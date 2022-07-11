Рашисти захопили інститут тваринництва "Асканія-Нова" на Херсонщині, - Нацполіція

Поліція відкрила кримінальне провадження щодо захоплення військовими РФ інституту тваринництва "Асканія-Нова" на тимчасово окупованій Херсонщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.

"Про захоплення військовими рф інституту стало відомо під час моніторингу інтернет-ресурсів. Інститут є потужним науково-дослідним центром півдня України з проблем тваринництва, де століттями виводили нові високопродуктивні породи сільськогосподарських тварин. Тепер туди вдерлися росіяни, мета яких – розграбувати інститут та збагатитися за рахунок здобутків вчених та дослідників. Більшість наукових працівників на співпрацю з окупантами не зголосилися", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ знищили у Таврійську пересувний командний пункт ворога, - радник голови Херсонської ОВА Хлань

У дописі йшлося, що так звана "військово-цивільна адміністрація" за підтримки військових РФ та представників їх силових структур захопили науково-дослідницьку установу – біосферний заповідник "Асканія-Нова", розташований в Каховському районі. На адміністративній будівлі інституту військові рф вивісили російський прапор та представили так званого нового "директора підприємства".