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Україна розглядає можливість припинення безвізового режиму для громадян Ізраїлю, - посол Корнійчук

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

украина,израиль

У Міністерстві закордонних справ та Офісі Президента України розглядають можливість припинення безвізового режиму для громадян Ізраїлю.

Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами дипломата, це пов'язано з обмеженнями, які Ізраїль запроваджує стосовно біженців з України.

Зокрема, він зазначив, що МВС Ізраїлю скоротило список родичів, які мають право відвідати громадян-ізраїльтян. Не розглядають запрошення на лікування українців в Ізраїлі. Крім того, для громадян України придумали електронні візи.

"І добре, якби обмеження стосувалися всіх залучених у війну. Але громадяни Росії в Ізраїль в'їжджають без обмежень, громадяни Білорусі – теж, а громадянам України придумали електронні візи. Ні я, ні моє керівництво не можемо не сприймати це болісно. У моєму МЗС і в Офісі Президента України мені кажуть: таке – неприйнятно. Ми зараз думаємо, чи не припинити нам у відповідь безвізовий режим для ізраїльтян. Зараз це буде невідчутно, але до Рош ха-Шана ізраїльський уряд це відчує", - сказав Корнійчук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Запровадження Ізраїлем електронних віз для громадян України суперечить міжурядовій угоді про безвізовий режиим, - посол Корнійчук

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+74
У біді познається друг. Ізраїль цей екзамен не пройшов.
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25.06.2022 21:46
+40
Израиль выбрал рашку, так что вибачайте
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25.06.2022 21:51
+37
Израиль вооружил Россию беспилотниками. Построил завод и они сейчас по тысяче Орланов в месяц могут собирать. А без них сейчас бы российская артиллерия была бы слепа.
Горькая правда об участии Израиля в вооружении агрессора. Так что не друг он нам, это точно. Даже запрещал эстонцам нам оружие передавать.
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25.06.2022 22:04
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Іначе чим провокацією цей вкид не виглядає. Порівняйте територію Ізраїлю з Україною. Це ще б хто кому мав допомагати.
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25.06.2022 22:18 Відповісти
Ты дурак? Есть у государства Израиль проблемы - он обращается к Украине, поможете, не поможете ? Украина в чем отказала Израилю? У государства Украина есть проблемы - Израиль, поможете, не поможете? В ответ ... Ну может отдельные обрезанные по самый мозжечок, расскажут, что передвижной госпиталь - это тоже самое, что закрытиое небо. А електронные визы для украинцев -то же самое, что свободный вьезд для кацапов.
********, если мерять по территории, то жыды должны вместе с кацапами при такой дружбе, поставлять титан и взрывчатку Штатам для хаймарсов. У них же территория больше - кто кому должен помогать?
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25.06.2022 22:50 Відповісти
А зачем Украине помогать? Тем более что Израиль вам ничего не должен от слова совсем.
Всегда евреям были погромы от вас, совместно с рашкой и арабами пытались Израиль развалить, в ООН за Израиль не голосуете, идите у арабов попросите, может чгегось и кинут.
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26.06.2022 09:30 Відповісти
ййй
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25.06.2022 22:24 Відповісти
Голда Меєр ,яка була прем"єр-міністром і дала наказ "моссаду" знищити всіх причетних до вбивства ізраїльських спортсменів захоплених під час мюнхенської олімпіади ,народжена в Україні і не тільки вона є вихідцем з України
кому цікаво - гугл для допомоги
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25.06.2022 22:25 Відповісти
Евреи злые потому что в связи с войной в Украине они утратили свою любимую фишку Холокост. Теперь их нытьё про еврейский народ страдалец больше не работает.
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25.06.2022 22:25 Відповісти
мало того, теперь они открыто встали на сторону зла, и сами являются пособниками дьявола!
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25.06.2022 22:35 Відповісти
Да и арабьі, на фоне россиян, не вьіглядят такими кровожадньіми.
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25.06.2022 22:49 Відповісти
Интересно, кто задумщик этого вброса чтобы поссорить Западную коалицию? Его часом не ****** зовут?
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25.06.2022 22:25 Відповісти
И хде Израиль, и хде западная коалиция? Ты тут при чем, ашкенази местной канализации?
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25.06.2022 23:17 Відповісти
израиль не уважает украинцев всех - а это прощать нельзя
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26.06.2022 02:07 Відповісти
Ви шо там все ********* ? Відзивайте цього гандона нехай іде свиней пасти . Ізраїль підтримує Україну всіма доступними на сьогодні можливостями ! Це провокатор ФСБ
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25.06.2022 22:27 Відповісти
Наприклад, придурок.
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25.06.2022 22:36 Відповісти
Лично мне "понравилась" поддержка в виде запрета реэкспорта ПТРК Spike из Эстонии в Украину. Согласен, доступная возможность. На счет свиней...ну сами знаете).
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25.06.2022 22:40 Відповісти
Як саме?
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25.06.2022 22:50 Відповісти
Може ти накухні підтримуєш, тільки нам це сам знаєш
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26.06.2022 04:35 Відповісти
А на факты плевать? Пошли они с такой "поддержкой", вслед за русским кораблем.
У наших в Израиле постоянно большие проблемы и особое отношение на границе.
Как аукнется, так и откликнется. Израиль получит зеркальное к себе отношение, какое он оказывает нам. Мы дали безвиз, а они нет. Не нравится? Меняйте свое отношение!
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26.06.2022 09:34 Відповісти
Та не могёт буть, на самом проукраинском ресурсе и пировокатор ФСБ? Та что вы. Ведь тут такие произраильские участники, и не от них евреям были погромы, и не они совместно с рашкой и арабами пытались Израиль развалить, в ООН за Израиль не голосуют. Це не они, це провокаторы ФСБ, пусть идут и у арабов попросят, может чгегось и кинут.
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26.06.2022 09:37 Відповісти
Голда Меєр ,яка була прем"єром ізраїльського уряду і дала "добро" "моссаду" знищити всіх причетних до загибелі ізраїльтян захоплених під час мюнхенської олімпіади,народжена в Україні
багато відомих ізраїльських політиків є вихідцями із України
кому цікаво - гугл в допомогу
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25.06.2022 22:31 Відповісти
То що нам від цього легше ? Коломойся теж "вихідець " з України і такі що?
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25.06.2022 22:43 Відповісти
Нет признания Голодомора геноцидом - нет виз!!!!!
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25.06.2022 22:44 Відповісти
ДАВНО ПОРА !)
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25.06.2022 22:49 Відповісти
ТОЛЬКО НЕОБХОДИМО ЭКСГУМИРОВАТЬ ЦАДИКА НАХМАНА И ПОМОЧЬ ПЕРЕВЕЗТИ ЕГО В ИЗРАИЛЬ !!!
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25.06.2022 22:50 Відповісти
З якої радості?

