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Рада створила реєстр ДНК в Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

днк

Верховна Рада ухвалила закон "Про державну реєстрацію геномної інформації людини" (№4265).

За ухвалення законодавчого акта проголосували 256 народних депутатів, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Так, документом передбачено створення Електронного реєстру геномної інформації людини. Держателем бази визначено Міністерство внутрішніх справ.

Державна реєстрація геномної інформації проводиться з метою ідентифікації осіб, які вчинили кримінальні правопорушення; розшуку осіб, зниклих безвісти; ідентифікації невпізнаних трупів людей, їх останків та частин тіла; ідентифікації осіб, які через стан здоров’я, вік або інші обставини не здатні повідомити інформацію про себе.

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У законі зазначається, що реєстрація геномної інформації може бути як обов’язковою державною, так і добровільною.

Зокрема, обов’язковій державній реєстрації підлягає геномна інформація осіб, які вчинили суспільно небезпечні діяння або злочини проти основ національної безпеки України, життя, здоров'я, волі, честі, гідності, статевої свободи та статевої недоторканості особи, власності, громадської безпеки, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, та до яких за рішенням суду застосовані примусові заходи медичного характеру.

Обов’язкова державна реєстрація геномної інформації проводиться за рахунок коштів державного бюджету.

Водночас добровільна реєстрація геномної інформації проводиться на платній основі. Право на добровільну державну реєстрацію геномної інформації мають громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які надали письмову згоду.

Дані з Електронного реєстру геномної інформації людини не підлягають оприлюдненню.
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Топ коментарі
+5
ЗЕбуїни створили те що було зроблено іще в 2014-15 році
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09.07.2022 16:48
+4
не ломай кайф
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09.07.2022 16:50
+3
Це єдине, що в Україні має залишатися від зешобли, фсбешних єрмаків і опівських п@здоболів.
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09.07.2022 16:51
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ЗЕбуїни створили те що було зроблено іще в 2014-15 році
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09.07.2022 16:48 Відповісти
не ломай кайф
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09.07.2022 16:50 Відповісти
Так в слуг з'явилась додаткова хромосома, тому потрібно оновити реєстр!
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09.07.2022 19:06 Відповісти
Брехня.
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10.07.2022 13:02 Відповісти
Це єдине, що в Україні має залишатися від зешобли, фсбешних єрмаків і опівських п@здоболів.
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09.07.2022 16:51 Відповісти
Аналізи?
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09.07.2022 18:27 Відповісти
Нарешті почнуть збирати зразки днк населення та складати карти зв'язків як в цивілізованих країнах? Ні? Ну тоді нічого нового. Ми все ще відстаємо.

Хоча не дивно це ж інструмент який дозволяє зразу посадити велику кількість попів та інших авторитетів за злочини зроблені ними.
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09.07.2022 16:56 Відповісти
Особливо насмішив останній абзац.
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09.07.2022 17:04 Відповісти
другими словами зекам, наркоманам, психам и т.п. - бесплатно, остальные должны платить (и за первых в том числе). причем никакой инфы взамен за потраченные (налоговые госбюджетные) бабки общество не получает. а в каких-то соединенных штатах, к примеру, реестры насильников, педофилов и т.п. вроде как открыты и те должны лично всех соседей предупреждать о своих предпочтениях. а у нас прям вечная борьба за чистое имя чиновника, депутата, министра, служителя культа, их родственников и других социально опасных элементов кажется. как всегда, чтобы на самих себя не выйти ненароком.
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09.07.2022 18:56 Відповісти
А хтось серйозно вірить шо та геномна інформація про людей не буде швиденько продана в даркнеті за крипту???🤔
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09.07.2022 20:36 Відповісти
Зе мабуть почне спецоперацію з викрадення валізи з лайном Путіна
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09.07.2022 21:41 Відповісти
 
 