Україна розглядає можливість припинення безвізового режиму для громадян Ізраїлю, - посол Корнійчук
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У Міністерстві закордонних справ та Офісі Президента України розглядають можливість припинення безвізового режиму для громадян Ізраїлю.
Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За словами дипломата, це пов'язано з обмеженнями, які Ізраїль запроваджує стосовно біженців з України.
Зокрема, він зазначив, що МВС Ізраїлю скоротило список родичів, які мають право відвідати громадян-ізраїльтян. Не розглядають запрошення на лікування українців в Ізраїлі. Крім того, для громадян України придумали електронні візи.
"І добре, якби обмеження стосувалися всіх залучених у війну. Але громадяни Росії в Ізраїль в'їжджають без обмежень, громадяни Білорусі – теж, а громадянам України придумали електронні візи. Ні я, ні моє керівництво не можемо не сприймати це болісно. У моєму МЗС і в Офісі Президента України мені кажуть: таке – неприйнятно. Ми зараз думаємо, чи не припинити нам у відповідь безвізовий режим для ізраїльтян. Зараз це буде невідчутно, але до Рош ха-Шана ізраїльський уряд це відчує", - сказав Корнійчук.
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********, если мерять по территории, то жыды должны вместе с кацапами при такой дружбе, поставлять титан и взрывчатку Штатам для хаймарсов. У них же территория больше - кто кому должен помогать?
Всегда евреям были погромы от вас, совместно с рашкой и арабами пытались Израиль развалить, в ООН за Израиль не голосуете, идите у арабов попросите, может чгегось и кинут.
кому цікаво - гугл для допомоги
У наших в Израиле постоянно большие проблемы и особое отношение на границе.
Как аукнется, так и откликнется. Израиль получит зеркальное к себе отношение, какое он оказывает нам. Мы дали безвиз, а они нет. Не нравится? Меняйте свое отношение!
багато відомих ізраїльських політиків є вихідцями із України
кому цікаво - гугл в допомогу
Він тут жив, він тут помер, він тут залишиться!
Всегда евреям были погромы от вас, совместно с рашкой и арабами пытались Израиль развалить, в ООН за Израиль не голосуете, идите у арабов попросите, может чгегось и кинут.
Продають та постачають їм технології дронів.
Причина? Діючі політики Ізраїля заінтересовані в тому щоб рф озброювала Хамас. Не можеш перемогти очоль і покажи з себе жертву.
И пропаганда эта сработала не на 100, а на 200 процентов! Тем более что в Израиле живёт уже 4 или 5 поколений бывших наших, и ТВ там, угадайте, какое? И бабушки-дедушки, как источник информации.
У меня очень много друзей и знакомых израильтян, большинство из них - учёные, инженеры, люди искусства - в общем, далеко не Сони с Привоза, но на слове "украинец" у них падает планка - немедленно включается набор: полицай, Бабий Яр, Хмельницкий... Всё! Непрошибаемо! Попытки объяснить, привести цифры, напомнить, что Хмельницкий был почти 400 лет назад и подгадил Украине не меньше, чем нам, еврееям, ни к чему не приводят. Пустые глаза. Украинец - резня, полицай, Хмельницкий.
Я не знаю, что надо, чтобы пошатнуть эту совковую стену. Так что, возможно, лучше отстать от этой страны - она не друг Украине, не стОит и ожидать. Заедаться с ней не надо, но и ждать от неё пока нечего. Увы!
А потому зачем Украине помогать? Тем более что Израиль им ничего не должен от слова совсем. на второрую мировую посмотрите за Львов, может чего и поймёте.
Всегда евреям были погромы от украинцев, совместно с рашкой и арабами пытались Израиль развалить, в ООН за Израиль не голосует, пусть у арабов попросят, может чгегось и кинут.