Рашисты захватили институт животноводства "Аскания-Нова" в Херсонской области, - Нацполиция

Полиция открыла уголовное производство по захвату военными РФ института животноводства "Аскания-Нова" на временно оккупированной Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции.

"О захвате военными РФ института стало известно во время мониторинга интернет-ресурсов. Институт является мощным научно-исследовательским центром юга Украины по проблемам животноводства, где веками выводили новые высокопродуктивные породы сельскохозяйственных животных. Теперь туда ворвались россияне, цель которых - разграбить институт и обогатиться за счет достижений ученых и исследователей. Большинство научных работников на сотрудничество с оккупантами не вызвались", - говорится в сообщении.

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В сообщении говорилось, что так называемая "военно-гражданская администрация" при поддержке военных РФ и представителей их силовых структур захватили научно-исследовательское учреждение – биосферный заповедник "Аскания-Нова", расположенный в Каховском районе. На административном здании института военные России вывесили русский флаг и представили так называемого нового "директора предприятия".