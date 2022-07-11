Понад 7 тис. захисників України вважаються зниклими безвісти
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Зниклими без вісті вважають понад 7 тисяч захисників України. Це військовослужбовці ЗСУ, бійці Нацгвардії, співробітники СБУ і так далі. Більшість із цих людей в полоні.
Про це "Суспільному"розповів уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Якщо ми говоримо про військових, то давайте розуміти, хто такі військові. Є ВСУ, є Нацгвардія, є прикордонники, є СБУ, і це різні інституції. Вони не входять в цифру, яку дає ЗСУ. ЗСУ дає дані про дві тисячі зниклих військових. Наш колцентр має орієнтовно 7200 людей. Наприклад, полк "Азов" - це Нацгвардія, і там також є безвісти зниклі. Вони не вийшли на звʼязок з рідними, коли вони вийшли з "Азовсталі"", - говорить Котенко.
За його словами, більшість зі зниклих військових - у полоні. Як приклад, наводить військових 1 батальйону 36 бригади: "Ми знаємо, що їх вивезли в Росію. По-перше, треба зрозуміти, скільки там є людей. Якщо їх більше сотні, то ми розуміємо, що практично весь батальйон - у полоні. Звʼязку із ними все ще немає, тому вони вважаються безвісти зниклими. Рано чи пізно вони потраплять у список на обмін і вони повернуться додому. Ось це той випадок, коли ми точно знаємо, що безвісти зниклі - живі".
Будь ласка, зачекайте...
шоб россіяне здохли . Усі ‼️‼️🤣
І на що витрачалися кошти.... Я неуявляю, як маючи такі видатки, ці клоуни привладі так силять непарячись. Я б вже сивіла, що країна в турбулентності, а стратегії немає.
Рідним легше не стане, проблєму Ви не вирішите.
Вікова окупація, щоб не змінювалось на помості - результат для нації один:
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Всё очень печально, очень.
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Ірпєнянє, бл...дь! Це тільки кацап міг видати кацапським язиком таку х...ню!
Мову своєї країни не в змозі вивчити або окупант. або дебіл!
А під час війни навіть до дебіла має дійти, що окупантський "язик" є інструментом ворожої пропаганди!
У 2015 році за парашенка не краще вели бойові дії, коли рашисти українських військових масово розстрілювали у котлах.
******* зелені підараси до війни підготувались
ПОВАЖАЙ УКРАЇНУ -ЛЮБИ УКРАЇНСЬКЕ!
З 29 похованих в один день з моїм сином 18 "тимчасово невідомих".
За моїми спостереженнями від половини до двох третин похованих "тимчасово невідомі".
Хоча бувають і рідкісні щасливі випадки.
Но четверть, а может и треть среди этих пропавших действительно могут быть еще живы.
Десь з тижнь чи два тому ще один ряд на цвинтарі з'явився.
Там з 30 тільки 5 з прізвищами.
Я вам дуже співчуваю. Героям слава.
Виходить рашисти не пи*діли, що у них тисячі полонених військових.
через таких и рождаются всякие фейки
минобороны -2000 пропавшие безвисти
5000 в плену
уповноваженый пропавшие безвисти и в плену в одном списке 7200
чуствуете какая манипуляция
людей одинаковое количество прпавших безвисти около 2000
АГЕНТІВ КРЕМЛЯ В ОФІСІ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ, думаю так
А ВСЕ ТОМУУ, ЩО ДО ШАШЛИКА *** ГОТУВАВСЯ!
якщо орків утилізовано 36 тисяч, а вони в наступі - то наших загинуло в три чотири рази менше - 10-12 тисяч, а не 28
Я буду вірити, що насправді вона менша.
Дай Боже, всім дочекатися своїх рідних додому.