответить


Горячие летние концерты для российских военнослужащих:
1.Поёт Иосиф Кобзон

2.Гала концерт Хор Александрова

3.Бенефис Юры Шатунова

4.М.Задорнов, гуд бай, Америка.

5.Творческий вечер с Олегом Табаковым.
показать весь комментарий
09.07.2022 18:36 Ответить
MARAZMKREPCHAET



Украинцы *********
Всё что можно, твою мать !
Мы ещё не начинали,
А уже пора кончать.
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09.07.2022 18:40 Ответить
"Азовсталь" навіть після виходу "азовців" продовжує знищувати орків. Після перемоги там має стояти пам'ятник: поранений "азовець" стоїть біля купи дохлих кацапських *********.
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09.07.2022 18:42 Ответить
 
 