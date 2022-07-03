Суд в Израиле отменил ограничения на въезд в страну граждан Украины
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Верховный суд справедливости Израиля (БАГАЦ) отменил распоряжение министра внутренних дел страны Айелет Шакед о лишении украинских граждан права на безвизовый въезд в Израиль, которое было введено после начала полномасштабной войны в Украине.
Об этом сообщает издание NEWSru.co.il, передает Цензор.НЕТ.
"Согласно решению БАГАЦа, граждане Украины смогут въезжать в Израиль на три месяца без необходимости подавать для этого особую просьбу. Такая практика была введена решением главы МВД после начала войны в Украине", - говорится в сообщении.
В нем уточняется, что суд обязал ответчика (Израильское государство) выплатить судебные издержки в размере 20 тысяч шекелей.
Ранее адвокатская контора Томера Варша в Израиле подала в Багац петицию против решения главы МВД Израиля Аелет Шакед ограничить количество украинских беженцев в Израиле пятью тысячами. Посольство Украины выразило поддержку петиции.
Истцы требовали от властей Израиля соблюдать межгосударственные соглашения о безвизовом въезде в Израиль граждан Украины.
Пожалуйста, подождите...
У передвиборчому ролику вона каже, що для неї фашизм пахне демократією.
https://www.youtube.com/watch?v=kLlnZGj83vM&t
Ограничения на въезд евреев и потомков евреев не было никогда.
В соответствии с "Законом о Возвращении" любой еврей(сын/дочь родителей евреев), сын/дочь одного родителя еврея или внук/внучка еврея всегда имели право на репатриацию в Израиль.
В данной новости речь идет именно, что о беженцах, не имеющих отношения к еврейству, которых в Израиль пускали по соображениям гуманности.
За точные цифры не ручаюсь, но с начала войны в Израиль въехало 38.000, из них по Закону о Возвращении 13.000
Напівкраїна має щось одне, або зброю або дороги, і на те й на інше її вже не вистачає.
Недо країна не має ні того, ні іншого.
Бажаю вам стати справжньою, розвиненою країною, із сильною армією, ******** ВПК, хорошими дорогами та високим рівнем життя, щоб у вас було все і вам не довелося ще раз робити важкий( життєвий!!!) вибір між зброєю та дорогами
У тому стані, в якому зараз опинилася Україна, їй і 300 млрд буде мало.
А так, Ізраїль переважно справляється сам - своя оборонка, свої розробки, своя зброя, своя армія
Но одно я знаю точно - это не евреи.
Всюду, где евреи у власти прогресс и процветание(Израиль, США, та же Россия)
А склонность искать причину не в себе, а в ком-то другом, это так по мокшански. Просто умилительно - Это не я, это "они" виноваты. А сам я белый и пушистый
Интересные у вас представления об Израиле. Нечто вроде воровского шалмана , где привечают любое ворье с их тухлыми миллионами.
А на самом деле Израиль страна закона и порядка, где каждую копейку надо задекларировать и отчитаться о ее происхождении и если происхождение подозрительное, то от ворот поворот.
В Израиле премьера посадили на 6 лет за взятку в 0,5 млн, в Израиле за подарки(не за деньги, за статуэтки,сигары, вина...) отрывают уголовное расследование и лишаются должностей, а вы мне про какие то привезенные из за границы и дурно пахнущие миллиарды вкручиваете. Смешно!!!
Но схема, сложившаяся в вашей голове, мне нравится - не шибко продвинутая, по детски простая и примитивная, но крепкая и основательная. (ну, знаете, как маленькие дети, которые никогда не виноваты - это "он" вазу разбил, а я вообще ничего не знаю).
Значит, Пинчук с Коломойским нам мешают, а если бы не мешали, то вы бы о-го-го как показали. Ну, хорошо, согласен. Мешают.
Но с таким подходом, как они сейчас вам мешают 30 лет, они еще будут мешать 300 лет. До тех пор будут мешать, пока вы не поймете, что не в олигархах дело, а дело в вас самих.
Поняли мою мысль? Пора проснуться и посмотреть в зеркало на себя самого, а не зыркать по сторонам в поисках реальных или мнимых врагов.
и межнациональную, и между политиками. Это у них работа такая.
Ну ладно. Будем знать , что и в Израиле есть свои пробляКремляди. Такие как Яков Кедми.