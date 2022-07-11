ІТ-армія атакувала понад 800 російських ресурсів за два тижні, - Мінцифри

Із 27 червня до 10 липня ІТ-армія атакувала понад 800 російських онлайн-ресурсів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Міністерство цифрової трансформації України повідомляє в Телеграмі.

"Із 27 червня до 10 липня було атаковано більш як 800 російських онлайн-ресурсів. А саме:



1️. Хакери вирішили привітати росіян з українським державним святом і опублікували на сайтах держструктур та держорганів РФ привітання з Днем Конституції України.



2️. Поклали сайт Роскосмосу. Це була відповідь російській держкорпорації з космічної діяльності, яка погрожувала та публікувала супутникові знімки центрів НАТО.



3️. Через DDoS-атаки росіянам не вдавалося декілька днів працювати в CRM системах. Це програми, які допомагають організувати та контролювати всі робочі процеси підприємства з клієнтами та всередині компанії. Атака на них призупинила роботу багатьох підприємств, чим негативно вплинула на економіку РФ.



4️. Росэлторг - найбільший тендерний майданчик РФ, який належить уряду Москви та банку ВТБ, загубив конфіденційні дані майже 500 тисяч користувачів.



5️. Російські ЗМІ. IT-армія продовжує стримувати пропаганду та не зупиняє "профілактичні" роботи з російськими ЗМІ.



6️. Було паралізовано роботу десятків тендерних майданчиків, що призвело до зриву торгів.



7️. Через кібератаки були недоступні сайти більшості кінотеатрів РФ, через що росіяни не могли купити квитки онлайн", - повідомили в Мінцифри.

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