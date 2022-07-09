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Рада создала реестр ДНК в Украине

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

днк

Верховная Рада приняла закон "О государственной регистрации геномной информации человека" (№4265).

За принятие законодательного акта проголосовали 256 народных депутатов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Так, документом предусмотрено создание Электронного реестра геномной информации человека. Держателем базы определено Министерство внутренних дел.

Государственная регистрация геномной информации проводится с целью идентификации лиц, совершивших уголовные правонарушения; розыска лиц, пропавших без вести; идентификации неопознанных трупов людей, их останков и частей тела; идентификации лиц, которые по состоянию здоровья, возрасту или другим обстоятельствам не способны сообщить информацию о себе.

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В законе говорится, что регистрация геномной информации может быть, как обязательной государственной, так и добровольной.

В частности, обязательной государственной регистрации подлежит геномная информация лиц, совершивших общественно опасные деяния или преступления против основ национальной безопасности Украины, жизни, здоровья, воли, чести, достоинства, половой свободы и половой неприкосновенности личности, собственности, общественной безопасности сфере обращения наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, и к которым по решению суда применены принудительные меры медицинского характера.

Обязательная государственная регистрация геномной информации производится за счет средств государственного бюджета.

В то же время, добровольная регистрация геномной информации проводится на платной основе. Право на добровольную государственную регистрацию геномной информации имеют граждане Украины, а также иностранцы и лица без гражданства, предоставившие письменное согласие.

Данные из Электронного реестра геномной информации человека не подлежат обнародованию.
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Топ комментарии
+5
ЗЕбуїни створили те що було зроблено іще в 2014-15 році
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09.07.2022 16:48
+4
не ломай кайф
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09.07.2022 16:50
+3
Це єдине, що в Україні має залишатися від зешобли, фсбешних єрмаків і опівських п@здоболів.
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09.07.2022 16:51
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ЗЕбуїни створили те що було зроблено іще в 2014-15 році
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09.07.2022 16:48 Ответить
не ломай кайф
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09.07.2022 16:50 Ответить
Так в слуг з'явилась додаткова хромосома, тому потрібно оновити реєстр!
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09.07.2022 19:06 Ответить
Брехня.
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10.07.2022 13:02 Ответить
Це єдине, що в Україні має залишатися від зешобли, фсбешних єрмаків і опівських п@здоболів.
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09.07.2022 16:51 Ответить
Аналізи?
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09.07.2022 18:27 Ответить
Нарешті почнуть збирати зразки днк населення та складати карти зв'язків як в цивілізованих країнах? Ні? Ну тоді нічого нового. Ми все ще відстаємо.

Хоча не дивно це ж інструмент який дозволяє зразу посадити велику кількість попів та інших авторитетів за злочини зроблені ними.
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09.07.2022 16:56 Ответить
Особливо насмішив останній абзац.
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09.07.2022 17:04 Ответить
другими словами зекам, наркоманам, психам и т.п. - бесплатно, остальные должны платить (и за первых в том числе). причем никакой инфы взамен за потраченные (налоговые госбюджетные) бабки общество не получает. а в каких-то соединенных штатах, к примеру, реестры насильников, педофилов и т.п. вроде как открыты и те должны лично всех соседей предупреждать о своих предпочтениях. а у нас прям вечная борьба за чистое имя чиновника, депутата, министра, служителя культа, их родственников и других социально опасных элементов кажется. как всегда, чтобы на самих себя не выйти ненароком.
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09.07.2022 18:56 Ответить
А хтось серйозно вірить шо та геномна інформація про людей не буде швиденько продана в даркнеті за крипту???🤔
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09.07.2022 20:36 Ответить
Зе мабуть почне спецоперацію з викрадення валізи з лайном Путіна
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09.07.2022 21:41 Ответить
 
 