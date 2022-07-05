Від початку війни 7 тисяч українців попросили політичного притулку у Молдові

Від початку війни в Україні понад 7 тисяч українських громадян попросили політичний притулок у Молдові.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Newsmaker, про це заявив директор Бюро міграції та притулку Молдови Міхаіл Воде.

За словами Воде, якщо до початку війни в Україні Бюро щороку розглядало близько 100 заяв про надання притулку, то із вторгненням Росії ця кількість зросла до більш ніж 8 тисяч.

"У системі ми зареєстрували поки що 4013 осіб, більшість із них українці - 3263. 180 громадян вже отримали статус біженця, а 175 - бенефіціари гуманітарного захисту", - сказав директор Бюро.

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Іноземні громадяни мають можливість просити політичний притулок як на кордоні Молдови, так і на території країни. Заяви можна подавати в пунктах перетину державного кордону, в Управлінні з питань міграції та притулку та в поліцейських дільницях.

При цьому з початком війни в Україні зросла на 30% також кількість посвідок на проживання, виданих біженцям.

З 24 лютого і до теперішнього часу 720 іноземних громадян отримали дозвіл на проживання в Молдові, а 612 змогли отримати роботу за спрощеною процедурою.

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