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Франція готуватиметься до припинення поставок російського газу: Це найбільш ймовірний сценарій

Новини Цензор.НЕТ Економіка

газ,газпром,потік,північний

Уряд Франції буде готуватися до припинення поставок російського газу.

Про це заявив міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Давайте готуватися до припинення поставок російського газу. Сьогодні це найбільш ймовірний сценарій", - заявив він.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+6
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10.07.2022 11:45
+6
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10.07.2022 11:47
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10.07.2022 11:52
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10.07.2022 11:45 Відповісти
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10.07.2022 11:47 Відповісти
Лучше позже, чем никогда....
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10.07.2022 11:47 Відповісти
Франция в отличии от Германии не поддалась истерике зеленых и не закрыла атомные электростанции, теперь в любом случае их отказ от кацапского газа будет менее болезненным для экономики.
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10.07.2022 11:50 Відповісти
Кремль перебуває у стратегічному щоці
"Кремль не чекав, що Україна даватиме таку гідну відсіч, що народ України вистоїть, - генерал Ходжес
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10.07.2022 11:50 Відповісти
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10.07.2022 11:52 Відповісти
Так,було багато. Багатьом після 1 року турбобезпорядку прийшлось переглянути блеск партії слуг і знову перевзутися. На жаль їх було не багато перед війною. Порошенко і сьогодні як вістовий України. Його обстрілюють,а він несе і надалі інформацію.
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10.07.2022 11:59 Відповісти
Не всі франки лягушатники, але коли правління (не будемо казати - кого, бо франки дуже обіжаються ) прийняло рішення експортувати алжирців, які повинні були вирішити проблеми з недостаючими голосами на виборах самі знаєте - кого, то вони не думали - що потім із цим робити. Тепер мають
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10.07.2022 12:00 Відповісти
куди експортувати?
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10.07.2022 12:41 Відповісти
Экспорт или Импорт

Какая разница, трудности перевода
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10.07.2022 12:47 Відповісти
З Алжиру - то є експорт, помилився, на яку тему ти мене перевіряєш? в ЦРУ піду тільки, якщо та бощ на обід
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10.07.2022 12:50 Відповісти
Французы завезли - то е импорт
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10.07.2022 12:57 Відповісти
Та добре вже, я покаявся і пішов плакати в куточок
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10.07.2022 13:08 Відповісти
 
 