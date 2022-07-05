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Новини
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Від початку війни 7 тисяч українців попросили політичного притулку у Молдові

біженці

Від початку війни в Україні понад 7 тисяч українських громадян попросили політичний притулок у Молдові.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Newsmaker, про це заявив директор Бюро міграції та притулку Молдови Міхаіл Воде.

За словами Воде, якщо до початку війни в Україні Бюро щороку розглядало близько 100 заяв про надання притулку, то із вторгненням Росії ця кількість зросла до більш ніж 8 тисяч.

"У системі ми зареєстрували поки що 4013 осіб, більшість із них українці - 3263. 180 громадян вже отримали статус біженця, а 175 - бенефіціари гуманітарного захисту", - сказав директор Бюро.

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Іноземні громадяни мають можливість просити політичний притулок як на кордоні Молдови, так і на території країни. Заяви можна подавати в пунктах перетину державного кордону, в Управлінні з питань міграції та притулку та в поліцейських дільницях.

При цьому з початком війни в Україні зросла на 30% також кількість посвідок на проживання, виданих біженцям.

З 24 лютого і до теперішнього часу 720 іноземних громадян отримали дозвіл на проживання в Молдові, а 612 змогли отримати роботу за спрощеною процедурою.

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Автор: 

біженці (1855) Молдова (2062) українці (2536) притулок (53)


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Топ коментарі
+13
"Політичний притулок" - це ти ОПЗЖ, яким не вистачило грошей втекти у Європу, та не вистачило дурості втекти у Расію?!
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05.07.2022 14:49
+10
Ті самі 25%.
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05.07.2022 14:45
+10
Цікаво було б знати, за що і яким чином держава Україна цих нещасних 8 кіло переслідує? Невже "за рускій єзиґ"?
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05.07.2022 14:46
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Якщо так буде іти дальше через бездумну політику артиста який грає роль президента України то хто залишиться в Україні ?
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05.07.2022 14:43 Відповісти
Ті самі 25%.
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05.07.2022 14:45 Відповісти
За логікою, на політичний притулок подаються ті, хто вважає, що їх політично утискають в Україні.

А кого зараз політично утискають в Україні? Невже 7000 порохоботів попросили політичного притулку в ... Молодові?!?
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05.07.2022 14:48 Відповісти
Так зелупа досі хоче посадити Пороха та багатьох порохоботів
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05.07.2022 14:52 Відповісти
Як можна посадити чверть країни?
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05.07.2022 14:54 Відповісти
убежище попросили не Украинцы, те же молдоване работающие у нас , вышла за муж за украинца, автоматом - украинка, женился на украинке и сделал Украинский паспорт, я лично знаю таких шесть семей, работали, вели бизнес, и тд, но как война началась свалили , говорят - пересежу у мужа или жены, если что гражданство получу, может и не вернусь вообще, моряки к примеру, их не выпускают и грабят на таможне и на госудаственном уровне , пакет документов стоит 5 000 долларов , и это рядовой матрос, нах жить в такой стране, если твоя работа не тут, и ты знаешь английский ? получаешь гражданство молдовы и ты свободен от идиотов ,
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05.07.2022 15:02 Відповісти
так же и кацапы получили паспорта в Украине.
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05.07.2022 15:09 Відповісти
Packet documentov dlya AB - 5k$? Zvidkilya tzya infa?
Normally top4 ~ 2500
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05.07.2022 15:16 Відповісти
По-твоєму, отримавши громадянство молдови - ти стаєш "вільним від ідіотів?" А, як на мене, то це воююча Україна стає вільною від ідіотів і сикунів.
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05.07.2022 15:33 Відповісти
Для отримання політичного притулку має бути доведене політичне переслідування.
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05.07.2022 16:14 Відповісти
Та ні, то рятують свою дешеву шкуру прихильники членограя!
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05.07.2022 15:06 Відповісти
Опзж-сти і шаріївці, мабуть.
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05.07.2022 16:12 Відповісти
То одні тупі журналізди так написали, а інші - передрукували.

