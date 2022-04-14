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виза (1158) Израиль (1851) Корнийчук (129)

Введение Израилем электронных виз для граждан Украины противоречит межправительственному соглашению о безвизовом режиме, - посол Корнийчук

ізраїль

Украинские дипломаты ведут работу относительно отмены Израилем электронных виз для украинских беженцев, поскольку это противоречит межправительственному соглашению между государствами об отмене визового режима.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил в интервью израильскому телеканалу "9TV".

"МВД Израиля ввело электронные визы для украинцев, которые намерены приехать в страну. Мы ведем дипломатическую борьбу против этого, чтобы обеспечить свободный приезд граждан Украины и чтобы межправительственное соглашение о безвизовом въезде не нарушалось израильской стороной. И это в то время, когда многие страны в одностороннем порядке отменили визы для украинцев. Израиль – единственная страна, которая при наличии безвиза с Украиной ввела электронные визы. Мы постоянно контактируем с правительством Израиля, обсуждаются определенные уступки. Израиль уже заявил о компромиссе в виде разрешения украинским беженцам начать официально работать в Израиле" , – сказал он.

Посол подчеркнул, что в вопросе предоставления оборонных средств Украине Израиль занимает особое положение среди всех стран Западного мира.

"Израиль не помогает Украине ни оборонными средствами, ни вооружением. Более того, приостановлены лицензии на продажу тех оборонных элементов или средств защиты, которые были до войны. Что касается касок и бронежилетов, то на рассмотрении правительства Израиля находится заявка Минздрава Украины. Поскольку это средство защиты, и те врачи, которые спасают украинцев, нуждаются в защите. Я надеюсь, что эта заявка будет рассмотрена с положительным результатом уже в ближайшее время. Каски и бронежилеты, это тот минимум, который можно вообще не обсуждать", - подчеркнул он.

Говоря о присутствии российских войск в Сирии, на границе с Израилем, глава диппредставительства сказал: "Израиль угрожают уничтожить, а Украину уничтожают сейчас. И мы считаем Израиль дружественным государством. Страны Балтии имеют границу с РФ и активно помогают Украине и вооружением, и техникой, и гуманитарными грузами. Здесь разговор об опасениях в связи с близким присутствием России – нецелесообразен. Я призываю Израиль помочь Украине", - подытожил Евгений Корнийчук.

Читайте также: МИД Израиля объявил выговор послу Украины Корнийчуку
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Топ комментарии
+36
Я нагадаю що "оце" хочуть нам нав'язати як ймовірного "гаранта" нашої безпеки . Я вже мовчу про інших "гарантів".
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14.04.2022 23:11
+29
Ввести візи для ізраїльтян, а для видачі візи ознакою дружнього ставлення до України має бути письмова ствердна відповідь на питання "Чи визнаєте Голодомор геноцидом?"
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14.04.2022 23:20
+24
Потрібно діяти симетрично, ввести електронні візи для громадян Ізраїлю
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14.04.2022 23:14
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Правила форума Совет форумчан
Думаю, що невдовзі ізраіль буде мати важкі часи.
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14.04.2022 23:03 Ответить
нужно отменить безвизовый режим если Израиль его не выполняет ..
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15.04.2022 06:00 Ответить
А визы с рашей и Беларусью уже есть ? А с Грузией, Туркменией?

