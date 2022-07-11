РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15469 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
24 823 70
война (47275) плен (2353) пропавший без вести (104)

Более 7 тыс. защитников Украины считаются пропавшими без вести

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

безвісти

Пропавшими без вести считают более 7 тысяч защитников Украины. Это военнослужащие ВСУ, бойцы Нацгвардии, сотрудники СБУ и так далее. Большинство из этих людей в плену.

Об этом "Суспільному" рассказал уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Если мы говорим о военных, то давайте понимать, кто такие военные. Есть ВСУ, есть Нацгвардия, есть пограничники, есть СБУ, и это разные институты. Они не входят в цифру, которую дает ВСУ. ВСУ дает данные о двух тысячах пропавших военных. Наш кол-центр насчитывает ориентировочно 7200 человек. Например, полк "Азов" - это Нацгвардия, и там тоже есть пропавшие без вести. Они не вышли на связь с родными, когда они вышли из "Азовстали", - говорит Котенко.

Читайте: В Украине вследствие боевых действий пропали без вести 10 тысяч человек, - Нацполиция

По его словам, большинство из пропавших военных – в плену. В качестве примера приводит военных 1 батальона 36 бригады: "Мы знаем, что их вывезли в Россию. Во-первых, нужно понять, сколько там есть людей. Если их больше сотни, то мы понимаем, что практически весь батальон – в плену. Связи с ними все еще нет, поэтому они считаются без вести пропавшими. Рано или поздно они попадут в список на обмен и вернутся домой. Вот это тот случай, когда мы точно знаем, что без вести пропавшие – живы".
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+68
"Спасибо" 73 процентам за выбор. Это был важный момент в жизни, но вы повели себя безответственно и наплевательски теперь глядя на загубленные жизни вспоминается слова самого безответственного и самого обличенного властью человека в Украине "Ми зробили це разом"
показать весь комментарий
11.07.2022 14:05
+34
Ось чому не варто мочити кацапню при можливості взяття в полон. Як би гидко від цього не було.
показать весь комментарий
11.07.2022 13:51
+33
та їм пох на країну і все інше, вони хочуть чим побільше хапанути а потім прозбігаються хто куди, а розгрібати будуть всі інші.
показать весь комментарий
11.07.2022 13:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зниклі захисники, знищені долі,загублене щастя, безсонні ночі. Буде цьому кінець, скоро буде. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
показать весь комментарий
11.07.2022 13:51 Ответить
Кожний загиблий украінец - ЦЕ ЧІЙ ТО ВСІСВІТ .

шоб россіяне здохли . Усі ‼️‼️🤣
показать весь комментарий
11.07.2022 14:50 Ответить
Ось чому не варто мочити кацапню при можливості взяття в полон. Як би гидко від цього не було.
показать весь комментарий
11.07.2022 13:51 Ответить
Та їм пох на своїх полонених.... Вони навіть загиблих своїх орків які місяцями загружені в вагонах-рефрижираторах стоять в Україні не намагаються по-людські забрати та поховать!
показать весь комментарий
11.07.2022 17:25 Ответить
Може і в нас така хєрня. Чому ні? Нема тіла-нема діла. Я якщо б було у полоні 7К, вони б це показали по пропагандою ТВ. Так що такоє.
показать весь комментарий
11.07.2022 21:30 Ответить
Багато, кого так і не знайдем. Потрібна психолгічна та матеріально допомога сім'ям цих військових! Це катастрофа! Вразовуючи довоєну економіку країни, це просто колапс!
І на що витрачалися кошти.... Я неуявляю, як маючи такі видатки, ці клоуни привладі так силять непарячись. Я б вже сивіла, що країна в турбулентності, а стратегії немає.
показать весь комментарий
11.07.2022 13:52 Ответить
та їм пох на країну і все інше, вони хочуть чим побільше хапанути а потім прозбігаються хто куди, а розгрібати будуть всі інші.
показать весь комментарий
11.07.2022 13:57 Ответить
Им глубоко пох, поверь. В них физически нет тех чувств, что были описаны выше. А у некоторых наоборот, боль за "каждава убитава росийскава салдатика, каторый погиб за.....хй знает за что он погиб)
показать весь комментарий
11.07.2022 16:04 Ответить
поменше використовуйте "катастрофа" чи "колапс" ... може полегшає ...
Рідним легше не стане, проблєму Ви не вирішите.
показать весь комментарий
11.07.2022 16:46 Ответить
якщо замінити слово "катастрофа" в фразі "катастрофа в економіці" на слово "перемога" то економіка нашої країни вилізе з тої жопи, в яку її запхнули дуже розумні люди з народної партії?
показать весь комментарий
11.07.2022 17:15 Ответить
Дійсно. Треба притримуватися політики підміни понять, якими зараз оперативно послуговується зе-команда. Полон назвати евакуацією, а падіння економіки отрицательним результатом. Геніально! Сразу на душе полегчает.
показать весь комментарий
12.07.2022 01:05 Ответить
Якщо оперувати фактами, а не то як їх перекручують в ЗМІ, то назвати стан справ інакше від "окупація" неможливо...

