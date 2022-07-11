Более 7 тыс. защитников Украины считаются пропавшими без вести
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Пропавшими без вести считают более 7 тысяч защитников Украины. Это военнослужащие ВСУ, бойцы Нацгвардии, сотрудники СБУ и так далее. Большинство из этих людей в плену.
Об этом "Суспільному" рассказал уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко, сообщает Цензор.НЕТ.
"Если мы говорим о военных, то давайте понимать, кто такие военные. Есть ВСУ, есть Нацгвардия, есть пограничники, есть СБУ, и это разные институты. Они не входят в цифру, которую дает ВСУ. ВСУ дает данные о двух тысячах пропавших военных. Наш кол-центр насчитывает ориентировочно 7200 человек. Например, полк "Азов" - это Нацгвардия, и там тоже есть пропавшие без вести. Они не вышли на связь с родными, когда они вышли из "Азовстали", - говорит Котенко.
По его словам, большинство из пропавших военных – в плену. В качестве примера приводит военных 1 батальона 36 бригады: "Мы знаем, что их вывезли в Россию. Во-первых, нужно понять, сколько там есть людей. Если их больше сотни, то мы понимаем, что практически весь батальон – в плену. Связи с ними все еще нет, поэтому они считаются без вести пропавшими. Рано или поздно они попадут в список на обмен и вернутся домой. Вот это тот случай, когда мы точно знаем, что без вести пропавшие – живы".
Пожалуйста, подождите...
шоб россіяне здохли . Усі ‼️‼️🤣
І на що витрачалися кошти.... Я неуявляю, як маючи такі видатки, ці клоуни привладі так силять непарячись. Я б вже сивіла, що країна в турбулентності, а стратегії немає.
Рідним легше не стане, проблєму Ви не вирішите.
Вікова окупація, щоб не змінювалось на помості - результат для нації один:
Г
Е
Н
О
Ц
И
Д
Всё очень печально, очень.
******
Ірпєнянє, бл...дь! Це тільки кацап міг видати кацапським язиком таку х...ню!
Мову своєї країни не в змозі вивчити або окупант. або дебіл!
А під час війни навіть до дебіла має дійти, що окупантський "язик" є інструментом ворожої пропаганди!
У 2015 році за парашенка не краще вели бойові дії, коли рашисти українських військових масово розстрілювали у котлах.
******* зелені підараси до війни підготувались
ПОВАЖАЙ УКРАЇНУ -ЛЮБИ УКРАЇНСЬКЕ!
З 29 похованих в один день з моїм сином 18 "тимчасово невідомих".
За моїми спостереженнями від половини до двох третин похованих "тимчасово невідомі".
Хоча бувають і рідкісні щасливі випадки.
Но четверть, а может и треть среди этих пропавших действительно могут быть еще живы.
Десь з тижнь чи два тому ще один ряд на цвинтарі з'явився.
Там з 30 тільки 5 з прізвищами.
Я вам дуже співчуваю. Героям слава.
Виходить рашисти не пи*діли, що у них тисячі полонених військових.
через таких и рождаются всякие фейки
минобороны -2000 пропавшие безвисти
5000 в плену
уповноваженый пропавшие безвисти и в плену в одном списке 7200
чуствуете какая манипуляция
людей одинаковое количество прпавших безвисти около 2000
АГЕНТІВ КРЕМЛЯ В ОФІСІ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ, думаю так
А ВСЕ ТОМУУ, ЩО ДО ШАШЛИКА *** ГОТУВАВСЯ!
якщо орків утилізовано 36 тисяч, а вони в наступі - то наших загинуло в три чотири рази менше - 10-12 тисяч, а не 28
Я буду вірити, що насправді вона менша.
Дай Боже, всім дочекатися своїх рідних додому.