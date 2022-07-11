Понад 7 тис. захисників України вважаються зниклими безвісти

Зниклими без вісті вважають понад 7 тисяч захисників України. Це військовослужбовці ЗСУ, бійці Нацгвардії, співробітники СБУ і так далі. Більшість із цих людей в полоні.

Про це "Суспільному"розповів уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Якщо ми говоримо про військових, то давайте розуміти, хто такі військові. Є ВСУ, є Нацгвардія, є прикордонники, є СБУ, і це різні інституції. Вони не входять в цифру, яку дає ЗСУ. ЗСУ дає дані про дві тисячі зниклих військових. Наш колцентр має орієнтовно 7200 людей. Наприклад, полк "Азов" - це Нацгвардія, і там також є безвісти зниклі. Вони не вийшли на звʼязок з рідними, коли вони вийшли з "Азовсталі"", - говорить Котенко.

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За його словами, більшість зі зниклих військових - у полоні. Як приклад, наводить військових 1 батальйону 36 бригади: "Ми знаємо, що їх вивезли в Росію. По-перше, треба зрозуміти, скільки там є людей. Якщо їх більше сотні, то ми розуміємо, що практично весь батальйон - у полоні. Звʼязку із ними все ще немає, тому вони вважаються безвісти зниклими. Рано чи пізно вони потраплять у список на обмін і вони повернуться додому. Ось це той випадок, коли ми точно знаємо, що безвісти зниклі - живі".