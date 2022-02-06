МИД Израиля объявил выговор послу Украины Корнийчуку

Министерство иностранных дел Израиля вызвало посла Украины Евгения Корнийчука для того, чтобы он дал разъяснение своего высказывания о главе ведомства Яире Лапиде.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Jerusalem Post.

Известно, что дипломата вызвали в ведомство в четверг, 3 февраля. Там ему объявили выговор из-за того, что он обвинил министра иностранных дел Израиля в повторении российской риторики.

На днях в интервью изданию Axios глава МИД Израиля Яир Лапид заявил, что не верит в вероятность войны между РФ и Украиной.

Стоит отметить, что Лапид заявил, что якобы не видит риска нападения на Украину на фоне скопления российских войск у границ. Кроме того, он заявил, что Израиль якобы находится в затруднительном положении из-за того, что в России находится вторая по величине еврейская община, а в Украине - пятая, поэтому, по его словам, "необходимо действовать с осторожностью" в этом вопросе.

В ответ на это украинский посол Евгений Корнийчук на сайте МИД в Facebook обнародовал заявление, в котором выступил с резкой критикой, заявив, что речь идет не о конфликте между двумя странами, а о "войне, которую Россия агрессивно и цинично проводит в отношении Украины".

"Обидно, что господин Лапид не заметил продолжающуюся уже восемь лет войну в центре Европы. К сожалению, господин министр повторяет риторику российской пропаганды и игнорирует тревожные сообщения от своих сильнейших союзников - США, Великобритании и ЕС - о высокой вероятности полномасштабного военного вторжения России в Украину в ближайшие недели", – отметил Корнийчук.

Он предложил Лапиду провести телефонный разговор с украинской стороной, чтобы увидеть реальную картину, а также воспользоваться приглашением Зеленского и посетить Киев.

На брифинге в Киеве глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина изучает ситуацию с вызовом посла в МИД Израиля.

"Что касается ситуации в Израиле, то мне о ней известно. Все послы Украины мной проинструктированы и настроены на решительную и жесткую защиту национальных интересов Украины. Конкретно в этой ситуации мы сейчас изучаем детально отчет посла о том, как разворачивались события в Тель-Авиве и что привело к такой ситуации, и после этого мы сможем дополнительно это прокомментировать", – сказал Кулеба.

