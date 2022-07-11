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Молдовський суспільний мовник запустив дві передачі українською мовою

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

тв,молдова

Державний телеканал "Moldova 1" почав випускати дві передачі українською мовою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Newsmaker.

Суспільний телеканал Moldova 1 почав випускати новини українською мовою.

Як повідомили на телеканалі, це буде щотижневий суботній випуск головних новин та аналітики, підготовлений молдовськими та українськими журналістами. У першому випуску ведуча Дар'я Русу презентувала головні українські, молдовські та світові новини, а також обговорила ситуацію з біженцями з України з головою єдиного центру кризового управління Адріаном Єфросом.

Це друга передача українською мовою, яка виходить на молдовському суспільному телебаченні. На каналі також є передача Svitanok, присвячена життю української діаспори в Молдові.

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11.07.2022 15:44 Відповісти
а в цифре у нас до сих пор едіні новини мойши-сивобородого
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11.07.2022 15:49 Відповісти
Якби наш мовник запустив би ще дві передачі українською мовою, то мене це здивувало б більше!
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11.07.2022 15:57 Відповісти
Російськомовність є холуйством.
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11.07.2022 16:01 Відповісти
Чтобы охватить как можно большую аудиторию в Молдове, нужно субтитры сделать для тех, кто не понимает украинский. Или там все его понимают?
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11.07.2022 16:02 Відповісти
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11.07.2022 16:34 Відповісти
 
 