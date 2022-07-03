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Новости За рубежом
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Суд в Израиле отменил ограничения на въезд в страну граждан Украины

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ізраїль

Верховный суд справедливости Израиля (БАГАЦ) отменил распоряжение министра внутренних дел страны Айелет Шакед о лишении украинских граждан права на безвизовый въезд в Израиль, которое было введено после начала полномасштабной войны в Украине.

Об этом сообщает издание NEWSru.co.il, передает Цензор.НЕТ.

"Согласно решению БАГАЦа, граждане Украины смогут въезжать в Израиль на три месяца без необходимости подавать для этого особую просьбу. Такая практика была введена решением главы МВД после начала войны в Украине", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что суд обязал ответчика (Израильское государство) выплатить судебные издержки в размере 20 тысяч шекелей.

Ранее адвокатская контора Томера Варша в Израиле подала в Багац петицию против решения главы МВД Израиля Аелет Шакед ограничить количество украинских беженцев в Израиле пятью тысячами. Посольство Украины выразило поддержку петиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина рассматривает возможность прекращения безвизового режима для граждан Израиля, – посол Корнийчук

Истцы требовали от властей Израиля соблюдать межгосударственные соглашения о безвизовом въезде в Израиль граждан Украины.
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Топ комментарии
+14
Ноги моей там не будет.
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03.07.2022 15:10
+8
А осадок остался...
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03.07.2022 15:12
+8
Все ошибаются, бывает даже глупо ошибаются, но ограничения для Украины были намеренными.
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03.07.2022 15:26
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Ноги моей там не будет.
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03.07.2022 15:10 Ответить
Я взагалі не розумію тих, хто їде на туризм і відпочинок у ісраїль. У тій же Хорватії казкове море, безліч різних пам'яток і місцин, по ціні у два-три рази дешевше ісраїля. А ще є Іспанія, Італія де мегакрута архітектура і колорит, при цьому не потрібно ні перед ким принижуватися аби потрапити у країну. Ісраїль хіба що для негоїв задовільнить.
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03.07.2022 15:19 Ответить
Так отож. Был в Шарме, предлагали скататься на денёк посмотреть иорданы всякие. 10-20% вероятность отказа. Пашли нахер.
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03.07.2022 15:27 Ответить
Так нынче модно коверкать название стран? И раскажи свою историю обиды к этой стране, или в глаза невидел, знать не знаю, но дай обосру? Так себя обычно подает нация особенных и исключительных - свинособаки удмурдские обыкновенные.
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03.07.2022 15:49 Ответить
он бот кацап - этим все сказано
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03.07.2022 18:21 Ответить
А немотивированное нарушение договоров на твоём языке как называется? Ты такой же билык, как я зеленшухе
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03.07.2022 20:34 Ответить
могут ехать украинцы и евреи граждане Украины. Для евреев граждан Украины выдают еще гражданство Израиля, если ты действительно еврей и докажешь это. И не заставляют отказываться от украинского гражданства, чтобы не потеряли пенсии и другие выплаты. Так что Украине нужно применять европейские стандарты, а не совковые.
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03.07.2022 15:57 Ответить
ты врешь - если ты прилетишь в Израиль по безвизу это не значит что тебя пропустят через таможню
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03.07.2022 18:20 Ответить
Який відпочинок під час війни!!???(((((
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03.07.2022 18:01 Ответить
Моей скоро тоже
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03.07.2022 17:53 Ответить
если ты прилетишь в Израиль по безвизу это не значит что тебя пропустят через таможню
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03.07.2022 18:19 Ответить
Айєлет Шакеда сподіваюся зроблять персоною нон грата?
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03.07.2022 15:10 Ответить
Це тьотка. Вона раніше була міністром юстиції, тепер, - МВС. Дотримується крайньо правих поглядів. Вважає, що фашизм, - це добре, і що треба знищувати палестинців разом з жінками і дітьми.
У передвиборчому ролику вона каже, що для неї фашизм пахне демократією.
https://www.youtube.com/watch?v=kLlnZGj83vM&t

