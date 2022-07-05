Від початку війни 7 тисяч українців попросили політичного притулку у Молдові
Від початку війни в Україні понад 7 тисяч українських громадян попросили політичний притулок у Молдові.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Newsmaker, про це заявив директор Бюро міграції та притулку Молдови Міхаіл Воде.
За словами Воде, якщо до початку війни в Україні Бюро щороку розглядало близько 100 заяв про надання притулку, то із вторгненням Росії ця кількість зросла до більш ніж 8 тисяч.
"У системі ми зареєстрували поки що 4013 осіб, більшість із них українці - 3263. 180 громадян вже отримали статус біженця, а 175 - бенефіціари гуманітарного захисту", - сказав директор Бюро.
Іноземні громадяни мають можливість просити політичний притулок як на кордоні Молдови, так і на території країни. Заяви можна подавати в пунктах перетину державного кордону, в Управлінні з питань міграції та притулку та в поліцейських дільницях.
При цьому з початком війни в Україні зросла на 30% також кількість посвідок на проживання, виданих біженцям.
З 24 лютого і до теперішнього часу 720 іноземних громадян отримали дозвіл на проживання в Молдові, а 612 змогли отримати роботу за спрощеною процедурою.
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А кого зараз політично утискають в Україні? Невже 7000 порохоботів попросили політичного притулку в ... Молодові?!?
Normally top4 ~ 2500
В прямої мові - статус біженця, бенефіціари гуманіторної допомоги.