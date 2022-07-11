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війна (56913) полон (1296) зниклий безвісти (146)

Понад 7 тис. захисників України вважаються зниклими безвісти

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

безвісти

Зниклими без вісті вважають понад 7 тисяч захисників України. Це військовослужбовці ЗСУ, бійці Нацгвардії, співробітники СБУ і так далі. Більшість із цих людей в полоні.

Про це "Суспільному"розповів уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Якщо ми говоримо про військових, то давайте розуміти, хто такі військові. Є ВСУ, є Нацгвардія, є прикордонники, є СБУ, і це різні інституції. Вони не входять в цифру, яку дає ЗСУ. ЗСУ дає дані про дві тисячі зниклих військових. Наш колцентр має орієнтовно 7200 людей. Наприклад, полк "Азов" - це Нацгвардія, і там також є безвісти зниклі. Вони не вийшли на звʼязок з рідними, коли вони вийшли з "Азовсталі"", - говорить Котенко.

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За його словами, більшість зі зниклих військових - у полоні. Як приклад, наводить військових 1 батальйону 36 бригади: "Ми знаємо, що їх вивезли в Росію. По-перше, треба зрозуміти, скільки там є людей. Якщо їх більше сотні, то ми розуміємо, що практично весь батальйон - у полоні. Звʼязку із ними все ще немає, тому вони вважаються безвісти зниклими. Рано чи пізно вони потраплять у список на обмін і вони повернуться додому. Ось це той випадок, коли ми точно знаємо, що безвісти зниклі - живі".

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+68
"Спасибо" 73 процентам за выбор. Это был важный момент в жизни, но вы повели себя безответственно и наплевательски теперь глядя на загубленные жизни вспоминается слова самого безответственного и самого обличенного властью человека в Украине "Ми зробили це разом"
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11.07.2022 14:05
+34
Ось чому не варто мочити кацапню при можливості взяття в полон. Як би гидко від цього не було.
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11.07.2022 13:51
+33
та їм пох на країну і все інше, вони хочуть чим побільше хапанути а потім прозбігаються хто куди, а розгрібати будуть всі інші.
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11.07.2022 13:57
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Зниклі захисники, знищені долі,загублене щастя, безсонні ночі. Буде цьому кінець, скоро буде. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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11.07.2022 13:51 Відповісти
Кожний загиблий украінец - ЦЕ ЧІЙ ТО ВСІСВІТ .

шоб россіяне здохли . Усі ‼️‼️🤣
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11.07.2022 14:50 Відповісти
Ось чому не варто мочити кацапню при можливості взяття в полон. Як би гидко від цього не було.
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11.07.2022 13:51 Відповісти
Та їм пох на своїх полонених.... Вони навіть загиблих своїх орків які місяцями загружені в вагонах-рефрижираторах стоять в Україні не намагаються по-людські забрати та поховать!
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11.07.2022 17:25 Відповісти
Може і в нас така хєрня. Чому ні? Нема тіла-нема діла. Я якщо б було у полоні 7К, вони б це показали по пропагандою ТВ. Так що такоє.
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11.07.2022 21:30 Відповісти
Багато, кого так і не знайдем. Потрібна психолгічна та матеріально допомога сім'ям цих військових! Це катастрофа! Вразовуючи довоєну економіку країни, це просто колапс!
І на що витрачалися кошти.... Я неуявляю, як маючи такі видатки, ці клоуни привладі так силять непарячись. Я б вже сивіла, що країна в турбулентності, а стратегії немає.
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11.07.2022 13:52 Відповісти
та їм пох на країну і все інше, вони хочуть чим побільше хапанути а потім прозбігаються хто куди, а розгрібати будуть всі інші.
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11.07.2022 13:57 Відповісти
Им глубоко пох, поверь. В них физически нет тех чувств, что были описаны выше. А у некоторых наоборот, боль за "каждава убитава росийскава салдатика, каторый погиб за.....хй знает за что он погиб)
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11.07.2022 16:04 Відповісти
поменше використовуйте "катастрофа" чи "колапс" ... може полегшає ...
Рідним легше не стане, проблєму Ви не вирішите.
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11.07.2022 16:46 Відповісти
якщо замінити слово "катастрофа" в фразі "катастрофа в економіці" на слово "перемога" то економіка нашої країни вилізе з тої жопи, в яку її запхнули дуже розумні люди з народної партії?
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11.07.2022 17:15 Відповісти
Дійсно. Треба притримуватися політики підміни понять, якими зараз оперативно послуговується зе-команда. Полон назвати евакуацією, а падіння економіки отрицательним результатом. Геніально! Сразу на душе полегчает.
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12.07.2022 01:05 Відповісти
Якщо оперувати фактами, а не то як їх перекручують в ЗМІ, то назвати стан справ інакше від "окупація" неможливо...

