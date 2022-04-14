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Запровадження Ізраїлем електронних віз для громадян України суперечить міжурядовій угоді про безвізовий режиим, - посол Корнійчук

ізраїль

Українські дипломати ведуть роботу щодо скасування Ізраїлем електронних віз для українських біженців, що суперечить міжурядовій угоді між державами про скасування візового режиму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив в інтерв'ю ізраїльському телеканалу "9TV".

"МВС Ізраїлю запровадило електронні візи для українців, які мають намір приїхати до країни. Ми ведемо дипломатичну боротьбу проти цього, щоб забезпечити вільний приїзд громадян України та щоб міжурядова угода про безвізовий в'їзд не порушувалася ізраїльською стороною. І це в той час, коли багато країн односторонньо скасували візи для українців. Ізраїль – єдина країна, яка за наявності безвізу з Україною запровадила електронні візи. Ми постійно контактуємо з урядом Ізраїлю, обговорюються певні поступки. Ізраїль уже заявив про компроміс у вигляді дозволу українським біженцям розпочати офіційно працювати в Ізраїлі", - сказав він.

Посол наголосив, що у питанні надання оборонних засобів Україні Ізраїль посідає особливе становище серед усіх країн Західного світу.

"Ізраїль не допомагає Україні ані оборонними засобами, ані озброєнням. Більше того, призупинено ліцензії на продаж тих оборонних елементів або засобів захисту, які були до війни. Щодо касок та бронежилетів, то на розгляді уряду Ізраїлю знаходиться заявка МОЗ України. Оскільки це – засіб захисту, і ті лікарі, які рятують українців, потребують захисту. Я сподіваюся, що ця заявка буде розглянута із позитивним результатом вже найближчим часом. Каски та бронежилети, це той мінімум, який можна взагалі не обговорювати", - підкреслив він.

Говорячи про присутність російських військ у Сирії, на кордоні з Ізраїлем, глава диппредставництва сказав: "Ізраїль погрожують знищити, а Україну знищують зараз. І ми вважаємо Ізраїль дружньою державою. Країни Балтії мають кордон з РФ і активно допомагають Україні і озброєнням, і технікою, і гуманітарними вантажами. Тут розмова про побоювання у зв'язку з близькою присутністю Росії – недоцільна. Я закликаю Ізраїль допомогти Україні", - підсумував Євген Корнійчук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС Ізраїлю оголосило догану послу України Корнійчуку

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Топ коментарі
+36
Я нагадаю що "оце" хочуть нам нав'язати як ймовірного "гаранта" нашої безпеки . Я вже мовчу про інших "гарантів".
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14.04.2022 23:11
+29
Ввести візи для ізраїльтян, а для видачі візи ознакою дружнього ставлення до України має бути письмова ствердна відповідь на питання "Чи визнаєте Голодомор геноцидом?"
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14.04.2022 23:20
+24
Потрібно діяти симетрично, ввести електронні візи для громадян Ізраїлю
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14.04.2022 23:14
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Думаю, що невдовзі ізраіль буде мати важкі часи.
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14.04.2022 23:03 Відповісти
нужно отменить безвизовый режим если Израиль его не выполняет ..
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15.04.2022 06:00 Відповісти
А визы с рашей и Беларусью уже есть ? А с Грузией, Туркменией?

