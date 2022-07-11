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біженці (1037) Німеччина (4567) українці (2385) злочинність (496) правопорушення (27)

У Німеччині зафіксували майже 600 злочинів проти українських біженців

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

біженці,німеччина

Від початку війни Росії проти України німецькі правоохоронні органи зафіксували кілька сотень правопорушень антиукраїнського характеру.

Про це повідомило федеральне міністерство внутрішніх справ Німеччини, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на DW.

Загалом на території Німеччини зафіксовано 592 антиукраїнські правопорушення, так чи інакше пов'язані з війною Росії проти України.

Проти росіян в Німеччині тим часом зареєстрували 701 правопорушення.

Для реєстрації подібних правопорушень відомство створило спеціальний пункт збору інформації Isa Kiew.

Всього до Німеччини прибуло понад 876 тисяч біженців з України. Соціальну допомогу попросили менше половини з них. На біржі праці в Німеччині зареєструвалися понад 265 тисяч українських біженок і біженців.

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Дозвіл на проходження інтеграційних курсів для вивчення німецької мови отримали вже 144 тисячі українських біженців. 52 тисячі українок та українців уже почали навчання на цих курсах.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+14
Враховуючи скільки кацапів проживає у Німеччині, то якось не дивно...
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11.07.2022 12:35
+14
Маріуполь було не зберігти ніяк. Це не вдалося навіть Азову, а Азовці все життя поклали на підготовку до цієї війни. Цивільна людина, сама одна - нічого додати до цього не може.
Маріуполь був зданий у ту секунду, коли розмінували Чонгар. Його оточили з того боку, звідки повинна була йти СИЛА та ДОПОМОГА.
А сдало Маріуполь СБУ, людина яку призначив Баканов. Ні сам Баканов, ні той хто витягнув із своеї сраці Баканова та призначив його - ніяк не постраджав, записуються свої відосики як й раніше. А на питання - чи ви отримали 47 мільонів крадених грошей з Приват банку та по якому паспорту ви оформили квартирку в Криму, придбану після 2014-го року - жидок-малорос робить морду кирпичом та робить вид, що він не почув питання.
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11.07.2022 13:06
+6
Особенно умиляют среди наших "беженцев" в Германии толпы цыган, выходцы из Лугандона, клянущие Украину на всех углах и мужички-пареньки призывного возраста, непонятно как оказавшиеся за границей и я не слышу, чтобы об этих проблемах кто-то всерьёз рассуждал
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11.07.2022 12:39
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Враховуючи скільки кацапів проживає у Німеччині, то якось не дивно...
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11.07.2022 12:35 Відповісти
Особенно умиляют среди наших "беженцев" в Германии толпы цыган, выходцы из Лугандона, клянущие Украину на всех углах и мужички-пареньки призывного возраста, непонятно как оказавшиеся за границей и я не слышу, чтобы об этих проблемах кто-то всерьёз рассуждал
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11.07.2022 12:39 Відповісти
я бежал с Мариуполя через рашку жилья нет но встретил здесь львовян которые свое жилье сдают а тут кантуются -СЛАВА УКРАИНЕ
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11.07.2022 12:47 Відповісти
А що ти зробив для захисту свого Маріуполя?
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11.07.2022 12:59 Відповісти
Маріуполь було не зберігти ніяк. Це не вдалося навіть Азову, а Азовці все життя поклали на підготовку до цієї війни. Цивільна людина, сама одна - нічого додати до цього не може.
Маріуполь був зданий у ту секунду, коли розмінували Чонгар. Його оточили з того боку, звідки повинна була йти СИЛА та ДОПОМОГА.
А сдало Маріуполь СБУ, людина яку призначив Баканов. Ні сам Баканов, ні той хто витягнув із своеї сраці Баканова та призначив його - ніяк не постраджав, записуються свої відосики як й раніше. А на питання - чи ви отримали 47 мільонів крадених грошей з Приват банку та по якому паспорту ви оформили квартирку в Криму, придбану після 2014-го року - жидок-малорос робить морду кирпичом та робить вид, що він не почув питання.
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11.07.2022 13:06 Відповісти
а ты знаеш сколько мне лет
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11.07.2022 13:40 Відповісти
а непогана ідея, до речі. Наприклад, у нас у Харкові безліч такої ватної сволоти, що просто лякається Європи як чорта. Вони просто розуміють що все їхне розуміння життя змінеться, якщо вони поживуть серед нормальних людей. І свідомо бажають зберегти свої ватні погляди.
Чому ні, непогана ідея? Подивитися світ, подорожувати. А ватна сволото нехай сидить в Україні та платить за свої голосування за жидів, за любов до Пушкіна й Путіна. Якби я жив у Львові, я б може теж так зробив.
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11.07.2022 13:00 Відповісти
а шо и хотів, щоб їх штрафували? так це ж тоді Рашка! у Німеччині право вільно думати. ти н езнав цього?
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11.07.2022 13:04 Відповісти
а слово Київ латиницею так і пишуть на мацьковський лад.
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11.07.2022 13:03 Відповісти
Мабуть німецька поліція погано працює
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11.07.2022 13:09 Відповісти
Свого часу дуже багато кацапського бидла виїхало до Німеччини. Більшість із них до цього часу сидять там без знання мови та чекають руській мір вже в Німеччині.
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11.07.2022 13:43 Відповісти
Це відбуваєть бо в Німеччині забагато расєйськаго та прарасєйськаго гавна...
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11.07.2022 13:53 Відповісти
Йоу... то наші вже пистять орків і в Німеччіни, хоть і не значною але все ж з перевагою: 701- 600 в нашу користь!
Смерть москалям!
Слава Україні!
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11.07.2022 16:34 Відповісти
 
 