Він тут жив, він тут помер, він тут залишиться!
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26.06.2022 01:27 Відповісти
А нахєра нам отой натовп хасидів кожного року, які засірають Умань, поводять себе майже як кацапи?
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26.06.2022 10:13 Відповісти
Треба робити
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25.06.2022 22:51 Відповісти
Ваша правда: довбані "Орлани" кацапи клепають по ліцензії саме Ізраілю.
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25.06.2022 23:21 Відповісти
тебя в гугле забанили?
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26.06.2022 01:44 Відповісти
давно пора.
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25.06.2022 22:56 Відповісти
У нас своїх євреїв вистарчає! А в Ізраїлі половина - вихідці з СРСР і Росії, серед них море агентів ФСБ, ГРУ і т.п. Так що відміняйте безвізовий з метою національної безпеки...
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25.06.2022 22:56 Відповісти
Нехай влада припинить виплачувати всім євреям, які виїхали з України на ПМЖ, пенсію, яка складає 2000 шекелів (на наші це 21 000 грн). Коли українці отримують 2000грн пенсії.
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25.06.2022 23:26 Відповісти
а на шо мама ріма будет жіть?
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26.06.2022 01:46 Відповісти
Этой говностране в вечной войне против арабов все время помогали США. А теперь эти гниды не хотят помочь очевидной жертве агрессии. Все возвращается. И арабы вернутся на свои земли.
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25.06.2022 23:44 Відповісти
В те годы УССР в составе СССР старательно вооружала арабские страны и посылала туда своих "инструкторов" и летчиков , поэтому странная предьява. Да и после распада СССР Украина то же топила за палестинских арабов. И чем помогли Украине палестинцы сейчас ?
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25.06.2022 23:57 Відповісти
Ты дибил тупой. Эта страна возникла среди пустыни где не было ничего, а появился рай и самодостаточная страна которая не стоит с протянутой рукой и не клянчит оружие. И все войны Израиль вывез сам.
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25.06.2022 23:59 Відповісти
Ну ти 🤡. Сам він хіба що мав лопати, вчи іісторію. Всю собою для захисту отрим просто так, а вже згодом на гроші США збудовано нинішню країну. І на сьогодні без підтримки штатів їм був би капець
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26.06.2022 00:34 Відповісти
а весь военный бюджет который оплачивается за бабки США это тоже они сами сделали?)))) ну ты и клоун
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26.06.2022 01:47 Відповісти
почему израиль не пускает украинцев по безвизу а разворачивает в аэропорту? хоть одного хасида развернули в Борисполе на новый год в Умане?
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26.06.2022 02:20 Відповісти
Да, многих.
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26.06.2022 09:39 Відповісти
Аххахха, ну да, ну да. И США тут совсем не причем.
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26.06.2022 03:24 Відповісти
В 1967 году США кинули Израиль, и он обошелся своими силами, а в 1973 Никсон помог Израилю очень сильно, Израиль сражался против 7 армий и советских инструкторов, но выстоял,благодаря Никсону. Это был пример реальной американской помощи союзникам,но Байден-это не Никсон.
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26.06.2022 06:22 Відповісти
При любых телодвижениях в адрес Израиля, заслуженных или нет нно помнить, что сейчас там живёт десятки а скорее сотня тысяч граждан Украины - украинцев.
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25.06.2022 23:59 Відповісти
Около 500 000 выходцев из Украины далеко не все из них евреи. И ещё сотня тысяч беженцев, а вероятнее всего и больше
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26.06.2022 00:04 Відповісти
и что дальше?? я б туда под расстрелом не поехал. Не страна, а го*но
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26.06.2022 00:18 Відповісти
не надо гнать Израиль страна с высоким уровнем жизни по-этому туда и ломяться укаринцы - а вот отоношение к приезжим говно
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26.06.2022 02:22 Відповісти
и что дальше? у нас президент еврей и пол рады и по всей старне евреев больше че мв самом Израиле. не нужно ОТВЕТНЫХ действий предпринимать?
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26.06.2022 01:48 Відповісти
В Ізраїлі живуть тільки евреї, по іншому візи не дадуть
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26.06.2022 04:39 Відповісти
