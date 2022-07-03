Суд в Ізраїлі скасував обмеження на в’їзд до країни громадян України
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Верховний суд справедливості Ізраїлю (БАГАЦ) скасував розпорядження міністра внутрішніх справ країни Айєлет Шакед про позбавлення українських громадян права на безвізовий в'їзд до Ізраїлю, яке було запроваджено після початку повномасштабної війни в Україні.
Про це повідомляє видання NEWSru.co.il, інформує Цензор.НЕТ.
"Згідно з рішенням БАГАЦу, громадяни України зможуть в'їжджати до Ізраїлю на три місяці без необхідності подавати для цього особливе прохання. Така практика була запроваджена рішенням глави МВС після початку війни в Україні", - йдеться у повідомленні.
У ньому уточнюється, що суд зобов'язав відповідача (Ізраїльська держава) виплатити судові витрати у розмірі 20 тисяч шекелів.
Раніше адвокатська контора Томера Варша в Ізраїлі подала до БАГАЦу петицію проти рішення глави МВС Ізраїлю Аєлет Шакед обмежити кількість українських біженців в Ізраїлі п'ятьма тисячами. Посольство України висловило підтримку петиції.
Позивачі вимагали від влади Ізраїлю дотримуватись міждержавних угод про безвізовий в'їзд до Ізраїлю громадян України.
Будь ласка, зачекайте...
У передвиборчому ролику вона каже, що для неї фашизм пахне демократією.
https://www.youtube.com/watch?v=kLlnZGj83vM&t
Ограничения на въезд евреев и потомков евреев не было никогда.
В соответствии с "Законом о Возвращении" любой еврей(сын/дочь родителей евреев), сын/дочь одного родителя еврея или внук/внучка еврея всегда имели право на репатриацию в Израиль.
В данной новости речь идет именно, что о беженцах, не имеющих отношения к еврейству, которых в Израиль пускали по соображениям гуманности.
За точные цифры не ручаюсь, но с начала войны в Израиль въехало 38.000, из них по Закону о Возвращении 13.000
Напівкраїна має щось одне, або зброю або дороги, і на те й на інше її вже не вистачає.
Недо країна не має ні того, ні іншого.
Бажаю вам стати справжньою, розвиненою країною, із сильною армією, ******** ВПК, хорошими дорогами та високим рівнем життя, щоб у вас було все і вам не довелося ще раз робити важкий( життєвий!!!) вибір між зброєю та дорогами
У тому стані, в якому зараз опинилася Україна, їй і 300 млрд буде мало.
А так, Ізраїль переважно справляється сам - своя оборонка, свої розробки, своя зброя, своя армія
Но одно я знаю точно - это не евреи.
Всюду, где евреи у власти прогресс и процветание(Израиль, США, та же Россия)
А склонность искать причину не в себе, а в ком-то другом, это так по мокшански. Просто умилительно - Это не я, это "они" виноваты. А сам я белый и пушистый
Интересные у вас представления об Израиле. Нечто вроде воровского шалмана , где привечают любое ворье с их тухлыми миллионами.
А на самом деле Израиль страна закона и порядка, где каждую копейку надо задекларировать и отчитаться о ее происхождении и если происхождение подозрительное, то от ворот поворот.
В Израиле премьера посадили на 6 лет за взятку в 0,5 млн, в Израиле за подарки(не за деньги, за статуэтки,сигары, вина...) отрывают уголовное расследование и лишаются должностей, а вы мне про какие то привезенные из за границы и дурно пахнущие миллиарды вкручиваете. Смешно!!!
Но схема, сложившаяся в вашей голове, мне нравится - не шибко продвинутая, по детски простая и примитивная, но крепкая и основательная. (ну, знаете, как маленькие дети, которые никогда не виноваты - это "он" вазу разбил, а я вообще ничего не знаю).
Значит, Пинчук с Коломойским нам мешают, а если бы не мешали, то вы бы о-го-го как показали. Ну, хорошо, согласен. Мешают.
Но с таким подходом, как они сейчас вам мешают 30 лет, они еще будут мешать 300 лет. До тех пор будут мешать, пока вы не поймете, что не в олигархах дело, а дело в вас самих.
Поняли мою мысль? Пора проснуться и посмотреть в зеркало на себя самого, а не зыркать по сторонам в поисках реальных или мнимых врагов.
и межнациональную, и между политиками. Это у них работа такая.
Ну ладно. Будем знать , что и в Израиле есть свои пробляКремляди. Такие как Яков Кедми.