Вікова окупація, щоб не змінювалось на помості - результат для нації один:

Г

Е

Н

О

Ц

И

Д
показать весь комментарий
11.07.2022 19:00 Ответить
Вот это и плохо, что наши недоделанные кэривникы знают всё о планах Хутина и дальнейшем ходе боевых действий, а вот что с нашими бойцами и где они, как-то "нет связи"
показать весь комментарий
11.07.2022 13:52 Ответить
Якщо бійці потрапили у полон, то як вони можуть вийти на зв'язок і як керівництво може визначити куди їх відвезли, якщо орки відбирають усі особисті речі і вимикають їх телефони ?
показать весь комментарий
11.07.2022 14:04 Ответить
Красный Крест переписал всех, кто вышел из Азовстали. Если от родственников был запрос в ЗСУ, проверяют по этим спискам. Наверное, многих в списках нет.
Всё очень печально, очень.
показать весь комментарий
11.07.2022 14:18 Ответить
Вийшло лише 2500 чол. від 5500 чол. на початку оточення.
показать весь комментарий
11.07.2022 21:11 Ответить
Они знают потому, что сотрудничают с ними, а вот насчёт наших бойцов, их как-то мало беспокоит. Подтверждение тому Журавель, которого даже и не пытались спасти.
показать весь комментарий
11.07.2022 17:37 Ответить
Боже, поможи
показать весь комментарий
11.07.2022 13:55 Ответить
Еще и Ермак с Татаровым помогут
показать весь комментарий
11.07.2022 14:07 Ответить
"Спасибо" 73 процентам за выбор. Это был важный момент в жизни, но вы повели себя безответственно и наплевательски теперь глядя на загубленные жизни вспоминается слова самого безответственного и самого обличенного властью человека в Украине "Ми зробили це разом"
показать весь комментарий
11.07.2022 14:05 Ответить
Цікаво скільки вже загинуло саме тих хто голосував по приколу!!
показать весь комментарий
11.07.2022 15:15 Ответить
Ну, в Ирпене, на центральной площади, в июле 2021 был концерт в честь открытия офиса Партии Шария. Ирпеняне, мамочки с колясками и детками с радостью отплясывали на концерте с мыслями: "наканец та, эх, вот ана Расия. Ух заживем тяперича". Через 7 мес эти мамочки выносили своих обгоревших детей через мост, а некоторые были изнасилованны и сожжены вместе с детьми! Кого насиловать и кого лучше грабить окупантам показывали сотрудники офиса Партии Шария!
показать весь комментарий
11.07.2022 16:08 Ответить
Ирпеняне,
******
Ірпєнянє, бл...дь! Це тільки кацап міг видати кацапським язиком таку х...ню!
Мову своєї країни не в змозі вивчити або окупант. або дебіл!
А під час війни навіть до дебіла має дійти, що окупантський "язик" є інструментом ворожої пропаганди!
показать весь комментарий
11.07.2022 22:15 Ответить
а ти, йо.нись об стінку, на якийсь час попустить... Придурок із бару, що Максим не вірно написав, щоб так пінитись?
показать весь комментарий
11.07.2022 22:55 Ответить
При Порошенку не брехали стільки і "активісти" голодний рот не закривали по любій дрібниці, весь час "правду рубали". Влада змінилась, "активістів" пристроїли на бюджетні місця і в Україні запанували "лад і спокій", тобто Зеленський і слуги роблять, що заманеться, а підконтрольні ЗМІ просто звітують про "надої і врожаї".
показать весь комментарий
11.07.2022 15:38 Ответить
Цікаво послухати Максима Юхименка про "плівки", проведення слідчих дій і "Мінська". Це ті "плівки" Деркача, які експертиза США визнали повністю змонтованими і внесла декого до санкцій, чи ті "плівки" кума пуйла і колєгу по бізнесу Коломойського і Зеленського по телеканалду "1+1"? А які справи слідчих пан вважає завершеними і правдивими, ті що спалили ДБР? А що по "мінську" не так? Знаю, що "мінськ" не виконала росія, а ми мали змогу відновити армію. Що не так? Скільки можна брехати?
показать весь комментарий
11.07.2022 16:18 Ответить
Вам до Порошенко, як сьогодні відпочити на Азовському морі - фактично немоливо. При Порошенко всі ЗМІ, всі заводи, всі вокзали, всі автобуси, потяги, літаки, бази відпочинку, санаторії та інше працювали, за виключенням окремих територій Донецької і Луганської областей. Навіть в Крим можна було поїхати і 90% людей не знали, що в нас війна. При ньому відновили армію, розробили нові зразки зброї, зарплата військових з 3-х тисяч стала з 10-ти до 25-ти, пайки по НАТІвському зразку, економіка зростала, ЗВР зростали, продуктів було різних і на вибір, люди могли полетіти відпочити на Мальдіви, Ріо-де Жанейро,Канари, Балі, Маямі, Египет, Іспанію, Італію, та куди побажає душа, а що почалося після виборів 2019 року? А почалося скорочення армії на 40 тисяч, заморожені всі ракетні програми, зарплата не зростала, а її грошова здатність впала в два-три рази, всі продукти, товари і послуги зросли в 3-5 раз і молода неворовита ригівсько-бенівська команда пішла гуляти: розікрали запаси масок і костюмів, розікрали запаси зерна, а скільки стало мільярдерами із "Ковідного фонду" видумали "велике крадівництво" де тирили не по дрібницях, все закатуючи в асфальт і продовжували стрілки переводити на Порошенко. Всіма структарами порушили проти нього більше 200 справ, а реальні вороги готувалися до війни, в тому числі і в лагері "слуг". Все, що видумали і брехали на Порошенко виявилося, що це про них самих. Перед активним нападом кацапів люди залишилися не захищеними, згвалтованими, закатованими, деякі вмирали від голоду і спраги... То куди вам рівнятися до часів Порошенка?
показать весь комментарий
11.07.2022 16:12 Ответить
Тадавай кучму тогда і бакс по 5
показать весь комментарий
11.07.2022 21:32 Ответить
ти підар кацапський
показать весь комментарий
11.07.2022 20:29 Ответить
СБУ зниклих "бєзвесті" шукайте за кордоном
показать весь комментарий
11.07.2022 14:10 Ответить
Так вести бойові дії , щоб була така кількість полонених це просто жах ! Я думаю що це ще не кінець !
показать весь комментарий
11.07.2022 14:13 Ответить
Коли з Гірського і Золотого відходили своїх військових просто залишили рашистам серед яких був журналіст М. Буткевич.
У 2015 році за парашенка не краще вели бойові дії, коли рашисти українських військових масово розстрілювали у котлах.
показать весь комментарий
11.07.2022 21:22 Ответить
******, якщо так + 2тис з азовсталі, це шо майже 10тис наших військових в полоні?