Чушь.Порядка трети населения Израиля не евреи.
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26.06.2022 07:33 Відповісти
Нехай повертаються, наразі і на Батьківщині є чим займатися.
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26.06.2022 08:13 Відповісти
Ввести візовий режим і відкликати посла хай шукають по інших країнах як здобути візу, та ще й відмовляти рандомно
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25.06.2022 23:50 Відповісти
Не має бути безвізу, стратегічного співробітництва і сприятливих умов імпорту для всіх країн, які не визнали Голодомор геноцидом. Але в голові нашої постсовково-окупаційно-меншовартісної влади така думка не може виникнути за визначенням через підплінтусну антиукраїнську спрямованість їхнього менталітету з сильно-корупційним ухилом.
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25.06.2022 23:54 Відповісти
Шоб мы были все здоровы, но таки да - визы нужны. Я вам больше скажу - они необходимы. Исаак (он же - Ньютон) сказал, что "Любое действие рождает противодействие". И шо, визовое идиётство Израиля не должно родить это самое продиводействие? Отнюдь.
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25.06.2022 23:59 Відповісти
Это не идиотство,это в полной мере показывает лицо врагов.
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26.06.2022 04:25 Відповісти
Прямо антисемиты какието, а что по этому поводу скажет главный украинский еврей товарищ зеленский.?
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26.06.2022 00:04 Відповісти
у пенсии забрать, кому мы там платим. Перебьются.
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26.06.2022 00:23 Відповісти
До сьогоднішнього дня не мав ніякого упередженного ставлення до Ізраїлю чи євреїв і от треба ж було, щоб вилізло тут і сьогодні в коментарях хамло - Євсєй Гадас-Скотоложенко. І все., всю мою толерантність як вітром здуло. Тепер я впевнений, що євреї нічим не відрізняються від москалів. Це підтверджується ще й тим, що Ізраїль, як і Рашка, теж країна - окупант. Я за дзеркальну відповідь у візовому режимі.
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26.06.2022 01:40 Відповісти
А потому зачем Украине помогать? Тем более что Израиль вам ничего не должен от слова совсем.
Всегда евреям были погромы от вас, совместно с рашкой и арабами пытались Израиль развалить, в ООН за Израиль не голосуете, идите у арабов попросите, может чгегось и кинут.
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26.06.2022 09:41 Відповісти
Давно пора
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26.06.2022 01:51 Відповісти
Israel has shown its loyalty and it's undeniably to putin. They actively block all transfers of the advanced weapons to Ukraine, with which Ukrainian forces would have easily achieved the long needed advantage in the battlefield. They should not have any preferential treatment at all. Good move Ukraine!
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26.06.2022 03:42 Відповісти
Давно пора, і умань підчистимо трохи
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26.06.2022 04:23 Відповісти
Зеленського нафіг в Ізраїль відправте і паспорт український заберіть!!!
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26.06.2022 06:00 Відповісти
ДАВНО ПОРА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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26.06.2022 06:34 Відповісти
...злі ви
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26.06.2022 06:49 Відповісти
украинцы слишком толерантно относятся к другим нациям и народам прислушиваются к чужому и не говорят об украинских проблемах.Поэтому за тридцатилетие независимости почти не было законов о защите украинцев в УКРАИНЕ.Проукраинские партии не пользуются популярностью на выборах.Я это объясняю тем что коренных украинцев убили голодом вывезли в сибирь казахстан уничтожили в бесконечных войнах.В УКРАИНЕ УКРАИНЦЕВ МАЛО НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ ОНИ НЕ ХОЗЯЕВА.Чего стоит закон об уголовной ответственности за оскорбление евреев.Я так понимаю что еврея назвать жидом в УКРАИНЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ а украинца хохлом очень даже можно. Можно назвать неньку женщиной принимающей со всех сторон и потом стать президентом Украины.
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26.06.2022 08:28 Відповісти
У нашій війні є дивні речі. Але я би сказав, що поведінка уряду Ізраїлю виходить навіть за рамки дивної і нелогічної.
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26.06.2022 08:04 Відповісти
Давно пора. Вони з високою ймовірністю пособники та союзники рф.

