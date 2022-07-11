Росія веде війну із Вселенським патріархатом в США, - ЗМІ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Росія за допомогою громад, які перебувають під її впливом, намагається впливати на кадрові призначення в Архиєпархії Америки, що належить до Вселенського патріархату.
Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє The Orthodox News.
"Автокефалія України була "дитячим" протистоянням з огляду на конфлікт, який існує між Фанаром (Вселенським патріархатом - ред.) і москвою. Тепер "війна" піднялася на інший рівень після церковного "проникнення" росіян у США. Протистояння має церковний і, звісно, політичний підтекст", - пише видання.
Зазначається, що йдеться про "бурю реакцій" на рішення Архиєпархії Америки поставити архімандрита Олександра Бєлія на посаду вікарія Слов’янського православного вікаріату.
Видання нагадує, що раніше Синод Вселенського патріархату підвищив Олександра Бєлія, якого в лютому 2020 року було звільнено з російської православної церкви за кордоном, та призначив на посаду єпископа Нікополійського.
"росіяни з усіма громадами, на які вони впливають, намагаються створити проблеми для Архієпархії Америки", - вказує видання. І додає, що Вселенський патріархат у цьому питанні демонструє підтримку Архиєпархії Америки та її керівнику архієпископу Елпідофору.
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Вопросы - 1.откуда московский "стал" шестым патриархом?
2."Патриархия" была аннулированна Петром 1., и был учреждён церковный синод.
3. Какова законность последующих патриархов? Тем более если у церкви не было Томоса?
Видимо, вы перепутали с "пента-" - пять.
тож про кількість не йдеться, патер(батько) - один.
про петра1 і відсутність Томоса - це точно так і є.
виначтоження так виначтоження..... - дітей вивозьте
Це дискредитована парашниками структура, яку підтримує ОПа Зеленського.