Зеленський звільнив голову Херсонської ОВА Лагуту і призначив керувати областю його першого заступника Бутрія

Президент України Володимир Зеленський звільнив Геннадія Лагуту з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації (ОДА) згідно з поданою ним заявою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі президента.

Тимчасове виконання обов'язків голови Херсонської ОДА покладається на Дмитра Бутрія.

Бутрій із січня 2019 року обіймав посаду першого заступника голови Херсонської ОДА.

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