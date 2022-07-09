Рада создала реестр ДНК в Украине

Верховная Рада приняла закон "О государственной регистрации геномной информации человека" (№4265).

За принятие законодательного акта проголосовали 256 народных депутатов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Так, документом предусмотрено создание Электронного реестра геномной информации человека. Держателем базы определено Министерство внутренних дел.

Государственная регистрация геномной информации проводится с целью идентификации лиц, совершивших уголовные правонарушения; розыска лиц, пропавших без вести; идентификации неопознанных трупов людей, их останков и частей тела; идентификации лиц, которые по состоянию здоровья, возрасту или другим обстоятельствам не способны сообщить информацию о себе.

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В законе говорится, что регистрация геномной информации может быть, как обязательной государственной, так и добровольной.

В частности, обязательной государственной регистрации подлежит геномная информация лиц, совершивших общественно опасные деяния или преступления против основ национальной безопасности Украины, жизни, здоровья, воли, чести, достоинства, половой свободы и половой неприкосновенности личности, собственности, общественной безопасности сфере обращения наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, и к которым по решению суда применены принудительные меры медицинского характера.

Обязательная государственная регистрация геномной информации производится за счет средств государственного бюджета.

В то же время, добровольная регистрация геномной информации проводится на платной основе. Право на добровольную государственную регистрацию геномной информации имеют граждане Украины, а также иностранцы и лица без гражданства, предоставившие письменное согласие.

Данные из Электронного реестра геномной информации человека не подлежат обнародованию.