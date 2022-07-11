Рашисты захватили институт животноводства "Аскания-Нова" в Херсонской области, - Нацполиция
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Полиция открыла уголовное производство по захвату военными РФ института животноводства "Аскания-Нова" на временно оккупированной Херсонской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции.
"О захвате военными РФ института стало известно во время мониторинга интернет-ресурсов. Институт является мощным научно-исследовательским центром юга Украины по проблемам животноводства, где веками выводили новые высокопродуктивные породы сельскохозяйственных животных. Теперь туда ворвались россияне, цель которых - разграбить институт и обогатиться за счет достижений ученых и исследователей. Большинство научных работников на сотрудничество с оккупантами не вызвались", - говорится в сообщении.
В сообщении говорилось, что так называемая "военно-гражданская администрация" при поддержке военных РФ и представителей их силовых структур захватили научно-исследовательское учреждение – биосферный заповедник "Аскания-Нова", расположенный в Каховском районе. На административном здании института военные России вывесили русский флаг и представили так называемого нового "директора предприятия".
Пожалуйста, подождите...
шоб ви повиздихали у страшних муках дикуни кляті