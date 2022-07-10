Франція готуватиметься до припинення поставок російського газу: Це найбільш ймовірний сценарій
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Уряд Франції буде готуватися до припинення поставок російського газу.
Про це заявив міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Давайте готуватися до припинення поставок російського газу. Сьогодні це найбільш ймовірний сценарій", - заявив він.
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