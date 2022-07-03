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Суд в Ізраїлі скасував обмеження на в’їзд до країни громадян України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ізраїль

Верховний суд справедливості Ізраїлю (БАГАЦ) скасував розпорядження міністра внутрішніх справ країни Айєлет Шакед про позбавлення українських громадян права на безвізовий в'їзд до Ізраїлю, яке було запроваджено після початку повномасштабної війни в Україні.

Про це повідомляє видання NEWSru.co.il, інформує Цензор.НЕТ.

"Згідно з рішенням БАГАЦу, громадяни України зможуть в'їжджати до Ізраїлю на три місяці без необхідності подавати для цього особливе прохання. Така практика була запроваджена рішенням глави МВС після початку війни в Україні", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що суд зобов'язав відповідача (Ізраїльська держава) виплатити судові витрати у розмірі 20 тисяч шекелів.

Раніше адвокатська контора Томера Варша в Ізраїлі подала до БАГАЦу петицію проти рішення глави МВС Ізраїлю Аєлет Шакед обмежити кількість українських біженців в Ізраїлі п'ятьма тисячами. Посольство України висловило підтримку петиції.

Також читайте: Україна розглядає можливість припинення безвізового режиму для громадян Ізраїлю, - посол Корнійчук

Позивачі вимагали від влади Ізраїлю дотримуватись міждержавних угод про безвізовий в'їзд до Ізраїлю громадян України.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+14
Ноги моей там не будет.
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03.07.2022 15:10
+8
А осадок остался...
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03.07.2022 15:12
+8
Все ошибаются, бывает даже глупо ошибаются, но ограничения для Украины были намеренными.
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03.07.2022 15:26
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Ноги моей там не будет.
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03.07.2022 15:10 Відповісти
Я взагалі не розумію тих, хто їде на туризм і відпочинок у ісраїль. У тій же Хорватії казкове море, безліч різних пам'яток і місцин, по ціні у два-три рази дешевше ісраїля. А ще є Іспанія, Італія де мегакрута архітектура і колорит, при цьому не потрібно ні перед ким принижуватися аби потрапити у країну. Ісраїль хіба що для негоїв задовільнить.
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03.07.2022 15:19 Відповісти
Так отож. Был в Шарме, предлагали скататься на денёк посмотреть иорданы всякие. 10-20% вероятность отказа. Пашли нахер.
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03.07.2022 15:27 Відповісти
Так нынче модно коверкать название стран? И раскажи свою историю обиды к этой стране, или в глаза невидел, знать не знаю, но дай обосру? Так себя обычно подает нация особенных и исключительных - свинособаки удмурдские обыкновенные.
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03.07.2022 15:49 Відповісти
он бот кацап - этим все сказано
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03.07.2022 18:21 Відповісти
А немотивированное нарушение договоров на твоём языке как называется? Ты такой же билык, как я зеленшухе
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03.07.2022 20:34 Відповісти
могут ехать украинцы и евреи граждане Украины. Для евреев граждан Украины выдают еще гражданство Израиля, если ты действительно еврей и докажешь это. И не заставляют отказываться от украинского гражданства, чтобы не потеряли пенсии и другие выплаты. Так что Украине нужно применять европейские стандарты, а не совковые.
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03.07.2022 15:57 Відповісти
ты врешь - если ты прилетишь в Израиль по безвизу это не значит что тебя пропустят через таможню
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03.07.2022 18:20 Відповісти
Який відпочинок під час війни!!???(((((
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03.07.2022 18:01 Відповісти
Моей скоро тоже
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03.07.2022 17:53 Відповісти
если ты прилетишь в Израиль по безвизу это не значит что тебя пропустят через таможню
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03.07.2022 18:19 Відповісти
Айєлет Шакеда сподіваюся зроблять персоною нон грата?
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03.07.2022 15:10 Відповісти
Це тьотка. Вона раніше була міністром юстиції, тепер, - МВС. Дотримується крайньо правих поглядів. Вважає, що фашизм, - це добре, і що треба знищувати палестинців разом з жінками і дітьми.
У передвиборчому ролику вона каже, що для неї фашизм пахне демократією.
https://www.youtube.com/watch?v=kLlnZGj83vM&t