В прямої мові - статус біженця, бенефіціари гуманіторної допомоги.
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05.07.2022 19:16 Відповісти
Люди останутся, те которые украинцы. А трусам и вошам повод спетлять всегда найдется - им то президент не такой, то воздух загрязненный, то пиво в Молдове дешевле.
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05.07.2022 14:51 Відповісти
Цікаво було б знати, за що і яким чином держава Україна цих нещасних 8 кіло переслідує? Невже "за рускій єзиґ"?
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05.07.2022 14:46 Відповісти
Може так вже топили за кацапів, що тепер і повертатися страшно, бо сусіди вб'ють...
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05.07.2022 14:53 Відповісти
Допустим одному человеку неполучилось проскочить за взятку или страшно просто( на погранцов особо расчитывать не стоит,там не все гавнюки и в одном случае повезет и проскочишь, а в 9 за яйца возьмут или пристрелят нахер) , решил подать прошение, мол я такой такой то, против президентского политического строя, я за монархию, спасите помогите меня не понимают и унижают. А на самом деле этому дяде срать на президентов, украинцев и москалей заодно, просто дрожит за свою шкуру и хочет свалить любым способом.
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05.07.2022 15:03 Відповісти
Дают тем кого насильно мобилизуют и есть доказательство что мобилизовать нельзя по причинам здоровья ухода и т. д. Зеленский загоняет в свою армию силой а не убеждением самых нищих и несчастных, мало того он использует армию как наказание лол идиот. Такого совко идиотизма нет в молдавской армии.
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05.07.2022 15:53 Відповісти
И смех и грех) Вот такие комменты говорят о том,что человек специально толкает дезу, ибо смысловая нагрузка текста нулевая и неимеет ничего общего с истиной. Ставлю на то, что ты этим зарабатываешь. Хотя неисключено что просто кретин.
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05.07.2022 16:11 Відповісти
Іди вбийся, сраний провокатор!
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06.07.2022 04:42 Відповісти
"Політичний притулок" - це ти ОПЗЖ, яким не вистачило грошей втекти у Європу, та не вистачило дурості втекти у Расію?!
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05.07.2022 14:49 Відповісти
Коммунисты?
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05.07.2022 14:51 Відповісти
в Украине живут и молдаване. Может они к родственникам поехали, это хорошо что есть куда.
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05.07.2022 14:54 Відповісти
А що, в Україні політично переслідують молдованів?
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05.07.2022 16:20 Відповісти
Цыгане народ кочевой...шастают по Венгриям Румыния что кибитка Будулая...
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05.07.2022 14:58 Відповісти
головне не забути забрати у них громадянство України.
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05.07.2022 15:04 Відповісти
ромали уходят
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05.07.2022 15:05 Відповісти
Так може то рашистська агентура розгортає свою мережу, прикриваючись політичним притулком?
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05.07.2022 15:08 Відповісти
як на мене - хочуть зліняти - нехай. баба з возу, кобила в курсі дєла...менш нам головняка..а то потім почнеться - утискаємо молдаван..
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05.07.2022 15:18 Відповісти
Ой утискни в мене будь ласка Марьяша
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05.07.2022 15:45 Відповісти
Їх переслідував Гетьманцев?
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05.07.2022 15:26 Відповісти
Усі, зразу, нах. і без права повернення. Так поступають (покидають Батьківщину в час лихоліття) тільки нацмени і сикуни. *****.те і не заважайте нам жити і воювати.
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05.07.2022 15:37 Відповісти
Зі мною кілька днів працює молдованин.Сьогодні розповідав анекдот про грузина.Зверніть увагу,що в ЗСУ є грузинські підрозділи,чеченські ,а молдавських нема.Я не сміявся з анекдота.
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05.07.2022 18:41 Відповісти
Пля, позорище
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05.07.2022 19:57 Відповісти
 
 