Продають та постачають їм технології дронів.

Причина? Діючі політики Ізраїля заінтересовані в тому щоб рф озброювала Хамас. Не можеш перемогти очоль і покажи з себе жертву.
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26.06.2022 08:27 Відповісти
Євреї такаж мерзенна нація як і кацапи.Також окупували чужу землю,проголосили ії своєю(бо дві тисячі років тому там жив народ,до якого ******* євреї німають ніякого відношення) і почали вбивати місцеве насалення.До речі араби відносяться до семітів,а ******* євреі взагалі не зрозуміло до кого,потомки хазарів.А їхня мова ідіш дуже близька до германських.Тому євреї є найбільшими антисімітамі в ********* світі.
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26.06.2022 08:40 Відповісти
Дуже багато нісенітниць наговорив - навіть відповідати бридко. А ми ще пишаємося, що брудний антісемітізм пішов з України разом з м**алями! Ні, ось вам приклад!
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26.06.2022 09:05 Відповісти
Віза - це добре, особливо для "нейтральних" країн.
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26.06.2022 08:51 Відповісти
К сожалению, ещё с 50-х годов прошлого века в сознание пересичных евреев всех стран совковой пропагандой прочно вбит нарратив: "украинцы виновны в Холокосте так же, как и немцы! Немцы придумали, а украинцы осуществляли". Конечно, это ложь - разумеется, были преступники, полицаи и коллаборанты среди украинцев, но во-первых, их было не больше в процентном соотношении, чем русских, белоруссов, поляков, литовцев, латышей и т.д., а во-вторых, и Праведников Мира среди украинцев едва ли не больше всех. А нарратив создавался совком, чтобы демонизиировать украинцев в глазах евреев, так же, как "бандеровцами" их демонизировали в глазах россиян и восточных украинцев.
И пропаганда эта сработала не на 100, а на 200 процентов! Тем более что в Израиле живёт уже 4 или 5 поколений бывших наших, и ТВ там, угадайте, какое? И бабушки-дедушки, как источник информации.
У меня очень много друзей и знакомых израильтян, большинство из них - учёные, инженеры, люди искусства - в общем, далеко не Сони с Привоза, но на слове "украинец" у них падает планка - немедленно включается набор: полицай, Бабий Яр, Хмельницкий... Всё! Непрошибаемо! Попытки объяснить, привести цифры, напомнить, что Хмельницкий был почти 400 лет назад и подгадил Украине не меньше, чем нам, еврееям, ни к чему не приводят. Пустые глаза. Украинец - резня, полицай, Хмельницкий.
Я не знаю, что надо, чтобы пошатнуть эту совковую стену. Так что, возможно, лучше отстать от этой страны - она не друг Украине, не стОит и ожидать. Заедаться с ней не надо, но и ждать от неё пока нечего. Увы!
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26.06.2022 09:00 Відповісти
Что делать, что делать. Во первых не быть манкуртом.
А потому зачем Украине помогать? Тем более что Израиль им ничего не должен от слова совсем. на второрую мировую посмотрите за Львов, может чего и поймёте.
Всегда евреям были погромы от украинцев, совместно с рашкой и арабами пытались Израиль развалить, в ООН за Израиль не голосует, пусть у арабов попросят, может чгегось и кинут.
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26.06.2022 09:48 Відповісти
І скільки РОКІВ вИ думити будете????? Чи можливо і думити нічим???? Тормазнуті вИ наші...
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26.06.2022 09:01 Відповісти
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