Вікова окупація, щоб не змінювалось на помості - результат для нації один:

Г

Е

Н

О

Ц

И

Д
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11.07.2022 19:00 Відповісти
Вот это и плохо, что наши недоделанные кэривникы знают всё о планах Хутина и дальнейшем ходе боевых действий, а вот что с нашими бойцами и где они, как-то "нет связи"
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11.07.2022 13:52 Відповісти
Якщо бійці потрапили у полон, то як вони можуть вийти на зв'язок і як керівництво може визначити куди їх відвезли, якщо орки відбирають усі особисті речі і вимикають їх телефони ?
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11.07.2022 14:04 Відповісти
Красный Крест переписал всех, кто вышел из Азовстали. Если от родственников был запрос в ЗСУ, проверяют по этим спискам. Наверное, многих в списках нет.
Всё очень печально, очень.
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11.07.2022 14:18 Відповісти
Вийшло лише 2500 чол. від 5500 чол. на початку оточення.
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11.07.2022 21:11 Відповісти
Они знают потому, что сотрудничают с ними, а вот насчёт наших бойцов, их как-то мало беспокоит. Подтверждение тому Журавель, которого даже и не пытались спасти.
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11.07.2022 17:37 Відповісти
Боже, поможи
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11.07.2022 13:55 Відповісти
Еще и Ермак с Татаровым помогут
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11.07.2022 14:07 Відповісти
"Спасибо" 73 процентам за выбор. Это был важный момент в жизни, но вы повели себя безответственно и наплевательски теперь глядя на загубленные жизни вспоминается слова самого безответственного и самого обличенного властью человека в Украине "Ми зробили це разом"
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11.07.2022 14:05 Відповісти
Цікаво скільки вже загинуло саме тих хто голосував по приколу!!
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11.07.2022 15:15 Відповісти
Ну, в Ирпене, на центральной площади, в июле 2021 был концерт в честь открытия офиса Партии Шария. Ирпеняне, мамочки с колясками и детками с радостью отплясывали на концерте с мыслями: "наканец та, эх, вот ана Расия. Ух заживем тяперича". Через 7 мес эти мамочки выносили своих обгоревших детей через мост, а некоторые были изнасилованны и сожжены вместе с детьми! Кого насиловать и кого лучше грабить окупантам показывали сотрудники офиса Партии Шария!
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11.07.2022 16:08 Відповісти
Ирпеняне,
******
Ірпєнянє, бл...дь! Це тільки кацап міг видати кацапським язиком таку х...ню!
Мову своєї країни не в змозі вивчити або окупант. або дебіл!
А під час війни навіть до дебіла має дійти, що окупантський "язик" є інструментом ворожої пропаганди!
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11.07.2022 22:15 Відповісти
а ти, йо.нись об стінку, на якийсь час попустить... Придурок із бару, що Максим не вірно написав, щоб так пінитись?
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11.07.2022 22:55 Відповісти
При Порошенку не брехали стільки і "активісти" голодний рот не закривали по любій дрібниці, весь час "правду рубали". Влада змінилась, "активістів" пристроїли на бюджетні місця і в Україні запанували "лад і спокій", тобто Зеленський і слуги роблять, що заманеться, а підконтрольні ЗМІ просто звітують про "надої і врожаї".
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11.07.2022 15:38 Відповісти
Цікаво послухати Максима Юхименка про "плівки", проведення слідчих дій і "Мінська". Це ті "плівки" Деркача, які експертиза США визнали повністю змонтованими і внесла декого до санкцій, чи ті "плівки" кума пуйла і колєгу по бізнесу Коломойського і Зеленського по телеканалду "1+1"? А які справи слідчих пан вважає завершеними і правдивими, ті що спалили ДБР? А що по "мінську" не так? Знаю, що "мінськ" не виконала росія, а ми мали змогу відновити армію. Що не так? Скільки можна брехати?
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11.07.2022 16:18 Відповісти
Вам до Порошенко, як сьогодні відпочити на Азовському морі - фактично немоливо. При Порошенко всі ЗМІ, всі заводи, всі вокзали, всі автобуси, потяги, літаки, бази відпочинку, санаторії та інше працювали, за виключенням окремих територій Донецької і Луганської областей. Навіть в Крим можна було поїхати і 90% людей не знали, що в нас війна. При ньому відновили армію, розробили нові зразки зброї, зарплата військових з 3-х тисяч стала з 10-ти до 25-ти, пайки по НАТІвському зразку, економіка зростала, ЗВР зростали, продуктів було різних і на вибір, люди могли полетіти відпочити на Мальдіви, Ріо-де Жанейро,Канари, Балі, Маямі, Египет, Іспанію, Італію, та куди побажає душа, а що почалося після виборів 2019 року? А почалося скорочення армії на 40 тисяч, заморожені всі ракетні програми, зарплата не зростала, а її грошова здатність впала в два-три рази, всі продукти, товари і послуги зросли в 3-5 раз і молода неворовита ригівсько-бенівська команда пішла гуляти: розікрали запаси масок і костюмів, розікрали запаси зерна, а скільки стало мільярдерами із "Ковідного фонду" видумали "велике крадівництво" де тирили не по дрібницях, все закатуючи в асфальт і продовжували стрілки переводити на Порошенко. Всіма структарами порушили проти нього більше 200 справ, а реальні вороги готувалися до війни, в тому числі і в лагері "слуг". Все, що видумали і брехали на Порошенко виявилося, що це про них самих. Перед активним нападом кацапів люди залишилися не захищеними, згвалтованими, закатованими, деякі вмирали від голоду і спраги... То куди вам рівнятися до часів Порошенка?
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11.07.2022 16:12 Відповісти
Тадавай кучму тогда і бакс по 5
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11.07.2022 21:32 Відповісти
ти підар кацапський
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11.07.2022 20:29 Відповісти
СБУ зниклих "бєзвесті" шукайте за кордоном
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11.07.2022 14:10 Відповісти
Так вести бойові дії , щоб була така кількість полонених це просто жах ! Я думаю що це ще не кінець !
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11.07.2022 14:13 Відповісти
Коли з Гірського і Золотого відходили своїх військових просто залишили рашистам серед яких був журналіст М. Буткевич.
У 2015 році за парашенка не краще вели бойові дії, коли рашисти українських військових масово розстрілювали у котлах.
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11.07.2022 21:22 Відповісти
******, якщо так + 2тис з азовсталі, це шо майже 10тис наших військових в полоні?

