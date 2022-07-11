Промисловість Франції переходить на нафту через можливе відключення російського газу

Енергоємні компанії Франції прискорюють плани дій в надзвичайних ситуаціях і переводять свої газові котли на роботу на мазуті. Вони прагнуть уникнути перебоїв у разі подальшого скорочення поставок російського газу і відключення електроенергії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Кілька топ-менеджерів на конференції з бізнесу та економіки заявили, що готуються до можливих відключень електроенергії.

"Що ми зробили, це переобладнати наші котли, щоб вони могли працювати на газі або мазуті, і ми навіть можемо перейти на вугілля, якщо нам потрібно", - сказав Флоран Менего, глава Michelin, одного з провідних світових виробників шин.

За його словами, мета полягає в тому, щоб уникнути закриття заводу в разі, якщо компанія зіткнеться з нестачею, зазначивши, що хоча дефіцит газу в Європі ймовірний, нафта як і раніше буде доступна в якості альтернативи.

За словами Менего, запуск виробництва шин на заводі займає кілька днів, тому важливо підтримувати стабільне енергопостачання.

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