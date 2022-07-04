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Німеччина прийняла вже понад 850 тисяч українських біженців

біженці

Німеччина від початку війни Росії проти України вже прийняла понад 850 тисяч українських біженців - переважно жінок і дітей.

Про це повідомила міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Німецьку хвилю.

На тлі критики, що Німеччина краще приймає біженців з Європи, ніж тих, хто тікав від війни на Близькому Сході, Фезер зазначила, що у країні дійсно вдосконалили процедуру в порівнянні з 2015 роком.

"Ми зробили багато речей набагато краще, ніж під час останнього великого переміщення біженців у 2015 році", - сказала вона і додала, що "неймовірно багато громадян" приєдналися до зусиль уряду щодо прийняття українців.

Міністерка також назвала "історичним успіхом" і великим досягненням "швидку та небюрократичну" здатність усіх європейських держав прийняти біженців з України.

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Крім того, Фезер наголосила, що Німеччина та Європа вживають подальших зусиль для допомоги біженцям з інших регіонів у межах.

Зокрема, всім новоприбулим пропонують відвідувати інтеграційні курси для поширення німецьких цінностей та мови навіть серед тих, хто залишається в країні тимчасово.

Українцям у Німеччині підвищили соціальну допомогу з червня, а також спростили процедуру вступу до вищих навчальних закладів і можливість отримання державної стипендії на навчання. Крім того, в планах уряду - прискорити процес визнання професійних кваліфікацій українців, аби вони могли без перешкод інтегруватися на ринку праці.

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Автор: 

біженці (1863) Німеччина (7336)


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Печально что многие из них уже не вернуться
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04.07.2022 01:13 Відповісти
і не зможуть проголосувати за Квартал 95 ще раз
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04.07.2022 01:18 Відповісти
шо да то да, пічаль
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04.07.2022 01:49 Відповісти
Та щас.
Для чого, ви думаєте, Бубочці "Дія", "стадо у смартфоні"? І для того, щоб, влаштувати інтернет вибори, як у кацапів, з потрібним дерьмаку-ВАЗеленському та "слугам каломойського- *****" результатом.
Та й мертвечуківські журнашлюхи, у зЕ-марафоні, на це пашуть, шо сАветські стаханівці.
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04.07.2022 09:37 Відповісти
Це буде демографічна катастрофа для України!До війни м'яко кажучи справи не дуже були ,а після цього взагалі......
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04.07.2022 07:06 Відповісти
Согласна, многие не вернутся. Мои знакомые две сестры уехали с относительно спокойной местности. У каждой по двое детей и ехали с желанием остаться на всегда. Живут в нормальных условиях и усиленно изучают язык. Ждут, когда выпустят мужей.
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04.07.2022 07:36 Відповісти
з цих 850 тис. : 85 % Тернопільська, Волинська, Львівська область. Багато людей поїхали за виплатами в Євро
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04.07.2022 08:41 Відповісти
Дякуємо.
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04.07.2022 09:27 Відповісти
 
 