******* зелені підараси до війни підготувались
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11.07.2022 14:15 Відповісти
шесть тысяч в плену, согласно российских данных , в т.ч. и гражданские...
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11.07.2022 14:24 Відповісти
Українці ставте вподобайку лише тим хто пише Українською мовою, підтримуйте Україну та Українське! Хай уся ця "українська" кацапня до якої ще не дійшло що в Україні є рідна мова буде в меншості, а з часом і до них дійде що рашистською мовою писати чи розмовляти немає сенсу, тому що їх не помічатимуть!
ПОВАЖАЙ УКРАЇНУ -ЛЮБИ УКРАЇНСЬКЕ!
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11.07.2022 14:20 Відповісти
Більше того, гидко бачити коли більшіть блогерів ведуть свої програми спеціально по кацапськи біжучи за рейтингами, обгрунтовуючи тим щоб кацапи розуміли, WTF??? Далі несуть цю руську культуру. Яка нам в сраку різниця розуміють чи нє??? Хай вчать українську всі. Тут в коментарях не краще і це патріотичний ресурс, сумно від цього, і є зневіра нажаль
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11.07.2022 20:21 Відповісти
Серед цих зниклих безвісти і мій колега який перестав виходити на зв'язок разом зі своїм підрозділом більше тиждня тому під Сєвєродонецьком - чекаємо і плекаємо надію що живий.
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11.07.2022 14:27 Відповісти
Я бажаю, щоб Ваш колега був живий і повернувся додому.
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12.07.2022 06:11 Відповісти
серед воїнів, які вважаються зниклими безвісті є загиблі, тіла котрих, з обєктивних причин, були кинуті на полі бою і лежать десь на окупованих територіях. Це ще більше додає болю родинам.
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11.07.2022 14:31 Відповісти
Біда...не думав, що так багато...
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11.07.2022 14:54 Відповісти
Дело в том, что зебобикам верить нельзя.
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11.07.2022 15:01 Відповісти
Це дуже багато. Не можуть мабуть приховувати втрати. Починають ляпати. Але хлопцям велика подяка, за те що бьються!
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11.07.2022 15:24 Відповісти
На жаль більшість з цих зниклих безвісти поховані як "тимчасово невідомий".
З 29 похованих в один день з моїм сином 18 "тимчасово невідомих".
За моїми спостереженнями від половини до двох третин похованих "тимчасово невідомі".
Хоча бувають і рідкісні щасливі випадки.
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11.07.2022 15:13 Відповісти
Соболезную. К сожалению, это правда.
Но четверть, а может и треть среди этих пропавших действительно могут быть еще живы.
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11.07.2022 15:27 Відповісти
НМД значно менше живих, на жаль.
Десь з тижнь чи два тому ще один ряд на цвинтарі з'явився.
Там з 30 тільки 5 з прізвищами.
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11.07.2022 16:01 Відповісти
Ну якщо так, то це норм. Нажаль. Але це Війна... Гинуть один до трьох. А мабуть, один козак на п'ять орків.
Я вам дуже співчуваю. Героям слава.
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11.07.2022 21:38 Відповісти
Глибокі співчуття.
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12.07.2022 06:12 Відповісти
а прибавить к этим ужасным цифрам еще пропавших без вести мирных жителей (убитых русней при попытке вырваться, расстрелянных танками, смерчами и пр., сожженных в крематориях, заброшенных в братские могилы или вытащенных фрагментами на свалки со строительным мусором (как делают в Марике)... и в лучшем (если можно так сказать) вывезенных в рабство, по тюрьмам и т.д) ...это уже миллион...миллионы...
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11.07.2022 15:20 Відповісти
Цифра жахлива, тоді навіть не уявляю скільки загинули.
Виходить рашисти не пи*діли, що у них тисячі полонених військових.
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11.07.2022 15:43 Відповісти
не слушайтеэтого уповноваженого дебила
через таких и рождаются всякие фейки
минобороны -2000 пропавшие безвисти
5000 в плену
уповноваженый пропавшие безвисти и в плену в одном списке 7200
чуствуете какая манипуляция
людей одинаковое количество прпавших безвисти около 2000
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11.07.2022 16:08 Відповісти
Да да да, ведь у нас потери в 5-10 раз меньше, чем у врага.
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11.07.2022 16:43 Відповісти
МАНІПУЛЯЦІЯ СУСПІЛЬНОЮ ДУМКОЮ - ВІДПОВІДЬ НА ВИКРИТТЯ дЄРМАКА ТА ІНШИХ

