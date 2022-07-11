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Рашисти захопили інститут тваринництва "Асканія-Нова" на Херсонщині, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

асканіянова

Поліція відкрила кримінальне провадження щодо захоплення військовими РФ інституту тваринництва "Асканія-Нова" на тимчасово окупованій Херсонщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.

"Про захоплення військовими рф інституту стало відомо під час моніторингу інтернет-ресурсів. Інститут є потужним науково-дослідним центром півдня України з проблем тваринництва, де століттями виводили нові високопродуктивні породи сільськогосподарських тварин. Тепер туди вдерлися росіяни, мета яких – розграбувати інститут та збагатитися за рахунок здобутків вчених та дослідників. Більшість наукових працівників на співпрацю з окупантами не зголосилися", - йдеться у повідомленні.

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У дописі йшлося, що так звана "військово-цивільна адміністрація" за підтримки військових РФ та представників їх силових структур захопили науково-дослідницьку установу – біосферний заповідник "Асканія-Нова", розташований в Каховському районі. На адміністративній будівлі інституту військові рф вивісили російський прапор та представили так званого нового "директора підприємства".
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Топ коментарі
+11
Тварини грабують інститут тваринництва...
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11.07.2022 12:09
+6
вони не тварини...то тварюки..недоїстоти
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11.07.2022 12:14
+5
Потвори двоногі.
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11.07.2022 12:10
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Тварини грабують інститут тваринництва...
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11.07.2022 12:09 Відповісти
Потвори двоногі.
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11.07.2022 12:10 Відповісти
вони не тварини...то тварюки..недоїстоти
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11.07.2022 12:14 Відповісти
Одічалиє не знають, що таке наука.

шоб ви повиздихали у страшних муках дикуни кляті
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11.07.2022 12:14 Відповісти
У Орвела є таке оповідання "Колгосп тварин". Ото саме про цих тварин
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11.07.2022 12:20 Відповісти
пытаются скрестить кацапа с лошадью , получить еще послушное тупое и выносливое существо
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11.07.2022 12:23 Відповісти
Кацапа зхрещеного з "лошадью" вони вже мають-це лавров!
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03.08.2022 16:10 Відповісти
..то все фігня, головне, як би врятувати дермака-татарова від "невгамовних піндосів" - подумав Найвеличніший, милуючися своїм накачаним образом державника-воїна на остогидлих притомним людям "******** новинах"
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11.07.2022 12:23 Відповісти
Давно небыло фейков про биологическое оружие, которое разрабатывает Украина)
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11.07.2022 12:25 Відповісти
животные хотят повысить свою квалификацию
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11.07.2022 12:27 Відповісти
Наверное всю спиртягу с заспиртованными органами выпьют.
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11.07.2022 12:44 Відповісти
Орда Zомбоорків злїбучіх
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11.07.2022 12:50 Відповісти
Была там в октябре. Теперь сожрут всех оленей и верблюдов (
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11.07.2022 13:44 Відповісти
оце тільки но захопили? довго ж Асканія відбивалася від рашистської навали!
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11.07.2022 14:42 Відповісти
в Чаплинском районе
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12.07.2022 07:40 Відповісти
Бедная Аскания....
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03.08.2022 19:47 Відповісти
 
 