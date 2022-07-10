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9 поліцейських з Луганщини підозрюються у держзраді, - Офіс генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури дев’ятьом співробітникам поліції повідомлено про підозру у державній зраді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, навесні 2022 року діючі працівники Нацполіції області попри складену ними присягу зрадили українській державі та перейшли на бік ворога. Під час тимчасової окупації населених пунктів Луганщини дев’ять співробітників поліції пройшли співбесіду з представниками псевдореспубліки, які є частиною окупаційної адміністрації РФ. У ході "працевлаштування" підозрювані надали добровільну згоду на вступ до лав новостворених незаконних структур - так званих "Старобельского, Меловского, Беловодского РОВД МВД ЛНР" та "прокуратуры Троицкого района ЛНР".

Досудове розслідування здійснюється слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Краматорську.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Передавав ворогу дані про ЗСУ: мешканцю Краматорська повідомлено про підозру, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+8
нолик до девятки забулы...
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10.07.2022 12:59
+6
Сейчас ситуацию с многочисленными предателями в рядах нашей чудесной милиции-полиции исправят только ракеты и снаряды, увы и ах. Как не работала эта "правоохранительная" помойка, так и продолжает переводить деньги налогоплатильщиков, за редким исключением и вот тут бы хотелось услышать Монастырского, Геращенко и остальных замов-помов-советников, но они у нас заняты - военные действия и планы Хутина комментят, да грамоты раздают...
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10.07.2022 13:02
+4
Чому я не здивований?
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10.07.2022 13:00
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нолик до девятки забулы...
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10.07.2022 12:59 Відповісти
Да вы батенька оптимист. Я бы уверенно говорил о двух ноликах.
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10.07.2022 13:06 Відповісти
Чому я не здивований?
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10.07.2022 13:00 Відповісти
Только чистки
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10.07.2022 13:00 Відповісти
Сейчас ситуацию с многочисленными предателями в рядах нашей чудесной милиции-полиции исправят только ракеты и снаряды, увы и ах. Как не работала эта "правоохранительная" помойка, так и продолжает переводить деньги налогоплатильщиков, за редким исключением и вот тут бы хотелось услышать Монастырского, Геращенко и остальных замов-помов-советников, но они у нас заняты - военные действия и планы Хутина комментят, да грамоты раздают...
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10.07.2022 13:02 Відповісти
Ну ты не сильно всех накрывай, мой участковый работает, так бы всем
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10.07.2022 13:05 Відповісти
мож то про конкретное село?
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10.07.2022 13:02 Відповісти
только 9?
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10.07.2022 13:06 Відповісти
Нові ужастіки запаребріка.
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10.07.2022 13:08 Відповісти
А хто б сумнівався...та там любителів "рузького мира" хоч греблю гати.
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10.07.2022 13:12 Відповісти
Хоч греблю гати - это сомнений не вызывает . А вот то , что " ТАМ " - так это вопрос спорный . Их не меньше оказалось и на юге и на севере и в Киеве .
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10.07.2022 14:15 Відповісти
всього 9?!??! а, мова очевидно йде поки лише по перше відділення, далі буде. а якщо далі не буде то від такого нікчемного генгпрокурора треба терміново позбавлятися.
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10.07.2022 13:19 Відповісти
Как они могли? Мусора это же честнейшие люди!
Сейчас в полицию надо брать только через передний край. Как на видео есть что трёх бурятов зажарил значит имеешь право быть полицейским.
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10.07.2022 13:32 Відповісти
Нічого дивного не відбувається мусорва завжди була зрадниками. Но цією установою продовжує керувати Клименко з обличям вибачте деділа, а що вартий Антоніна ригащенко. А зрадник Ківа шарікофф, хто його утримував? Хто поніс за це покарання? Монастирський таке саме лайно як решта зеленої шобли.
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10.07.2022 13:42 Відповісти
Цілими відділками зраджують і всього 9? А що по Бурині, "панять і прастіть"? Тепер стареньких за городину штрафами кошмарять.

🆂🅴🆁🅶🅸🅸@aspfe

Ще три місяці тому , ці тварини були "реформірованною національної поліцією України" ! Плоди реХформи Авакяна і Геращенко.... Мелітопольці, може хтось ідентифіцірувать ціх тварюк!?

https://twitter.com/aspfe/status/1544993825080360963
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10.07.2022 13:57 Відповісти
"Гарнюсікі"

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10.07.2022 14:00 Відповісти
Не вірю. Де там їм взятися, че ж не Львів. А от Антоніна Геращенко, яка мала колись займатися поліцією, щоб не було там "какая разница каму служить, главная форму насіть" не мала б тоді робити фейки проти 5-го Президента на користь Боневтіка, а бути поза політикою. Але такі вони харківські патріоти, як і луганські і донецькі. Але сьогодні тільки вони і при владі і ще репетують "Чому ми не в НАТИ"?
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10.07.2022 15:17 Відповісти
Це була реформована поліція чи міліція,що поновились на посадах за рішенням суду? При будь-якій відповіді гріш ціна такій рехворімі...
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10.07.2022 18:02 Відповісти
 
 