МИД Израиля объявил выговор послу Украины Корнийчуку
Министерство иностранных дел Израиля вызвало посла Украины Евгения Корнийчука для того, чтобы он дал разъяснение своего высказывания о главе ведомства Яире Лапиде.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Jerusalem Post.
Известно, что дипломата вызвали в ведомство в четверг, 3 февраля. Там ему объявили выговор из-за того, что он обвинил министра иностранных дел Израиля в повторении российской риторики.
На днях в интервью изданию Axios глава МИД Израиля Яир Лапид заявил, что не верит в вероятность войны между РФ и Украиной.
Стоит отметить, что Лапид заявил, что якобы не видит риска нападения на Украину на фоне скопления российских войск у границ. Кроме того, он заявил, что Израиль якобы находится в затруднительном положении из-за того, что в России находится вторая по величине еврейская община, а в Украине - пятая, поэтому, по его словам, "необходимо действовать с осторожностью" в этом вопросе.
В ответ на это украинский посол Евгений Корнийчук на сайте МИД в Facebook обнародовал заявление, в котором выступил с резкой критикой, заявив, что речь идет не о конфликте между двумя странами, а о "войне, которую Россия агрессивно и цинично проводит в отношении Украины".
"Обидно, что господин Лапид не заметил продолжающуюся уже восемь лет войну в центре Европы. К сожалению, господин министр повторяет риторику российской пропаганды и игнорирует тревожные сообщения от своих сильнейших союзников - США, Великобритании и ЕС - о высокой вероятности полномасштабного военного вторжения России в Украину в ближайшие недели", – отметил Корнийчук.
Он предложил Лапиду провести телефонный разговор с украинской стороной, чтобы увидеть реальную картину, а также воспользоваться приглашением Зеленского и посетить Киев.
На брифинге в Киеве глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина изучает ситуацию с вызовом посла в МИД Израиля.
"Что касается ситуации в Израиле, то мне о ней известно. Все послы Украины мной проинструктированы и настроены на решительную и жесткую защиту национальных интересов Украины. Конкретно в этой ситуации мы сейчас изучаем детально отчет посла о том, как разворачивались события в Тель-Авиве и что привело к такой ситуации, и после этого мы сможем дополнительно это прокомментировать", – сказал Кулеба.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Українофоба Лапіда на Миротворець
"за что не любят евреев?"
примеры риторических вопросов....🤔
хороводы с Вовой, байки про совместные военные заводы, про приближение ВСУ к стандартам Армии обороны Израиля...
банально закончилось разрешением на складирование в Израиле денег, украденных в Украине, ну и на пролёт израильских самолётов в Москву напрямую через территорию Украины
а теперь Израиль запретил реэкспорт своего оружия в Украину, из стран Балтии, к примеру
после этого позора какой же ты еврей, Зеленский?
Ввести визовый режим. 500 долларов за визу. Хотят в Умань ездить - вперед и с песней. На эти деньги купим оружие.
Подать в межд. суд за голодомор и геноцид.
Все очень просто.
Мне все это напоминает ситуацию с коломойшей в 2014. Тут ему толпами дифирамбы пели. Прямо на руках носили. Оргазмировали от одного только упоминания его имени. А на все попытки им возразить разражались злобной руганью и сыпали проклятиями.
Керівник Міжнародного благодійного фонду імені Рабі Нахмана Натан Бен Нун підтримав посла України Євгена Корнійчука, якому МЗС Ізраїлю оголосило догану через критику міністра Яіра Лапіда. Про це йдеться в офіційному листі керівника Міжнародного благодійного фонду імені Рабі Нахмана Натана Бен Нуна.
«Ми, бреславські послідовники Рабина Нахмана з Бреславу, підтримуємо посла України Євгенія Корнійчука та український народ у його становленні як суверенної держави та в захисті людей, які живуть в Україні від будь-якої агресії та будь-якої загрози українській незалежності, і ми сподіваємося, що настане мир. Українському народу у рік взаєморозуміння та дружби, ми бажаємо, щоб скоро настав мир у державі Україна», - йдеться у заяві керівника Міжнародного благодійного фонду імені Рабі Нахмана Натана Бен Нуна.
Циничненько..
Є прості євреї а є маланці у владі
Україною має правити українець. Не жид не москаль не грузин не...
Українець
https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/4836052233126937?__cft__[0]=AZX0vD8eyr-ZZkPHeRBYv6ujHm7Dx6r8SG0tmouYxiGH9UUAIDELG5MHhvhkeqrJOVl8bw2TkRF_qYoG26SUeX-snaYyfpeen4i82O1UWJ2ClXgsJ_X_HxZRV7_f6CeU8GQ&__tn__=%2CO%2CP-R 51 хв ·
Україна - найбільш сприятлива для євреїв країна.
В Україні єврею зробити політичну чи бізнесову кар´єру легше, ніж в Ізраїлі.
В Україні єврею легше розбагатіти чи зробити кар´єру, ніж українцю.
В Ізраїлі для того, щоб стати прем´єрміністром єврею необхідно перед тим відзначитися на війні. В Україні це не обов´язково.
В Україні президент єврей, прем´єр єврей, міністр оборони єврей.
В Ізраїлі (за достовірними даними) президент єврей, прем´єр єврей і міністр оборони єврей, але підтримують вони не українських євреїв, а московських антисемітів. Не Україну, а московію.
Зеєв Жаботинський перевертається в труні!
Голда Меїр перевертається в труні!
Бейліс перевертається в труні!
Євреї видані москвою нацистам у 1939-40 роках перевертаються в трунах!
Єврейські біженці потоплені московицькими підводники первертаються у своїй страшній могилі на морському дні.
Євреї розстріляні московитами під час післявоєнної антисемітської кампанії в СССР перевертаються в своїх невідомих могилах.
Євреї вбиті московською зброєю в арабо-ізраїльських війнах перевертаються в трунах.
Євреї загиблі від терактів вчинених учнями КГБ перевертаються в трунах.
Ізраїль підтримує фараона. Мойсей перевертається в труні.