И с другими странами пост совка ?
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14.04.2022 23:04 Відповісти
Ізраіль і рашка розганяють зараз інфу нібито українці це найкровожерливіші кати євреїв. Мабуть щоб ніхто більше не давав нам зброї
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14.04.2022 23:05 Відповісти
Я нагадаю що "оце" хочуть нам нав'язати як ймовірного "гаранта" нашої безпеки . Я вже мовчу про інших "гарантів".
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14.04.2022 23:11 Відповісти
Ок гарант во влажных фантазиях Зе и оп за бабки абрамовича
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15.04.2022 06:31 Відповісти
у меня тоже еврейские корни. жена еврейка. я не комплексую. но вести себя так стране, которая перманентно находится в состоянии воны это перебор.
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14.04.2022 23:11 Відповісти
и еще находится на содержании США как непристойная женщина.
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14.04.2022 23:13 Відповісти
Потрібно діяти симетрично, ввести електронні візи для громадян Ізраїлю
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14.04.2022 23:14 Відповісти
І тест на ковід робити з дупи. Дуже здорвенною палкою.
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14.04.2022 23:40 Відповісти
І припинити дію міжурядової угоди про виплату Україною пенсій репатріантам , ісраєль країна не бідна , нехай хоч своїх годує власним коштом як нашим допомагати їм важко !
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15.04.2022 01:23 Відповісти
Трохи не так: ТРЕБА ВВЕСТИ СПЕЦІАЛЬНУ ПЕРЕВІРКУ(ще до перетину кордону) УСІХ ХАСИДІВ - шо схочуть приїхати до Умані(шоб там нажертись і насмітити як у тій параші), і розглядати їх аплікації на отримання дозволу на в'їзд так місяців 9 - 10! І симетрично переглянути безвізовий режим(бо здається йюдеї так само як і мокшанці відносяться до виконання підписаних із ними угод і контрактів - їх слово і їх підпис не вартує навіть їх ломаного шекеля!!). Як там в них кажуть про них самих: довбані шлімазли!
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15.04.2022 01:42 Відповісти
Платні візи для ізраїльтян та хасидів,по 500евро.Але при владі ізраїльтяни в Україні...
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14.04.2022 23:16 Відповісти
ізраїльтяни чи євреї ? каламойскій якби не при владі а кукловод ((
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15.04.2022 01:25 Відповісти
Ввести візи для ізраїльтян, а для видачі візи ознакою дружнього ставлення до України має бути письмова ствердна відповідь на питання "Чи визнаєте Голодомор геноцидом?"
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14.04.2022 23:20 Відповісти
Нічого. Переживемо "95квартал Зєлєнського". Проголосуємо за українців. Вичистимо ізраїльтян з влади (а цих покручів там тепер ой як багато!) і розберемось з тим хто і де на яке ставлення заслуговує.
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14.04.2022 23:23 Відповісти
Не имейте никогда дело с евреями. Они найдут 1000 оправданий своему предательству.
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14.04.2022 23:26 Відповісти
НЄНОВіЖУ РАСіЗМ і НЄГРОFF
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14.04.2022 23:53 Відповісти
Підтримую рішення ізраїлю. Ще краще заборонити всім українцям їздити в ізраїль, а їзраїльтянам в Україну. Так було б краще всім. Чим далі від них, тим спокійніше.
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14.04.2022 23:53 Відповісти
Израиль во время Войны 14-22 года продавал Росии высокотехнологические компоненты для изготовления оружия,беспилотников. Израиль не поддержал ни одной антироссийской санкции с 14 года. Израиль фактически союзник России,тоесть враг Украины Это ведь факт
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15.04.2022 00:01 Відповісти
Израиль это филиал россии, или россия - филлиал Израиля?
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15.04.2022 00:25 Відповісти
всі бояться мордора,
замість того щоб об'єднатись і бути сильнішими разом, розробити програму безпеки,
всі втіхаря никаються від параши
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15.04.2022 00:44 Відповісти
ІЗРАЇЛЬ БУДЕ ГАДИТИ,ЯК ТІЛЬКИ ЗМОЖЕ,БО ЙОГО ДУЖЕ НЕПОКОЇТЬ ВИЗНАННЯ У СВІТІ ГЕНОЦИДУ УКРАЇНЦІВ ,ЩО ПОЧИНАЄ ВЖЕ ВИТІСНЯТИ З СУСПІЛЬНОЇ СВВДОМОСТІ «ТЄМУ ХОЛОКОСТА»,ЩО ТАК ДОБРЕ ГОДУВАЛА...
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15.04.2022 02:07 Відповісти
с*ки
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15.04.2022 02:27 Відповісти
Ізраїль завжди справляється із своїми проблемами з допомогою Америки і тільки Америки. Америка стоїть за Україну горою. І не потрібно ліпити горбатого у відносинах з країнами. Ізраїль ніколи не пустить чужого по крові на проживання. Ніколи. А те, що Єрмак сердиться на Ізраїль, необхідно забути. Розберіться з біженцями з недружніх країн, бо завжди будете мати і ОПГ,і РДГ в країні
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15.04.2022 06:24 Відповісти
Жиди у своєму стилі🤣🤣🤣 срані терористи
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15.04.2022 06:42 Відповісти
Лєпші друзі зебіла усе більше його підставляють.
Чекаємо візового режиму від туркло, щоб бєндєравци не заважали руцкім свінотурісто атдихать...
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15.04.2022 07:20 Відповісти
Ізраїль - ще один з "гарантів"...
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15.04.2022 07:46 Відповісти
"хєрантів".
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15.04.2022 09:27 Відповісти
1. Когда я услышу про очередной обстрел Израиля - скажу: Все не так однозначно, есть две точки зрения. 2. Когда в очередной раз Израиль заскулит про Холокост - скажу: Не скулите, вы после Бучи ничего сами не сказали... (кроме 2-х точек зрения).
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15.04.2022 08:23 Відповісти
І не питайте потім, звідки береться антисемітизм.
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15.04.2022 08:47 Відповісти
Треба хоч один рік не пустити їх в Умань. Хай подумають над своєю поведінкою.
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25.05.2022 23:46 Відповісти
 
 