******* зелені підараси до війни підготувались
показать весь комментарий
11.07.2022 14:15 Ответить
шесть тысяч в плену, согласно российских данных , в т.ч. и гражданские...
показать весь комментарий
11.07.2022 14:24 Ответить
Українці ставте вподобайку лише тим хто пише Українською мовою, підтримуйте Україну та Українське! Хай уся ця "українська" кацапня до якої ще не дійшло що в Україні є рідна мова буде в меншості, а з часом і до них дійде що рашистською мовою писати чи розмовляти немає сенсу, тому що їх не помічатимуть!
ПОВАЖАЙ УКРАЇНУ -ЛЮБИ УКРАЇНСЬКЕ!
показать весь комментарий
11.07.2022 14:20 Ответить
Більше того, гидко бачити коли більшіть блогерів ведуть свої програми спеціально по кацапськи біжучи за рейтингами, обгрунтовуючи тим щоб кацапи розуміли, WTF??? Далі несуть цю руську культуру. Яка нам в сраку різниця розуміють чи нє??? Хай вчать українську всі. Тут в коментарях не краще і це патріотичний ресурс, сумно від цього, і є зневіра нажаль
показать весь комментарий
11.07.2022 20:21 Ответить
Серед цих зниклих безвісти і мій колега який перестав виходити на зв'язок разом зі своїм підрозділом більше тиждня тому під Сєвєродонецьком - чекаємо і плекаємо надію що живий.
показать весь комментарий
11.07.2022 14:27 Ответить
Я бажаю, щоб Ваш колега був живий і повернувся додому.
показать весь комментарий
12.07.2022 06:11 Ответить
серед воїнів, які вважаються зниклими безвісті є загиблі, тіла котрих, з обєктивних причин, були кинуті на полі бою і лежать десь на окупованих територіях. Це ще більше додає болю родинам.
показать весь комментарий
11.07.2022 14:31 Ответить
Біда...не думав, що так багато...
показать весь комментарий
11.07.2022 14:54 Ответить
Дело в том, что зебобикам верить нельзя.
показать весь комментарий
11.07.2022 15:01 Ответить
Це дуже багато. Не можуть мабуть приховувати втрати. Починають ляпати. Але хлопцям велика подяка, за те що бьються!
показать весь комментарий
11.07.2022 15:24 Ответить
На жаль більшість з цих зниклих безвісти поховані як "тимчасово невідомий".
З 29 похованих в один день з моїм сином 18 "тимчасово невідомих".
За моїми спостереженнями від половини до двох третин похованих "тимчасово невідомі".
Хоча бувають і рідкісні щасливі випадки.
показать весь комментарий
11.07.2022 15:13 Ответить
Соболезную. К сожалению, это правда.
Но четверть, а может и треть среди этих пропавших действительно могут быть еще живы.
показать весь комментарий
11.07.2022 15:27 Ответить
НМД значно менше живих, на жаль.
Десь з тижнь чи два тому ще один ряд на цвинтарі з'явився.
Там з 30 тільки 5 з прізвищами.
показать весь комментарий
11.07.2022 16:01 Ответить
Ну якщо так, то це норм. Нажаль. Але це Війна... Гинуть один до трьох. А мабуть, один козак на п'ять орків.
Я вам дуже співчуваю. Героям слава.
показать весь комментарий
11.07.2022 21:38 Ответить
Глибокі співчуття.
показать весь комментарий
12.07.2022 06:12 Ответить
а прибавить к этим ужасным цифрам еще пропавших без вести мирных жителей (убитых русней при попытке вырваться, расстрелянных танками, смерчами и пр., сожженных в крематориях, заброшенных в братские могилы или вытащенных фрагментами на свалки со строительным мусором (как делают в Марике)... и в лучшем (если можно так сказать) вывезенных в рабство, по тюрьмам и т.д) ...это уже миллион...миллионы...
показать весь комментарий
11.07.2022 15:20 Ответить
Цифра жахлива, тоді навіть не уявляю скільки загинули.
Виходить рашисти не пи*діли, що у них тисячі полонених військових.
показать весь комментарий
11.07.2022 15:43 Ответить
не слушайтеэтого уповноваженого дебила
через таких и рождаются всякие фейки
минобороны -2000 пропавшие безвисти
5000 в плену
уповноваженый пропавшие безвисти и в плену в одном списке 7200
чуствуете какая манипуляция
людей одинаковое количество прпавших безвисти около 2000
показать весь комментарий
11.07.2022 16:08 Ответить
Да да да, ведь у нас потери в 5-10 раз меньше, чем у врага.
показать весь комментарий
11.07.2022 16:43 Ответить
МАНІПУЛЯЦІЯ СУСПІЛЬНОЮ ДУМКОЮ - ВІДПОВІДЬ НА ВИКРИТТЯ дЄРМАКА ТА ІНШИХ