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04.07.2022 15:52 Ответить
гої отримали можливість в'їхати на зємлю абєтованную. Яке щастя
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03.07.2022 15:11 Ответить
розумнику, скажи будь-ласка як перекладається слово "гой"?
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03.07.2022 15:27 Ответить
народ
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03.07.2022 18:49 Ответить
А осадок остался...
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03.07.2022 15:12 Ответить
тфу, яка гидота
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03.07.2022 15:32 Ответить
Нехай на ту прокляту землю впаде метеорит.
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03.07.2022 15:12 Ответить
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03.07.2022 15:18 Ответить
яке ж ти кончене...
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03.07.2022 15:25 Ответить
кацапы все такие
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03.07.2022 18:22 Ответить
Поток беженцев спал поэтому можно и отменить. Евреи хитрожопыми всегда были
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03.07.2022 15:25 Ответить
Все ошибаются, бывает даже глупо ошибаются, но ограничения для Украины были намеренными.
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03.07.2022 15:26 Ответить
А це остаточне рішення чи ще апеляція буде?
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03.07.2022 15:26 Ответить
как на счет запрета на посещение хасидами Умани?
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03.07.2022 15:31 Ответить
толку с этого разрегения - все равно в аэропрту Бэн-Гурион разворачивабют многих обратно ..
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03.07.2022 18:24 Ответить
Украине надо было лишь один разок не пустить хасидов в Умань, только и всего.
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03.07.2022 15:29 Ответить
Вы ошибаетесь в своем предположении.
Ограничения на въезд евреев и потомков евреев не было никогда.
В соответствии с "Законом о Возвращении" любой еврей(сын/дочь родителей евреев), сын/дочь одного родителя еврея или внук/внучка еврея всегда имели право на репатриацию в Израиль.
В данной новости речь идет именно, что о беженцах, не имеющих отношения к еврейству, которых в Израиль пускали по соображениям гуманности.
За точные цифры не ручаюсь, но с начала войны в Израиль въехало 38.000, из них по Закону о Возвращении 13.000
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03.07.2022 15:46 Ответить
Заберіть зеленського до себе.Він продасть "Залізний купол" ,а вам дороги побудує.Будь-ласка.
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03.07.2022 17:23 Ответить
🤣🤣🤣👍👍👍
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03.07.2022 17:31 Ответить
Справжня країна від напівкраїни відрізняється тим, що в ній є і відмінна зброя і прекрасні дороги.
Напівкраїна має щось одне, або зброю або дороги, і на те й на інше її вже не вистачає.
Недо країна не має ні того, ні іншого.
Бажаю вам стати справжньою, розвиненою країною, із сильною армією, ******** ВПК, хорошими дорогами та високим рівнем життя, щоб у вас було все і вам не довелося ще раз робити важкий( життєвий!!!) вибір між зброєю та дорогами
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03.07.2022 17:38 Ответить
Якщо нам США будуть допомогати так,як Ізраїлю,то в нас буде і зброя і дороги!!!
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03.07.2022 17:59 Ответить
Не знаю, що ви маєте на увазі щодо американської допомоги. Вона складається з 3 млрд. на рік, з яких половина йде на спільні військові розробки, а друга половина на військові закупівлі у тієї ж Америки.
У тому стані, в якому зараз опинилася Україна, їй і 300 млрд буде мало.
А так, Ізраїль переважно справляється сам - своя оборонка, свої розробки, своя зброя, своя армія
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03.07.2022 18:09 Ответить
да но пока Украиной управляют евреи или скорее всего жиды у нее этого не будет по статистике
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03.07.2022 18:26 Ответить
Мне трудно определить, что вам мешало последние 30 лет и что привело Украину от состояния 1991 г. к сегодняшнему плачевному состоянию.
Но одно я знаю точно - это не евреи.
Всюду, где евреи у власти прогресс и процветание(Израиль, США, та же Россия)
А склонность искать причину не в себе, а в ком-то другом, это так по мокшански. Просто умилительно - Это не я, это "они" виноваты. А сам я белый и пушистый
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03.07.2022 18:46 Ответить
Наши олигархи Коломойский Пинчук и иже с ними, граждане другой страны, вы знаете какой, они туда выводят доходы, а Украине оставляют долги по своим «оборуткам», поэтому мы бедные, это суть еврейского патриотизм
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03.07.2022 20:40 Ответить
Я не знаю или Пинчук с Коломойским граждане Израиля, но на 100% уверен, что свои доходы они в Израиль не выводят.
Интересные у вас представления об Израиле. Нечто вроде воровского шалмана , где привечают любое ворье с их тухлыми миллионами.
А на самом деле Израиль страна закона и порядка, где каждую копейку надо задекларировать и отчитаться о ее происхождении и если происхождение подозрительное, то от ворот поворот.
В Израиле премьера посадили на 6 лет за взятку в 0,5 млн, в Израиле за подарки(не за деньги, за статуэтки,сигары, вина...) отрывают уголовное расследование и лишаются должностей, а вы мне про какие то привезенные из за границы и дурно пахнущие миллиарды вкручиваете. Смешно!!!
Но схема, сложившаяся в вашей голове, мне нравится - не шибко продвинутая, по детски простая и примитивная, но крепкая и основательная. (ну, знаете, как маленькие дети, которые никогда не виноваты - это "он" вазу разбил, а я вообще ничего не знаю).
Значит, Пинчук с Коломойским нам мешают, а если бы не мешали, то вы бы о-го-го как показали. Ну, хорошо, согласен. Мешают.
Но с таким подходом, как они сейчас вам мешают 30 лет, они еще будут мешать 300 лет. До тех пор будут мешать, пока вы не поймете, что не в олигархах дело, а дело в вас самих.
Поняли мою мысль? Пора проснуться и посмотреть в зеркало на себя самого, а не зыркать по сторонам в поисках реальных или мнимых врагов.
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03.07.2022 21:19 Ответить
Не надо обращать мнимание на эти комментарии. Здесь не те, которые защищают и создают Украину. Много кремлёвских ботов, они сознательно, по методичке, разжигают всякого вида рознь
и межнациональную, и между политиками. Это у них работа такая.
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03.07.2022 23:55 Ответить
Это что бы мы им в ответ безвизовый режим не отменяли Как разворачивали, так и будут разворачивать украинцев в в аэропорту Бен Гуриона!
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03.07.2022 15:30 Ответить
Трускавєцъ?
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03.07.2022 16:01 Ответить
Браво Израиль. Закон победил. А Шакед оказалась той ещё тетей-мотей.
Ну ладно. Будем знать , что и в Израиле есть свои пробляКремляди. Такие как Яков Кедми.
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03.07.2022 15:57 Ответить
толку ноль - все равно пускают не всех
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03.07.2022 18:27 Ответить
Эти евреи хотели "Сделать украинцам весело", а в результате "Сделали себе беременную голову". Оно вам было надо? Шлемазлы
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03.07.2022 17:56 Ответить
Не потрібно бути довбаними антисемітами як росіяни. В Ізраїлі люди дуже різні, багато хто за Україну(хоча є трохи совків), але при владі багато лівих, які ******* арабів та Росію.
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03.07.2022 18:58 Ответить
 
 