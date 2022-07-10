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9 полицейских из Луганщины подозреваются в госизмене, - Офис генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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При процессуальном руководстве Луганской областной прокуратуры девять сотрудников полиции сообщено о подозрении в государственной измене.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, весной 2022 года действующие работники Нацполиции области, несмотря на принесенную ими присягу, изменили украинскому государству и перешли на сторону врага. В ходе временной оккупации населенных пунктов Луганщины девять сотрудников полиции прошли собеседование с представителями псевдореспублики, которые являются частью оккупационной администрации РФ. В ходе "трудоустройства" подозреваемые дали добровольное согласие на вступление в ряды вновь созданных незаконных структур - так называемых "Старобельского, Меловского, Беловодского РОВД МВД ЛНР" и "прокуратуры Троицкого района ЛНР".

Досудебное расследование осуществляется следователями территориального управления ДБР, расположенного в Краматорске.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Передавал врагу данные об ВСУ: жителю Краматорска сообщено о подозрении, - Офис генпрокурора. ФОТО
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Топ комментарии
+8
нолик до девятки забулы...
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10.07.2022 12:59
+6
Сейчас ситуацию с многочисленными предателями в рядах нашей чудесной милиции-полиции исправят только ракеты и снаряды, увы и ах. Как не работала эта "правоохранительная" помойка, так и продолжает переводить деньги налогоплатильщиков, за редким исключением и вот тут бы хотелось услышать Монастырского, Геращенко и остальных замов-помов-советников, но они у нас заняты - военные действия и планы Хутина комментят, да грамоты раздают...
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10.07.2022 13:02
+4
Чому я не здивований?
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10.07.2022 13:00
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нолик до девятки забулы...
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10.07.2022 12:59 Ответить
Да вы батенька оптимист. Я бы уверенно говорил о двух ноликах.
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10.07.2022 13:06 Ответить
Чому я не здивований?
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10.07.2022 13:00 Ответить
Только чистки
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10.07.2022 13:00 Ответить
Сейчас ситуацию с многочисленными предателями в рядах нашей чудесной милиции-полиции исправят только ракеты и снаряды, увы и ах. Как не работала эта "правоохранительная" помойка, так и продолжает переводить деньги налогоплатильщиков, за редким исключением и вот тут бы хотелось услышать Монастырского, Геращенко и остальных замов-помов-советников, но они у нас заняты - военные действия и планы Хутина комментят, да грамоты раздают...
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10.07.2022 13:02 Ответить
Ну ты не сильно всех накрывай, мой участковый работает, так бы всем
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10.07.2022 13:05 Ответить
мож то про конкретное село?
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10.07.2022 13:02 Ответить
только 9?
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10.07.2022 13:06 Ответить
Нові ужастіки запаребріка.
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10.07.2022 13:08 Ответить
А хто б сумнівався...та там любителів "рузького мира" хоч греблю гати.
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10.07.2022 13:12 Ответить
Хоч греблю гати - это сомнений не вызывает . А вот то , что " ТАМ " - так это вопрос спорный . Их не меньше оказалось и на юге и на севере и в Киеве .
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10.07.2022 14:15 Ответить
всього 9?!??! а, мова очевидно йде поки лише по перше відділення, далі буде. а якщо далі не буде то від такого нікчемного генгпрокурора треба терміново позбавлятися.
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10.07.2022 13:19 Ответить
Как они могли? Мусора это же честнейшие люди!
Сейчас в полицию надо брать только через передний край. Как на видео есть что трёх бурятов зажарил значит имеешь право быть полицейским.
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10.07.2022 13:32 Ответить
Нічого дивного не відбувається мусорва завжди була зрадниками. Но цією установою продовжує керувати Клименко з обличям вибачте деділа, а що вартий Антоніна ригащенко. А зрадник Ківа шарікофф, хто його утримував? Хто поніс за це покарання? Монастирський таке саме лайно як решта зеленої шобли.
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10.07.2022 13:42 Ответить
Цілими відділками зраджують і всього 9? А що по Бурині, "панять і прастіть"? Тепер стареньких за городину штрафами кошмарять.

🆂🅴🆁🅶🅸🅸@aspfe

Ще три місяці тому , ці тварини були "реформірованною національної поліцією України" ! Плоди реХформи Авакяна і Геращенко.... Мелітопольці, може хтось ідентифіцірувать ціх тварюк!?

https://twitter.com/aspfe/status/1544993825080360963
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10.07.2022 13:57 Ответить
"Гарнюсікі"

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10.07.2022 14:00 Ответить
Не вірю. Де там їм взятися, че ж не Львів. А от Антоніна Геращенко, яка мала колись займатися поліцією, щоб не було там "какая разница каму служить, главная форму насіть" не мала б тоді робити фейки проти 5-го Президента на користь Боневтіка, а бути поза політикою. Але такі вони харківські патріоти, як і луганські і донецькі. Але сьогодні тільки вони і при владі і ще репетують "Чому ми не в НАТИ"?
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10.07.2022 15:17 Ответить
Це була реформована поліція чи міліція,що поновились на посадах за рішенням суду? При будь-якій відповіді гріш ціна такій рехворімі...
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10.07.2022 18:02 Ответить
 
 