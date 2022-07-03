Суд в Израиле отменил ограничения на въезд в страну граждан Украины

Верховный суд справедливости Израиля (БАГАЦ) отменил распоряжение министра внутренних дел страны Айелет Шакед о лишении украинских граждан права на безвизовый въезд в Израиль, которое было введено после начала полномасштабной войны в Украине.

Об этом сообщает издание NEWSru.co.il, передает Цензор.НЕТ.

"Согласно решению БАГАЦа, граждане Украины смогут въезжать в Израиль на три месяца без необходимости подавать для этого особую просьбу. Такая практика была введена решением главы МВД после начала войны в Украине", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что суд обязал ответчика (Израильское государство) выплатить судебные издержки в размере 20 тысяч шекелей.

Ранее адвокатская контора Томера Варша в Израиле подала в Багац петицию против решения главы МВД Израиля Аелет Шакед ограничить количество украинских беженцев в Израиле пятью тысячами. Посольство Украины выразило поддержку петиции.

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Истцы требовали от властей Израиля соблюдать межгосударственные соглашения о безвизовом въезде в Израиль граждан Украины.