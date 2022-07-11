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Новини За кордоном
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Константинопольський патріархат (123) США (14526)

Росія веде війну із Вселенським патріархатом в США, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

варфоломій

Росія за допомогою громад, які перебувають під її впливом, намагається впливати на кадрові призначення в Архиєпархії Америки, що належить до Вселенського патріархату.

Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на  Укрінформ, про це повідомляє The Orthodox News.

"Автокефалія України була "дитячим" протистоянням з огляду на конфлікт, який існує між Фанаром (Вселенським патріархатом - ред.) і москвою. Тепер "війна" піднялася на інший рівень після церковного "проникнення" росіян у США. Протистояння має церковний і, звісно, ​​політичний підтекст", - пише видання.

Зазначається, що йдеться про "бурю реакцій" на рішення Архиєпархії Америки поставити архімандрита Олександра Бєлія на посаду вікарія Слов’янського православного вікаріату.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Варфоломій виключив свою відставку з Вселенського престолу через проблеми зі здоров'ям

Видання нагадує, що раніше Синод Вселенського патріархату підвищив Олександра Бєлія, якого в лютому 2020 року було звільнено з російської православної церкви за кордоном, та призначив на посаду єпископа Нікополійського.

"росіяни з усіма громадами, на які вони впливають, намагаються створити проблеми для Архієпархії Америки", - вказує видання. І додає, що Вселенський патріархат у цьому питанні демонструє підтримку Архиєпархії Америки та її керівнику архієпископу Елпідофору.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+17
Депорт всіх які проблеми?На родіну тварюк !
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11.07.2022 01:36
+15
Цікаво, яку серію Чорнобаївки мокша спостерігав?
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11.07.2022 02:02
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Атакує баблом й гнидами
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11.07.2022 01:31 Відповісти
Депорт всіх які проблеми?На родіну тварюк !
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11.07.2022 01:36 Відповісти
Висадіть з літака на половині польоту , нехай акул кормлять
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11.07.2022 01:38 Відповісти
Біситим не довго їм залишилось
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11.07.2022 01:37 Відповісти
але на крайняк завжди е 3 топори по реакторах...
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11.07.2022 01:45 Відповісти
буду в Киеві зі всіма...
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11.07.2022 01:49 Відповісти
Чекаємо з MGM-140B ATACMS Block 1A
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11.07.2022 01:59 Відповісти
Белгород, ало просыпаемся
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11.07.2022 01:58 Відповісти
Цікаво, яку серію Чорнобаївки мокша спостерігав?
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11.07.2022 02:02 Відповісти
Патриархия - власть пяти. Во главе: Вселенский, Иерусалимский, Александрийский, Антиохский, Римский. Если бы власть шести, то называться могло Сикстиния... Но называется Патриархия.

Вопросы - 1.откуда московский "стал" шестым патриархом?

2."Патриархия" была аннулированна Петром 1., и был учреждён церковный синод.

3. Какова законность последующих патриархов? Тем более если у церкви не было Томоса?
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11.07.2022 02:01 Відповісти
Там суцільна кацапська херня. Секта й тероризм
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11.07.2022 02:18 Відповісти
ПАТРИАРХ - (греч., от pater отец, и arche власть). Родоначальник племени до потопа, праотец; маститый и уважаемый старец, глава семейства или общества; духовный глава греческой церкви. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н
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11.07.2022 08:08 Відповісти
Патриархия - власть старших (по-гречески патрос - это предок, старший в роду).
Видимо, вы перепутали с "пента-" - пять.
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11.07.2022 09:50 Відповісти
Патріа́рх (дав.-гр. Πατριάρχης - перший серед батьків; від ἀρχή - верховний та πατήρ - батько) - титул єпископа головуючого в Патріархії.
тож про кількість не йдеться, патер(батько) - один.
про петра1 і відсутність Томоса - це точно так і є.
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11.07.2022 10:21 Відповісти
белгорода вже не повинно буть на цьому світі.
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11.07.2022 02:07 Відповісти
Передмістя
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11.07.2022 02:19 Відповісти
Що заважає кацапам поцілити? Вони ********** по місцях рішень. Весь час дивує ініціатива намісцях. В вас стільки навідників
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11.07.2022 02:22 Відповісти
,.Александр Невский-смрадный персонаж Владимиро-Суздальской земли,,-Рос академик Пивоваров. Мощи этого мерзавца сгорели при пожаре во Владимире. В ****** в лавре, сейчас находятся останки сразу трех человек,но свинособаки выдают их за мощи этого ******.
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11.07.2022 02:40 Відповісти
А казали, в Україні більш нема тваринного антисемітизму... Чи він з Болгарії експортується!
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11.07.2022 09:52 Відповісти
так якраз же й немає. харківські жиди - поняття не зовсім національне. Який із кернеса чи добкіна семіт? А от падлюка - беззаперечно. Ще є, навіть декого знав особисто, видатні вчені, що ось втекли від бомбардувань в Ізраїль. То прирівнювати їх до типів допи-гепи - принизити їх як євреїв.
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11.07.2022 10:39 Відповісти
дітей вивозьте - ця війна на виначтоження,
виначтоження так виначтоження..... - дітей вивозьте
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11.07.2022 02:15 Відповісти
Розкажи жіночкам й їх чоловічкам. Термін " адекватність" не сьогтдні придумали. Люди небажають нічого розуміти-нічого
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11.07.2022 02:25 Відповісти
Я завжди думала, що вселенський патріарх це Варфоломій, а тут вони якогось Фанаря витягли, що це за шишка на рівному місці?
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11.07.2022 02:15 Відповісти
Фанар - це район в Стамбулі, де історично розташований Вселенський патріархат
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11.07.2022 02:40 Відповісти
Це як кажуть "кремль" замість "путін".
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11.07.2022 09:54 Відповісти
рашка реально як спрут. Щупальця свої скрізь встромила.
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11.07.2022 03:10 Відповісти
Хай мене залають, але... Питан.ня Церкви є дуже болісним для нашого суспільства, особисто знаю МПпопа, якому касетник з града прилітів в хату та поранив його доньку. але це не зминило його світогляг, він забівся з родиною в цурковний подпіл і зник з огляду.
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11.07.2022 03:20 Відповісти
Надеюсь, что скоро в США появится новый Джозеф Маккарти. Только теперь вместо охоты н коммунистов будут охотиться за руцькой ватой и агентами ***** ...
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11.07.2022 05:40 Відповісти
А ТЫ ДЛЯ ЧЕГО !!!???
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11.07.2022 06:40 Відповісти
Коли ми вирішили питання МП?
Це дискредитована парашниками структура, яку підтримує ОПа Зеленського.
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11.07.2022 08:13 Відповісти
РПЦ, подібно до ісламських радикальних рухів: Аль-Каїди, ІДІЛ, Талібану, має бути оголошена терористичною організацією й заборонена в УСЬОМУ СВІТІ.
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11.07.2022 08:53 Відповісти
ну спочатку треба рашу прирівняти і заборонити. а рпц тоді автоматом зникне.
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11.07.2022 10:42 Відповісти
 
 