АГЕНТІВ КРЕМЛЯ В ОФІСІ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ, думаю так
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11.07.2022 16:44 Відповісти
Якась каламутна інфа.
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11.07.2022 16:54 Відповісти
Подскажите кто знает и разбирается- что собой сейчас представляет Айдар, просто на районе знаю неадекватов которые сейчас там ....
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11.07.2022 17:02 Відповісти
А вот нагоядый пример зеленого срача, полюбуйтесь!
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11.07.2022 18:04 Відповісти
Не можешь ответить закрой свое хавало!
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11.07.2022 20:57 Відповісти
Воюють мабуть.
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11.07.2022 21:57 Відповісти
Відволікають від головних новин .
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11.07.2022 17:16 Відповісти
Іловайськ в кубі. "Головне не стріляти, все спокійно, розмінувати бо там наші люди, відвести війська щоб не провокувати путіна"...виродки зелені будьте ви прокляті навіки віків, ще хотіли закон про розстріли...
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11.07.2022 18:16 Відповісти
Якщо тільки зниклими безвісти 7 тисяч, то множимо на 4 - 28 тис. мінімум загинули. Більше 3 тисяч в полоні, і 90 тисяч поранених.

А ВСЕ ТОМУУ, ЩО ДО ШАШЛИКА *** ГОТУВАВСЯ!
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11.07.2022 20:36 Відповісти
>>> 28 тис. мінімум загинули
якщо орків утилізовано 36 тисяч, а вони в наступі - то наших загинуло в три чотири рази менше - 10-12 тисяч, а не 28
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11.07.2022 21:02 Відповісти
Так воно і виходить. Мирняку всеж більше полягає.
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11.07.2022 21:58 Відповісти
Це - страшна цифра.
Я буду вірити, що насправді вона менша.

Дай Боже, всім дочекатися своїх рідних додому.
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12.07.2022 06:13 Відповісти
 
 