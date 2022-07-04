Німеччина прийняла вже понад 850 тисяч українських біженців
Німеччина від початку війни Росії проти України вже прийняла понад 850 тисяч українських біженців - переважно жінок і дітей.
Про це повідомила міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Німецьку хвилю.
На тлі критики, що Німеччина краще приймає біженців з Європи, ніж тих, хто тікав від війни на Близькому Сході, Фезер зазначила, що у країні дійсно вдосконалили процедуру в порівнянні з 2015 роком.
"Ми зробили багато речей набагато краще, ніж під час останнього великого переміщення біженців у 2015 році", - сказала вона і додала, що "неймовірно багато громадян" приєдналися до зусиль уряду щодо прийняття українців.
Міністерка також назвала "історичним успіхом" і великим досягненням "швидку та небюрократичну" здатність усіх європейських держав прийняти біженців з України.
Крім того, Фезер наголосила, що Німеччина та Європа вживають подальших зусиль для допомоги біженцям з інших регіонів у межах.
Зокрема, всім новоприбулим пропонують відвідувати інтеграційні курси для поширення німецьких цінностей та мови навіть серед тих, хто залишається в країні тимчасово.
Українцям у Німеччині підвищили соціальну допомогу з червня, а також спростили процедуру вступу до вищих навчальних закладів і можливість отримання державної стипендії на навчання. Крім того, в планах уряду - прискорити процес визнання професійних кваліфікацій українців, аби вони могли без перешкод інтегруватися на ринку праці.
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