АГЕНТІВ КРЕМЛЯ В ОФІСІ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ, думаю так
показать весь комментарий
11.07.2022 16:44 Ответить
Якась каламутна інфа.
показать весь комментарий
11.07.2022 16:54 Ответить
Подскажите кто знает и разбирается- что собой сейчас представляет Айдар, просто на районе знаю неадекватов которые сейчас там ....
показать весь комментарий
11.07.2022 17:02 Ответить
А вот нагоядый пример зеленого срача, полюбуйтесь!
показать весь комментарий
11.07.2022 18:04 Ответить
Не можешь ответить закрой свое хавало!
показать весь комментарий
11.07.2022 20:57 Ответить
Воюють мабуть.
показать весь комментарий
11.07.2022 21:57 Ответить
Відволікають від головних новин .
показать весь комментарий
11.07.2022 17:16 Ответить
Іловайськ в кубі. "Головне не стріляти, все спокійно, розмінувати бо там наші люди, відвести війська щоб не провокувати путіна"...виродки зелені будьте ви прокляті навіки віків, ще хотіли закон про розстріли...
показать весь комментарий
11.07.2022 18:16 Ответить
Якщо тільки зниклими безвісти 7 тисяч, то множимо на 4 - 28 тис. мінімум загинули. Більше 3 тисяч в полоні, і 90 тисяч поранених.

А ВСЕ ТОМУУ, ЩО ДО ШАШЛИКА *** ГОТУВАВСЯ!
показать весь комментарий
11.07.2022 20:36 Ответить
>>> 28 тис. мінімум загинули
якщо орків утилізовано 36 тисяч, а вони в наступі - то наших загинуло в три чотири рази менше - 10-12 тисяч, а не 28
показать весь комментарий
11.07.2022 21:02 Ответить
Так воно і виходить. Мирняку всеж більше полягає.
показать весь комментарий
11.07.2022 21:58 Ответить
Це - страшна цифра.
Я буду вірити, що насправді вона менша.

Дай Боже, всім дочекатися своїх рідних додому.
показать весь комментарий
12.07.2022 06:13 Ответить
 
 