И с другими странами пост совка ?
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14.04.2022 23:04 Ответить
Ізраіль і рашка розганяють зараз інфу нібито українці це найкровожерливіші кати євреїв. Мабуть щоб ніхто більше не давав нам зброї
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14.04.2022 23:05 Ответить
Я нагадаю що "оце" хочуть нам нав'язати як ймовірного "гаранта" нашої безпеки . Я вже мовчу про інших "гарантів".
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14.04.2022 23:11 Ответить
Ок гарант во влажных фантазиях Зе и оп за бабки абрамовича
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15.04.2022 06:31 Ответить
у меня тоже еврейские корни. жена еврейка. я не комплексую. но вести себя так стране, которая перманентно находится в состоянии воны это перебор.
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14.04.2022 23:11 Ответить
и еще находится на содержании США как непристойная женщина.
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14.04.2022 23:13 Ответить
Потрібно діяти симетрично, ввести електронні візи для громадян Ізраїлю
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14.04.2022 23:14 Ответить
І тест на ковід робити з дупи. Дуже здорвенною палкою.
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14.04.2022 23:40 Ответить
І припинити дію міжурядової угоди про виплату Україною пенсій репатріантам , ісраєль країна не бідна , нехай хоч своїх годує власним коштом як нашим допомагати їм важко !
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15.04.2022 01:23 Ответить
Трохи не так: ТРЕБА ВВЕСТИ СПЕЦІАЛЬНУ ПЕРЕВІРКУ(ще до перетину кордону) УСІХ ХАСИДІВ - шо схочуть приїхати до Умані(шоб там нажертись і насмітити як у тій параші), і розглядати їх аплікації на отримання дозволу на в'їзд так місяців 9 - 10! І симетрично переглянути безвізовий режим(бо здається йюдеї так само як і мокшанці відносяться до виконання підписаних із ними угод і контрактів - їх слово і їх підпис не вартує навіть їх ломаного шекеля!!). Як там в них кажуть про них самих: довбані шлімазли!
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15.04.2022 01:42 Ответить
Платні візи для ізраїльтян та хасидів,по 500евро.Але при владі ізраїльтяни в Україні...
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14.04.2022 23:16 Ответить
ізраїльтяни чи євреї ? каламойскій якби не при владі а кукловод ((
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15.04.2022 01:25 Ответить
Ввести візи для ізраїльтян, а для видачі візи ознакою дружнього ставлення до України має бути письмова ствердна відповідь на питання "Чи визнаєте Голодомор геноцидом?"
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14.04.2022 23:20 Ответить
Нічого. Переживемо "95квартал Зєлєнського". Проголосуємо за українців. Вичистимо ізраїльтян з влади (а цих покручів там тепер ой як багато!) і розберемось з тим хто і де на яке ставлення заслуговує.
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14.04.2022 23:23 Ответить
Не имейте никогда дело с евреями. Они найдут 1000 оправданий своему предательству.
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14.04.2022 23:26 Ответить
НЄНОВіЖУ РАСіЗМ і НЄГРОFF
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14.04.2022 23:53 Ответить
Підтримую рішення ізраїлю. Ще краще заборонити всім українцям їздити в ізраїль, а їзраїльтянам в Україну. Так було б краще всім. Чим далі від них, тим спокійніше.
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14.04.2022 23:53 Ответить
Израиль во время Войны 14-22 года продавал Росии высокотехнологические компоненты для изготовления оружия,беспилотников. Израиль не поддержал ни одной антироссийской санкции с 14 года. Израиль фактически союзник России,тоесть враг Украины Это ведь факт
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15.04.2022 00:01 Ответить
Израиль это филиал россии, или россия - филлиал Израиля?
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15.04.2022 00:25 Ответить
всі бояться мордора,
замість того щоб об'єднатись і бути сильнішими разом, розробити програму безпеки,
всі втіхаря никаються від параши
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15.04.2022 00:44 Ответить
ІЗРАЇЛЬ БУДЕ ГАДИТИ,ЯК ТІЛЬКИ ЗМОЖЕ,БО ЙОГО ДУЖЕ НЕПОКОЇТЬ ВИЗНАННЯ У СВІТІ ГЕНОЦИДУ УКРАЇНЦІВ ,ЩО ПОЧИНАЄ ВЖЕ ВИТІСНЯТИ З СУСПІЛЬНОЇ СВВДОМОСТІ «ТЄМУ ХОЛОКОСТА»,ЩО ТАК ДОБРЕ ГОДУВАЛА...
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15.04.2022 02:07 Ответить
с*ки
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15.04.2022 02:27 Ответить
Ізраїль завжди справляється із своїми проблемами з допомогою Америки і тільки Америки. Америка стоїть за Україну горою. І не потрібно ліпити горбатого у відносинах з країнами. Ізраїль ніколи не пустить чужого по крові на проживання. Ніколи. А те, що Єрмак сердиться на Ізраїль, необхідно забути. Розберіться з біженцями з недружніх країн, бо завжди будете мати і ОПГ,і РДГ в країні
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15.04.2022 06:24 Ответить
Жиди у своєму стилі🤣🤣🤣 срані терористи
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15.04.2022 06:42 Ответить
Лєпші друзі зебіла усе більше його підставляють.
Чекаємо візового режиму від туркло, щоб бєндєравци не заважали руцкім свінотурісто атдихать...
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15.04.2022 07:20 Ответить
Ізраїль - ще один з "гарантів"...
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15.04.2022 07:46 Ответить
"хєрантів".
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15.04.2022 09:27 Ответить
1. Когда я услышу про очередной обстрел Израиля - скажу: Все не так однозначно, есть две точки зрения. 2. Когда в очередной раз Израиль заскулит про Холокост - скажу: Не скулите, вы после Бучи ничего сами не сказали... (кроме 2-х точек зрения).
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15.04.2022 08:23 Ответить
І не питайте потім, звідки береться антисемітизм.
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15.04.2022 08:47 Ответить
Треба хоч один рік не пустити їх в Умань. Хай подумають над своєю поведінкою.
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25.05.2022 23:46 Ответить
 
 