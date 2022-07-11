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Рашисты захватили институт животноводства "Аскания-Нова" в Херсонской области, - Нацполиция

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

асканіянова

Полиция открыла уголовное производство по захвату военными РФ института животноводства "Аскания-Нова" на временно оккупированной Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции.

"О захвате военными РФ института стало известно во время мониторинга интернет-ресурсов. Институт является мощным научно-исследовательским центром юга Украины по проблемам животноводства, где веками выводили новые высокопродуктивные породы сельскохозяйственных животных. Теперь туда ворвались россияне, цель которых - разграбить институт и обогатиться за счет достижений ученых и исследователей. Большинство научных работников на сотрудничество с оккупантами не вызвались", - говорится в сообщении.

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В сообщении говорилось, что так называемая "военно-гражданская администрация" при поддержке военных РФ и представителей их силовых структур захватили научно-исследовательское учреждение – биосферный заповедник "Аскания-Нова", расположенный в Каховском районе. На административном здании института военные России вывесили русский флаг и представили так называемого нового "директора предприятия".
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Топ комментарии
+11
Тварини грабують інститут тваринництва...
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11.07.2022 12:09
+6
вони не тварини...то тварюки..недоїстоти
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11.07.2022 12:14
+5
Потвори двоногі.
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11.07.2022 12:10
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Тварини грабують інститут тваринництва...
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11.07.2022 12:09 Ответить
Потвори двоногі.
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11.07.2022 12:10 Ответить
вони не тварини...то тварюки..недоїстоти
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11.07.2022 12:14 Ответить
Одічалиє не знають, що таке наука.

шоб ви повиздихали у страшних муках дикуни кляті
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11.07.2022 12:14 Ответить
У Орвела є таке оповідання "Колгосп тварин". Ото саме про цих тварин
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11.07.2022 12:20 Ответить
пытаются скрестить кацапа с лошадью , получить еще послушное тупое и выносливое существо
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11.07.2022 12:23 Ответить
Кацапа зхрещеного з "лошадью" вони вже мають-це лавров!
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03.08.2022 16:10 Ответить
..то все фігня, головне, як би врятувати дермака-татарова від "невгамовних піндосів" - подумав Найвеличніший, милуючися своїм накачаним образом державника-воїна на остогидлих притомним людям "******** новинах"
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11.07.2022 12:23 Ответить
Давно небыло фейков про биологическое оружие, которое разрабатывает Украина)
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11.07.2022 12:25 Ответить
животные хотят повысить свою квалификацию
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11.07.2022 12:27 Ответить
Наверное всю спиртягу с заспиртованными органами выпьют.
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11.07.2022 12:44 Ответить
Орда Zомбоорків злїбучіх
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11.07.2022 12:50 Ответить
Была там в октябре. Теперь сожрут всех оленей и верблюдов (
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11.07.2022 13:44 Ответить
оце тільки но захопили? довго ж Асканія відбивалася від рашистської навали!
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11.07.2022 14:42 Ответить
в Чаплинском районе
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12.07.2022 07:40 Ответить
Бедная Аскания....
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03.08.2022 19:47 Ответить
 
 