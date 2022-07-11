У Німеччині зафіксували майже 600 злочинів проти українських біженців
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Від початку війни Росії проти України німецькі правоохоронні органи зафіксували кілька сотень правопорушень антиукраїнського характеру.
Про це повідомило федеральне міністерство внутрішніх справ Німеччини, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на DW.
Загалом на території Німеччини зафіксовано 592 антиукраїнські правопорушення, так чи інакше пов'язані з війною Росії проти України.
Проти росіян в Німеччині тим часом зареєстрували 701 правопорушення.
Для реєстрації подібних правопорушень відомство створило спеціальний пункт збору інформації Isa Kiew.
Всього до Німеччини прибуло понад 876 тисяч біженців з України. Соціальну допомогу попросили менше половини з них. На біржі праці в Німеччині зареєструвалися понад 265 тисяч українських біженок і біженців.
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Дозвіл на проходження інтеграційних курсів для вивчення німецької мови отримали вже 144 тисячі українських біженців. 52 тисячі українок та українців уже почали навчання на цих курсах.
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Маріуполь був зданий у ту секунду, коли розмінували Чонгар. Його оточили з того боку, звідки повинна була йти СИЛА та ДОПОМОГА.
А сдало Маріуполь СБУ, людина яку призначив Баканов. Ні сам Баканов, ні той хто витягнув із своеї сраці Баканова та призначив його - ніяк не постраджав, записуються свої відосики як й раніше. А на питання - чи ви отримали 47 мільонів крадених грошей з Приват банку та по якому паспорту ви оформили квартирку в Криму, придбану після 2014-го року - жидок-малорос робить морду кирпичом та робить вид, що він не почув питання.
Чому ні, непогана ідея? Подивитися світ, подорожувати. А ватна сволото нехай сидить в Україні та платить за свої голосування за жидів, за любов до Пушкіна й Путіна. Якби я жив у Львові, я б може теж так зробив.
Смерть москалям!
Слава Україні!