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04.07.2022 15:52 Відповісти
гої отримали можливість в'їхати на зємлю абєтованную. Яке щастя
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03.07.2022 15:11 Відповісти
розумнику, скажи будь-ласка як перекладається слово "гой"?
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03.07.2022 15:27 Відповісти
народ
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03.07.2022 18:49 Відповісти
А осадок остался...
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03.07.2022 15:12 Відповісти
тфу, яка гидота
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03.07.2022 15:32 Відповісти
Нехай на ту прокляту землю впаде метеорит.
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03.07.2022 15:12 Відповісти
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03.07.2022 15:18 Відповісти
яке ж ти кончене...
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03.07.2022 15:25 Відповісти
кацапы все такие
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03.07.2022 18:22 Відповісти
Поток беженцев спал поэтому можно и отменить. Евреи хитрожопыми всегда были
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03.07.2022 15:25 Відповісти
Все ошибаются, бывает даже глупо ошибаются, но ограничения для Украины были намеренными.
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03.07.2022 15:26 Відповісти
А це остаточне рішення чи ще апеляція буде?
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03.07.2022 15:26 Відповісти
как на счет запрета на посещение хасидами Умани?
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03.07.2022 15:31 Відповісти
толку с этого разрегения - все равно в аэропрту Бэн-Гурион разворачивабют многих обратно ..
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03.07.2022 18:24 Відповісти
Украине надо было лишь один разок не пустить хасидов в Умань, только и всего.
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03.07.2022 15:29 Відповісти
Вы ошибаетесь в своем предположении.
Ограничения на въезд евреев и потомков евреев не было никогда.
В соответствии с "Законом о Возвращении" любой еврей(сын/дочь родителей евреев), сын/дочь одного родителя еврея или внук/внучка еврея всегда имели право на репатриацию в Израиль.
В данной новости речь идет именно, что о беженцах, не имеющих отношения к еврейству, которых в Израиль пускали по соображениям гуманности.
За точные цифры не ручаюсь, но с начала войны в Израиль въехало 38.000, из них по Закону о Возвращении 13.000
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03.07.2022 15:46 Відповісти
Заберіть зеленського до себе.Він продасть "Залізний купол" ,а вам дороги побудує.Будь-ласка.
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03.07.2022 17:23 Відповісти
🤣🤣🤣👍👍👍
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03.07.2022 17:31 Відповісти
Справжня країна від напівкраїни відрізняється тим, що в ній є і відмінна зброя і прекрасні дороги.
Напівкраїна має щось одне, або зброю або дороги, і на те й на інше її вже не вистачає.
Недо країна не має ні того, ні іншого.
Бажаю вам стати справжньою, розвиненою країною, із сильною армією, ******** ВПК, хорошими дорогами та високим рівнем життя, щоб у вас було все і вам не довелося ще раз робити важкий( життєвий!!!) вибір між зброєю та дорогами
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03.07.2022 17:38 Відповісти
Якщо нам США будуть допомогати так,як Ізраїлю,то в нас буде і зброя і дороги!!!
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03.07.2022 17:59 Відповісти
Не знаю, що ви маєте на увазі щодо американської допомоги. Вона складається з 3 млрд. на рік, з яких половина йде на спільні військові розробки, а друга половина на військові закупівлі у тієї ж Америки.
У тому стані, в якому зараз опинилася Україна, їй і 300 млрд буде мало.
А так, Ізраїль переважно справляється сам - своя оборонка, свої розробки, своя зброя, своя армія
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03.07.2022 18:09 Відповісти
да но пока Украиной управляют евреи или скорее всего жиды у нее этого не будет по статистике
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03.07.2022 18:26 Відповісти
Мне трудно определить, что вам мешало последние 30 лет и что привело Украину от состояния 1991 г. к сегодняшнему плачевному состоянию.
Но одно я знаю точно - это не евреи.
Всюду, где евреи у власти прогресс и процветание(Израиль, США, та же Россия)
А склонность искать причину не в себе, а в ком-то другом, это так по мокшански. Просто умилительно - Это не я, это "они" виноваты. А сам я белый и пушистый
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03.07.2022 18:46 Відповісти
Наши олигархи Коломойский Пинчук и иже с ними, граждане другой страны, вы знаете какой, они туда выводят доходы, а Украине оставляют долги по своим «оборуткам», поэтому мы бедные, это суть еврейского патриотизм
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03.07.2022 20:40 Відповісти
Я не знаю или Пинчук с Коломойским граждане Израиля, но на 100% уверен, что свои доходы они в Израиль не выводят.
Интересные у вас представления об Израиле. Нечто вроде воровского шалмана , где привечают любое ворье с их тухлыми миллионами.
А на самом деле Израиль страна закона и порядка, где каждую копейку надо задекларировать и отчитаться о ее происхождении и если происхождение подозрительное, то от ворот поворот.
В Израиле премьера посадили на 6 лет за взятку в 0,5 млн, в Израиле за подарки(не за деньги, за статуэтки,сигары, вина...) отрывают уголовное расследование и лишаются должностей, а вы мне про какие то привезенные из за границы и дурно пахнущие миллиарды вкручиваете. Смешно!!!
Но схема, сложившаяся в вашей голове, мне нравится - не шибко продвинутая, по детски простая и примитивная, но крепкая и основательная. (ну, знаете, как маленькие дети, которые никогда не виноваты - это "он" вазу разбил, а я вообще ничего не знаю).
Значит, Пинчук с Коломойским нам мешают, а если бы не мешали, то вы бы о-го-го как показали. Ну, хорошо, согласен. Мешают.
Но с таким подходом, как они сейчас вам мешают 30 лет, они еще будут мешать 300 лет. До тех пор будут мешать, пока вы не поймете, что не в олигархах дело, а дело в вас самих.
Поняли мою мысль? Пора проснуться и посмотреть в зеркало на себя самого, а не зыркать по сторонам в поисках реальных или мнимых врагов.
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03.07.2022 21:19 Відповісти
Не надо обращать мнимание на эти комментарии. Здесь не те, которые защищают и создают Украину. Много кремлёвских ботов, они сознательно, по методичке, разжигают всякого вида рознь
и межнациональную, и между политиками. Это у них работа такая.
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03.07.2022 23:55 Відповісти
Это что бы мы им в ответ безвизовый режим не отменяли Как разворачивали, так и будут разворачивать украинцев в в аэропорту Бен Гуриона!
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03.07.2022 15:30 Відповісти
Трускавєцъ?
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03.07.2022 16:01 Відповісти
Браво Израиль. Закон победил. А Шакед оказалась той ещё тетей-мотей.
Ну ладно. Будем знать , что и в Израиле есть свои пробляКремляди. Такие как Яков Кедми.
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03.07.2022 15:57 Відповісти
толку ноль - все равно пускают не всех
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03.07.2022 18:27 Відповісти
Эти евреи хотели "Сделать украинцам весело", а в результате "Сделали себе беременную голову". Оно вам было надо? Шлемазлы
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03.07.2022 17:56 Відповісти
Не потрібно бути довбаними антисемітами як росіяни. В Ізраїлі люди дуже різні, багато хто за Україну(хоча є трохи совків), але при владі багато лівих, які ******* арабів та Росію.
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03.07.2022 18:58 Відповісти
 
 