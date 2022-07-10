9 поліцейських з Луганщини підозрюються у держзраді, - Офіс генпрокурора

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури дев’ятьом співробітникам поліції повідомлено про підозру у державній зраді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, навесні 2022 року діючі працівники Нацполіції області попри складену ними присягу зрадили українській державі та перейшли на бік ворога. Під час тимчасової окупації населених пунктів Луганщини дев’ять співробітників поліції пройшли співбесіду з представниками псевдореспубліки, які є частиною окупаційної адміністрації РФ. У ході "працевлаштування" підозрювані надали добровільну згоду на вступ до лав новостворених незаконних структур - так званих "Старобельского, Меловского, Беловодского РОВД МВД ЛНР" та "прокуратуры Троицкого района ЛНР".

Досудове розслідування здійснюється слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Краматорську.

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