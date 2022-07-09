Рада створила реєстр ДНК в Україні

Верховна Рада ухвалила закон "Про державну реєстрацію геномної інформації людини" (№4265).

За ухвалення законодавчого акта проголосували 256 народних депутатів, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Так, документом передбачено створення Електронного реєстру геномної інформації людини. Держателем бази визначено Міністерство внутрішніх справ.

Державна реєстрація геномної інформації проводиться з метою ідентифікації осіб, які вчинили кримінальні правопорушення; розшуку осіб, зниклих безвісти; ідентифікації невпізнаних трупів людей, їх останків та частин тіла; ідентифікації осіб, які через стан здоров’я, вік або інші обставини не здатні повідомити інформацію про себе.

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У законі зазначається, що реєстрація геномної інформації може бути як обов’язковою державною, так і добровільною.

Зокрема, обов’язковій державній реєстрації підлягає геномна інформація осіб, які вчинили суспільно небезпечні діяння або злочини проти основ національної безпеки України, життя, здоров'я, волі, честі, гідності, статевої свободи та статевої недоторканості особи, власності, громадської безпеки, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, та до яких за рішенням суду застосовані примусові заходи медичного характеру.

Обов’язкова державна реєстрація геномної інформації проводиться за рахунок коштів державного бюджету.

Водночас добровільна реєстрація геномної інформації проводиться на платній основі. Право на добровільну державну реєстрацію геномної інформації мають громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які надали письмову згоду.

Дані з Електронного реєстру геномної інформації людини не підлягають оприлюдненню.