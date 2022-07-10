9 полицейских из Луганщины подозреваются в госизмене, - Офис генпрокурора
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При процессуальном руководстве Луганской областной прокуратуры девять сотрудников полиции сообщено о подозрении в государственной измене.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
По данным следствия, весной 2022 года действующие работники Нацполиции области, несмотря на принесенную ими присягу, изменили украинскому государству и перешли на сторону врага. В ходе временной оккупации населенных пунктов Луганщины девять сотрудников полиции прошли собеседование с представителями псевдореспублики, которые являются частью оккупационной администрации РФ. В ходе "трудоустройства" подозреваемые дали добровольное согласие на вступление в ряды вновь созданных незаконных структур - так называемых "Старобельского, Меловского, Беловодского РОВД МВД ЛНР" и "прокуратуры Троицкого района ЛНР".
Досудебное расследование осуществляется следователями территориального управления ДБР, расположенного в Краматорске.
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Сейчас в полицию надо брать только через передний край. Как на видео есть что трёх бурятов зажарил значит имеешь право быть полицейским.
🆂🅴🆁🅶🅸🅸@aspfe
Ще три місяці тому , ці тварини були "реформірованною національної поліцією України" ! Плоди реХформи Авакяна і Геращенко.... Мелітопольці, може хтось ідентифіцірувать ціх тварюк!?
https://twitter.com/aspfe/status/1544993825080360963